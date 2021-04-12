Военные вертолеты направили на тушение пожара в Петербурге

Минобороны отправило вертолеты для помощи в тушении пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге, сообщили в ведомстве.

«В соответствии с решением министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории фабрики «Невская мануфактура» в Петербурге выделены два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости».

На место пожара с аэродрома Пушкино в Ленобласти отправился экипаж Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5, еще один Ми-8 с таким же устройством вылетел с аэродрома Левашово в Петербурге.

Ранее сообщалось, что на тушение отправили вертолет К-32.

В понедельник в Петербурге загорелось здание фабрики «Невская мануфактура», расположенного на Октябрьской набережной. Площадь пожара выросла до 10 тыс. квадратных метров.

Позже стало известно, что на пожаре погиб один командир отделения пожарно-спасательной части, пострадали двое других пожарных. В МЧС подтвердили гибель одного из пожарных. Также сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии.

СК возбудил уголовное дело после гибели пожарного.