Белый дом собрался оказать поддержку Зеленскому

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30 марта, вторник | Последнее обновление — 01:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Несколько квартир обрушились в результате взрыва газа в Татарстане
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Сколько добывать нефти, какие строить заводы (а какие сносить), как осуществлять инфраструктурные проекты, кто будет производить вещи, растить хлеб, развивать «цифру» – всё это будет определять глобальное начальство.
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Ментальная война ведется против нашего государства не одно десятилетие и заключается не только в прямом информационном воздействии через СМИ – в формировании контекстов, интерпретаций, в смещении акцентов, как это было все 1990-е и 2000-е годы.
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Не надо пытаться перефальсифицировать фальсификаторов, выдумывая «уникальный исторический путь», превознося свое величие, выкапывая вместо «укров» Черное море и провозглашая Россию родиной слонов.
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
собственная новость
Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость
Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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Белый дом собрался оказать поддержку Зеленскому
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Вашингтон передал Киеву намерение «оживить» стратегическое партнерство с Украиной, заявила представитель Белого дома Эмили Хора.
Американская администрация по итогам переговоров советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой президентской администрации Украины Андреем Ермаком сообщила, что таким образом Вашингтон хочет поддержать «план президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ». Кроме того, США заверили, что поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский национализировал завод по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Акциями компании завладели китайцы, но актив был у них отобран Киевом под нажимом США.
Киев применил дроны Bayraktar для отработки задач над Черным морем
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Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 выполняли над Черным морем учебные задачи по маневрированию, сообщило агентство минобороны Украины.
«Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию», – сообщает «АрмияInform», передает РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что на острове Тендровская коса расположен многофункциональный военно-морской полигон, где тренируются и повышают боеготовность различные подразделения военно-морских сил. Там же проходят тренировки по высадке морского десанта на необорудованное побережье, выполняются артиллерийские стрельбы по береговым целям катерными тактическими группами.
Bayraktar TB2 является разведывательно-ударным беспилотником, производящимся в Турции. В качестве вооружения применяются четыре противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением, либо высокоточные авиабомбы MAM-C и MAM-L.
Ранее сообщалось, что минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2.
ФСБ: Украинский экс-футболист планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому»
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Приговоренный в России к 12 годам колонии за шпионаж бывший украинский футболист Василий Василенко планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну «Укроборонпром», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна «Укроборонпром», – рассказали в ЦОС. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, приговоренному в России к 12 годам колонии за шпионаж.
В декабре Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима. Слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. В ходе прений сторон, прошедших в конце ноября, прокурор просил суд приговорить Василенко к 16 годам колонии.
Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. По данным источника, Василенко был задержан в Москве, когда пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины. Источник отмечал, что речь идет о некоем крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах, не имеющем огневой мощи. Бывший футболист виновным себя не считает.
Василенко, играя на позиции защитника, выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером.
На Украине начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
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Жители Украины начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота, заявила ведущий инфекционист министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская.
По словам эксперта, некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно», передает РИА «Новости».
«И это довольно опасно», – предупредила Голубовская в эфире телеканала «Украина 24». «Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике», – заметила ведущий инфекционист министерства здравоохранения Украины.
Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о продлении карантинных ограничений в стране до конца 2021 года. В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем в феврале власти Украины запретили регистрировать российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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В Китае предрекли Украине большие потери из-за дела «Мотор Сич»
Ситуация с предприятием «Мотор Сич», которое было возвращено в госсобственность Украины, серьезно подрывает доверие иностранных инвесторов и в конечном итоге может обернуться большими экономическими потерями для самой Украины, считает декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао.
«Необходимо послать четкий сигнал украинскому правительству: слепое следование за другими не только навредит другим, но и им самим. Инцидент с «Мотор Сич» серьезно подрывает доверие иностранных инвесторов и ухудшит инвестиционный климат на Украине. Китайские компании, обратившись в арбитраж, одновременно с этим могут использовать этот инцидент в качестве примера для резкой критики инвестиционного климата на Украине и тем самым дать толчок оттоку иностранных инвестиций», – сказал в беседе с РИА «Новости» Хун Тао.
По его мнению, пока нет необходимости в полномасштабных ответных санкциях против Украины, потому что украинское правительство, возможно, вводит санкции в отношении китайских инвестиционных компаний и частных лиц лишь под внешним давлением, но при этом оно должно четко понимать и полностью оценивать инвестиционные риски Украины.
«Украина в настоящий момент сталкивается с нехваткой инвестиций, если возникнет масштабный отток иностранных инвестиций, а обещанные западными странами финансы не дойдут вовремя, то это обернется серьезным ущербом для экономики Украины. Передовые предприятия Украины окажутся в ситуации, когда у них не будет ни производственного капитала, ни рынка сбыта», – отметил эксперт.
