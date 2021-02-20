На Норильской обогатительной фабрике произошло масштабное обрушение

В дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, пострадали по меньшей мере четыре человека, под завалами могут быть еще люди, сообщили в МЧС России.

«20 февраля в 00.44 (мск) поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики по адресу: г. Норильск, ул. Горная, 27», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

На предприятии обрушились три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения, на общей площади 200 кв. м. Объем завалов составляет 10 тыс. кубометров.

В ведомстве подчеркнули, что самостоятельно спаслись два человека, одного извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, под завалами могут находиться еще люди. Для поиска возможных пострадавших и разбора конструкций проводятся все необходимые мероприятия.

Позднее МЧС сообщило, что еще трех пострадавших извлекли из-под завалов. Таким образом, число пострадавших возросло до четырех, поисковые работы продолжаются.

По данным прокуратуры Норильска, под завалами после обрушения остаются два человека. «Вытащили четырех человек, они живые. Ищут двоих», – сказал представитель ведомства.

В понедельник в центре Москвы частично обрушились строительные леса с фасада пятиэтажного административного здания, которое находится на реконструкции. Площадь обрушения составила 600 кв. метров. В результате ЧП пострадал один человек, он госпитализирован. По предварительным данным, причиной стало большое скопление снега.