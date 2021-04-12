В Общественной палате высказались о выходных днях между майскими праздниками

От того, что россияне несколько дней между майскими праздниками не будут работать и проведут время с семьей, хуже не будет, сказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть, сделают ли рабочие дни между майскими праздниками выходными. Тем не менее предупредил, что у президента на эти дни пока намечены рабочие планы. При этом он подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в стране достаточно гибкая.

«Решения о вводе дополнительных выходных дней для граждан принимаются правительством, президентом очень часто, поэтому, будут ли в этом году такие дни, я не знаю. Традиционно всегда наши граждане использовали зимние и летние каникулы для того, чтобы побыть с семьей, особенно на пасхальные каникулы. В этом году пасха как раз чуть позже, выпадает на первое мая», – говорит Починок.

Эксперт подчеркивает, что такие дни, безусловно, укрепляют семью, дают возможность провести друг с другом больше времени на дачах, за городом, и так далее.

«Я очень жду, что выходные между праздниками все-таки будут, а так не знаю. Причем, я бы не связывала бы экономическую ситуацию в стране с традиционными праздниками – прямой зависимости нет. Есть четкий план по выходу из постпандемической ситуации, который реализует правительство, и уж лучше граждане эти несколько дней дома проведут, с семьей, и это будет официальным праздником. Хуже не будет. Наоборот, с новыми силами приступят к работе», – считает председатель комиссии ОП.

В сентябре прошлого года Министерство труда подготовило проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году, согласно которому, например, новогодние праздники будут длиться десять дней (с 1 по 10 января), а майские – с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Также предлагается сделать 31 декабря следующего года нерабочим.