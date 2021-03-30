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НОВОСТЬ ЧАСА

Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ливня

30 марта, вторник  |  Последнее обновление — 22:57  |  vz.ru
Разделы

Кто заработал на нападении «монстра» на Суэцкий канал

Суэцкий канал удалось открыть лишь спустя неделю Suez Canal Authority/DPA/Global Look Press
Почти неделя потребовалась на то, чтобы разблокировать Суэцкий канал после ЧП с севшем там на мель гигантским контейнеровозом. Инцидент стоимостью в 10 млрд долларов открыл глаза на необходимость альтернативного маршрута для торговли энергоресурсами. Впрочем, нефти этот инцидент преподнес большой подарок. Но не обернется ли он новым обвалом? Подробности...
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Россия усилит свое влияние в Киргизии через школьников

Русские школы появятся во всех регионах Киргизии Илья Питалев/РИА «Новости»
Во всех регионах Киргизии будут созданы русские школы. Такое решение принято министерствами образования двух стран. Конкурировать в Киргизии России придется с Турцией, претендующей на роль лидера тюркского мира, в том числе в образовании. Каких целей позволит достичь Москве эта «мягкая сила» и какие задачи решает Бишкек, разрешая у себя российские учебные программы? Подробности...
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Как русские дипломаты превратили военные неудачи в триумф

Крымская война стала военным поражением, но дипломатической победой России «Лёгкая бригада при Балаклаве», Ричард Кейтон
Ровно 165 лет назад подписанием Парижского мирного договора была завершена Крымская война. Это был первый за очень долгое время военный конфликт, в котором русская армия потерпела поражение. Однако русская дипломатия удивительным образом смогла компенсировать военные неудачи. Каким образом и благодаря чему это произошло? Подробности...
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Норвежские подлодки помогут США при нападении на Россию

Норвежские подводные лодки – крайне опасный противник Agencja Gazeta/Reuters
Норвегия становится крупным поставщиком антироссийских новостей. Звучат заявления об «опасности российских систем оружия», бомбардировщики США проводят в Норвегии учения, российскому бизнесу запрещают приобретать заводы в Норвегии. Но почти незамеченной осталась еще одна новость, куда более серьезная – и она прямо касается и норвежских, и российских подводных лодок. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Ситком «Навальный на зоне» только начинается

Дмитрий Гололобов
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Уступать Алексею Анатольевичу – вообще не вариант, поскольку он живёт по принципу «дай мне палец, а я откушу всю руку». Если ему позволить послабления, то завтра он начнет ходить пить кофе к начальнику колонии и раздавать пинки контролёрам. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Я/Мы – застрявший контейнеровоз

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вся мировая экономика и международная политика – это гигантский корабль, застрявший в инфраструктуре прошлого. А дипломаты, как и все, кто отвечает за снижение рисков при невозможности принципиальных решений, поддерживают мировую систему в состоянии искусственной комы. Подробности...

Молоко неизбежно подорожает

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Молоко и молочные продукты действительно будут дорожать в течение двух лет, несмотря на рост объемов производства внутри страны. В чём причина? Их две, и утильсбор не на первом месте. Подробности...
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Сколько мигрантов должно быть в школе

Судьбу Украины обсудят без Украины

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Чемпионат по русофобии в Грузии

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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ливня
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    Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ливня

       30 марта 2021, 22:17
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Абдулла Шакиров

    Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ливня и сильного ветра. До вечера 31 марта в Москве ожидается дождь и ветер с порывами до 17 м/с, к вечеру среды может выпасть до 18 мм осадков, сообщило городское хозяйство Москвы.

    «Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания», – приводятся слова заместителя мэра столицы Петра Бирюкова в телеграм-канале ведомства.

    Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства, в местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток», на водных объектах установлены водомерные посты для круглосуточного мониторинга уровня воды в Москве-реке в условиях пропуска весеннего паводка, отмечается в сообщении. В городском хозяйстве призвали жителей столицы быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

    На прошлой неделе синоптики пообещали москвичам мощный ливень, который должен принести до трети месячной нормы осадков в последний день марта.


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    Россиянам пообещали «персиковое» лето
       28 марта 2021, 09:30
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Лето в центральной части России будет на один-два градуса выше климатической нормы – так называемое оранжевое или «персиковое» лето, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Лето будет оранжевое – на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым. Причем, если в июне и августе по количеству осадков будем где-то в пределах нормы, в июле ожидается дефицит осадков, который может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы», – рассказал Ura.ru Тишковец.

    Метеоролог подчеркнул, что лето этого года будет идеальным для планирования отпуска в центральной части России. Кроме того, по его словам, подобная погода плодотворно скажется на урожае.

    По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в столице покажут 1 градус выше ноля. К обеду воздух в Москве прогреется до плюс 5 градусов.

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    Коментарии (34)
    МГУ ответил на заявления студентов о «варварской реставрации» вуза

    28 марта 2021, 18:13

    Текст: Абдулла Шакиров

    Работы по капитальному ремонту аудиторий Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова проводятся в соответствии с проектом, согласованным с Мосгорнаследием, заявили в университете, комментируя петицию студентов и сотрудников вуза, сообщивших о незаконном демонтаже интерьеров исторических аудиторий МГУ.

    Проект капитального ремонта поточной аудитории 01 предусматривает восстановление пола, реставрацию и воссоздание мебели, а также ремонт светильников, пишет «РБК».

    Как отметили в вузе, износ пола составляет более 70%, и его намерены воссоздать по образцу 1953 года из дубового штучного паркета. Также в МГУ сообщили, что состояние Большой биологической аудитории не позволяет локально отремонтировать изношенные элементы. «В аварийном состоянии находятся отопительная, вентиляционная системы, система электроснабжения и кондиционирования. Утрачены отдельные элементы паркета, декоративно-прикладного искусства, отслоилась штукатурка на стенах и потолке», – рассказали представители университета.

    В сообщении уточняется, что авторы петиции заявляли о «варварских работах» и «погромах» в в помещениях биофака МГУ, поточной аудитории 01 и помещениях мехмата, расположенных в главном здании вуза.

    Коментарии (51)
    Жителей центральной России предупредили о резкой смене погоды

    30 марта 2021, 15:23

    Текст: Абдулла Шакиров

    С вечера 30 марта в европейской части России ожидается резкая смена погоды, она связана с наступлением циклона, чьи воздушные массы насыщены влагой, рассказал научный руководитель Гидрометеоцентра Роман Вильфанд.

    «Приходит смена циркуляции, и резко поменяется погода. Она начнет меняться с сегодняшнего вечера. Связано это с тем, что происходит перемещение циклонов по самым северным регионам европейской части России, но теплые воздушные массы по южной периферии циклона перемещаются в центр европейской России и на север. Они теплые и насыщены влагой», – передает слова Вильфанда РИА «Новости».

    По всей центральной России ожидаются обильные осадки, отметил синоптик.

    Ранее москвичам пообещали «коралловый» апрель  с температурой на один-два градуса выше нормы и большим количеством солнечных дней.

    Коментарии (7)
    Россиян предупредили о риске катастрофы из-за глобального потепления

    28 марта 2021, 00:32

    Текст: Антон Никитин

    Глобальное потепление на пять градусов станет катастрофой для всего мира, заявил «Радио 1» руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов.

    Шувалов напомнил о недавнем докладе Росгидромета, в котором говорится о том, что потепление климата в нашей стране опережает аналогичный процесс в Северном полушарии в целом. «Мы опережаем соседей где-то на полградуса, и это значительная величина», – приводит слова Шувалова РИА «Новости».

    Специалист добавил, что негативные последствия потепления, такие как увеличение количества осадков, россияне смогут ощутить уже в 2021 году. «Усиление осадков происходит на севере, а на юге как раз наоборот – в южных регионах России возрастает риск засух. Мы это видим и нынешней зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков отнюдь не достаточны, чтобы благополучно встречать летний сезон», – предупредил синоптик.

    Отдельно он затронул проблемы районов вечной мерзлоты – там уже около двадцати лет увеличивается толщина слоя, который оттаивает каждое лето. Это, предупредил Шувалов, угроза для инфраструктуры в этих районах – городов и нефтепроводов.

    Руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» предупредил, что глобальное потепление на пять градусов станет катастрофой для всего мира. В этом случае субтропическому поясу и пустынным регионам грозит небывалый голод, что приведет к колоссальной миграции на север.

    Ранее замдиректора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН, профессор Владимир Семенов предупредил, что глобальное потепление приведет к росту количества осадков в северной Евразии, а в южных регионах осадков станет меньше. В свою очередь климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов посоветовал москвичам готовиться к резким изменениям погодных условий в столице. Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал перестать бояться глобального потепления. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, какие риски и угрозы несет глобальное потепление климата для России.

    Коментарии (8)
    С отколовшейся льдины на Москве-реке сняли двух велосипедистов

    29 марта 2021, 20:50

    Текст: Абдулла Шакиров

    Спасатели сняли двух велосипедистов, находившихся на отколовшейся льдине на Москве-реке в 100 метрах от берега, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

    «В районе острова Бобровый в 100 метрах от берега спасатели обнаружили на дрейфующей льдине двух молодых людей с велосипедами», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

    В департаменте рассказали, что сначала велосипедисты отказывались покидать льдину, однако спасателям удалось их уговорить сесть  лодку.

