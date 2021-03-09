В России выявили 9,4 тыс. новых случаев коронавируса

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НОВОСТЬ ЧАСА

В России ввели постоянный мониторинг цен на товары и услуги

9 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:18  |  vz.ru
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Минэнерго Украины подводит страну к блэкауту

Украинская энергетика оказалась хромой лошадью Zuma/ZEUS/ТАСС
На Украине заявили о готовности отсоединиться от энергосистемы России и Белоруссии в 2022 году, а в 2023-м – подключиться к энергосистеме Евросоюза. По мнению экспертов, первую часть своих планов Минэнерго страны действительно может осуществить без труда. Однако вторая часть планов сулит Киеву целый ряд проблем. Каких именно? Подробности...
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Для западных соцсетей придумали трехступенчатое наказание за атаки на Россию

Facebook счел публикацию газеты ВЗГЛЯД ложной, так как она противоречит мнению украинского сайта Алина Деева/ВЗГЛЯД
В Госдуме назвали угрозой национальной безопасности страны тот акт цензуры, которой администрация Facebook подвергла аккаунты российских изданий, в том числе газеты ВЗГЛЯД. Соцсеть сочла, что пользователи не должны быть в курсе данных ФСБ о задержании проукраинских нацистов. В МИД призвали урегулировать работу цифровых гигантов в России. Но как принудить западные IT-компании к уважению наших законов? Подробности...
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Как Турция перестала быть угрозой для СССР во время войны

Власти Турции до конца 1944 года открыто симпатизировали Германии, но по-восточному хитроумно пытались усидеть сразу на нескольких стульях Emrah Gurel/AP/ТАСС
Одной из важнейших опасностей во время Великой Отечественной оставалась потенциальная возможность вступления в войну на стороне Германии еще ряда стран – например, Турции. Рассекреченные документы показывают, каким образом советской дипломатии удалось убедиться, что Турция будет соблюдать нейтралитет – хотя и довольно сомнительный. Подробности...
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Грабли вместо «Искандеров». Как Армения прощается с иллюзиями

Грабли стали одним из символов протестов в Ереване Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Неосторожная фраза премьер-министра Армении Никола Пашиняна о характеристиках российских ракет привела к полноценному политическому кризису в стране. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в столице Армении и убедился, что кризис, возникший по итогам поражения во второй карабахской войне, куда глубже, чем это можно предположить со стороны.  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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После Февральского переворота не было дороги назад

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Ни одна империя не падает просто так. Не просто так разрушилась и Российская империя. Она имела целый пласт глубинных проблем и противоречий. 9 марта 1917 года началась всеобщая забастовка в Петрограде, которая смела многовековую русскую монархию. Подробности...
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Почему феминистки ненавидят 8 Марта

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Коммунисты стабильно сравнивали свои достижения с 1913 годом, когда юный слесарь Хрущёв жил в квартире, как у директора завода в СССР. Как бы российским женщинам не пришлось с такой же тоской вспоминать времена «патриархата». Подробности...
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Вакцинация в Европе пошла по пути «колбасы в позднем СССР»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В Европе вокруг вакцинации развернулась настоящая истерика. При этом процент желающих вакцинироваться что в Европе, что в России одинаковый. Примерно 50 на 50. Так в чем дело? Полагаю, в советском опыте, пережитом российской элитой и совершенно непонятном Западу. Подробности...
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«Экстремальные санкции» от США и Британии

«Спутник V» подорвал власть в Словакии

«Скопинский маньяк» на свободе

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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В России ввели постоянный мониторинг цен на товары и услуги
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    В России выявили 9,4 тыс. новых случаев коронавируса

       9 марта 2021, 11:03
    Фото: MAXIM SHIPENKOV/
    EPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявлено 9445 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9445 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1066, Санкт-Петербурге – 941, Московской области – 523. Всего в стране выявлено 4 342 474 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 932 177 человек, из них 9931 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 336 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 89 809 человек.

    Накануне, 8 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 253. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 808.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф


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    США захотели «превзойти остальной мир»
       7 марта 2021, 00:52
    Фото: Oliver Contreras/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Принятие пакета стимулирующих экономику мер позволит США «превзойти остальной мир», заявил глава американского государства Джо Байден.

    В субботу Байден выступил в Белом доме с заявлением в связи с принятием в Сенате соответствующей программы в размере 1,9 трлн долларов. Законопроект поддержали 50 сенаторов, против выступили 49. Так как в документ внесены изменения, Палате представителей предстоит вновь рассмотреть его, передает ТАСС.

    По словам Байдена, «это создаст миллионы рабочих мест». «Мы ожидаем 6 млн рабочих мест», – сказал он, добавив, что «план поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир», который «не стоит на месте, особенно Китай». Байден заявил, что противостояние США никогда не приводило ни к чему хорошему. Он заверил, что страна преодолеет последствия коронавируса и «останется ведущей и самой успешной экономикой мира».

