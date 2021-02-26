Байден заявил об опережающем темпе вакцинации от коронавируса в США

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26 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 05:08  |  vz.ru
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Российскому газу не страшна зеленая энергетика

Запад рано списывает голубое топливо Сергей Гунеев/РИА Новости
Спрос на природный газ в ближайшие десятилетия будет расти, даже несмотря на развитие солнечной и ветряной энергии. Такой прогноз сделал российский вице-премьер Александр Новак. По его мнению, стоит ожидать рост потребления газа в мире в ближайшие десять и даже тридцать лет. Почему же зеленой энергетике не удастся одержать верх над ископаемым топливом? Подробности...
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Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха

Никол Пашинян назвал российские ракеты одной из главных причин недавнего поражения в Карабахе Асатур Есаянц/РИА Новости
Премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. Зачем Никол Пашинян позволил себе грубый выпад в сторону Москвы именно сейчас? Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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За критику «Искандеров» Пашинян потерял армию

Необоснованная критика комплексов «Искандер» привела Пашиняна к конфликту с военными Hayk Baghdasaryan/REUTERS
Генштаб ВС Армении обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в некомпетентности и потребовал его отставки. Пашинян в ответ назвал заявление генералов попыткой военного переворота и начал мобилизацию на улицах своих сторонников. Чем конфликт власти с военными грозит Армении и самому Пашиняну? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Зачем мы ругаемся из-за мертвецов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Москвичам предлагается сделать выбор между двумя идеологическими фантомами советского времени: главным героем фильма Сергея Эйзенштейна 1938 года и скульптурным шедевром Евгения Вучетича 1958 года. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

США будут управлять Украиной в ручном режиме

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зеленский, который начинал, как кукла Игоря Коломойского, сделав пару неудачных попыток выстроить новые отношения с олигархами, понял, что ни компетентности, ни ресурсов его команды не хватит. А если уж и ложиться, то под самого главного, глобального олигарха, то есть США. Подробности...
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С беззаконием нельзя бороться беззаконием

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обливать человека мочой – крайне позорно и унизительно для того, кто обливает. У человека, который так поступает, нет представления о своем – не только о чужом – достоинстве. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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Армия против Пашиняна

Зеленский стал диктатором

Обсуждение: 8 комментариев

Байден увеличит США на пару штатов

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
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  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
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    Байден заявил об опережающем темпе вакцинации от коронавируса в США

    26 февраля 2021, 03:47

    Текст: Евгения Шестак

    Несмотря на действия прошлой администрации США, национальная программа вакцинации от коронавируса на сегодняшний день идет с опережением, заявил американский лидер Джо Байден.

    «Моя цель – обеспечить [введение] 100 млн доз вакцин от коронавируса [американцам] <...> в первые 100 дней моего президентства. <...> Сегодня мы уже на половине пути. 50 млн [введенных] доз [вакцины] всего за 37 дней с тех пор, как я стал президентом», – цитирует ТАСС главу государства.

    По его словам, это опережение сроков на несколько недель, даже с учетом задержек, с которыми США столкнулись во время снежных бурь, нанесших серьезнейший ущерб. «За последние пять недель в США было проведено больше прививок от COVID, чем где-либо еще в мире», – заявил Байден.

    «Чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы победим эту пандемию. <...> Мы движемся в правильном направлении, несмотря на хаос, унаследованный от предыдущей администрации», – добавил глава Белого дома. Американские власти, продолжил он, «повысили темпы распространения вакцины в штатах на 70%».

    По словам президента, в течение недели, предшествовавшей его инаугурации, которая прошла 20 января, было введено всего шесть млн доз вакцины. «На этой неделе 12 млн [введенных доз] <...> в два раза больше», – отметил Байден.

    Американский лидер назвал «крайне многообещающей идею» появления в США третьей вакцины от коронавируса, которую разработала компания Johnson & Johnson.

    В четверг Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом на фоне распространения коронавируса.

    Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты справляются с распространением новой коронавирусной инфекции хуже, чем большинство стран, несмотря на свое богатство.


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    Российские дипломаты вернулись в Россию из КНДР на дрезине
       25 февраля 2021, 20:51
    Фото: МИД России/Telegram
    Текст: Елизавета Булкина

    Сотрудникам российского посольства в КНДР из-за закрытых границ пришлось возвращаться на родину на несамоходной дрезине, которую дипломаты толкали сами, видео возвращения группы опубликовал МИД России.

    «Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем. Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута – пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей – и в путь», – говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

    Единственным мужчиной в отряде был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, который и толкал дрезину. Самой юной путешественницей стала его трехлетняя дочь Варя.

