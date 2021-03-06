США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19

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НОВОСТЬ ЧАСА

Появились сообщения о высылке Россией и Францией дипломатов

6 марта, суббота  |  Последнее обновление — 07:49  |  vz.ru
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«Северному потоку – 2» определили конечную дату

Названа дата достройки «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». К трубоукладчику «Фортуна», который уже кладет трубы на недостроенном датском участке, присоединится «Академик Черский». Более того, назван срок завершения строительства газопровода, в который надо уложиться. Ибо потом давление на проект может усилиться. Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете

Склонные к депрессии подростки нередко оказываются в плену у сетевых «групп смерти» Zuma/ТАСС
Намеченный на 3 марта в России массовый подростковый суицид удалось предотвратить. Тинейджеров в соцсетях уговаривали покончить с собой именно в этот день. Владимир Путин назвал организаторов «групп смерти» «ублюдками» и «букашками», которых «раздавить не жалко». Какие системные меры надо принять, чтобы заранее свести к минимуму угрозу новых подобных флешмобов? Подробности...
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США меняют методы вмешательства в дела других стран

Американские войска присутствуют по всему миру army.mil
Внешняя политика США должна стать более миролюбивой – по крайней мере, глава Госдепа пообещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы». «Мы будем поступать по-другому», – говорит Энтони Блинкен. С чем связано появление подобных заверений и как теперь будет выглядеть вмешательство Америки во внутренние дела других стран? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Самое жуткое в пандемии – триумф дикого капитализма

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мир уничтожен, а на его развалинах чавкает административный предприниматель. Это раньше богатым было быть стыдновато. А сейчас он сидит дома – спасает жизни. Он купил акции «Модерны», и ему комфортно, когда муравьишки тащат ему жратву из супермаркета. Подробности...

Санкции Запада стали бледной тенью Черчилля

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британский правящий класс – это люди, которые по праву рождения считают себя вправе говорить и делать любые глупости. Но невозможность для Запада действовать в ущерб себе отличает современную ситуацию от эпохи начала холодной войны. Подробности...
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Внутреннего иностранца неверно считать либералом

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Самое главное – это знать то, как внутренний иностранец будет реагировать на те или иные раздражители, вести себя в тех или иных нормальных и ненормальных ситуациях. И наши недоброжелатели очень хорошо об этом знают. Как это обычно бывает в XX веке, наши враги знают о нас, о частях нас, лучше, чем мы сами. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
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«Спутник V» подорвал власть в Словакии

«Скопинский маньяк» на свободе

Российскому газу не страшна зеленая энергетика

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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Будете ли вы смотреть телешоу с отсидевшим свой срок маньяком?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Появились сообщения о высылке Россией и Францией дипломатов
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    США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19

    6 марта 2021, 07:49

    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай используют вакцины от коронавируса как средство дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии», – приводит ее слова передает «Интерфакс».

    Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами.


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    Эксперт оценил вероятность введения санкций против госдолга России
       5 марта 2021, 11:54
    Фото: Ohde/Global Look Press
    Текст: Наталья Макарова

    «Новые санкции США против России могут нанести ущерб в том числе американским инвесторам и привести к обвалу рынка. Потому вряд ли Вашингтон пойдет на столь жесткие меры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Так он прокомментировал подготовку Лондоном и Вашингтоном санкций против суверенного долга России и некоторых бизнесменов.

    «Закон о химическом и биологическом оружии 1991 года, согласно которому американцы ввели санкции против России 2 марта, предполагает два этапа ввода ограничений. Первый они уже осуществили, когда объявили о запрете экспорта в Россию военной продукции. Но мы ее и так не получаем. Также речь шла о кредитах со стороны правительственных структур США, но их мы тоже не получаем», – рассказал программный директор дискуссионного клуба «Валдай», доцент МГИМО МИД России Иван Тимофеев.

    «Что касается второго этапа, то в случае с ним президент США должен выбрать три опции из шести. Одна из них наиболее существенная – это запрет банкам США на кредитование российского суверенного долга. В прошлом, а именно в августе 2019 года, они применяли этот закон по делу Скрипалей, но он был применен мягко. Американцы тогда запретили лишь покупку российских правительственных облигаций, номинированных в иностранной валюте. А доля их небольшая», – отметил собеседник.

    «Потому сейчас главный вопрос состоит в том, будут ли новые меры столь же мягкими? Или запрет будет распространен на облигации федерального займа в рублях? Во втором случае это может привести к оттоку иностранных инвесторов и вызвать колебания на рынке, что нанесет ущерб в том числе американским инвесторам. Тем не менее через три месяца Вашингтон должен будет принимать какое-то решение. Но я не думаю, что они примут жесткие меры, которые приведут к обвалу рынка», – добавил эксперт.

    «Что касается бизнесменов, то Вашингтон может пойти на санкции против них. В апреле 2018 года уже был такой прецедент, когда против ряда наших бизнесменов и их активов вводились санкции. На эти санкции рынки реагируют хуже. Причем здесь стоит вопрос не только в ущербе российской экономике, но и в возможном ущербе нашим партнерам за рубежом. Потому, думаю, американцы подойдут к этому вопросу аккуратно, и новые санкции не приведут к масштабным потерям для экономики», – заключил Тимофеев.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что «США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России за использование химического оружия, с вариантами, варьирующимися от санкций против олигархов до крайних мер, направленных на суверенный долг страны».

    Указывается, что в ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, передает РИА «Новости». На этих сообщениях курс рубля резко ослаб по отношению к доллару, потеряв около 1% (74,7 рубля за доллар).

    Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

    Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.

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    Коментарии (112)
    США и Британия готовят санкции против госдолга России
       5 марта 2021, 09:05
    Фото: Guadalupe Pardo/Reuters
    Текст: Наталья Ануфриева

    США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и некоторых бизнесменов, сообщают западные СМИ.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что «США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России за использование химического оружия, с вариантами, варьирующимися от санкций против олигархов до крайних мер, направленных на суверенный долг страны».

    Британские власти якобы намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО «продолжала оказывать давление на Россию» в том, чтобы Москва предоставила ответы по «использованию» запрещенных веществ, передает «Царьград».

    Указывается, что в ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, передает РИА «Новости».

    На этих сообщениях курс рубля резко ослаб по отношению к доллару, потеряв около 1% (74,7 рубля за доллар).

    Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил о «замерзании» отношений России и Британии.

    Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

    Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

    Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США.

    Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.

    Коментарии (65)
    Премьер Словакии ответил на российское предложение вернуть «Спутник V»
       6 марта 2021, 03:31
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава правительства Словакии Игорь Матович прокомментировал российское предложение вернуть вакцину «Спутник V» в Россию, раз уж она вызвала в Словакии политический скандал.

    Матович рассказал, что производители вакцины официально предложили отменить договор о поставках без всяких санкций в отношении Словакии. Премьер отметил, что после поставки «Спутника V», в Словакии начались «крики» про «гибридную войну» и «геополитической оружие России». «А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцину) вернуть… сразу тишина. Гробовая», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом Матович заверил, что вакцина «назад в Россию не полетит и будет сохранять жизни в Словакии». Он подчеркнул, что Словакия является крепкой составной частью Евросоюза, но «не может отвергнуть охрану людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России». «Я не убийца», – заявил глава правительства.

    Напомним, в Словакии ряд политиков раскритиковал закупку «Спутника V». В ответ Матович заявил, что такие люди, отметил премьер, «руководствуются девизом – чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать».

    Еще один скандал произошел между Братиславой и Киевом. Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. 

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    «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире
       5 марта 2021, 18:27
    Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств, заявили разработчики.