    Напомним, беспрецедентные меры властей США по спасению экономики от коронавирусного кризиса привели к рекордному увеличению дефицита федерального бюджета страны – в начале 2021 года он приблизился к астрономическим 3,5 трлн долларов. Основным способом наращивания бюджетного дефицита остается постоянное расширение госдолга США.

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    Северная Македония зарегистрировала «Спутник V»

    7 марта 2021, 12:55

    Текст: Елена Мирошниченко

    Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Северной Македонии в рамках ускоренной процедуры, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

    «Спрос на вакцину «Спутник V» растет в Европе и по всему миру, тысячи людей предпочитают российский препарат в качестве главного средства для защиты от коронавируса. РФПИ создал широкую сеть международных партнерств по вакцине, присоединение к ней Северной Македонии позволит спасти множество жизней в стране в период пандемии», –цитирует главу РФПИ Кирилла Дмитриева РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.

    В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.

    Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек.

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    Пушков отреагировал на слова главы МИД Словакии о «Спутник V»
       8 марта 2021, 10:20
    Фото: Совет Федерации/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока о российской вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V».

    «Глава МИД Словакии решил имитировать Кулебу из МИД Украины, повторив его глупость о российской вакцине как «инструменте гибридной войны». Как может вакцина быть инструментом войны, он не задумывается», – заявил Пушков в своем Telegram-канале.

    По его словам, модель поведения некоторых восточноевропейских политиков удивительна.

    «В Восточной Европе выросло удивительное поколение политиков без собственных мыслей, твердящих бессмысленные банальности и воспроизводящих пустые штампы и на этом строящих свою карьеру. Прискорбное зрелище», – заключил Пушков.

    Напомним, премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка.

    Министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Глава МИД Словакии Корчок принес извинения за шутку Матовича.

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    В Австрии приостановили использование вакцины AstraZeneca после гибели женщины
       7 марта 2021, 15:53
    Фото: Michael Matthey/Global Look Press
    Текст: Абдулла Шакиров

    Власти Австрии решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой, сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения республики (BASG).

    Уточняется, что 49-летняя женщина, получившая прививку от коронавируса, скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой привитой женщины в возрасте 35 лет развилась тромбоэмболия легочной артерии – в настоящее время она выздоравливает, передает РИА «Новости».

    Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания.

    После этого греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.

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    Переболевшая COVID девушка рассказала о необычном побочном эффекте

    7 марта 2021, 17:03

    Текст: Елена Мирошниченко

    Переболевшая коронавирусом девушка рассказала о том, что она постоянно ощущает неприятные запахи после перенесенной болезни, сообщает издание Mirror.

    Репортер из Северного Уэльса Джеймелуиза Хадспит переболела коронавирусом в декабре 2020 года, после выздоровления она заметила, что чувствует неприятные запахи. Долгое время девушка думала, что источник запаха находится в квартире, но позднее она заметила, что чувствует запах в супермаркете и на улице, передает сообщает РИА «Новости».

    Журналистка поняла, что страдает паросмией – искаженным восприятием запахов после коронавируса. И даже спустя три месяца обычный запах вернулся к ней не до конца. Она описала неприятный запах «как смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанных со сточными водами».

    Ранее врач рассказал, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусом.

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    Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»
       6 марта 2021, 14:24
    Фото: Miguel Gutierrez/EPA/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие, заявил главный инфекционист США, советник американского президента Джо Байдена Энтони Фаучи.

    Журналист телеканала спросил Фаучи, сделал бы он прививку российским препаратом или китайской вакциной. «Данные, которые я знаю о «Спутнике V», достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», – сказал Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai, передает РИА «Новости».

    По его словам, у него минимальное беспокойство о возможных побочных эффектах вакцин. «Я говорю это потому, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура», – сказал эпидемиолог. По его словам, у большинства людей это длится около 24 часов, а затем проходят.

    Ранее США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19. Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами.

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    Западную Украину назвали эпицентром COVID-19 из-за «чумных бараков»
       7 марта 2021, 17:28
    Фото: Evgeniy Maloletka/АР/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Закарпатская область стала «красной зоной», движение поездов туда приостановлено, также в неблагоприятную зону попали Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области, где больные коронавирусом выстраиваются в очередь, чтобы получить помощь, пишет «Страна.ua». По данным издания, Западная Украина вновь стала эпицентром распространения коронавируса.