Он добавил, что в последние годы часто происходят большие провалы покупок из-за вмешательства правительства, поэтому нужно быть осторожными в приобретении чувствительных компаний, иначе можно «выкинуть технологии и финансы в пустоту».
Ранее президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В частности, указ предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.
При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленский подставил Украину под удар Китая.
Россиянку приговорили к 12 годам колонии за передачу секретных данных Киеву
Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии россиянку Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене в пользу разведки Минобороны Украины, сообщил источник в силовых структурах.
«Севастопольский городской суд признал Довгополую Галину Павловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Приговором суда ей назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сказал источник ТАСС.
В суде указали, что Довгополая «выполняла разведывательные задания, направленные на собирание сведений об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающие сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время, то есть сведений, составляющих государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности РФ».
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.
В прошлом году Мосгорсуд приговорил гражданина Украины, бывшего профессионального футболиста Василия Василенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж.
Климкин назвал фундаментальную ошибку Украины по Крыму
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «фундаментальную ошибку» в принятой в стране стратегии «деоккупации» Крыма.
«Один принципиальный момент представляется фундаментальной ошибкой. Нельзя отдавать подготовку плана реализации стратегии Кабмину. Все «утонет» в нашей бюрократии», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он выступил с утверждением, что правительство Украины не сможет координировать работу спецслужб, и выразил мнение, что заниматься реализацией стратегии по «деоккупации» полуострова должен СНБО. Климкин также отметил, что анализировать утвержденную Зеленским стратегию, не зная ее закрытой части, бессмысленно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины. Стратегия определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики Украины в военной сфере, сфере обороны и военного строительства, направленные на защиту национальных интересов Украины от военных угроз, предоставление отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, предотвращения или сдерживания противника от полномасштабного применения военной силы против Украины.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Зеленского заподозрили в подготовке Украины к всенародной войне
Украинское издание «Страна.ua» после анализа новой национальной стратегии военной безопасности Украины пришло к выводу, что украинский президент Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к всенародной войне.
Как отмечает издание, главные акценты документа – упор на милитаризацию всего населения Украины и война в основном на своей территории. Словосочетание «движение сопротивления» встречается в документе десять раз, а «территориальная оборона» – 34 раза. Далее по тексту становится понятно, что основа стратегии – ведение всенародной войны, как партизанского типа, так и общевойсковой, передает РИА «Новости».
Накануне Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой Россия названа военным противником Украины. Позже глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы хочет уничтожить Украину. Тем временем в Раде испугались войны на Украине из-за противостояния России и США.
Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе.
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Украина оказалась под угрозой локдауна
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Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19, стране грозит локдаун, соответствующие данные привело министерство здравоохранения страны.
Согласно информации ведомства, под определение самой строгой зоны карантина подпадают по состоянию на утро субботы город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области, передает РИА «Новости».
Также в минздраве заявляли, что, если в красной зоне окажутся 13 регионов, то могут объявить всеукраинский локдаун, сообщила «Страна.уа».
Ранее на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.
Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.
В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем, украинцы стали лечиться от коронавируса препаратом для скота. Сообщалось, что некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно».
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе.
Крым решил предъявить трем гражданам Украины иск по водной блокаде
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Иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем бывшим депутатам Верховной рады Украины, выступившим ее организаторами, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, речь идет как о бывших депутатах Верховной рады Украины Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, так и действующем – Мустафе Джемилеве. При этом двое последних также являются лидерами признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*», передает РИА «Новости».
Константинов подчеркнул, что ответственность за водную блокаду также несет как предыдущее, так и нынешнее руководство Украины, которое санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала семь лет назад и продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым.
10 марта Константинов сообщил, что власти Крыма готовят иск к Украине из-за водной блокады полуострова в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. В феврале он подчеркнул, что власти Крыма будут преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова. Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал страны Запада и международные организации высказаться по организованной Киевом водной блокаде Крыма. В январе Гемпель пригласил на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, чтобы показать ей последствия водной блокады региона, устроенной Киевом.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
В Раде заявили о несоответствии конституции снятия главы КС Зеленским
Отмена указа о назначении главы Конституционного суда Украины (КСУ), проведенная президентом Владимиром Зеленским, не соответствует конституции страны, заявил депутат Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь», судья КСУ в отставке Василий Нимченко.
«Конституция четко регламентирует основания для увольнения судьи Конституционного суда. Желание президента создать Конституционный суд «под себя» в эти основания не входит. Этот указ [Зеленского] не соответствует Конституции. Это узурпация власти», – заявил Нимченко «Стране.ua».