    Затем молодые люди были доставлены на поисково-спасательную станцию «Кожухово», откуда уехали в сопровождении полицейских «для дальнейших разбирательств».

    В феврале более 20 человек сняли с отколовшейся льдины в Таганроге.

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    В высотном ЖК «Аэробус» на севере Москвы вспыхнул пожар

    30 марта 2021, 19:53

    Текст: Елизавета Булкина

    На севере столицы загорелся фасад 34-этажного жилого дома, людей эвакуируют, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москву.

    «По прибытии пожарно-спасательных подразделений, по предварительной информации, по данному адресу происходило загорание фасада жилого дома с 27-го по 31-й этажи, площадь пожара уточняется. Пожарные приступили к ликвидации загорания, в целях безопасности людей выводят из здания», – передает сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

    Здание горит по адресу Кочновский проезд, д. 4, корп. 2, там находится находится элитный монолитный жилой комплекс «Аэробус», он введен в эксплуатацию в 2008 году. На первых двух этажах здания расположены кафе, магазины и офисы. В здании установлены современные системы пожаротушения, вентиляции.

    Ранее пожар произошел в бизнес-центре «Савеловский Сити» в Москве.

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    В акции «Час Земли» приняли участие более 2 тыс. московских объектов

    28 марта 2021, 12:57

    Текст: Ксения Панькова

    В ходе акции «Час Земли» была отключена подсветка более 2,8 тыс. объектов Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

    «Москва принимала участие в акции уже в 13-й раз, в этом году на час – с 20.30 до 21.30 – была отключена подсветка более 2,8 тысяч зданий, сооружений и городских территорий, в том числе Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМ и ЦУМ, парка «Зарядье», Манежа, Большого театра, храма Христа Спасителя, Триумфальной арки и стадиона «Лужники». Впервые была выключена зеленая тематическая ландшафтная подсветка Бульварного кольца и Воробьевых гор», – приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства слова Бирюкова.

    По данным ведомства, также временно «погасли» здания Совета Федерации, Госдумы и Правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице, сталинские высотки, парки, гостиницы и другие объекты.

    «Час Земли» – ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы, главная цель которой – формирование ответственного отношения к окружающей среде. Люди, присоединившиеся к акции, в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на узнаваемых архитектурных сооружениях разных стран гаснет декоративная подсветка.

    Накануне сообщалось, что подсветка Московского Кремля, здания Совета Федерации, а также ГУМа, ЦУМа и ряда других зданий в столице России отключена в рамках акции «Час Земли».

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    Таксисты устроили стрельбу и поножовщину в Новой Москве

    29 марта 2021, 14:20

    Текст: Абдулла Шакиров

    Таксисты устроили стрельбу и поножовщину в поселке Мосрентген, в результате инцидента один из мужчин погиб, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

    Конфликт произошел ночью 27 марта. По предварительной версии, погибший таксист скончался от колото-резаных ранений. Еще одного мужчину обнаружили со следами крови, третий самостоятельно обратился к врачам и был госпитализирован, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что таксисты поругались между собой на фоне личной неприязни. Тем временем источник в правоохранительных органах сообщил, что в ту же ночь были совершены нападения как минимум на четырех граждан Таджикистана. Трое получили ножевые ранения, при этом двое из них были ранены и из огнестрельного оружия. Кроме того, была найдена машина с телом мужчины, скончавшегося от ножевых ранений. Полиция полагает, что нападения связаны с возможным конфликтом в ночь на 27 марта на территории рынка «Фуд Сити» на Калужском шоссе, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что таксиста зарезали в Москве из-за конфликта по оплате за проезд.

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    Москвичам пообещали «коралловый» апрель

    28 марта 2021, 14:33

    Текст: Ксения Панькова

    Москвичей ждет так называемый «коралловый» апрель с температурой на один-два градуса выше нормы, ожидается несколько больше солнечных дней, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Что касается апреля. На долгосрочной карте преобладают коралловые цвета, желтые с красноватым оттенком. То есть у нас будет «коралловый» апрель с температурой на 1-2 градуса выше нормы», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

    Он отметил, что по осадкам апрель еле-еле дотянет до нормы, скорее всего будет небольшой дефицит. По его словам, ожидается несколько больше солнечных дней, чем это предписано нашими климатическими наблюдениями.

    Синоптик напомнил, что для Москвы нормальная для апреля температура днем – плюс 10,4 градуса, норма осадков 44 миллиметра.

