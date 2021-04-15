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Путин создал консультативную группу по техническому развитию
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Президент Владимир Путин подписал указ о создании консультативной группы по научно-техническому развитию.
«В соответствии с указом президента РФ от 15 марта 2021 года «О некоторых вопросах Совета при президенте РФ по науке и образованию» постановляю: образовать консультативную группу по научно-технологическому развитию», – цитирует указ главы государства ТАСС.
Группа создана для экспертного и аналитического обеспечения разработки концепций самых важных инновационных проектов государственного значения, и для оценки предложений о разработке федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения президента.
Напомним, в марте Путин подписал указ, которым возложил на совет по науке при главе государства функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического развития России.
Белый дом охарактеризовал разговор Байдена с Путиным как конструктивный
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Белый дом видит в будущем саммите России и США возможность обсудить сферы, где две страны могут успешно работать вместе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Белый дом назвал конструктивным, передает РИА «Новости».
«У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным», – сказала Псаки.
Она вновь подтвердила, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. «Наша задача в США – иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения. И конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе», – добавила пресс-секретарь Белого дома, передает ТАСС.
Накануне по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонной беседы высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
В среду пресс-секретарь главы Дмитрий Песков сообщил, что тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, было обсуждено большое число тем. В Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по возможной встрече президентов России и США.
Путин наградил орденами Мужества тушивших «Невскую мануфактуру» пожарных
Президент Владимир Путин наградил орденами Мужества трех пожарных, принимавших участие в тушении масштабного пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге и их коллегу из Асбеста, двух из них посмертно, сообщила пресс-служба Кремля.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Орденом Мужества Белецкого Илью Константиновича – прапорщика внутренней службы (посмертно); Соколова Антона Эдуардовича – лейтенанта внутренней службы; Старковского Бориса Николаевича – прапорщика внутренней службы Старцева Константина Михайловича – лейтенанта внутренней службы (посмертно)», – говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.
Константин Старцев участвовал в тушении пожара в частном доме в Асбесте Свердловской области. Во время тушения на пожарного обрушилась стена, он погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
В ведомстве уточнили, что Илья Белецкий, Антон Соколов и Борис Старковский участвовали в тушении пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге.
Напомним, в понедельник в Петербурге загорелось здание фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной.
Погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий, пострадали двое других пожарных. Сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии. Двое пожарных, которые пострадали при тушении здания, введены в медикаментозную кому.
Путин рассказал о реакции на вторую прививку от COVID
Прививка вторым компонентом вакцины от коронавируса прошла без побочных явлений, рассказал президент России Владимир Путин.
«За 10 минут до того, как я вошел, я сделал прививку. Как видите, все нормально. Без всяких побочных эффектов и явлений. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. С утра позанимался спортом», – передает слова главы государства РИА «Новости».
«Кстати, как врачи сказали, после первой прививки уже хороший иммунный ответ есть... Эффект положительный, никаких побочных явлений нет, надеюсь и не будет», – добавил президент.
Напомним, Путин сообщил, что что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.
В Сербии рассказали об ожидании Путина на открытии храма св. Саввы в мае
Белград надеется, что президент Владимир Путин посетит Сербию в мае и примет участие в торжественном открытии храма Святого Саввы, который построен при помощи России и Русской православной церкви, сообщил посол Сербии в Москве Мирослав Лазански.
По его словам, Белград надеется, что президент России приедет в Сербию, «потому что будет торжественное открытие храма Святого Саввы, который станет самым большим православным храмом на Балканах, а может быть, и в мире». «И построен он при помощи России и Русской православной церкви», – цитирует РИА «Новости» посла.
Как отметил Лазански, Белград ожидает, что президент России вместе с президентом Сербии Александром Вучичем торжественно его откроют. «Также надеемся, что на мероприятие приедет патриарх Кирилл», – добавил дипломат.
Он также сообщил, что открытие храма Святого Саввы не произойдет раньше 9 мая. «Наверное, в середине мая или в конце мая», – сказал он.
Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия со значительными перерывами.
Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако и оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле – знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. Затем приступили к внутреннему убранству храма.
Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента России является Россотрудничество. Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 кв. метров и высотой с крестом 79 метров, он рассчитан на 10 тыс. человек.
