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ЕС и США договорились о заморозке пошлин в рамках споров по Airbus и Boeing
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Договоренность ЕС и США о заморозке пошлин, введенных из-за споров в ВТО по Airbus и Boeing, знаменует перезагрузку отношений, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела в пятницу телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Они договорились на четыре месяца заморозить пошлины. Сама фон дер Ляйен отметила, что «это очень позитивный сигнал для экономического сотрудничества на ближайшие годы». Она также предложила Байдену сформировать новое экономические партнерство США и Евросоюза, основанное на общих ценностях и принципах, передает ТАСС.
В октябре 2019 года США объявили о введении штрафных пошлин против ЕС из-за субсидий для авиастроительного концерна Airbus. Арбитраж ВТО разрешил США ввести штрафные пошлины в размере до 100% на товары из ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов. В октябре 2020 года ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на товары из США в ответ на санкции со стороны Вашингтона. В ноябре ЕС ввел тарифы на импорт из США по делу Boeing.
Эксперт оценил вероятность введения санкций против госдолга России
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«Новые санкции США против России могут нанести ущерб в том числе американским инвесторам и привести к обвалу рынка. Потому вряд ли Вашингтон пойдет на столь жесткие меры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Так он прокомментировал подготовку Лондоном и Вашингтоном санкций против суверенного долга России и некоторых бизнесменов.
«Закон о химическом и биологическом оружии 1991 года, согласно которому американцы ввели санкции против России 2 марта, предполагает два этапа ввода ограничений. Первый они уже осуществили, когда объявили о запрете экспорта в Россию военной продукции. Но мы ее и так не получаем. Также речь шла о кредитах со стороны правительственных структур США, но их мы тоже не получаем», – рассказал программный директор дискуссионного клуба «Валдай», доцент МГИМО МИД России Иван Тимофеев.
«Что касается второго этапа, то в случае с ним президент США должен выбрать три опции из шести. Одна из них наиболее существенная – это запрет банкам США на кредитование российского суверенного долга. В прошлом, а именно в августе 2019 года, они применяли этот закон по делу Скрипалей, но он был применен мягко. Американцы тогда запретили лишь покупку российских правительственных облигаций, номинированных в иностранной валюте. А доля их небольшая», – отметил собеседник.
«Потому сейчас главный вопрос состоит в том, будут ли новые меры столь же мягкими? Или запрет будет распространен на облигации федерального займа в рублях? Во втором случае это может привести к оттоку иностранных инвесторов и вызвать колебания на рынке, что нанесет ущерб в том числе американским инвесторам. Тем не менее через три месяца Вашингтон должен будет принимать какое-то решение. Но я не думаю, что они примут жесткие меры, которые приведут к обвалу рынка», – добавил эксперт.
«Что касается бизнесменов, то Вашингтон может пойти на санкции против них. В апреле 2018 года уже был такой прецедент, когда против ряда наших бизнесменов и их активов вводились санкции. На эти санкции рынки реагируют хуже. Причем здесь стоит вопрос не только в ущербе российской экономике, но и в возможном ущербе нашим партнерам за рубежом. Потому, думаю, американцы подойдут к этому вопросу аккуратно, и новые санкции не приведут к масштабным потерям для экономики», – заключил Тимофеев.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что «США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России за использование химического оружия, с вариантами, варьирующимися от санкций против олигархов до крайних мер, направленных на суверенный долг страны».
Указывается, что в ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, передает РИА «Новости». На этих сообщениях курс рубля резко ослаб по отношению к доллару, потеряв около 1% (74,7 рубля за доллар).
Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
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Кремль анонсировал ответ на новые санкции Запада
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Москва не откажется от принципа взаимности при ответе на новые санкции Запада, ответные меры будут согласованы и доведены до оппонентов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ответ будет таким, какой наилучшим образом будет соответствовать нашим собственным интересам. Ну, безусловно, здесь принцип взаимности. От него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, в России «будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами. Они будут утверждены, и затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории».
Представитель Кремля назвал новые санкции против граждан России неприемлемыми ограничениями и вмешательством в дела страны. «В целом мы можем только выразить наше сожаление в связи с тем, что наши в данном случае оппоненты прибегают именно к таким методам, имеющим абсолютно деструктивное влияние на двусторонние отношения», – сказал Песков.
На просьбу пояснить, почему США и Евросоюз вводят санкции не в отношении российского госдолга или крупного бизнеса, а точечные, пресс-секретарь президента отметил, что это не является заботой Кремля – «объяснять какую-то мотивацию». «Мы в целом, точечные или не точечные, подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования. А главное, не имеющими ни эффекта, ни смысла. И в этой связи мы можем только выражать недоумение», – добавил Песков.
Он также заявил, что не знает о какой-либо американской помощи России, прекратить которую намерены США. «Я, к своему стыду, сейчас не могу припомнить, в последнее время какую помощь Америка оказывала России. Поэтому не могу просто ответить на ваш вопрос. Я тут затрудняюсь сказать, от чего в данном случае Соединенные Штаты отказываются. Мне не известно о какой-то помощи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, какую помощь оказывала Америка России, чего из-за санкций россияне теперь лишены.
Кроме того, в Кремле назвали возмутительными утверждения о причастности ФСБ к «отравлению» Навального. «В качестве повода этих рестрикций было озвучено дело берлинского пациента. При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление, и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно», – прокомментировал Песков новые санкции Запада.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
Депутат Бундестага: Американцы показали наплевательское отношение к бизнесу Германии
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«Борьба за права немецкого бизнеса будет более перспективной только при следующем правительстве», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Германии Вальдемар Гердт, комментируя попадание трех немецких компаний в санкционный «список Навального», опубликованный минфином США.
«Это еще раз понятно и доходчиво подчеркивает, что американцам глубоко плевать на наш бизнес. С их стороны идет жесткое продавливание своей идеологической стратегии. Кроме того, это доказывает, что не такие уж мы суверенные, раз не можем элементарно защитить интересы своего государства», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт.
В среду министерство торговли США обнародовало санкционный список, введенный в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Помимо 27-го Научного центра Минобороны России, в списке значатся девять компаний, в том числе три немецкие фирмы – ChimConnect Gmbh, Pharmcontract Gmbh и Riol-Chemie.
По словам депутата Гердта, партия «Альтернатива для Германии» пытается оказывать давление на власти в вопросах защиты немецкого бизнеса. «Мы поднимаем эти темы на всех возможных площадках. Создан Фонд защиты немецких предпринимателей, которые пострадают от подобных действий со стороны наших заокеанских «друзей», – рассказал депутат бундестага.
«Но перспективность борьбы за права бизнеса будет зависеть от того, настолько мы проявим суверенности и мужества в своих решениях, – продолжил Гердт. – Сейчас зависимость немецкой экономики, политики и СМИ от Соединенных Штатов огромнейшая. При желании они легко поставят на колени всю нашу индустрию. Завалив, к примеру, автомобильное производство, можно с нами делать, что хочешь».
«Нужно оценивать риски и вести переговоры с позиции суверенного государства», – убежден собеседник. Но, по его словам, «этому Германия пока не научилась и при этом правительстве не научится. Думаю, следующие выборы внесут коррективу в руководящие структуры. Они станут более прагматичными и будут пытаться защищать интересы своего народа и бизнеса».
«То, что мы видим сейчас, это староизбранная элита, выращенная американцами и ими же выведенная на политическую арену. Потому ожидать от них каких-то резких движений против своего куратора не стоит», – резюмировал депутат от «АдГ».
К слову, отметим, что немецкие власти активно принимают меры против этой партии евроскептиков, которую критики обвиняют в симпатиях к России. В среду стало известно, что Федеральное ведомство ФРГ по защите конституции отнесло «Альтернативу для Германии» к «подозреваемым в экстремизме».
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
«И со стороны ЕС, и со стороны США эти санкции скорее символические, нацеленные на то, чтобы унизить Россию, чтобы показать на нее пальцем, чтобы чиновники не могли выезжать из нее. К сожалению, со стороны американцев это может быть только начало. Джо Байден решил по нарастающей вводить санкции, которые не вводил Трамп», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.
Заметим, что едва ли не первой европейской страной, которая еще в сентябре прошлого года заявила о возможности введения антироссийских санкций в связи с «отравлением Навального» была именно Германия, где блогер проходил лечение – о том, что ФРГ не исключает санкционных мер заявили в правящем блоке ХДС/ХСС.
В начале февраля канцлер Ангела Меркель по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что ЕС оставляет за собой право расширения санкций против России в свете ситуации вокруг Навального – при этом Берлин постоянно настаивает на том, что позиция Берлина по делу Навального не касается отношений с Москвой по проекту «Северный поток-2».
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Эксперт: США не откажутся от тактики маленьких победоносных войн
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Правительство США не откажется от тактики маленьких победоносных войн, хотя Госдеп и обещает сейчас больше такими вторжениями не заниматься. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД американист Андрей Коробков, комментируя речь госсекретаря Энтони Блинкена о новых стратегических приоритетах Вашингтона в мире.
«Блинкен лукавит. Взгляды Байдена и людей, которые составили его команду, сформировались в школе либерального интервенционизма», – говорит профессор Университета штата Теннеси, эксперт Валдайского клуба Андрей Коробков. Он напомнил, что суть либерального интервенционизма заключается в насильственном экспорте демократии в те страны, которые в Вашингтоне сочтут наиболее «неугодными». В США занимаются «социальным инженирингом» в плане создания демократических режимов – по крайней мере, они так воспринимают для себя этот процесс, отметил Коробков.
«Этот подход берет свое начало в идеях президента времен Первой мировой войны Вудро Вильсона. Ему же следовали практически все президенты, за исключением разве что Дональда Трампа. Клинтон, Буш, Обама считали, что надо менять те режимы, которые нарушают базовые права человека, угрожают Соединенным Штатам, а на их месте ставить те режимы, которые отвечают ожиданиям США и их западных партнеров», – напоминает эксперт.
Коробков напомнил о недавней бомбардировке лагерей шиитской милиции в Сирии, приказ о которой отдал президент Джо Байден. «Эта операция подчеркнула в очередной раз интервенционистские намерения Вашингтона на Ближнем Востоке», – отметил эксперт.
«У правительства США есть по данному поводу и внутриполитические расчеты. Это классическая тактика маленькой победоносной войны: внешнеполитический успех поднимает престиж президента США и отвлекает внимание американской публики от внутренних трудностей», – говорит эксперт. По его словам, «либеральные интервенции» Пентагона возможны на Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки, прежде всего, в Венесуэле и на постсоветском пространстве. «Но, не исключено, это будет проявляться и в скрытой форме», – подытожил Коробков.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с речью о новых стратегических приоритетах Вашингтона на международной авансцене. «Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой, – пообещал Блинкен. – Мы использовали эту тактику в прошлом. С какими бы благими намерениями они ни были, это не сработало».
По его словам, Вашингтон «будет делать это иначе» – собственным примером и побуждением к реформам и демократии.
Отметим, что на прошлой неделе США нанесли авиаудар по базам связанного с Ираном ополчения в Сирии. Так Байден велел ответить на недавние нападения на гарнизоны американских и коалиционных войск в соседнем Ираке. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила эту атаку и призвала американцев уважать суверенитет Сирии.
На прошедшей недавно Мюнхенской конференции по безопасности Байден заявил о «возвращении Америки» на мировую арену. По словам Байдена, США и их партнеры должны защитить демократию и показать, что она не является пережитком истории.
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Москва пообещала соразмерный ответ на санкции ЕС
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Россия даст соразмерный ответ на последние санкции Евросоюза, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы рассматриваем действия ЕС как еще одну упущенную возможность отказаться от тупиковой политики ультиматумов, давления, перейти наконец в отношениях с Россией к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Российская сторона не оставит без соразмерного ответа очередную недружественную акцию Европейского союза», – передает ее слова РИА «Новости».
По словам Захаровой, санкции являются очередным примером того, как под видом консолидации в ЕС, под видом общности целей и задач скрывается отсутствие этой самой солидарности и отсутствие настоящего единства решения реальных целей и проблем.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
Эксперт: Москве не удастся сломить «двухтрековый подход» в отношениях с США
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«Посол Антонов сделал рутинное заявление, однако у него наверняка есть список из около 10 конкретных предложений для США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя намерение России предложить США позитивную программу взаимодействия вместо «двухтрекового подхода» в отношениях.
«Российская дипломатия не очень поворотлива, поэтому она традиционно предлагает каждой новой администрации США выстраивание отношений с нуля. В этой связи заявление посла Антонова можно считать рутинным», – сказал эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.
Эксперт также отметил, что «у Антонова наверняка есть список из около 10 конкретных предложений». «Мы недостаточно сотрудничаем во многих сферах, главная из которых – это кибербезопасность. Также важны области энергетики и экологии», – пояснил собеседник.
При этом Ткаченко усомнился в том, что Москве удастся переломить «двухтрековый подход» в отношениях с Вашингтоном. «Для США Россия давно стала побочным фактором отношений с Китаем. К чему действительно стремится администрация и Джо Байдена, и предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа – это заставить Россию присоединиться к коалиции против КНР», – добавил политолог.
«Но мы этого делать не будем, – продолжил эксперт. – Из-за этого Вашингтон продолжит оказывать на нас давление. Тем не менее это давление будет потихоньку снижаться. А вот с Китаем Соединенные Штаты собираются бороться по-настоящему, консолидируя все свои ресурсы. И пока Россия не вступит в ряды борцов против КНР, американцы от нас не отстанут», – заключил Ткаченко.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о готовности Москвы предложить Вашингтону более позитивную программу взаимодействия вместо «двухтрекового подхода».
По словам Антонова, с момента начала работы новой американской администрации под руководством президента Джо Байдена «вырисовываются общие контуры» ее политики на российском направлении.
«По сути это прежний двухтрековый подход. Он предусматривает взаимодействие с нами по тем сюжетам, которые представляют интерес для США. При этом параллельно будет максимально использоваться концепция «сдерживания» России», – отметил дипломат.
Посол указал, что «такая схема – не лучший вариант для двух постоянных членов СБ ООН». «Попытаемся переубедить коллег и предложим позитивную программу взаимодействия», – заключил он.
Антонов также отметил, что Москва положительно воспринимает «сигналы из Белого дома и Госдепартамента о планах восстановления диалога по стратегической стабильности, о возможности дальнейшего диалога по КВ (контроль над вооружениями)».
Кроме того, российская сторона рассчитывает на углубление диалога с США по ряду региональных тем, в том числе по Афганистану, КНДР, Сирии и Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Он указал также, что интересам сторон «отвечало бы объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением ОМУ и изменением климата, а также по совместному освоению космоса и защите экологии Арктики».
Дипломат напомнил, что Россия неоднократно направляла США перечень первоочередных шагов по нормализации двусторонних отношений.
«Они касаются подтверждения формулы Горбачева – Рейгана о недопустимости ядерной войны между нашими странами и невозможности стать в ней победителем. Кроме того, можно было бы обменяться письменными гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, наладить взаимодействие по обеспечению кибербезопасности, модернизировать соглашение по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним», – пояснил глава российской дипмиссии.
«Наконец, хотелось бы, чтобы посольство России работало в спокойной атмосфере, без нагнетания политической обстановки, в первую очередь в визовой области. Мы готовы пройти свою часть пути. Главное, чтобы была политическая воля у новой администрации США», – заключил посол.
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Байден назвал «неандертальским мышлением» отмену масочного режима
Отмена обязательного ношения масок в Техасе – это «неандертальское мышление», заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
«Я думаю, это большая ошибка... Последнее, что нам нужно сейчас, – это неандертальское мышление, будто все хорошо, снимайте маски и позабудьте обо всем этом», – цитирует Байдена РИА «Новости».
Он добавил, что почти 512 тыс. американских граждан скончались от коронавирусной инфекции.
Напомним, в американском штате Техас решили отменить предписание носить маски из-за коронавирусной инфекции. Также в Техасе разрешили открыть все заведения.
Байден ранее заявлял, что к концу мая в стране появится достаточное для вакцинирования взрослого населения США количество вакцин против коронавируса, а жители страны смогут вернуться к привычной жизни примерно через год.
Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем
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Евросоюз и США введением санкций против России пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».
«Одна из частей всей этой кампании – отвести взгляд от собственных проблем: и с химических оружием, и внутренних колоссальных проблем», – сказала дипломат, передает ТАСС.
Так, по ее словам, в ЕС эти проблемы проявились в вопросе организации массовой вакцинации от коронавируса. «Евросоюз не может согласовать единый подход к тому, нужно ли вводить паспорта вакцинации, как они будут сочетаться с их же концепцией прав человека, свободой передвижения. Они не могут реализовать контракты и обязательства в отношении друг друга в контексте поставок вакцин, которые сейчас так необходимы», – добавила Захарова.
Она также выразила мнение, что за партнерством ЕС и США не стоит ничего, кроме оголтелой русофобии. «Вот это такой квазисоюз с ЕС, такое квазипартнерство, за которым, кроме такой оголтелой, как у нас любят говорить, русофобии, ничего не стоит. А ничего не стоит, потому что союзы должны быть нацелены на решение конструктивных, позитивных задач, а не на бесконечную борьбу с ветряными мельницами, которые они сами же рисуют, придумывают и потом их штурмуют», – сказала она, отметив, что обе стороны при этом нарушают свои международные обязательства.
По словам Захаровой, США стремятся создать некий образ борца за справедливость в сфере химического разоружения. «Как дополнительный элемент вклада в его (образ) многосторонность, за которую они теперь ратуют, укрепление рядов североатлантических, усиление связки с Евросоюзом. Ведь именно это они сейчас декларировали, в том числе на полях некой гибридной Мюнхенской конференции (по безопасности), которая прошла, но прошла в таком ущербном варианте. Это они декларируют, когда сейчас собирают НАТО в различных форматах, говоря о своей новой стратегии и возвращении к союзу с ЕС», – добавила дипломат.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России.
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ЕС подтвердил право стран-членов покупать «Спутник V»
Страны Евросоюза имеют юридическое право закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.
«Страны-члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин (в него включены 6 западных компаний), – передает слова Мамера ТАСС.
Представитель ЕК подчеркнул, что страны ЕС, разрешая российский препарат, «сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин».
В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.
«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.
Сотрудника госдепа сняли с должности за оскорбление Байдена
Отвечавшего за безопасность американских дипломатов в Афганистане работника Госдепа США Ника Сабруно отстранили от работы после оскорблений в адрес президента Джо Байдена.
Сабруно написал в Facebook пост после поражения Дональда Трампа на выборах в ноябре, в котором оскорбительно отозвался о Байдене и о вице-президенте Камале Харрис, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
«Печальный день для американской истории. Мошеннические выборы, после которых к власти пришли сенильный идиот (Джо Байден) и женщина (Камала Харрис), которая заявляет, что она черная, хотя на самом деле такой не является», – говорилось в заявлении Сабруно.
Американский посол в Кабуле Росс Уилсон, узнав о ситуации, заявил, что этот работник госдепартамента потерял его доверие. После этого Сабруно отправили в Вашингтон.
Источники телеканала сообщили, что сотрудник все еще числится в госдепе, но не занимает определенной должности.
Сенаторы США призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2»
Группа сенаторов обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой о быстром и полном введении санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», сообщило сообщило агентство Bloomberg.
В письме 40 сенаторов от третьего марта, на которое ссылается агентство, указано, что «в то время как строительство проекта продолжается, есть публично доступная информация о судах и компаниях, вовлеченных в деятельность, подпадающую под санкции», передает ТАСС.
Ранее в США призвали «поставить мат» проекту «Северный поток – 2». Администрации президента США Джо Байдена не следует отказываться от давления на европейские компании для прекращения строительства «Северного потока – 2» из-за «публичной вежливости» в отношениях с Германией, пишет National Interest.
Напомним, стало известно, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.
В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
Захарова: Запад поддерживает российскую оппозицию, закрыв глаза на собственные проблемы
Запад развернул масштабную поддержку российской несистемной оппозиции, закрывая глаза на собственные внутренние проблемы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«К сожалению, многие страны ЕС демонстрируют игру в принципиальность. Это касается очень многих вопросов – и отношений с Россией, неумение и невозможность под давлением (Соединенных) Штатов отстаивать свои принципы, это касается и правочеловеческой проблематики, когда в отношении нашей несистемной оппозиции они развернули целый арсенал и аргументации и возможности поддержки и политики, и информации – всего. Вы же видите – идет наступление», – сказала Захарова, сообщает РИА «Новости».
По ее словам, ЕС закрывает глаза на свои внутренние проблемы. «Свои внутренние, гораздо более сложные проблемы – та же самая Франция – и желтые жилеты, и проблемы (основателя WikiLeaks Джулиана) Ассанжа, который является не только проблемой Британии и Штатов, это европейская проблема, это была долго проблема Евросоюза, и он находился на территории Британии и подвергался психологическому и давлению, и шантажу. Они не видят, они не хотят это замечать», – указала дипломат.
