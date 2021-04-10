Украине предрекли «конец государственности» в случае войны в Донбассе

США оказалось «не совсем ясно» происходящее на границе с Украиной

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины, происходящее там «не совсем ясно».

«Мы бы хотели большей ясности. Мы бы хотели, чтобы Россия была более транспарентной в том, что она делает с этим наращиванием сил в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Это не совсем ясно», – приводит ТАСС ответ Кирби на просьбу прокомментировать ситуацию на российско-украинской границе.

По версии представителя Пентагона, действия России якобы «не способствуют стабильности и безопасности там». «Мы призываем Россию, как я уже говорил в прошлом, быть более транспарентной в отношении своих намерений», – заявил Кирби.

«Тот факт, что они не транспарентны, только приводит к большей нестабильности, большей незащищенности, – полагает он. – Мы следим за этим [происходящим] очень внимательно». Представитель Пентагона также повторил утверждения пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая выступила с утверждением, что Россия якобы сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года. «Мы помним о конкретной угрозе, которую представляют российские военнослужащие», – заявил Кирби.

«Мы регулярно проводим операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования [ВС США]. Я не собираюсь ни прогнозировать, ни рассуждать ни о гипотезах, ни о будущих операциях. Это обычные маневры ВС США, и мы, очевидно, координируем с Турцией в рамках конвенции Монтре вход [кораблей] в Черное море», – сказал представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что два корабля ВМС США на следующей неделе пройдут через пролив Босфор в Черное море и будут находиться там до 4 мая. По словам Кирби, в этом «нет ничего нового».

«Мы будем летать, плавать и проводить операции везде, где это разрешено международным правом. Вот в чем дело. И очевидно, что мы очень серьезно относимся к своим обязательствам по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования», – заявил пресс-секретарь Пентагона.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе.

В четверг главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.

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