    Дипломаты толкали конструкцию больше километра по железной дороге и по мосту через реку Туманная. «И наконец дома, российская погранстанция Хасан, где наших людей встречали коллеги из Представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, который доставил вернувшихся на Родину соотечественников в Владивостокский аэропорт», – добавили в МИДе.

    Напомним, КНДР временно закрыла пассажирское железнодорожное сообщение с Россией 3 февраля 2020 года в качестве меры против распространения коронавируса.

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    Страны ЕС договорились ввести сертификаты вакцинации
       25 февраля 2021, 22:24
    Фото: CHRISTIAN MARQUARDT/POOL/ЕРА
    Текст: Евгения Шестак

    Лидеры стран Евросоюза согласны с необходимостью введения в будущем электронных сертификатов вакцинации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС.

    «Важным пунктом [на переговорах] было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое», – цитирует ТАСС Меркель. 

    По ее словам, начало работе над решением данного вопроса положено, теперь важно претворить его в жизнь. «В Германии мы приняли решение разработать такой национальный сертификат вакцинации», – сообщила канцлер.

    Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах, передает РИА «Новости».

    «Таким образом, с дополнительной информацией (о гражданах) поездки внутри ЕС будут возможны, а также, возможно, это станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран», – пояснила Меркель.

    По ее словам, Еврокомиссия также создаст рабочую группу, которая будет заниматься изучением мутации коронавируса. Кроме того, Меркель отметила, что страны ЕС намерены увеличивать поддержку стран Африки в вакцинации.

    В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что саммит глав государств и правительств ЕС не принял практических решений о введении и использовании сертификатов о вакцинации. 

    «Нам нужно еще как минимум три месяца для обработки всей технической информации, которую необходимо согласовать, для создания и использования подобных паспортов», – заявила она. 

    Тем временем глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что пока не ясно, как могут использоваться такие документы и как будет обеспечиваться их взаимное признание в ЕС.

    Ранее в ЕК сообщали, что страны Евросоюза продолжают консультации по поводу будущего сертификата вакцинации от COVID-19, но договоренностей по деталям пока нет.

    Напомним, глава СПЧ заявил, что введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья.

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    Зампостпреда России рассказал об очереди за российскими вакцинами от COVID-19 в ООН

    25 февраля 2021, 21:47

    Текст: Елизавета Булкина

    В постпредство России при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке поступает много запросов на российские вакцины от коронавируса от стран-членов ООН, которые буквально выстроились за ними в очередь, сообщил заместитель постпреда Дмитрий Чумаков.

    Также в постпредство приходят подобные обращения от представителей других стран, которые иногда дублируются по двусторонним каналам.

    «Существует уже определенная очередь за нашими вакцинами. Мы стараемся по максимуму учесть всех, кто их запрашивает. Но мы понимаем, что для государства первоочередной задачей является обеспечение иммунизацией нашего населения. Оказание международной помощи – это также большая задача», – передает слова Чумакова ТАСС.

    Также сейчас активно ведутся переговоры с Сент-Винсентом и Гренадинами, где недавно российской вакциной привился премьер-министр страны Ральф Гонсалвес. «Запросы приходят. Есть и другие обращения», – отметил дипломат.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек.

    «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.

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    Собянин указал возможные сроки снятия некоторых ограничений в Москве
       25 февраля 2021, 17:33
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

    Московское правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500–600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было еще недавно 1700 [в сутки]. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», – заявил мэр в эфире «России 1», передает ТАСС.

    В середине февраля Сергей Собянин отмечал, что пандемия коронавируса идет на спад, система здравоохранения города выдержала экстремальную нагрузку.

    В начале прошлого месяца губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение об отмене ограничений на посещение ночных клубов. В Подмосковье сняты почти все ограничения.

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    Финны объяснили выбор вакцины «Спутник V»

    25 февраля 2021, 14:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Живущие в России финны рассказали, почему выбирали «Спутник V» для вакцинации от коронавируса, сообщила газета Helsingin Sanomat.

    Глава финской компании Specta Эрик Хелин начал собирать информацию о вакцинах против COVID-19 в начале января.

    «Будучи финном, я привык к вакцинации. Я думал не о том, прививаться мне или нет. Речь шла лишь о том, когда и какой вакциной я привьюсь», – передает РИА «Новости» слова Хелина.

    Он заявил, что высокая эффективность вакцины, а также ее доступность в России, определили его выбор в пользу «Спутника V».

    «Мы увеличиваем осведомленность наших сотрудников. Многие даже не задумывались о вакцинации. Я стараюсь свести размер этой группы до минимума, а там уже каждый пусть принимает самостоятельное решение, будет он прививаться или нет», – отметила глава компании Specta.