Она отметила, что в странах ЕС «немало примеров» политического, уголовного преследования как политиков действующих, так и ушедших из власти.
Захарова также заявила, что основным врагом США будут считать всех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. «Естественно, помимо, так сказать, фактора, который должен демонстрировать их союзничество, их объединять, есть еще фактор проигрываемой конкуренции, которую они не могут вести на общепринятых основах. Соответственно, сдерживание России, та же самая цель, та же самая задача – не дать нашей стране возможность на равных конкурировать, на равных в чем-то опережать, на равных в чем-то соперничать, опять же на международно-правовой, законной основе. С Китаем те же самые проблемы», – сказала Захарова, передает ТАСС.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
Байден назвал способ увеличить производство вакцин Johnson&Johnson
Нарастить производство вакцины Johnson&Johnson от коронавируса поможет Фармацевтическая группа Merck, сообщил президент США Джо Байден.
«Мы объявляем о важном шаге. Две крупнейшие компании в области здравоохранения и фармацевтики, которые обычно являются конкурентами, работают вместе над вакциной. Johnson&Johnson и Merck будут работать вместе, чтобы расширить производство вакцины Johnson & Johnson», – цитирует Байдена ТАСС.
По его словам, будет задействован закон о производстве продукции военного назначения, действовавший еще во времена войны в Корее, это позволит оборудовать два завода Merck по стандартам, необходимым для безопасного производства вакцины Johnson & Johnson.
«По настоянию и при поддержке со стороны моей администрации Johnson & Johnson также предпримет дополнительные действия для безопасного ускорения производства», – добавил американский лидер.
Байден также заявлял, что к концу мая в стране появится достаточное для вакцинирования взрослого населения США количество вакцин против коронавируса, а жители страны смогут вернуться к привычной жизни примерно через год.
В конце февраля американский лидер говорил об успехах национальной программы вакцинации от COVID-19 в стране, по его словам, она проходит с опережением.
Напомним, 28 февраля управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США сообщило, что выдало компании Johnson&Johnson разрешение на использование вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.
Лидер Баварии призвал ускорить процесс регистрации «Спутник V» в ЕС
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Евросоюз не политизировать сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и провести этот процесс в кратчайшие сроки, сообщил телеканал N24.
«Очень надеюсь, что, применительно к вакцинам типа «Спутник», будут рассмотрены исключительно научные аргументы в вопросе об одобрении, другие (аргументы) не будут использованы», – передает его слова РИА «Новости».
Зедер попросил Европейское агентство лекарственных средств (EMA) «ускорить процесс рассмотрения» новых вакцин, в том числе «Спутника V», для сертификации в ЕС.
В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.
«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.
Захарова обвинила страны Европы в политической возне в ущерб здоровью граждан
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Европейские страны вместо того, чтобы думать о здоровье своих граждан и принимать решения в соответствии с их нуждами, ведут политическую игру вокруг вакцин, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».
«Если они считают, что в период пандемии, в период, когда у них нарушены или просто не соблюдаются графики поставок вакцин, или просто нет вакцины, они, имея возможность взаимодействия со странами, где эта вакцина разрабатывается, предпочитают политическую возню здравомыслию и здоровью своих людей, то мне не интересно, вернутся ли они в лоно нормальности, наступит ли у них там оттепель [в отношении России]. Это их проблемы», – приводит ТАСС слова Захаровой.
По словам дипломата, в 2020 году проблемы с европейской солидарностью «вывалились, как грязное белье из корзины». «Они стараются тщательно каким-то образом закамуфлировать, прекрасно понимая, в каком неприятном свете себя выставили», – добавила Захарова.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как западные пропагандисты бьют тревогу – в их понимании «вакцинная дипломатия» помогает Москве разделять и властвовать в Европе. По мнению американского телеканала CNBC, «в то время, когда Европейский союз изо всех сил пытается ускорить поставку вакцины против коронавируса всем 27 странам – членам блока, российская вакцина против коронавируса очаровывает ее друзей в Восточной Европе, создавая еще один потенциальный раскол в регионе».