    «Спутник V» – вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за Ваше доверие!», – говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

    Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует «Спутник V» с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины - Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место занимает вакцина Johnson&Johnson, ее одобрили четыре страны, передает РИА «Новости».

    В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.

    Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек.

     

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    Украинцев призвали готовиться к голоду

    5 марта 2021, 09:18

    Текст: Евгения Шестак

    Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду из-за коронавируса.

    По его словам, провальная работа команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации населения привела к третьей волне пандемии коронавируса.

    «Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» – написал Кива в Facebook.

    Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.

    Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране решили проводить вакцинацию в аптеках. 

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    МИД пообещал «скоро порадовать» США ответными санкциями
       5 марта 2021, 13:17
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Россия не ждет, чтобы ответить на санкции Соединенных Штатов, «мы их скоро порадуем», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Почему вы думаете, что мы ждем? Никто не ждет, другое дело, что на данный момент, раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы... Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США.

    Захарова также заявила, что Россия готова симметрично ответить на препятствование Германии работе российских СМИ в стране. «Будете закрывать счета и не дадите операторам обслуживать счета Russia Today в Германии – такие же, идентичные, а может быть, еще и другие меры будут применяться к немецким СМИ в России», – сказала она.

    Напомним, 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая. Россия расценила отказ немецких банков сотрудничать с Ruptly и RT как политическое давление и нарушение обязательств ФРГ в сфере свободы слова и готова принять жесткие ответные меры в отношении работающих в нашей стране немецких средств массовой информации.

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    Эксперт: Москве не удастся сломить «двухтрековый подход» в отношениях с США
       5 марта 2021, 11:00
    Фото: RT America/YouTube
    Текст: Наталья Макарова

    «Посол Антонов сделал рутинное заявление, однако у него наверняка есть список из около 10 конкретных предложений для США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя намерение России предложить США позитивную программу взаимодействия вместо «двухтрекового подхода» в отношениях.

    «Российская дипломатия не очень поворотлива, поэтому она традиционно предлагает каждой новой администрации США выстраивание отношений с нуля. В этой связи заявление посла Антонова можно считать рутинным», – сказал эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

    Эксперт также отметил, что «у Антонова наверняка есть список из около 10 конкретных предложений». «Мы недостаточно сотрудничаем во многих сферах, главная из которых – это кибербезопасность. Также важны области энергетики и экологии», – пояснил собеседник.

    При этом Ткаченко усомнился в том, что Москве удастся переломить «двухтрековый подход» в отношениях с Вашингтоном. «Для США Россия давно стала побочным фактором отношений с Китаем. К чему действительно стремится администрация и Джо Байдена, и предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа – это заставить Россию присоединиться к коалиции против КНР», – добавил политолог.

    «Но мы этого делать не будем, – продолжил эксперт. – Из-за этого Вашингтон продолжит оказывать на нас давление. Тем не менее это давление будет потихоньку снижаться. А вот с Китаем Соединенные Штаты собираются бороться по-настоящему, консолидируя все свои ресурсы. И пока Россия не вступит в ряды борцов против КНР, американцы от нас не отстанут», – заключил Ткаченко.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о готовности Москвы предложить Вашингтону более позитивную программу взаимодействия вместо «двухтрекового подхода».

    По словам Антонова, с момента начала работы новой американской администрации под руководством президента Джо Байдена «вырисовываются общие контуры» ее политики на российском направлении.

    «По сути это прежний двухтрековый подход. Он предусматривает взаимодействие с нами по тем сюжетам, которые представляют интерес для США. При этом параллельно будет максимально использоваться концепция «сдерживания» России», – отметил дипломат.

    Посол указал, что «такая схема – не лучший вариант для двух постоянных членов СБ ООН». «Попытаемся переубедить коллег и предложим позитивную программу взаимодействия», – заключил он.

    Антонов также отметил, что Москва положительно воспринимает «сигналы из Белого дома и Госдепартамента о планах восстановления диалога по стратегической стабильности, о возможности дальнейшего диалога по КВ (контроль над вооружениями)».