В марте президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него отличные отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, в декабре Путин заявил, что завершение работ по мозаичному оформлению храма Святого Саввы является знаменательным событием, взаимодействие российских и сербских мастеров при создании мозаик важно и символично в контексте духовной близости народов двух стран.
Путин проведет совещание по качеству и доступности госуслуг
Президент России Владимир Путин 15 апреля проведет совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив по вопросам доступности и улучшения качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты, сообщила пресс-служба Кремля.
«Помимо глав ряда регионов, возглавляющих профильные комиссии Госсовета и те субъекты, где были реализованы пилотные проекты, в частности – Новгородскую, Нижегородскую, Сахалинскую области, запланированы выступления генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, мэра Москвы, члена наблюдательного совета АСИ Сергея Собянина, а также вице-премьера Татьяны Голиковой», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что комплекс направленных на это мер федерального и регионального уровней разработан в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), которая реализуется АСИ по поручению главы государства. Для разработки механизмов НСИ выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации, например, как записать ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать социальное обслуживание для своего пожилого родственника, получить пособие для ребенка, найти работу через центр занятости.
Путин потребовал избавиться от «унижающих» бюрократических процедур в соцсфере
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Следует решительно избавляться от всех бессмысленных процедур и абсурдных норм в социальной сфере, которые изматывают и унижают людей, заявил президент Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Он попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере: ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы, передает ТАСС.
«Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила», – сказал Путин. По его словам, нужно избавляться «от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей» и демотивирует коллективы социальных учреждений.
Путин добавил, что российское правительство в своей работе придерживается принципа «вокруг человека», и выразил надежду на то, что так будет и дальше, передает РИА «Новости».
«И сейчас в деятельности правительства всегда вы придерживаетесь, уважаемые коллеги, ключевого принципа – строить всю работу вокруг человека. Уверен, что он, этот принцип, будет использован и в будущем... Вы поставите под контроль и реализацию национальной социальной инициативы», – сказал глава государства.
Главным в национальных целях развития глава государства назвал то, «чтобы граждане жили лучше – в больших городах, в малых населенных пунктах» и на всем огромном пространстве страны. Этот параметр Путин пообещал оценивать максимально объективно на основе мнения людей, в том числе с учетом данных широких социологических опросов.
«В этой связи прошу агентство (АСИ) отработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ», – поручил Путин.
Путин оценил роль космонавта Берегового в истории
Президент в день 100-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Берегового отметил, что он посвятил себя космосу и вписал яркие страницы в летопись покорения Вселенной, в историю страны.
Соответствующая телеграмма родственникам Георгия Берегового опубликована на сайте Кремля.
«После Великой Отечественной, показав себя первоклассным летчиком-испытателем, Георгий Береговой безраздельно посвятил себя космосу, вписал яркие, поистине незабываемые страницы в летопись покорения Вселенной, в историю нашей страны. Он не боялся трудностей, достойно решал поставленные задачи, даже в самых сложных ситуациях проявлял незаурядную выдержку и стойкость», – говорится в телеграмме.
Президент отметил также, что для Берегового служение Родине было делом и смыслом всей жизни.
«И конечно, особо отмечу искреннее внимание и поддержку, которые Георгий Тимофеевич оказывал своим землякам – жителям родного Енакиево», – добавил Путин.
Президент отметил, что биография Берегового и его огромный вклад в развитие национальной космической программы, а также востребованная общественная деятельность всегда будут примером для подрастающих поколений.
Исландия не получала предложений провести встречу Путина и Байдена
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Исландия не получала предложений провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако Рейкьявик готов поддержать стремление снизить напряженность в отношениях государств, сообщили в пресс-службе исландского МИДа.
«К Исландии не обращались по вопросу проведения американо-российского саммита. Вместе с тем Исландия всегда готова поддержать инициативы, направленные на снижение напряженности и улучшение перспектив мира и безопасности», – передает заявление ведомства РИА «Новости».
В 1986 году в Рейкьявике прошла встреча президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США. Также предложение о проведении встречи Путина и Байдена высказала Финляндия.
Кремль ответил на вопрос об участии Путина в организуемом США климатическом саммите
Решение по участию президента России Владимира Путина в климатическом саммите, организуемом США, и встрече с американским лидером Джо Байденом пока не принято, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.
«Двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать, там вопрос по-прежнему находится на стадии анализа, это первое. Второе – конечно же, речь идет, наверное, о запланированном на следующую неделю климатическом саммите», – сказал Песков, отвечая на вопрос, о какой встрече говорил Блинкен.
На вопрос, принято ли решение по этой встрече и могут ли санкции повлиять на него, Песков ответил: «Пока обсуждается, находится тоже в стадии обсуждения. Будет зависеть от того решения, которое примет глава государства», передает РИА «Новости».
Ранее в МИД заявили, что Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22-23 апреля после получения дополнительной информации от Вашингтона.
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
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Президент Финляндии после беседы с Путиным обсудил ситуацию у границ Украины с Зеленским
Президент Финляндии Саули Ниинисте и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на российско-украинской границе, сообщает канцелярия финского лидера.
В сообщении канцелярии говорится, что Ниинисте провел телефонный разговор с Зеленским 15 апреля, стороны «обсудили возможности снижения напряженности на Крымском полуострове и на границе между Россией и Украиной», передает ТАСС.
Отмечается, что Ниинисте «подтвердил неизменную поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины».
Канцелярия указала также, что «Финляндия считает важной реализацию соглашения об ассоциации и о свободной торговле между ЕС и Украиной».
Там добавили, что главы государств обсудили также «намерение Украины создать так называемую Крымскую платформу (представленная Зеленским новая переговорная площадка)».
Ниинисте поговорил с Зеленским спустя два дня после беседы с президентом России Владимиром Путиным, с которым он также обсуждал ситуацию на востоке Украины. Российский лидер изложил финскому коллеге подходы Москвы к разрешению внутриукраинского кризиса, «обратив внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения».
Ранее Финляндия выразила готовность организовать встречу лидеров России и США.
Напомним, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». При этом в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
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Глава МИД Сербии в ходе поездки в Россию обсудит возможный визит Путина в Белград
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович в ходе поездки в Москву обсудит возможный визит российского лидера Владимира Путина в Белград.
Министр иностранных дел Сербии прибывает 15 апреля в Москву с рабочим визитом по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. По словам Селаковича, планируется обсудить углубление двустороннего сотрудничества, продолжение политических консультаций по плану, который был подписан в ходе визита Лаврова в Белград, продолжение российской поддержки Сербии в переговорах по Косово и Метохии, укрепление договорной базы между странами.
«В соответствии с ранее заявленным, мы ожидаем визита президента РФ Владимира Путина в Сербию, осуществление этой поездки будет одной из тем наших разговоров. Мы уверены, что такой визит будет реализован в течение этого года», – сказал глава МИД Сербии, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что обсудит с российским коллегой и сотрудничество по региональным вопросам, так как Россия играет активную роль на Балканском полуострове. «Чрезвычайно важно обсудить и экономическое сотрудничество наших стран», – добавил Селакович.
Ранее у России появилось сразу несколько поводов, чтобы ревновать Сербию к Китаю. Например, сербский президент привился китайской вакциной, а сербская армия переориентировалась на китайский ВПК. При этом соцопросы показывают, что китайскую помощь сербы ценят больше, чем любую другую. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, обоснованны ли опасения, что Пекин вытесняет Москву с Балкан, и мнения, что сербы готовы сменить «лучшего друга».
Путин и Лукашенко обсудили Карабах
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе в контексте проведенного визита белорусского лидера в Азербайджан, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте указывается, что «в контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорно-карабахского урегулирования. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях».
Также в телефонном разговоре двух лидеров обсуждались «вопросы двусторонней повестки дня», был выражен «обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений».
Напомним, Лукашенко и Алиев провели в среду официальные переговоры в рамках визита белорусского президента в Баку.
Во время встречи глава белорусского государства высказал особую благодарность своему азербайджанскому коллеге за поддержку Белоруссии в сфере поставок нефти. Лукашенко назвал «блестящими» отношения между двумя странами в политической и экономической сферах.
Путин подтвердил поддержку суверенитета Ливана
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с назначенным премьер-министром Ливана Саадом Харири подтвердил принципиальную позицию Москвы в поддержку суверенитета и территориальной целостности республики, сообщает пресс-служба Кремля.
