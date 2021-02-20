Пострадавшая от обрушения фабрика в Норильске продолжила работу в ограниченном режиме

Погребинский назвал подоплеку санкций против Медведчука

Власти Украины решили выдавить из страны лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. До его ареста дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на введение персональных санкций в отношении Медведчука и его жены.

«Очевидно, что меры СНБО носят незаконный характер. Если бы власти Украины хотели идти по пути закона, то для начала предъявили бы какие-то подозрения, а раз ничего подобного не случилось, то у них нет никаких доказательств вины Медведчука. Просто есть исполнение решения, которое, скорее всего, согласовано с посольством США в Киеве о том, что нужно перекрыть все каналы информации, которые действуют вразрез с интересами Соединенных Штатов», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт пояснил, что для украинских властей особенно чувствительна «тема внешнего управления правительства в Киеве» из США, о чем говорится на близких к ОПЗЖ телеканалах, которые недавно лишились лицензии на вещание и теперь их можно смотреть только в интернете.

«Медведчук, между прочим, первым на Украине стал говорить о внешнем управлении. Американское посольство прежде даже реагировало на подобные высказывания Медведчука. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что обычно называют прокси-войной между Россией и США. Жертвами этой войны становятся люди, которые хотели бы нормальных отношений с Россией. А таких людей на Украине точно больше трети в стране. И такие люди «путаются под ногами» в понимании властей, используя телеканалы и трибуны парламента», – отметил Погребинский.

По его мнению, в нынешних условиях власть может прибегнуть и к более жестким мерам в отношении лидера ОПЗЖ. «Вряд ли дойдет дело до ареста самого Виктора Медведчука. Ему дают понять: ты лучше уезжай, потому что потом будет хуже, забирай все свое и своих, а на остальное у нас наложены санкции. Главное – чтобы простыл след Медведчука и других людей, а партию ОПЗЖ можно было бы спокойно запретить и закрыть. По-видимому, сейчас стоит такая задача. Но ничего нельзя исключать. На Украине действуют по беспределу, абсолютно игнорируя законы и Конституцию», – резюмировал Погребинский.

В пятницу совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на три года санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юрлиц.

Санкции распространяются также на все имущество Медведчука, который является кумом российского президента Владимира Путина. Полный список санкций будет изложен в скором времени в тексте указа президента Украины Владимира Зеленского.

Партия Медведчука находится в оппозиции главе государства и выступает за диалог с Россией. В начале февраля партия приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». В пятницу вечером в партии пообещали «сделать все», чтобы «довести процесс импичмента Зеленского до конца».

Так там отреагировали на решение главы государства прекратить вещание сразу трех оппозиционных телеканалов – ZIK, NewsOne и «112 Украина».

Одним из поводом для санкций стала трансляция встречи Медведчука с Путиным в октябре 2020 года, на которой обсуждались возможные поставки российской вакцины «Cпутник V» на Украину.

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин назвал санкции инструментом Зеленского для противоправной борьбы с политическими оппонентами. «Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою президентскую неприкосновенность, которую он обещал отменить первой, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие таких вот решений о наложении санкций на граждан Украины, абсолютно не мотивированных и политически ангажированных, будет привлечен к уголовной ответственности, поскольку все это явно похоже на превышение служебных полномочий, принятие политически мотивированных решений и использование своей власти для противоправной борьбы с политическими оппонентами», – сказал Кузьмин в эфире YouTube-канала «112 Украина».