Трамп начал мстить республиканцам

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести кампанию против переизбрания сенатора от Аляски Лизы Мурковски. Мурковски входит в Республиканскую партию США, но поддерживала предложение импичмента Трампа.

Трамп сказал, что «ни при каких обстоятельствах не поддержит Лизу Мурковски», так как она «плохо представляет свой штат, а страну еще хуже». В 2022 году Трамп намерен побывать на Аляске и провести там «кампанию против очень плохого сенатора», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

В 2022 году на Аляске состоятся промежуточные выборы. В Республиканской партии США боятся, что Трамп может помешать республиканцам получить контроль над Конгрессом, так как будет поддерживать более радикальных кандидатов вместо умеренных в тех штатах, где победа демократов или республиканцев не очевидна.

В феврале Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов, против – 43. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны были проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД