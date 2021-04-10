На Мальте иностранным туристам пообещали доплачивать деньги за отдых

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10 апреля, суббота | Последнее обновление — 20:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названо число госпитализированных после ДТП в Турции россиян
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Либеральная общественность, может, конечно, на «Эхе дождя» озаряться великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола – у нас свобода. Но какой политический профит она собирается получить от такой поэмы экстаза, не вполне понятно.
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Визит топовых европейских чиновников в Турцию закончился грандиозным скандалом. Негативные последствия для Европы понимают все – кроме этих самых чиновников.
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Принц Филип – воистину последний принц старой эпохи, времен, когда королева Виктория воспринималась современницей, а XIX столетие – совсем недавней историей. Но Филип вовсе не был живым памятником минувшим дням. Напротив – он оказался одним из тех, кто многое сделал для трансформации британской монархии в ХХ веке.
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до -5), виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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На Мальте иностранным туристам пообещали доплачивать деньги за отдых
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Власти Мальты планируют выплачивать до 200 евро иностранным туристам, которые пробудут в одном из отелей острова не менее трех дней.
Как пояснило министерство туризма Мальты, для получения денежной выплаты иностранному туристу необходимо забронировать номер непосредственно через желаемый местный отель. Так, гости пятизвездочных гостиниц получат от мальтийских властей 100 евро (отель добавит аналогичную сумму), постояльцы четырехзвездочных гостиниц могут рассчитывать на выплату 150 евро, а трехзвездочных – 100 евро, сообщает Deutshe Welle.
Министерство туризма ожидает снятия большинства ограничений к 1 июня. Из данных Всемирного совета по туризму и путешествиям следует, что доля туризма в экономике Мальты составляет 27%.
В марте российские туроператоры впервые за время пандемии начали принимать небольшие группы иностранных туристов.
Экс-глава СБУ заявил о миллиардной выплате Украины России и Белоруссии
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Украина за первые три месяца 2021 года добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии 1 млрд гривен, заявил бывший председатель СБУ, депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
«Украина выплатила более 1 млрд гривен за только три месяца и восемь дней этого года. Уплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины», – приводит слова Наливайченко РИА «Новости».
По его словам, именно в эту сумму Киеву обошлась покупка электроэнергии в Белоруссии и России. В феврале этого года на украинских электростанциях произошли две аварии и Киев обратился к Минску с просьбой об экстренной поставке электроэнергии. В этом же месяце Украина нарастила в два раза закупки электроэнергии из России.
Напомним, в прошлую пятницу в Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины. В начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.
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По крови принца Филипа установили подлинность останков Романовых
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Скончавшийся супруг королевы Британии Елизаветы II герцог Эдинбургский Филип являлся кровным родственником семьи Романовых, он давал свою кровь для установления подлинности останков семейства, заявила глава гуманитарного «Фонда Романовых для России» княгиня Феодора Алексеевна.
«Известие о кончине этого выдающегося человека меня глубоко потрясло. Принц Филип прожил долгую жизнь, выполнял на протяжении десятилетий многочисленные обязанности, оказывая бесценную помощь королеве Елизавете. С домом Романовых он был связан родственными узами», – сообщила княгиня ТАСС.
По ее словам, герцог был внучатым племянником императрицы Александры Федоровны и внуком великой княгини Ольги Константиновны, королевы Греции.
«Я помню, как в 90-х годах, когда начались исследования останков царя Николая II и его близких, он предоставил свою кровь, чтобы помочь этой работе. Принц Филип содействовал установлению подлинности останков, и в семье Романовых помнят об этом», – указала она.
Принц Филип, по ее словам, интересовался Россией и ее историей. «Князю Димитрию Романовичу, возглавлявшему семью Романовых, и мне довелось встречаться, говорить с ним. Я запомнила его очень открытым, благожелательным, внимательным человеком», – отметила княгиня.
Принц Филипп умер утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В Британии объявлен траур. Обычно национальный траур длится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева Великобритании возвращается к своим обязанностям.
Президент России Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга.
В Лондоне отказались от государственных похорон принца Филипа из-за ограничений по коронавирусу.
Появилось видео с занимающимся физкультурой Навальным
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В Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии № 2 во Владимирской области с выполняющим различные физические упражнения Алексеем Навальным.
На появившейся в одном из Telegram-каналов видеозаписи Навальный выглядит вполне здоровым и без видимых усилий справляется с нагрузкой, отжимаясь, в том числе с махом руками и боковыми выпадами, а также выполняя упражнения «кошечка», «медвежья походка» и отжимания «аллигатор». Ранее заключенный жаловался на боли в спине и ноге, сообщили «Известия».