    Глава московского представительства организации East Office Яри Юмппонен отметил рост заинтересованности финских предпринимателей к «Спутнику V».

    «Многие хотели убедиться в эффективности вакцины и выжидали время. Во-вторых, финны начали понимать, что в Финляндии еще долго не начнется вакцинация», – подчеркнул он.

    Юмппонен рассказал, что многие финские руководители хотят подать пример своим подчиненным.

    В январе в Финляндии было зафиксировано более 30 случае побочных эффектов от вакцины Pfizer.

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    В Чехии начали проверку сообщений о связанных с вакцинацией смертях

    25 февраля 2021, 16:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Чехии работники Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) проверяют сообщения о смерти людей, якобы связанные с прививками от коронавирусной инфекции, сообщили в институте.

    «ГИКЛ зарегистрировал к вечеру среды восемь сообщений о смерти людей, которые могли бы быть связаны с вакцинацией против коронавируса. Все данные случаи проверяются. В целом от граждан получено 996 сообщений о возможных нежелательных последствиях (вакцинации), что составляет примерно две промилле от общего количества проведенных прививок», – цитирует сообщение учреждения РИА «Новости».

    Согласно данным института, все полученные от граждан сообщения – это пока подозрения, а не доказанные нежелательные последствия вакцинации. «Между сделанными прививками и реакциями на них может существовать лишь взаимосвязь во времени без взаимосвязи в причинах», – отметили в ГИКЛ.

    Институт отправляет сообщения с подозрениями на возможную смерть, связанную с вакцинацией, в европейскую базу данных нежелательных последствий.

    В Чехии вакцинация стартовала 27 декабря. К утру 25 февраля привиты 600 тыс. 400 человек.

    «На сегодняшний день мы в целом получили 797 460 вакцин, в частности, на этой неделе пришли 93 тысячи вакцин от фирм Pfizer/BioNTech, 80 400 от фирм Modernа и AstraZeneca. Astra сократила свою поставку нам на 20 тыс.», – заявил премьер страны Андрей Бабиш.

    Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания.

    После этого греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.

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    Дипломаты США выразили недовольство из-за долгого ожидания вакцины от COVID-19

    25 февраля 2021, 06:35

    Текст: Наталья Ануфриева

    Американские дипломаты, работающие за рубежом, недовольны тем, что долго не могут получить вакцину от коронавируса, сообщают СМИ.

    Газета The New York Times сообщила, что дипломаты недовольны и разочарованы из-за того, что сотрудники госдепартамента США получают прививки от коронавируса раньше. Американский посол в самопровозглашенном Косово Филипп Коснетт, в частности, заявил, что он до сих пор не получил вакцины для своих сотрудников, передает РИА «Новости».

    «Все сложнее принять логику госдепартамента в приоритетности вакцинации тыловых сотрудников в Вашингтоне. До тех пор, пока госдепартамент не сможет обеспечить вакцинами такие посты, как Приштина, влияние пандемии на здоровье, благосостояние и работоспособность будет значительным», – сказал посол.

    Некоторые американские дипломаты заявляют, что у них «складывается впечатление, будто потребности находящихся в США высокопоставленных руководителей и сотрудников считаются более важными, чем тех, кто живет в странах с растущим числом случаев заражения или отсутствием современной системы здравоохранения».

    До этого сообщалось, что американские дипломаты, работающие в других странах, из-за недоступности вакцин американского производства бывают вынуждены обращаться за прививками к другим странам, в том числе к России.

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    В Нью-Йорке нашли новый вариант коронавируса

    25 февраля 2021, 14:43

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Нью-Йорке распространяется новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, мутации которого, возможно, могут снизить эффективность вакцин, говорится в исследовании ученых из Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета.

    Медики присвоили новому варианту название B.1.526. Впервые его выявили еще в ноябре, а к середине февраля он уже получил довольно широкое распространение.

    «Мы наблюдаем случаи в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе и в нижней части Манхэттена, а также в Бруклине. Поэтому, кажется, он широко распространен. Это не единичная вспышка», – передает РИА «Новости» слова директора исследовательского центра Aaron Diamond AIDS в Колумбийском университете доктор Дэвида Хо.

    По мнению ученых, мутации обнаруженного в Нью-Йорке варианта коронавируса схожи с теми, что раньше выявили в других странах, в том числе в ЮАР.

    Ранее в Финляндии выявили новый штамм COVID с 15 отличиями от предыдущих видов вируса.

