МИД КНР заявил о совместной с Россией борьбе с политическим вирусом

Власти Китая и России плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии, заявил глава МИД КНР Ван И.

«Мы увидели, что столкнувшись с эпидемией века, Китай и Россия стоят плечом к плечу и тесно сотрудничают, мы вместе боремся с COVID-19 и общими усилиями противостоим «политическому вирусу», – сказал Ван И на пресс-конференции, состоявшейся во время проходящих в Пекине сессий высшего законодательного и совещательного органов КНР, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что Китай стремится совместно с Россией отстаивать авторитет ООН и защищать нормы международного права, передает ТАСС.

«Наши страны стали примером того, как следует проводить равноправную и справедливую политику. Мы сообща отстаиваем многосторонние форматы сотрудничества», – сказал Ван И.

Как уточнил дипломат, Пекин стремится к укреплению всеобъемлющих партнерских отношений с Москвой. «Мы учитываем исторический опыт, к тому же в условиях современной эпохи это необходимо», – подчеркнул он.

Кроме того, Ван И подчеркнул, что США постоянно нагло вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом защиты прав человека. «Это создает большое количество проблем в мире, а в некоторых случаях приводит к турбулентности и конфликтам», – добавил он.

Ежегодно на полях сессии высшего законодательного органа Китая – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – глава МИД проводит большую пресс-конференцию, в ходе которой формулирует внешнеполитический курс Китая на текущий год.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай якобы используют вакцины от коронавируса как средство дипломатии.