    «Хочу обратиться к власти: у нас ситуация критическая. В нашем ковид-центре еще утром находилось 145 больных, уже поступило еще 10 человек. Эти все больные кислородозависимые. Кислорода и концентраторов уже не хватает. Пустые кровати есть только в коридорах, но они не имеют ничего, в том числе и медперсонала. В таком режиме медперсонал не может работать, люди просто «падают». Система не выдерживает: исчезает электричество, потому что сеть не рассчитана на напряжение, когда в палатах есть по четыре концентратора. Из 145 больных утром на кислороде находилось 120. Это все плохо кончится, потому что больные задыхаются на глазах. И мы не можем им помочь», – рассказала изданию «Страна.ua» заведующая ковид-отделением Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака Оксана Цимбота.

    Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах. В центральной больнице Яремче, 40 км от горнолыжного курорта «Буковель», пациенты, больные коронавирусом, занимают все места в инфекционном и терапевтическом отделении.

    «Весь год эпидемии всегда были свободные места, чтобы положить несколько больных. А теперь нет. Пациенты устраивают скандалы, что мы не хотим их класть, но ведь просто некуда», – рассказывает заведующий терапевтическим отделением Ярослав Гундяк.

    Многие медики, отмечает издание, считают, что главным очагом распространения коронавируса в регионе является горнолыжный курорт «Буковель».

    «Буковель» продолжает работать на фоне того, что Ивано-Франковская область оказалась в состоянии чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Надо говорить как есть – за прибыль олигарха и его подручных украинцы платят жизнью и здоровьем. Вопрос не в туристах, которые приехали и уехали, а в местных жителях из числа персонала. Которые подхватив заразу, несут ее домой», – написал в Facebook блогер Евгений Булавка.

    «Власть и Зеленский делают вид, будто ничего не происходит. Да, признали вспышку ковида и назвали его эпицентр. Но поднять руку на Коломойского, наказать виновных, закрыть этот чумной барак духа не хватает», – добавил блогер.

    Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.

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    Коментарии (65)
    Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА за слова о вакцине
       9 марта 2021, 02:33
    Фото: Thiago Prudencio/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хох за сравнение возможности экстренного одобрения препарата с «русской рулеткой».

    «Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хох из EMA за ее негативные комментарии в адрес государств ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к EMA и самому процессу экспертизы», – говорится в официальном аккаунте российской вакцины «Спутник V» в соцсети Twitter.

    «Отложив экспертизу «Спутник V» на несколько месяцев, EMA не имеет права подрывать доверие к 46 другим [национальным] регуляторам, которые проверили все необходимые данные», – подчеркнули создатели российской вакцины, комментируя заявления Виртумер-Хохе, которая в эфире австрийского телеканала ORF сравнила возможность экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой».

    Ранее «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии. Напомним, 5 марта официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер подтвердил право стран-членов покупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». При этом он подчеркнул, что страны ЕС, разрешая российский препарат, «сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин». Днем ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Президент Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.

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    Ученые предупредили о проблемах с психикой у переболевших коронавирусом

    6 марта 2021, 16:11

    Текст: Вера Басилая

    Ученые из Оксфордского университета Брукса выяснили, что в краткосрочной перспективе 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством, от 17% до 42% пациентов – депрессией. Соответствующие исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

    Основными краткосрочными когнитивными расстройствами стали нарушение внимания (45 %) и ухудшение памяти (от 13 до 28%), передает РИА «Новости».

    В долгосрочной перспективе, согласно результатам исследования, психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости. Однако пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью ( от 38% до 50%). Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,2 млн инфицированных, а по подсчетам Университета Хопкинса их число уже превысило 116 млн.  

    Ранее ВОЗ предположила, что мир справится с пандемией в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет.

    Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.

    Коментарии (17)
    В России спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19

    7 марта 2021, 11:00

    Текст: Елена Мирошниченко

    Заболеваемость коронавирусом в России может вырасти к середине весны, спад ожидается в конце мая, считают российские медики.

    «Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости. Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад», – рассказал РИА «Новости» главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.

    Он также добавил, что статистика прошлого года по переболевшим коронавирусом может быть неточной, так как многие люди, перенесшие болезнь в легкой и бессимптомной форме, избегали похода к врачу из-за боязни самоизоляции.

    Помимо этого, Тимаков считает, что весной на фоне сезонной заболеваемости и влажности передача коронавируса происходит активнее. Также на рост заболеваемости COVID-19 может повлиять стандартное снижение иммунитета после зимы, отметил эксперт. 

    Мнение Тимакова поддержал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он выразил надежду на снижение заболеваемости к апрелю-маю, так как «каждый день количество вакцинированных увеличивается».

    Напомним, врачи рассказали, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года.

    Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу.