Напомним, 5 апреля стало известно, что Навального перевели в медико-санитарную часть исправительной колонии № 2 во Владимирской области после выявления в ходе плановой диспансеризации признаков респираторного заболевания, в том числе высокой температуры. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что блогер в случае болезни будет получать необходимую, предусмотренную правилами ФСИН, медицинскую помощь, особенных условий для одного из заключенных предусмотрено быть не может.
Позже выяснилось, что взятый у Навального анализ не показал наличие коронавируса. Результаты полного обследования показали, что туберкулеза у заключенного также нет.
28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
Эксперт назвал причину конфликта между российскими муфтиями
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«Конфликт муфтиев Москвы и Казани вызван тем, что московский мусульманский лидер Равиль Гайнутдин теряет свое влияние в стране», – заявил газете ВЗГЛЯД исламовед Роман Силантьев. Ранее глава Совета муфтиев России Гайнутдин обвинил татарстанского муфтия Камиля Самигуллина в «сектантстве».
«Равиля Гайнутдина в прессе иногда называют лидером не только татар-мусульман, но и вообще всех российских мусульман. Но на самом деле исламские организации не признают его в таком статусе. Духовное управление Татарстана ему, например, не подчиняется. Скандал просто подтверждает это несоответствие: Самигуллин никакого желания подчиняться Гайнутдину не выражал, как и его предшественники», – пояснил кандидат исторических наук Роман Силантьев.
«Самигуллин ведет независимую политику, издает такие книги, какие считает правильными, поскольку образован в исламе на высоком уровне, ничуть не хуже Гайнудтина» – подчеркнул собеседник. Подоплека конфликта, по его мнению, связана не с богословием, а с банальным распределением бюджетных средств.
«Гайнудтин считал, что именно его ДУМ должен был получить деньги на всероссийское празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, намеченное на следующий год, которое он якобы «пробил» через правительство. Но деньги направили сразу в Казань, так сказать, по месту празднования, – сказал Силантьев. – Стало ясно: хотя Татарстан – родина Гайнутдина, но доступ к этому ресурсу у него потерян».
Что касается Самигуллина, заявившего в ответ о желании примирения, то с его стороны это просто нормальный вежливый поступок верующего мусульманина, но при этом не без скрытой иронии. «В этом конфликте Самигуллин уже фактически победил, потому, что его поддержало большинство мусульман. Они не приняли обвинений в «сектанстве», – считает собеседник.
«Мусульманские общины постепенно разбегаются от Гайнутдина, поскольку нет особого смысла оставаться в его структуре. Дело идет к тому, что он просто останется настоятелем одной, хотя и большой мечети в Москве», – полагает Силантьев.
При этом раскол между общинами Москвы и Казани вряд ли станет поводом для начала какого-то «объединения» мусульман России в единую «вертикальную» организацию, уверен Силантьев. «Это просто никому не нужно: все прекрасно чувствуют себя так, как есть. Зачем Самигуллину кому-то подчиняться, если он вполне самодостаточная фигура? Когда-то государству «технически» удобнее было работать с каким-то одним муфтием, и тогда возник определенный импульс к централизации. Но теперь научились работать и с десятью разными муфтиями – это вполне нормально. Власть готова помогать и небольшим самостоятельным общинам, – например, муфтияту Крыма, который никто ни в какую организацию не загоняет», – пояснил Силантьев.
Напомним, в четверг глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин выступил с публичным обращением к президенту Татарии Рустаму Минниханову, в котором обрушился с упреками на председателя ДУМ республики, муфтия Камиля Самигуллина.
По мнению московского муфтия, его казанский коллега распространяет учения «маргинальной турецкой секты Исмаил-ага». В своем письме Гайнутдин обвиняет Самигуллина в издании толкования Корана с «ошибкой доктринального характера» и призывает «не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики».
Самигуллин в ответ назвал заявления Гайнутдина клеветой. По его словам, подготовку тафсира (толкование Корана) к выпуску в Казани вели публично, в том числе и с участием представителей ДУМ России. Замечаний от них не поступало, отметил муфтий Татарстана. Самигуллин обвинил московского коллегу в попытке «приватизации» права вещать от всех мусульман в РФ, передает ИА «Тaтар-информ».
При этом Самигуллин добавил, что готов решить спор с председателем ДУМ России полюбовно. По его словам, он «хотел бы вступить в месяц Рамадан с добром и благом, а не в качестве участника спора двух братьев по вере». Напомним: по мусульманскому календарю праздничный месяц Рамадан начинается в ближайший вторник.