    Кроме того, российская сторона рассчитывает на углубление диалога с США по ряду региональных тем, в том числе по Афганистану, КНДР, Сирии и Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

    Он указал также, что интересам сторон «отвечало бы объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением ОМУ и изменением климата, а также по совместному освоению космоса и защите экологии Арктики».

    Дипломат напомнил, что Россия неоднократно направляла США перечень первоочередных шагов по нормализации двусторонних отношений.

    «Они касаются подтверждения формулы Горбачева – Рейгана о недопустимости ядерной войны между нашими странами и невозможности стать в ней победителем. Кроме того, можно было бы обменяться письменными гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, наладить взаимодействие по обеспечению кибербезопасности, модернизировать соглашение по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним», – пояснил глава российской дипмиссии.

    «Наконец, хотелось бы, чтобы посольство России работало в спокойной атмосфере, без нагнетания политической обстановки, в первую очередь в визовой области. Мы готовы пройти свою часть пути. Главное, чтобы была политическая воля у новой администрации США», – заключил посол.

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    Офис Зеленского попросил США ввести всеобъемлющие санкции против России

    5 марта 2021, 22:55

    Текст: Антон Антонов

    Киев просит США ввести «новый всеобъемлющий санкционный режим» в отношении России, заявила замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко на видеоконференции, организованной Атлантическим советом.

    По ее словам, украинская сторона «была бы глубоко признательна» США за рассмотрение данного вопроса. Киев считает, что санкции должны будут действовать, «пока война на Украине не закончится», пока «Восточная Украина и Крым» не перейдут под контроль Киева, передает РИА «Новости».

    Кроме того, украинская сторона «была бы признательна, если новые санкции будут введены в отношении «Северного потока – 2». Как заявила Свириденко, «этот проект может подорвать не только экономику Украины, но и поставить под угрозу энергобезопасность Европы». Киев надеется на поддержку со стороны Вашингтона в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Также Украина рассчитывает на усиление военного сотрудничества между двумя странами.

    В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

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    Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска
       5 марта 2021, 15:52
    Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
    Текст: Алина Назарова

    Москвичам из групп риска в понедельник, 8 марта, разблокируют социальные карты для проезда на общественном транспорте, с этого же дня домашний режим для москвичей из групп риска будет носить рекомендательный характер, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Ситуация с пандемией постепенно улучшается. (…) Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза», – говорится в сообщении на сайте Собянина.

    Мэр напомнил, что власти Москвы уже сняли большое количество ограничений. «Работают общепит, музеи, театры и кино. Растет активность горожан, причем с хорошей динамикой. Все больше и больше пассажиров пользуется общественным транспортом», – добавил он.

    «Наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: «Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить? Мы все понимаем, конечно, и не бросимся сломя голову в метро, но все равно такая возможность у нас должна быть». Действительно, есть такая возможность – принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», – отметил мэр.

    В то же время он обратился к москвичам старше 65 лет, напомнив, что их возраст и хронические заболевания – это зона риска. «По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700–800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет», – указал Собянин.

    Он добавил, что решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта.

    Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в прошлом году нескольким категориям москвичей были заблокированы социальные карты, которые дают право бесплатного проезда на общественном транспорте пенсионерам и гражданам с инвалидностью, а также льготного – школьникам и студентам очного отделения. Недавно сообщалось, что привившиеся от COVID-19 столичные пенсионеры жалуются на неразблокированные социальные карты.