    Ранее Тишковец сообщил, что лето в центральной части России будет на один-два градуса выше климатической нормы – так называемое оранжевое или «персиковое» лето.

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    Московские власти оценили процент вредных выбросов от промпредприятий

    29 марта 2021, 21:45

    Текст: Абдулла Шакиров

    На промышленные предприятия Москвы приходится только 10% вредных выбросов в атмосферу, остальные 90% – это выбросы от транспорта, главным образом частного, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

    «Промышленный сектор и сектор бизнеса оказывает негативное влияние на окружающую среду только на 10%, остальные 90% – это автотранспорт, в основном частный», – передает слова главы департамента РИА «Новости».

    По словам Кульбаческого, промпредприятия Москвы проходят проверку раз в три года. Он сообщил, что на постоянном контроле департамента стоят 80 предприятий энергетического комплекса и сферы коммунального хозяйства. «Это не нарушители, а те предприятия, которые находятся под постоянным контролем», – добавил Кульбачевский.

    В прошлом году сообщалось, что за время самоизоляции концентрация вредных веществ в Москве значительно снизилась.

    В начале февраля президент Владимир Путин поручил правительству разработать научно-техническую программу в области экологического развития России и климатических изменений на 2021-2030 годы.

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    Синоптики рассказали о погоде в столице

    28 марта 2021, 02:57

    Текст: Антон Никитин

    В воскресенье синоптики пообещали москвичам весеннюю погоду.

    По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в столице покажут 1 градус выше ноля. К обеду воздух в Москве прогреется до плюс 5 градусов. Ветер прогнозируется переменных направлений, силой 1 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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    Ректор МГУ оценил появление вуза на сторублевых банкнотах

    29 марта 2021, 15:00

    Текст: Абдулла Шакиров

    Ректор МГУ Виктор Садовничий положительно оценил появление вуза на новой сторублевой купюре, однако считает, что номинал для популяризации университета небольшой.

    «Вроде бы сторублевая мала, но пусть так. Я положительно, конечно, отношусь, как к любому акту признания университета, его популяризации», – передает слова Садовничего РИА «Новости».

    Как сообщил ректор МГУ, вуз в 2025 году планирует выпуск юбилейной монеты и будет настаивать, чтобы она поступила в денежное обращение.

    На прошлой неделе Центробанк утвердил эскиз новой сторублевой банкноты. На ней будут изображены  известные символы Москвы, среди которых Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах. Также Центробанк анонсировал выпуск нескольких новых банкнот к 2025 году с изображениями достопримечательностей всех федеральных округов.

    ЦБ сообщил, что в 2022 году в обращении появятся новые банкноты номиналом 100 рублей, в 2023-м – 1000 и 5000 рублей, в 2024-м – 500 рублей, в 2025-м – 10 и 50 рублей.

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    Синоптики рассказали о погоде в столице

    29 марта 2021, 02:57

    Текст: Антон Никитин

    В понедельник синоптики пообещали москвичам солнечную погоду.

    По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет ноль градусов. К обеду воздух в Москве прогреется до плюс 5 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

    Коментарии (0)
    Синоптики рассказали о погоде в Москве

    30 марта 2021, 06:45

    Текст: Антон Антонов

    Облачная дождливая погода ожидается в Москве, сообщают синоптики.

    Днем в Москве от семи до девяти градусов тепла, в ночь на среду похолодает до четырех градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до 10 градусов тепла, ночью температура может опуститься до одного градуса тепла, передает ТАСС.

    «Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный», – говорится в сообщении Гидрометцентра. Скорость южного ветра во вторник составит 5–10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Московском регионе до 14.00 мск среды. Атмосферное давление в регионе составит 760 мм ртутного столба.

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    Московские водители стали в два раза чаще уступать пешеходам

    30 марта 2021, 19:44

    Текст: Абдулла Шакиров

    Водители в Москве в январе – феврале этого года в два раза чаще пропускали пешеходов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что связано с увеличением числа видеокамер на дорогах, сообщает столичный департамент транспорта.

    «С дорожными камерами водители стали в два раза чаще пропускать пешеходов. Это показывает статистика за январь и февраль», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    В департменте отметили, что в Москве в целях безопасности «постоянно совершенствуется пешеходная инфраструктура.

    Ранее столичное управление ГИБДД сообщило, что большинство наездов на пешеходов в Москве происходит по их же вине. Согласно статистике прошлого года, по причине перехода проезжей части вне установленных для этого мест произошло 69% всех ДТП с участием пешеходов, неподчинение сигналам регулирования привело к 13% ДТП с пешеходами, а неожиданный выход из-за транспортного средства или сооружения стал причиной 8% несчастных случаев.

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