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    Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в странах с населением 1,1 млрд человек

    25 февраля 2021, 17:19

    Текст: Вера Басилая

    Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Сегодня мы преодолели важный рубеж: общая численность населения 37 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,1 млрд человек. Мы продолжим сотрудничество с Латинской Америкой, Северной Америкой, Европой, Африкой, Ближним Востоком и Азией для спасения жизней и восстановления экономик. Вместе мы сильнее!» – цитирует главу РФПИ РИА «Новости».

    Ранее финны объяснили выбор вакцины «Спутник V»  ее высокой эффективностью, а также доступностью в России.

    «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.

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    В России выявили 11,2 тыс. новых случаев коронавируса
       25 февраля 2021, 11:11
    Фото: Кирилл Зыков/
    Агентство «Москва»
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1406, Санкт-Петербурге – 911, Московской области – 495. Всего в стране выявлено 4 212 100 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 767 664 человек, из них 16 102 человека вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 446 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 84 876 человек.

    Накануне, 24 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 749. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 551.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Минздрав Турции рассказал о подготовке к производству вакцины «Спутник V»

    25 февраля 2021, 21:28

    Текст: Елизавета Булкина

    Турция готовится к совместному производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сейчас проводятся токсикологические исследования, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

    «В Турции идет подготовка к производству вакцины «Спутник V». Но сначала нужно закончить токсикологические исследования, которые уже начались», – передает его слова РИА «Новости».

    В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Председатель совета директоров турецкой фармацевтической компании VisCoran Ilac Sanayii A.S.  Озтюрк Оран заявил, что компания готова производить миллионы доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после получения технологии.

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    Минздрав снизил предельную отпускную цену на «Спутник V»

    25 февраля 2021, 11:35

    Текст: Наталья Ануфриева

    Минздрав перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», теперь она составляет 866 рубля 81 копейку за два компонента, сообщила пресс-служба правительства.

    В правительстве сообщили, что Минздрав «перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость)», передает РИА «Новости».

    Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба правительства, заявил, что снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объемов ее производства для массовой вакцинации населения России.

    По его словам, цена едина для всех производственных площадок.

    «По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной фармацевтической промышленности. Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации», – сказал Мантуров.

    Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин потребовал прозрачности в ценообразовании на вакцины от коронавируса.

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    Инфекционист оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

    25 февраля 2021, 09:04

    Текст: Алина Назарова

    Врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил подъем заболеваемости коронавирусом на территории России в середине весны.

    «Я считаю, что очередной подъем заболеваемости будет в середине весны. В любом случае до нас дойдет «британский» штамм коронавируса. У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались», – заявил Тимаков РБК.

    Он также отметил, что люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. «Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», – объяснил врач.

    Инфекционист отметил, что можно говорить о волнах, когда пандемия возникает, на какое-то время полностью прекращается и вновь возвращается. В России же было несколько подъемов и спадов заболеваемости.

    В то же время профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский предположил, что летом число новых случаев заболевания снизится. «Я не сторонник термина «волна». Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание», – высказался Аграновский.

    При этом вирусолог с осторожностью предположил, что рост заболеваемости будет наблюдаться осенью.

    Ранее врач и ведущий Александр Мясников заявил, что коронавирусную инфекцию ждет такая же эволюция, как испанский и гонконгский грипп: вирус будет мутировать, а регулярные вакцинации станут привычными.

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    В Никарагуа доставили первую партию «Спутника V»

    25 февраля 2021, 07:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» была доставлена в Никарагуа, сообщает минздрав страны.

    По данным Canal 4, вакцину направили в центральноамериканскую страну безвозмездно, передает «Коммерсант».

    В первую очередь в Никарагуа собираются привить людей, страдающих хроническими заболеваниями. Среди них – почечная недостаточность, проблемы с сердцем и онкология.

    «Спутник V» был зарегистрирован в Никарагуа 3 февраля по ускоренной процедуре.

    Напомним, на данный момент российская вакцина зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Гондурасе и Египте.

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    Суд оставил Соболь под домашним арестом

    25 февраля 2021, 13:08

    Текст: Алина Назарова

    Мосгорсуд признал законным домашний арест юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иностранным агентом) Любови Соболь, обвиняемой в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции.

    «Московский городской суд оставил без изменения постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта», – сказали в суде, передает РИА «Новости».

    В четверг суд также рассмотрит жалобу на домашний арест координатору столичного штаба Алексея Навального Олегу Степанову.

    Как утверждает следствие, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания». Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.

    По этому делу под домашний арест отправились еще несколько человек, в том числе брат Навального Олег, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и несколько муниципальных депутатов, а также глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева. Еще одному соратнику Навального Николаю Ляскину суд избрал «запрет определенных действий».

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