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    Bloomberg оценило потери ЕС от провала вакцинации в 100 млрд евро
       8 марта 2021, 04:26
    Фото: Claudio Furlan/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    ЕС грозит потеря около 100 млрд евро инвестиций из-за провала вакцинации от коронавируса в первом квартале 2021 года, сообщило агентство Bloomberg.

    Как указывает Bloomberg, провалы вакцинации в ЕС вызывают обеспокоенность крупнейших мировых инвесторов, так как медленные темпы возобновления работы бизнеса могут подорвать возобновление экономического роста. Из-за задержки открытия бизнеса в один-два месяца ЕС может потерять 50–100 млрд евро прибыли. Европейские инвестиционные фонды на протяжении трех недель фиксируют отток капиталов, передает ТАСС.

    Bloomberg, комментируя темпы вакцинации, отмечает, что ЕС использует восемь доз вакцины на 100 человек населения, тогда как США – 33, а Великобритания – 25. Агентство связывает отставание ЕС с политическими спорами, нарушениями поставок, бюрократией и недоверием общества. Bloomberg полагает, что ЕС может реализовать задуманную стратегию и вакцинировать 75% взрослого населения до осени, но это грозит потерей уже второго туристического сезона.

    Напомним, на фоне пассивности и крючкотворства европейских бюрократов правительства стран ЕС начали напрямую закупать у России вакцину «Спутник V», используя специальные лазейки в европейском законодательстве.

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    Врач дал советы по вакцинации при низком уровне антител

    6 марта 2021, 14:41

    Текст: Абдулла Шакиров

    При низком уровне антител после завершения вакцинации или выздоровления от коронавируса лучше привиться повторно, рассказал исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов.

    «Считается, что в течение года-двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или тех, кто был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на COVID-19, на вакцинацию. Их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания. Единственная сложность – у нас пока нет критериев, на основе которых мы должны прививать тех, кто переболел», – передает слова специалиста ТАСС.

    Как пояснил врач, необходимость повторной вакцинации зависит от уровня иммуноглобулина в крови, от клеточного ответа организма и ряда других факторов. При этом, отметил Лиознов, сохраняются вопросы относительно прививок для особых групп населения, то есть детей, беременных женщин и лиц с сопутствующими заболеваниями, в частности, онкологическими или аутоиммунными. Также специалист подчеркнул, что растет количество россиян, прививающихся трижды в обход системы учета и контроля вакцинации: это вызвано отсутствием у них достаточного титра антител. Лиознов сообщил, что были случаи, когда пациенты сначала прививались вакциной «Эпиваккорона», а затем вакцинировались «Спутником V», что, по мнению эксперта, является сомнительной практикой с точки зрения последствий для организма.

    Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила об улучшении ситуации с коронавирусом в России. Она также рассказала, что ВОЗ пока не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для путешественников.

    В РФПИ сравнили число вакцинировавшихся от коронавируса россиян и британцев. Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, комментируя мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации.

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    Россия договорилась о производстве «Спутника V» в Италии

    8 марта 2021, 19:51

    Текст: Абдулла Шакиров

    Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии, соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech.

    «Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины «Спутник V» в Италии», – передает сообщение итальянской компании РИА «Новости».

    Предполагается, что производство препарата будет запущено в июле.

    Напомним, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.

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    Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса
       9 марта 2021, 08:55
    Фото: PRESIDENTIAL PRESS
    SERVICE/Reuters
    Текст: Алина Назарова

    Власти Израиля отказываются признавать применяемую на Украине индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.

    По его словам, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. «У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять», – заявил Корнийчук.

    Дипломат добавил, что обе страны «будут решать» данный вопрос в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. По данным минздрава страны, всего с начала вакцинации сделали почти 12,5 тысячи прививок.

    При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

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    Больницы Словакии не справились с ростом числа пациентов с COVID-19
       7 марта 2021, 01:30
    Фото: Tomas Tkacik/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В связи с нехваткой мест в отделениях интенсивной терапии тяжелобольных пациентов с коронавирусом направляют в Германию и Польшу, сообщил минздрав Словакии.

    В ведомстве сообщили, что в «реанимации словацких больниц госпитализированы 349 тяжелобольных пациентов с COVID-19». Указывается, что «это максимальное количество за период пандемии», причем «мест в отделениях интенсивной терапии практически не осталось».

    В результате в субботу «первых двух COVID-больных из Словакии приняла Германия», они доставлены в клинику в Дортмунде. Кроме того, «тяжелые пациенты направляются в Польшу», там их разместили «в специализированной больнице города Горлице», передает ТАСС.

    Напомним, в Словакии 322104 случая коронавируса, в больницах в данный момент на лечении находятся 3911 пациентов с COVID-19. Умерли 7739 пациентов. Однако решения премьер-министра страны Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник-V» встретило критику ряда словацких политиков, в Словакии разгорелся правительственный кризис.

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