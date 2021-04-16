Стало известно о нарушениях требований безопасности в «Невской мануфактуре»

Собственники сгоревшего в Петербурге здания «Невской мануфактуры» на протяжении семи лет игнорировали предписания МЧС о нарушении требований безопасности, сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС по Санкт-Петербургу Петр Смирнов.

«Проверки проводились ежегодно, подтверждалось неустранение нарушений требований пожарной безопасности. На объекте была неисправна система автоматического пожаротушения, отсутствовала система оповещения и управления эвакуацией, отсутствовала пожарная сигнализация, не проводились регламентные работы по обслуживанию существующих систем», – цитирует ТАСС Смирнова.

По его словам, список нарушений был «исчерпывающий», и все семь лет никаких мер по их устранению не предпринималось. Он отметил, что «владельцы здания отделывались регулярными судебными административными штрафами.

Смирнов отметил, что закрыть мануфактуру из-за неоднократных нарушений требований пожарной безопасности в прошлом году не удалось из-за пандемии коронавируса.

«В 2020 году нами был составлен протокол по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ («Повторное совершение административного правонарушения о невыполнении в установленный срок предписания органа, осуществлявшего пожарный надзор»), направлен в суд для принятия мер по административному приостановлению деятельности. Но, к сожалению, из-за коронавируса, данное административное дело было прекращено», – сказал он.

Между тем в главке МВД по городу и Ленинградской области сообщили, что начали проверку по заявлению городских властей об уничтожении объектов культурного наследия после пожара в здании «Невской мануфактуры».

По данным комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, сгоревший комплекс построек, основанных в конце XIX века на Октябрьской набережной, в 2015 году был включен в список объектов культурного наследия регионального значения. Решение было принято по результатам проведенной историко-культурной экспертизы. Кроме того, в сентябре 2019 года было утверждено охранное обязательство, согласно которому собственник объекта – АО «Невская мануфактура» – должен до сентября 2023 года отреставрировать главный производственный корпус с водонапорной башней.

В МЧС уточнили, что тушение пожара в здании «Невской мануфактуры» продолжается пятые сутки, так как в здании образовались большие завалы и существует угроза его обрушения.

«Для их разбора и последующего тушения необходимо использование тяжелой техники, но на данный момент это невозможно из-за опасности обрушения», – пояснили в ведомстве.

В понедельник в Петербурге загорелось здание фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной. Погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий, пострадали двое других пожарных. Сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии. Двое пожарных, которые пострадали при тушении здания, введены в медикаментозную кому.

Президент Владимир Путин наградил орденами Мужества трех пожарных, принимавших участие в тушении масштабного пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге и их коллегу из Асбеста. Двое награждены посмертно. Невский районный суд арестовал генерального директора бизнес-центра «Невская мануфактура» Максима Макеева по делу о пожаре.