«Саад Харири проинформировал о развитии внутриполитической ситуации в Ливане, о принимаемых мерах по формированию в стране нового правительства и преодолению экономического кризиса. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин и Харири обсудили актуальные вопросы региональной повестки дня. Была выражена готовность к совместной работе по созданию благоприятных условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, проживающих сейчас в Ливане.
Также затронуты некоторые темы двустороннего сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей и активизацию контактов между профильными ведомствами в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая поставку в Ливан российских вакцин.
Кроме того, Путин поздравил Харири и всех мусульман Ливана с наступлением священного месяца Рамадан.
В Кремле оценили влияние личного примера Путина на вакцинацию в России
Сделанная президентом Владимиром Путиным прививка от коронавируса позитивно сказалась на динамике вакцинации в России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, вакцинация президента будет иметь «мобилизующий эффект», а главнее «то, что уже есть». «Во многих городах после того, как Путин сделал первый укол, его личный пример дал очень позитивный эффект», – цитирует ТАСС Пескова.
Также он отметил, что Путин переносит прививку вторым компонентом вакцины без побочных эффектов.
«Учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке, равно как и во время [введения] первого компонента», – сказал представитель Кремля.
Напомним, накануне Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.
Ученые подсчитали долю нетронутых человеком уголков природы
Международный коллектив ученых проследил за тем, как изменилось состояние ключевых экорегионов Земли за последние пять столетий, и обнаружил, что лишь 2-3% из них остались нетронутыми деятельностью человека.
«Наши наблюдения неожиданно показали, что площадь нетронутых уголков природы оказалась в десять раз меньше, чем на то указывали предыдущие оценки. Самые большие территории такого рода существуют на территории Восточной Сибири и российского Дальнего Востока, на севере Канады, в некоторых регионах Амазонии и Конго, а также в пустыне Сахара», – передает ТАСС сообщение исследователей, опубликованное журнале Frontiers in Forests and Global Change.
Многие экологи сегодня считают, что сейчас на Земле происходит шестое массовое вымирание животных, связанное преимущественно с деятельностью человека. В пользу этого, в частности, указывает то, что за два последних столетия темпы вымирания млекопитающих выросли примерно в 114 раз и стали сопоставимыми с тем, с какой скоростью исчезали представители флоры и фауны 66 млн лет назад, когда исчезли динозавры, морские рептилии и птерозавры.
Этот процесс предположительно обусловлен не только тем, что человек напрямую истребляет многих обитателей морей и суши, но и связан с разрушением или деградацией экосистем. Появление новых дорог и городов, а также вырубки лесов, фрагментируют среду обитания и снижают уровень внутривидового и межвидового разнообразия животных и растений, что мешает им приспосабливаться к меняющимся условиям среды.
Группа экологов под руководством Эндрю Пламптре, научного сотрудника Кембриджского университета (Великобритания), попыталась оценить масштабы человеческого вмешательства в работу всех экосистем Земли. Для этого ученые проанализировали то, как много видов животных и растений исчезло из всех ключевых экорегионов Земли за последние пять столетий, а также изучили то, как изменилась среда их обитания.
В прошлом, как отмечает Пламптре, исследователи считали, что около 20-40% экосистем, расположенных на территории суши, в целом остаются нетронутыми человеком. Наблюдения и расчеты экологов показывают, что на самом деле этот показатель фактически в десять раз меньше – численность или ареалы обитания хотя бы одного вида флоры и фауны резко уменьшились в результате деятельности человека в 97% уголков суши.
При этом ученые отмечают, что достаточно большое число регионов дикой природы, особенно на территории России, Канады и Бразилии, были затронуты человеком относительно слабо, что дает надежды на их восстановление в ближайшие годы и десятилетия при принятии надлежащих мер и их защите от дальнейшего разрушения.
«Наши расчеты показывают, что мы можем повысить долю нетронутых человеком уголков природы до 20%, если мы начнем точечно проводить реинтродукцию потерянных видов в те регионы континентов, где почти нет следов деятельности человека. Для этого, однако, потребуется восстановление их среды обитания и ликвидация всех возможных угроз для их выживания», – подытожил Пламптре.
Ранее геофизик, доктор геолого-минералогических наук Уральского отделения РАН Дмитрий Демежко рассказал газете ВЗГЛЯД, что смена течения талой воды из Арктики в Атлантику действительно может сильно отразиться на климате, но никак не повлияет на условия для существования человека и других существ.