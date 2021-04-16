Российские школьницы победили на Европейской математической олимпиаде

Школьницы из Казани и Санкт-Петербурга стали победительницами Европейской математической олимпиады для девочек, которая проходила в Грузии с 9 по 15 апреля.

«Тем временем умные и талантливые девчонки из России взяли первые четыре места на Европейской женской математической олимпиаде EGMO», – написала в Facebook журналист Елена Платонова.

Как уточняет «Татар-информ», стали абсолютными победительницами олимпиады стали лицеистки из Казани, набравшие по 42 балла из максимально возможных. «Россию представили школьницы из Казани – Ралина Юсупова и Розалина Миргалимова, которые учатся в лицее №131 Казани, а также Таисия Коротченко и Анна Пяткова из Санкт-Петербурга», – отметили в пресс-службе минобрнауки Татарстана.

Европейская математическая олимпиада для девочек (European Girls Mathematical Olympiad) прошла с 9 по 15 апреля в грузинском городе Кутаиси. Состав сборной России определила Центральная предметная методическая комиссия по математике всероссийской олимпиады школьников. Всего в олимпиаде приняли участие 37 стран Европы и 17 гостевых государств (не находящихся на этом континенте). Команда каждой страны состояла из четырех девушек.

Олимпиада проводится с 2012 года ежегодно в одной из стран Европы для раскрытия математических способностей девочек. Россия участвует в ней начиная с 2016 года.