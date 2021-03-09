«Норникель» запустит одну цепочку переработки руды на Норильской фабрике

«Норникель» с 16 марта планирует восстановить одну из двух цепочек переработки вкрапленной руды на Норильской обогатительной фабрике, решение о полном запуске фабрики будет приниматься по итогам проверки Ростехнадзора и внутреннего аудита.

«Норильская обогатительная фабрика сейчас полностью остановлена для проведения необходимых ремонтов. Компания планирует восстановить цепочку переработки вкрапленной руды к 16 марта за счет модернизации схемы подачи и переработки. Одновременно с этим на фабрике проходит проверка Ростехнадзора и мероприятия внутреннего аудита. Решение о сроке запуска работы фабрики будет приниматься по результатам этих проверок», – говорится в сообщении.

В компании также отметили, что во время простоя фабрики добыча на входящем в единый с ней прозводственный комплекс руднике «Заполярный» продолжается, передает РИА «Новости».

Кроме того, «Норникель» планирует к 16 марта завершить работу по остановке водопритока на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский», после чего примет решение о возобновлении их работы, передает ТАСС.

«Завершены работы по заполнению выработки твердеющей закладочной смесью. В течение ближайшей недели, когда закладочная смесь наберет необходимую прочность, поступление грунтовых вод из данной выработки будет полностью купировано путем перекрытия задвижек», – отметил старший вице-президент «Норникеля» – руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Напомним, в ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике обрушилось здание одного из цехов при проведении ремонтных работ. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м. На момент ЧП в цехе находились восемь человек, трое погибли – двое под завалами, один скончался в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что авария произошла из-за грубого нарушения техники и норм безопасности.