Польская PGNiG подписала с «Нафтогазом» меморандум о поиске газа

Польская энергетическая компания PGNiG и украинская компания «Нафтогаз» подписали соглашение о намерении сотрудничать в поиске и эксплуатации газа на Украине.

В частности, возможное сотрудничество касается областей, которые с геологической точки зрения являются «продолжением структур, эксплуатируемых польской компанией более 70 лет». Отмечается, что вклад PGNiG в потенциальное сотрудничество будет состоять в применении передовых методов разведки, передает ТАСС.

«Компания в течение многих лет использует, среди прочего, трехмерный анализ сейсмических изображений при планировании бурения, что позволило ей открыть новые запасы газа в Подкарпатье. PGNiG рассчитывает, что использование этих технологий на Украине может дать аналогичные результаты», – указали в польской компании.

Заместитель главы PGNiG Роберт Перковский указал, что Украина, которая располагает одними из крупнейших газовых ресурсов Европы, может стать для PGNiG привлекательным местом для развития. По его словам, Польша особенно заинтересована в деятельности в западной части страны, граничащей с областью, где PGNiG занимается добычей полезных ископаемых.

Перковский добавил, что потенциальное сотрудничество двух компаний может привести к росту добычи природного газа в западной части Украины.

«Это будет выгодно как с точки зрения развития обеих компаний, так и для укрепления энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе», – добавил он.

В октябре 2020 года PGNiG подписала инвестиционное соглашение с Energy Resources of Ukraine о совместном геологоразведочном проекте по поиску газа на Украине недалеко от границы с Польшей.