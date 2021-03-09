В МИД оценили решение суда по делу об убийстве посла Карлова

Москва удовлетворена решением суда Анкары по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова и рассчитывает, что турецкой стороной будут предоставлены исчерпывающие сведения о заказчиках убийства, заявили в МИД России.

«Внимательно следили за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве Героя России, чрезвычайного и полномочного посла Андрея Карлова в результате террористического акта 19 декабря 2016 г. Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений», – говорится в сообщении на сайте министерства.

В МИДе отметили, что «отдают должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат». «Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы дает основания полагать, что они прошли это тяжелое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание», – добавили в ведомстве.

Отмечается также, что Москва «рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта».

Россия по-прежнему исходит из того, что значительную долю ответственности за это преступление несут определенные круги, которые накануне покушения Карлова искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии.

Напомним, во вторник суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова к пожизненному лишению свободы, трое из них признаны виновными непосредственно в убийстве. Девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению на сроки от 5 до 15 лет. Пятеро фигурантов оправданы судом. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». СМИ сообщали, что нападавший был застрелен турецкой полицией.

В обвинительном заключении отмечается, что убийство посла является провокацией для нанесения ущерба турецко-российским отношениям.