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Байден раскритиковал Трампа за проваленную подготовку к вакцинации в США
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Дональд Трамп на посту президента США не справился с подготовкой страны к вакцинации от коронавируса, заявил новый глава государства Джо Байден.
Байден сказал, что американские ученые «сделали свою работу и открыли вакцину в рекордное время», но Трамп «не сделал свою работу по подготовке к огромному вызову по вакцинации сотен миллионов американцев». В частности, Трамп «не заказал достаточно вакцин, не мобилизовал достаточно людей, чтобы делать уколы, не организовал центры вакцинации».
«Когда я занял пост три недели назад, у страны не было плана… у нас было впечатление, что у нас имелось больше ресурсов, чем их было на самом деле, когда мы вступили в должность», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Байден заявил, что США готовы вакцинировать от коронавируса 300 млн американцев к концу июля, не уточнив, идет ли речь о двух дозах вакцин или об одной. Президент сообщил, что подписан контракт еще на «100 млн доз вакцины Moderna и 100 млн доз вакцины Pfizer». По его словам, доставку еще 200 млн доз удалось ускорить – они будут поставлены до конца июля, быстрее, чем ожидалось. Еще 100 млн доз будут получены не в конце июня, а в конце мая.
21 января Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. В тот же день он подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США. При этом в администрации Байдена оказались не в курсе, сколько в США имеется готовых к применению доз вакцины от нового коронавируса.
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Байден предъявил претензии Си Цзиньпину
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Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что обеспокоен действиями Пекина и будет защищать интересы США, сообщил Белый дом.
«Президент Байден подтвердил, что его приоритетами является защита безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американцев, а также защита свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», – передает РИА «Новости» сообщение Белого дома.
«Президент Байден подчеркнул свою фундаментальную озабоченность относительно принудительных и нечестных экономических действий Пекина, преследований в Гонконге, нарушения прав человека в Синьцзяне и все более настойчивых действий (КНР) в регионе, в том числе в отношении Тайваня», – добавили там.
«Лидеры также обменялись мнениями относительно противостояния пандемии COVID-19 и общих вызовов глобальному здравоохранению, климатические изменения и нераспространение оружия», – заявили в Белом доме.
«Президент Байден обещал добиваться практичного, ориентированного на результат общения (с КНР) там, где это соответствует интересам американцев и наших союзников», – заключили в Белом доме.
Тем временем Центральное телевидение Китая сообщает, что Си Цзиньпин в разговоре с Байденом заявил, что сотрудничество является единственным выбором для двух стран, столкновение приведет к катастрофе для всего мира.
«Китайско-американское сотрудничество во многом благоприятно как для США и Китая, так и для всего мира. Противостояние Китая и США абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира», – заявил китайский лидер, подчеркнув, что китайско-американское взаимовыгодное сотрудничество – единственный правильный выбор для двух сторон.
«Председатель Си Цзиньпин отметил, что у США и Китая могут быть разные взгляды на некоторые вопросы, однако ключевым является то, чтобы эти разногласия решались конструктивно на основе взаимоуважения и равенства», – говорится в сообщении.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны возобновить механизмы диалога, верно определять политику друг друга, чтобы избежать ошибочных расчетов и суждений.
Си Цзиньпин и Байден назвали свой первый телефонный разговор позитивным сигналом для всего мира, сообщает Центральное телевидение Китая.
В декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В сентябре США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).
В 2019 году Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний.
Напомним, в воскресенье Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут продолжать политику бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Китая, предпочтя не конфликтовать, а конкурировать.
Трамп назвал Путина единственным, кто может «разрушить США»
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В документальном фильме Trump Takes on the World на втором канале Би-би-си рассказали, как Дональд Трамп, занимая пост президента США, разозлился из-за того, что ему якобы не сообщили о звонке российского лидера Владимира Путина.
В фильме приводится рассказ и.о. главы Госдепа (до февраля 2017 года) Томаса Шеннона. Как утверждается в фильме, в 2017 году, когда Трамп встретился с Терезой Мэй, возглавлявшей британский кабмин, она спросила, «говорил ли Трамп с Путиным». Президент США ответил отрицательно, но «в этот момент глава аппарата сказал: «Путин вам звонил, но у вас был плотный график и у вас не было времени ему перезвонить». Трамп пожал плечами и сказал, что не верит этому: «Путин – единственный человек в мире, кто может разрушить США, и я не ответил на его звонок».
Глава аппарата Мэй Фиона МакЛеод Хилл в свою очередь отметила, что Трамп выразил недовольство тем, что информацию о звонке от него скрыли. По ее словам, «Трамп стал даже не оранжевым, а красным и спросил: «Вы говорите, что мне звонил президент Путин, только сейчас?». Позднее он спрашивал у советника по нацбезопасности Майкла Флинна: «Владимир Путин звонил мне, и вы не сказали?», – передает РИА «Новости».
Напомним, журналист Питер Берген в книге «Трамп и его генералы: цена хаоса» рассказывал, что советники Трампа не дали тому провести телефонный разговор с Путиным. Бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко с иронией заявил, что ситуация с пропущенным звонком могла произойти, если только «у них там бардак» и они «не смогли разобраться, кто звонит». В Кремле также опровергли информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу: это технически невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Норвегия заявила о 82 случаях смерти после вакцинации от коронавируса
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В Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания, сообщило норвежское Государственное агентство по лекарственным препаратам.
