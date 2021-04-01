После аварии на Садовом кольце полиция начала проверку

Московская полиция инициировала проверку после аварии с пятью автомобилями на Садовом кольце, в результате которого серьезно пострадала одна женщина-водитель, сообщили в ГУ МВД по Москве.

«По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Будет дана объективная оценка действиям предполагаемого виновника ДТП и принято решение в соответствии с действующим законодательством», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там добавили, что в результате столкновения женщина серьезно пострадала, а не погибла, как ранее сообщал департамент транспорта столицы. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

По предварительным данным ведомства, водитель одной из машин выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя другими автомобилями.

В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине.

Позднее источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает.

Департамент транспорта позже сообщил, что машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году.