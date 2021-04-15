В Совфеде заявили об усилении попыток деструктивного влияния на молодежь с Запада

Попытки деструктивного воздействия на российскую молодежь со стороны ряда западных стран существенно возросли за последние три-пять лет и приняли масштабный, агрессивный характер, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела России Андрей Климов.

Климов заявил, что «наши иностранные оппоненты рассматривают молодежь, в том числе несовершеннолетних, как наиболее уязвимое звено отечественной политической системы и беззастенчиво эксплуатируют отсутствие у части молодых людей глубоких знаний и должного жизненного опыта», передает ТАСС.

«Попытки деструктивного воздействия извне на российскую молодежь за минувшие три-пять лет существенно возросли, приняли системный и масштабный характер, я бы даже сказал, агрессивный характер», – сказал сенатор на расширенном заседании комиссии.

По его словам, комиссия фиксирует, что в США и других странах НАТО, а также в структурах Евросоюза продолжают рассматривать работу с российской молодежью в качестве одного из приоритетных инструментов вмешательства в суверенные дела России.

Сенатор отметил, что для деструктивного воздействия на молодежь все более активно используются информационно-компьютерные технологии, «идет явная подрывная и адресная работа на иностранных цифровых платформах».

«Молодежной аудитории навязываются ложные представления о нашей Родине, ее истории, достижениях, традициях, ценностях, дается заведомо искаженное представление о реально существующих проблемах и путях их решения. На Западе это даже не думают скрывать», – подчеркнул Климов.

Парламентарий также отметил, что внешнее воздействие на молодежь закреплялось за счет стимулирования деятельности лояльных Западу лиц из числа профессорско-преподавательского состава, внедрения западных кадров в систему преподавания, адресной грантовой политики и так далее. Он напомнил, что ранее комиссия уже заявляла о работе оппонентов в этом направлении и отмечала, что эта тема требует отдельного глубокого изучения и вдумчивого реагирования, «которое ни в коей мере не предполагает какую-либо самоизоляцию или свертывание взаимовыгодного сотрудничества в сфере науки, образования, просвещения».

Также, по его словам, США и Европа выделяют огромные средства на вовлечение российской молодежи в протестную активность в интересах антироссийски настроенных западных политических кругов.

Только по линии признанного нежелательным в России американского Национального фонда в поддержку демократии в 2020 году на гранты, прямо касающиеся российской молодежи, было выделено порядка 700 тыс. долларов.

«Эти деньги идут на поддержку политических акций, организацию тренингов для активистов и создание между ними устойчивых сетевых связей. Отмечу, это лишь один из многочисленных финансовых ручейков, которые щедро подпитываются из госбюджета США и других стран НАТО. И только за прошлый год, и только на некоторые из множества подрывных мероприятий», – сказал сенатор.

Общие объемы финансирования на эти цели «в ежегодном исчислении измеряются миллиардами долларов».

«Данная работа продолжается и сегодня. Так, 10 марта 2021 года появилась достоверная информация о запуске новой программы подготовки прозападных молодых лидеров в России. Заключительная часть проекта – ориентация участников на сотрудничество с местными НКО после их возвращения в Россию для реализации на практике полученного опыта и вовлечения других граждан в работу организаций. Напомню, все это делается, несмотря на пандемию», – сказал Климов.

Он также отметил, что в этом направлении работают и зарубежные специализированные фонды, один из которых собирается провести для молодых российских журналистов очередную летнюю школу по правозащитным акциям и работе со СМИ.

«Мы помним и о том, что, помимо США и их сателлитов, к попыткам деструктивного воздействия на отечественную молодежь причастны также зарубежные экстремистские центры из ряда стран Ближнего Востока и Центральной Азии, которые ведут свою подрывную работу с использованием псевдорелигиозной демагогии и спекуляции на темах национально-этнического характера», – сказал сенатор.

Парламентарий добавил, что с целью предотвращения попыток вмешательства извне комиссия продолжает взаимодействовать со структурами исполнительной власти, правоохранительными органами, общественными организациями.

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