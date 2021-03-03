Байден понадеялся на возвращение к нормальной жизни через год

Назван возможный срок снятия ограничений из-за COVID-19 в России

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации», – передает ТАСС слова вице-премьера.

По словам Голиковой, чтобы определить конечную дату достижения коллективного иммунитета, была разработана эпидемиолого-математическая модель в каждом регионе страны и в целом по России. У нее достаточно много компонентов, исходя из которых она определяет дату коллективного иммунитета. «В этой связи до тех пор, пока мы не достигнем коллективного иммунитета, нужно соблюдать принятые ограничительные меры», – добавила она.

Голикова отметила также, что число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России снижается.

«Цифры новых случаев коронавирусной инфекции хоть и обнадеживающе уменьшаются, по-прежнему остаются достаточно серьезными. И вы помните, что когда в мае месяце мы уходили на некоторые послабления, то как раз находились примерно в этой точке по количеству новых случаев, в которой находимся сейчас», – рассказала она.

По словам Голиковой, сейчас ситуация осложняется тем, что зима и начало весны являются периодом распространения традиционных вирусных инфекций. «Хотя должна сказать, что ковид практически вытеснил грипп, плюс важно, что мы провели массовую вакцинацию против гриппа и традиционный «горб» подъема заболеваемости по гриппу сейчас существенно меньше, чем он был в предыдущий год», – отметила она.

Голикова добавила также, что Россия перед праздниками 23 февраля и 8 марта в этом году не стала расширять список стран, с которыми возобновлено авиасообщение, так как учла опыт прошлого года.

«Несмотря на начинающуюся пандемию, несмотря на то, что уже «полыхала» Европа, несмотря на наши уговоры не ездить в прошлом году на 23 февраля и 8 марта, наши граждане уехали даже в закрытую Европу. Чтобы не повторять ошибок, хотя понятно, что сейчас другая ситуация – у нас есть опыт, мы не пытались открываться с дополнительными странами до 8 марта и продлили приостановление авиасообщения с Великобританией», – сказала она.

По словам Голиковой, закрытие границ с Великобританией до 16 марта включительно – это «абсолютно осознанная позиция, связанная во многом с тем печальным опытом, который продемонстрировали наши граждане в прошлом году». «2 марта – такая своеобразная дата, когда у нас официально появился первый пациент, привезший в конце февраля новый коронавирус из Милана, – это точка отсчета, от которой у нас довольно быстрыми темпами по нарастающей, а мы ведем свой отсчет от 16 марта 2020 года, стала серьезно нарастать заболеваемость новой коронавирусной инфекцией», – пояснила она.

Как отметила вице-премьер, в целом Россия постепенно движется к открытию границ с другими странами. «Мы постепенно это делаем, и как только у нас появляется возможность открыть ту или иную страну, оперативный штаб принимает решение. Делаем это весьма аккуратно, у нас разработаны критерии, по которым мы отбираем страны, но не всегда все зависит от нас. Многие страны – и в первую очередь это связано с распространением заболеваемости у них – не готовы открываться или предлагают очень жесткие ограничительные меры при прилете в страну. Поэтому когда на оперативном штабе принимаются такие решения, мы взвешиваем все «за» и «против» и стараемся максимально обезопасить страну и наших граждан от завоза новой коронавирусной инфекции, в том числе мутирующих штаммов», – объяснила она.

Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.

В понедельник в сообщении оперативного штаба в Telegram указывалось, что «за последние сутки в России выявлен 11 571 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2097, Санкт-Петербурге – 943, Московской области – 629. Всего в стране выявлено 4 257 650 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 823 074 человек, из них 11 277 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 333 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 86 455 человек.

28 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 359. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 212.