СМИ сообщили о планах Брежнева по передаче Курил Японии
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При генсеке ЦК КПСС Леониде Брежневе СССР и Япония обсуждали вариант передачи острова Шикотан и ряда прилегающих островов Малой Курильской гряды, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на документы, которые якобы попали в его распоряжение из госархива России.
По утверждению телеканала, в 1973 году СССР в рамках заключения мирного договора с Японией, якобы рассматривал три варианта решения проблемы мирного договора между двумя странами. Документ, на который ссылается NHK, называется «Проблемы советско-японских отношений». В нем на 26 страницах расписан план предполагаемых заявлений Брежнева на переговорах в зависимости от их хода и реакции японской стороны, передает ТАСС.
Первым пунктом в качестве основной позиции в нем обозначена возможность передачи Шикотана и прилегающих мелких островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи. При этом подчеркивается, что СССР исходит из необходимости заключить мирный договор, что способствует решению вопросов безопасности и окажет содействие укреплению экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Однако таким образом Москва, как отмечается, делает большую уступку Токио, в связи с чем факт передачи следует закрепить в договоре и «на этом считать территориальный вопрос решенным».
В случае несогласия японской стороны с первым вариантом и высказывания ей дальнейших претензий на Итуруп и Кунашир советское руководство рассматривало возможность предоставления японским рыбакам права ведения промысла в нескольких районах возле указанных двух островов за определенную плату. Кроме того, японским рыболовецким судам предлагалось разрешить заходить в некоторые порты и гавани Итурупа и Кунашира, а советские суда должны были в ответ получить право заходить в порты северного японского острова Хоккайдо. Также, согласно второму пункту переговорного плана, японцы должны были получить возможность посещать могилы предков на южной части Курил в трех местах.
В марте премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о намерении продвигать диалог с Россией о мирном догов.
В 2019 году глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над всеми своими землями, включая и эти территории.
Напомним, Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о позиции России по вопросу мирного договора с Японией.
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Разблокировавшему Суэцкий канал экскаваторщику не заплатили сверхурочные
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Машинист Абдулла Абдул-Гавад, трудившийся 21 час в сутки на экскаваторе, который был слишком маленьким для откапывания застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given, заявил, что не получил оплату сверхурочных, сообщают СМИ.
Абдул-Гавад рассказал, что ему приходилось работать 21 час в день, чтобы в максимально короткие сроки справиться с таким огромным объемом работы. Фото того, как мужчина на своем экскаваторе, кажущимся крошечным в сравнении с контейнеровозом, пытается откопать огромное судно, стало мемом в Сети, передает портал businessinsider.com.
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Однако сам Абдул-Гавад не счел фото забавным – он подумал, что его труд высмеивают, а потому решил работать еще усерднее.
Он рассказал также, что другие экскаваторщики отказались от работы, так как испугались объемов контейнеровоза. Абдул-Гавад признается – ему казалось, что он не поможет судну продвинуться, а лишь поспособствует его падению в сторону экскаватора. На помощь ему прибыли позднее, и лишь для того, чтобы убрать уже расчищенные горы песка.
При этом 28-летний экскаваторщик не получил зарплату за сверхурочные. Кроме того, на церемонию, где чествовали причастных к разблокировке канала, его пригласили за полтора часа до начала.
Ранее сообщалось, что администрации Суэцкого канала предлагали отпилить нос севшего на мель Ever Given.
Напомним, Суэцкий канал оказался заблокирован контейнеровозом Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн, который направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала.
Канал был заблокирован на пять дней. При этом руководство канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given.
29 марта навигация по каналу возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
Глава управления канала Усама Рабиа заявил, что инцидент с контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки.
Решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник
Авиасообщение России с Турцией может быть приостановлено на совещании в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, заявил источник.
Такое решение может быть принято в понедельник, заявил собеседник РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что полеты в Турцию могут быть приостановлены из-за риска распространения коронавируса. Роспотребнадзор отмечал, что из этой страны было завезено больше всего новых штаммов заболевания.
Премьер Михаил Мишустин поручал снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию.
Напомним, с 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с ФРГ, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном, Шри-Ланкой и Узбекистаном.
Гинцбург допустил пожизненный иммунитет после «Спутника V»
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» может гарантировать пожизненный иммунитет.
Гинцбург выразил надежду, что «вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно», передает «Интерфакс».
«Укололся два раза, ну и живи там – пять-десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», – добавил он.
Гинцбург также рассказал о планах в рамках исследования проводить повторную вакцинацию пациентов, у которых упал уровень антител, однако «не для того, чтобы их защитить от коронавируса, а в первую очередь, чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ».
«Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые, третьи, четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился», – объяснил он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российский препарат против коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали в 60 странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Актер Серебряков назвал «нелепым» сравнение жизни в Канаде и России
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Народный артист России Алексей Серебряков, ранее обвиненный некоторыми россиянами в предательстве, отказался ответить на вопрос: навсегда ли он вернулся в Россию, назвав его «дурацким».
Накануне в Москве демонстрировали фильм «Отец» с участием Энтони Хопкинса. Премьеру посетил Серебряков, недавно приехавший в Россию. Журналисты поинтересовались у артиста, навсегда ли он вернулся. Однако на вопрос о возвращении в Канаду Серебряков отвечать не стал.
«Я не буду отвечать на этот вопрос, вы уж извините, он действительно дурацкий. Удачи!» – ответил он, сообщает News.ru., сообщает News.ru.
В марте этого года актер вернулся в Россию из Канады. «Я живу сейчас в России. Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», – сообщил артист по возвращению, передает РИА «Новости».
Он не уточнил, почему вернулся на родину. При этом он посчитал «нелепым» сравнивать, в какой стране лучше жить.
Однако, по мнению также проживающего в Канаде русского писателя Владимира Лорченкова, истинные причины возвращения Серебрякова несколько иного характера, сообщает газета «Культура».
По его словам, актер не смог получить гражданство Канады, потому что не сдал экзамен на знание языка, иначе он мог бы находиться в стране с видом на жительство хоть 25 лет. Он также отметил, что без знания французского и английского языка в Канаде «приличную работу где-нибудь в театре, библиотеке, институте не получить».
Серебряков в интервью Юрию Дудю в 2018 году сделал скандальное заявление о том, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве». После этого на актера обрушилась волна критики на Серебрякова, когда он дал интервью, в котором назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Россияне упрекнули его в том, что он плохо отзывается о родной стране, в которую приезжает на заработки. Сам актер уехал жить в Канаду.
Власти Китая оштрафовали Alibaba на 2,78 млрд долларов
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Государственное управление по контролю за рынком КНР объявило о взыскании с компании Alibaba 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов) в качестве штрафа за нарушение антимонопольного законодательства.
«Было принято решение оштрафовать Alibaba в связи с нарушением закона о монополии. Эта компания должна прекратить нарушать национальное законодательство, размер штрафа составит 4% от объема ее продаж в 2019 году на территории Китая, который составил 455,71 млрд юаней (69,67 млрд долларов по текущему курсу). Таким образом, Alibaba должна выплатить 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов)», – приводит текст заявления контрольного управления КНР ТАСС.
Как уточняется в документе, расследование подтвердило, что Alibaba проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора». «Это негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции», – отмечается в заявлении. Решение о штрафе было «принято на основании реальных фактов и имеющихся доказательств» и «позволит защитить законные права потребителей».
Напомним, в середине марта власти Китая призвали Alibaba значительно уменьшить число медиаактивов. Тогда же стало известно об удалении интернет-браузера Alibaba из китайских магазинов приложений для мобильных устройств.
В январе появились сообщения об исчезновении китайского миллиардера Джека Ма после критики деятельности финансовых регуляторов Китая и курса КНР в отношении технологических компаний. В декабре 2020 года главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование против Alibaba. Позже стало известно, что Джек Ма предлагал передать часть активов правительству КНР.
Бразилия захотела посмотреть на производство «Спутника V» в России
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Делегация бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) на следующей неделе прибудет в Россию для инспекции мест производства вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба регулятора.
«Будут проинспектированы две фабрики. Сначала с 15 по 21 апреля трое сотрудников Anvisa посетят фабрику, где производится активный компонент вакцины и сама вакцина. Затем с 19 по 23 апреля пройдет инспекция предприятия, ответственного за финальные приготовления и фасовку», – приводит ТАСС текст сообщения на сайте Anvisa.
В пресс-службе отметили, что Anvisa станет одним из первых иностранных регуляторов, представители которого посетят производство «Спутника V». В ходе визита бразильские эксперты рассчитывают получить недостающие данные о производстве российского препарата для последующего анализа заявки на его регистрацию для экстренного использования в условиях ЧС, а также его импорта в Бразилию.
Во вторник президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару обсудили регистрацию, поставки и производство «Спутника V» в южноамериканской республике. Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
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Французское вино будущего урожая спасают с помощью костров
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Во Франции из-за аномальных для начала апреля заморозков оказались под угрозой виноградники Шабли, Бордо и Бургундии. Вино будущего урожая спасают при помощи жаровен, костров и банок с горящим парафином.