Он добавил, что похожая попытка уволить судью КС предпринималась предшественником Зеленского, Виктором Ющенко. Тогда глава государства отстранил от должности Сюсанну Станик, но она оспорила его указ в суде и была восстановлена в должности.
Напомним, в субботу украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о назначении главы Конституционного суда страны Александра Тупицкого на должность судьи.
Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Председателя КС Украины Александр Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также, что не собирается уходить в отставку.
Байден не пригласил Украину на переговоры по климату
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пригласил на переговоры по климату лидеров 40 стран. При этом Украина отсутствует в списке приглашенных.
Из списка, опубликованного на сайте Белого дома, следует, что на переговоры по климату приглашены все ведущие мировые державы, в том числе Россия, США, Китай, Япония, Великобритания. Также в список включен президент Европейского Совета Шарль Мишель. Из европейских стран в саммите по климату примут участие Польша, Дания, Италия, Испания и другие.
Кроме того, на переговоры по климату приглашены Габон, Кения, Бутан, Бангладеш, Чили, Конго, Ямайка.
При этом в список из лидеров 40 стран Байден не включил президента Украины Владимира Зеленского.
США намерены 22–23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Американские власти заявляли, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.
Накануне сообщалось, что Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату.
Ранее газета The Washington Post предположила, что Байден намеренно откладывает первый звонок Зеленскому, ожидая от украинского лидера определенных шагов по борьбе с коррупцией и разрыву отношений с бизнесменом Игорем Коломойским.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на редакционную колонку Washington Post о том, что администрация президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, ожидая активных действий. По мнению Кулебы, ошибочно сводить украинско-американские отношения к одному разговору лидеров государств.
В свою очередь бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что отношения Вашингтона и Киева не были поставлены на паузу, однако у президента Украины Владимира Зеленского нет повестки дня, которая бы устраивала США.
Угрозы Киева выселить россиян из Крыма объяснили «злобой и истерикой»
Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о выселении из Крыма россиян, продиктовано злобой и истерикой, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.
«Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясет кулаками, как разбалованный истеричный ребенок. Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет», – сказал он РИА «Новости».
Крым, как отметил Чегринец, не делит людей на своих и чужих, все мы россияне, граждане великой страны. По его словам, киевский режим показал свою нежизнеспособность. «На мой личный взгляд, подобные заявления только усугубляют раскол именно украинского общества и приближают неминуемый распад Украины», – заключил он.
Накануне вице-премьер Украины Алексей Резников пригрозил выдворить россиян из Крыма. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов подчеркнул, что заявление Резникова о выселении россиян из Крыма не имеет ничего общего с реальностью.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал следственные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины за угрозы выселить россиян из Крыма.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В Госдуме призвали объявить вице-премьера Украины в розыск
Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал следственные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова за угрозы выселить россиян из Крыма.
Депутат Госдумы выразил уверенность, что подобные заявления представителей киевской власти продиктованы их «заокеанскими хозяевами». «Заявления подобных персонажей в отношении российской территории возмутительны и не должны остаться безнаказанными. В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции. Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а самого его объявить в розыск», – приводит слова Шеремета РИА «Новости».
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников пригрозил выдворить россиян из Крыма. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов подчеркнул, что заявление Резникова о выселении россиян из Крыма не имеет ничего общего с реальностью.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Украинский министр пригрозили выдворить россиян из Крыма
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что после «возвращения» Крыма Киев выдворит оттуда россиян, переехавших на полуостров.
По его словам, Россия «завезла» в Крым 500 тыс. россиян, чтобы «размыть» местное население, и это «военное преступление», за что Россия «понесет ответственность в международном правовом плане», передает РИА «Новости».
Ранее украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, которые участвовали в концерте по случаю открытия Крымского моста.
Ранее на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Кравчук обвинил Россию в желании уничтожить Украину
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы хочет уничтожить Украину.
«Россия не откажется от своей основной позиции... Она формулируется так: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России»... К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии... Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
Кроме того, Кравчук возложил на Россию ответственность за обстрелы возле поселка Шумы в Донбассе и заявил, что мировое сообщество должно продолжить давление на Россию, вплоть до введения новых санкций. «Я думаю, нам нужно обратиться к мировому сообществу, к США... чтобы к России были применены соответствующие меры, а именно санкционные и дипломатические и другие. Только таким способом можно остановить Россию», – заявил Кравчук в эфире на телеканала «Украина».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой Россия названа военным противником Киева. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР, а выступает гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему военная стратегия Зеленского ухудшила статус Украины.
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