Путин призвал МВД вывести борьбу с наркобизнесом на новый уровень

Президент Владимир Путин потребовал от МВД вывести борьбу с пропагандой наркотиков в интернете на новый уровень, отметив, что в целом борьба с наркобизнесом должна быть усилена.

«На новый уровень должна выйти борьба с наркобизнесом», – сказал глава государства на заседании коллегии МВД. В частности, по его словам, «должна быть усилена борьба с пропагандой наркотиков и их распространением через интернет, тем более что с 2021 года полиция наделена дополнительным правом пресекать подобные попытки», передает ТАСС.

Путин назвал хорошим показателем сокращение за десять лет числа официально зарегистрированных наркоманов в России более чем на четверть, а количества несовершеннолетних потребителей наркотиков – почти на 45%. «Хочу поблагодарить за этот результат. Но эти цифры не должны нас успокаивать, поэтому надо и дальше последовательно ликвидировать подпольные производства наркотических средств и каналы наркотрафика», – сказал президент.

Глава государства рассчитывает, что комплексное выполнение принятой в конце прошлого года Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года позволит снизить уровень наркоугрозы и сохранить здоровье и жизни многих тысяч людей.

Ранее президент на расширенном заседании коллегии МВД заявил о необходимости жестко пресекать национализм и ксенофобию, а также действия провокаторов.