С начала апреля в центральных и восточных регионах Франции отмечаются аномальные для этих широт заморозки (до -5 градусов). Из-за непривычных морозов вымерзли виноградники в департаменте Юра на востоке региона Бургундия, сообщило в конце недели парижское издание Le Parisien.
Некоторые виноделы полагают, что могут потерять от 70% до 90% урожая, сообщила газета. Под угрозой находится весь урожай бургундских вин, а также лозы на виноградниках Шабли и Бордо. В особенно уязвимом положении оказался рано цветущий сорт Шардоне.
В регионе Шабли, который славится своим белым вином, между рядами лоз устанавливают десятки тысяч факелов для обогрева растений. Виноградари в других регионах спасают урожай при помощи банок с горящим парафином и бочек с сеном, устанавливают жаровни и особые печки, отчасти напоминающие буржуйки.
На одной из плантаций Бургундии фермеры запустили над полями вертолет, чтобы направить и распределить теплый воздух, который поднимается от земли, сообщило НТВ. К оригинальному методу защиты винограда прибегли в долине Луары – здесь лозы опрыскивают водой, которая при замерзании создает защитный кокон для почек.
С помощью расставленных в садах бочек с горящими парафиновыми блоками спасают урожаи плодов в департаменте Рона. Как отмечает Regnum
, этот метод обогрева деревьев, впрочем, уже вызвал нарекания экологов, которые зафиксировали заметное загрязнение воздуха.
Правительство Франции введет режим сельскохозяйственной катастрофы после заморозков, которые ударили по многим регионам и сельскохозяйственным культурам, заявил министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди, которого в пятницу цитировала парижская Le Figaro. «Мобилизация носит тотальный характер», – подчеркнул министр.
В Киеве оценили вероятность повторения Сребреницы в Донбассе
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Повторения в Донбассе ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, не может быть, Киев не будет насильно освобождать свои территории, заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
По словам Резникова, политико-дипломатический путь разрешения ситуации в Донбассе должен и далее обсуждаться в «нормандском формате» и в трехсторонней контактной группе в Минске, передает РИА «Новости».
«Что касается того, возможно ли такое на Украине. Нет, невозможно. Во-первых, Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути... Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы ее не боимся, мы не можем такого себе допустить», – заявил Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице. В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, «если там будет устроена Сребреница».
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Советской ракете и американскому спутнику удалось избежать столкновения
Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский военный метеоспутник, столкновение которых прогнозировалось системой космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST), пролетели мимо друга друга, сообщили в EUSST.
«Оба объекта наблюдались (после пролета друг друга)», – говорится в Twitter системы EUSST.
Согласно результатам моделирования EUSST, потенциальное столкновение между космическими объектами привело бы к образованию более 4 млн обломков, около 400 из которых были бы больше 20 см.
Накануне система космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST) предупредила о вероятности столкновения ступени советской ракеты-носителя «Космос-3М» с неработающим американским военным метеоспутником на орбите высотой около 800 километров.
Судмедэксперт назвал наркотики одной из причин смерти Флойда
Главный судмедэксперт округа Хеннепин в США Эндрю Бейкер заявил, что Джордж Флойд умер в результате применения полицией силы при задержании, однако болезнь сердца и наркотики также способствовали смерти, сообщило издание The New York Times.
По его данным, судмедэксперт, который проводил вскрытие тела Флойда, отметил, что суженные артерии, гипертония и употребление наркотических веществ сделали Флойда более уязвимым перед приемами полиции. Вместе с тем Бейкер подчеркнул, что эти факторы не стали непосредственной причиной смерти афроамериканца.
«По моему мнению, действия правоохранителей по усмирению и ограничению подвижности, а также сдавливание шеи оказались просто больше, чем Флойд мог вынести в силу этих проблем с сердцем», – приводит РИА «Новости» слова Бейкера.
Отмечается, что ранее пульмонолог Мартин Тобин заявил, давая показания, что даже здоровый человек умер бы, если бы к нему применили те же приемы, которые полиция применила к Флойду. В то же время адвокат экс-полицейского Дерека Шовина заявляет, что причиной смерти Флойда могли стать болезнь сердца или использование фентанила и метамфетамина.
Ранее в Миннеаполисе начался суд над экс-полицейским Дереком Шовином по делу об убийстве Флойда.
Шовину были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Трем другим бывшим стражам порядка, в частности, инкриминируется преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве.
Между тем протестное движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира. Напомним, оно принимало активное участие в протестах и беспорядках, которые начались в США после смерти Флойда.
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