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    Захарова обвинила страны Европы в политической возне в ущерб здоровью граждан
       5 марта 2021, 21:55
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Европейские страны вместо того, чтобы думать о здоровье своих граждан и принимать решения в соответствии с их нуждами, ведут политическую игру вокруг вакцин, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

    «Если они считают, что в период пандемии, в период, когда у них нарушены или просто не соблюдаются графики поставок вакцин, или просто нет вакцины, они, имея возможность взаимодействия со странами, где эта вакцина разрабатывается, предпочитают политическую возню здравомыслию и здоровью своих людей, то мне не интересно, вернутся ли они в лоно нормальности, наступит ли у них там оттепель [в отношении России]. Это их проблемы», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    По словам дипломата, в 2020 году проблемы с европейской солидарностью «вывалились, как грязное белье из корзины». «Они стараются тщательно каким-то образом закамуфлировать, прекрасно понимая, в каком неприятном свете себя выставили», – добавила Захарова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как западные пропагандисты бьют тревогу – в их понимании «вакцинная дипломатия» помогает Москве разделять и властвовать в Европе. По мнению американского телеканала CNBC, «в то время, когда Европейский союз изо всех сил пытается ускорить поставку вакцины против коронавируса всем 27 странам – членам блока, российская вакцина против коронавируса очаровывает ее друзей в Восточной Европе, создавая еще один потенциальный раскол в регионе».

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    ЕС подтвердил право стран-членов покупать «Спутник V»

    5 марта 2021, 15:58

    Текст: Абдулла Шакиров

    Страны Евросоюза имеют юридическое право закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

    «Страны-члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин (в него включены 6 западных компаний), – передает слова Мамера ТАСС.

    Представитель ЕК подчеркнул, что страны ЕС, разрешая российский препарат, «сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин».

    В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.

    «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.

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    «ЭпиВакКорону» разрешили применять лицам старше 60 лет
       5 марта 2021, 11:36
    Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет, сообщает Роспотребнадзор.

    «В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    «ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени.

    Тем временем в России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».

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    Лидер Баварии призвал ускорить процесс регистрации «Спутник V» в ЕС

    5 марта 2021, 16:53

    Текст: Елизавета Булкина

    Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Евросоюз не политизировать сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и провести этот процесс в кратчайшие сроки, сообщил телеканал N24.

    «Очень надеюсь, что, применительно к вакцинам типа «Спутник», будут рассмотрены исключительно научные аргументы в вопросе об одобрении, другие (аргументы) не будут использованы», – передает его слова РИА «Новости».

    Зедер попросил Европейское агентство лекарственных средств (EMA) «ускорить процесс рассмотрения» новых вакцин, в том числе «Спутника V», для сертификации в ЕС.

    В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.

    «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.

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    Премьер Словакии поблагодарил главу МИД Венгрии за помощь в покупке «Спутник V»
       5 марта 2021, 20:21
    Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Игор Матович заявил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто помог ему установить контакты с российской стороной для приобретения партии вакцины «Спутник V».

    «Хочу публично поблагодарить главу МИД Венгрии Петера Сийярто за его большую помощь. Именно Сийярто дал мне первоначальную информацию, а также контакт главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Выражаю ему за это огромное спасибо. После этого я уже действовал самостоятельно», – цитирует РИА «Новости» Матовича.

    Поставки российской вакцины «Спутник V» в Словакию спровоцировали скандал между Братиславой и Киевом. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. 

       

    Первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Премьер Словакии Игорь Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек.

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    В РФПИ сравнили число вакцинировавшихся от коронавируса россиян и британцев

    5 марта 2021, 15:03

    Текст: Алина Назарова

    Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации.

    «И это так, но между первой и второй прививками у них должно пройти три месяца, а у нас всего три недели», – пояснил глава Фонда, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Он отметил, что «вакцинация в России проходит очень хорошо, и людям просто нужно знать цифры».

    Так, Дмитриев рассчитывает, что к июню около 40 млн граждан страны привьются «Спутником V». Он подчеркнул, что доверие к препарату растет, поскольку у него нет побочных эффектов и он не провоцирует аллергию.

    Как сообщил накануне Владимир Путин, около 2 млн россиян уже получили обе дозы вакцины, почти столько же – одну дозу. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени.

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