«К настоящему моменту рассмотрены 82 сообщения о смерти после вакцинации пациентов старшего поколения, большинство из которых являются постояльцами домов престарелых. У многих из получивших вакцину очень слабое здоровье. Поэтому ожидаемо, что смерть может произойти в период вакцинации, однако здесь необязательно существует причинно-следственная связь. Во многих случаях было заявлено, что подозрений на связь смерти с вакцинацией нет, уход из жизни стал следствием основного заболевания», – цитирует ТАСС сообщение агентства.
Вместе с тем сообщается, что нельзя исключать обычных побочных эффектов от вакцины, таких как тошнота и температура, которые «могли подействовать способствовать серьезному протеканию основного заболевания у пациентов со слабым здоровьем». Всего в агентство поступило также более 900 сообщений о побочных эффектах от вакцины, уточнили в агентстве.
Сейчас в Норвегии используются препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna. В феврале в страну доставят партию вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca.
В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
Ранее сообщалось, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале – начале марта.
Также есть мнение, что она будет одной из очень немногих, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете.
В Сенате США сторонников Трампа обвинили в желании убить Пенса и Пелоси
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Обвинитель от Палаты представителей США Стейси Плэскит заявила на процессе импичмента экс-президента страны Дональда Трампа в Сенате, что его сторонники хотели убить Майкла Пенса, занимавшего пост вице-президента, и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Плэскит ссылается на журналистов, которые, находясь в Капитолии, «слышали, как погромщики говорили, что ищут Пенса, чтобы казнить его». Плэскит указала, что «сторонники Трампа возвели виселицу на лужайке перед зданием Капитолия». Она заявила, что «другая группа погромщиков скандировала: «Повесить Майкла Пенса!».
Обвинитель подчеркнула, что это не было отдельным инцидентом, а «происходило повсюду», информация подтверждается показаниями, полученными сотрудниками ФБР от арестованных участников беспорядков. Плэскит считает, что участники штурма Капитолия «убили бы» Пенса, «если бы им предоставилась такая возможность». Они также «искали Пелоси в зале заседаний и в ее кабинете, открыто заявляя о своем намерении навредить ей или убить ее». «И они делали это, потому что Дональд Трамп послал их с этой целью», – приводит слова Плэскит ТАСС.
В Сенате США были продемонстрированы видеокадры штурма Капитолия. Главный обвинитель, член Палаты представителей Джейми Раскин предложил телезрителям убрать от экранов детей. Он «настоятельно призвал родителей и учителей внимательно следить за тем, что молодые люди смотрят». Он обещал «предупреждать перед тем, как показывать самое открытое и внушающее беспокойство насилие», передает РИА «Новости».
Обвинители рассказали об эвакуации 6 января из здания Капитолия Пенса и Пелоси, а также лидера демократов в Сенате Чака Шумера. По словам обвинителей, в определенный момент лидеры Конгресса были «не далее как в 58 шагах» от атакующей толпы.
Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. В начале января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли пять человек.
В России оценили первый разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина
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«Несмотря на тактические договоренности между США и Китаем, их стратегическое противостояние не прекратится», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя состоявшийся телефонный разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Первое, что необходимо отметить – это явное отличие стиля ведения переговоров Байдена от манеры его предшественника. Он продемонстрировал это и в разговоре с Си Цзиньпином, и в беседе с Владимиром Путиным. Мы поняли, что Байден с его большим опытом в международных делах, характером и политическими установками, старается избегать резких заявлений, ультиматумов и провокаций. Этому правилу новый президент США будет придерживаться и в дальнейшем», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Вторая особенность внешнеполитического курса Джо Байдена – желание достичь некоторых тактических компромиссов и ситуативных договоренностей с Китаем. «Вероятно, основной совместной задачей американской администрации и китайских властей станет подписание нового торгового соглашения. Это позволит избежать торговой войны между двумя странами, причем к ней Китай не готов в большей степени, чем США. Если посмотреть на достигнутые компромиссы в этой сфере, то видно, что 95% уступок сделал именно Китай, а США предпринимают ответные символические шаги. Так, в области торговли между державами стоит ожидать некоторую разрядку», – отметил политолог.
В остальных же сферах, уверен Кортунов, дела обстоят гораздо хуже. «Например, никакое торговое соглашение не остановит американо-китайскую конкуренцию в сфере высоких технологий. США будут пытаться затормозить китайское развитие, а Китай будет стремиться к независимости от США. Это касается таких разработок, как искусственный интеллект, информационно-коммуникационные сети нового поколения 5G, биотехнологии», – объяснил эксперт.
Кроме того, существует целый спектр геополитических вопросов, по которым США и Китаю не удастся договориться. «К ним относится проблема Тайваня и возможные инциденты в Тайваньском проливе; вопросы принадлежности спорных островов в Южно-Китайском море, где США поддерживают оппонентов Китая; вероятность вступления Индии в противостояние с Китаем по инициативе США. Таким образом, по-прежнему будет продолжаться гонка вооружений, особенно в акватории Тихого океана, и никакого потепления отношений точно не произойдет», – уверен политолог.
Также совершенно очевидно давление США на Китай по вопросам защиты прав человека, например, в Гонконге или Синьцзяне. «Байден, как демократический лидер, точно будет поднимать проблемы авторитаризма китайской власти, преследования инакомыслящих и религиозных меньшинств. Такие заявления, конечно, станут серьезным ограничителем для какой-либо разрядки и тем более перезагрузки в американо-китайском диалоге», – констатировал Кортунов.
«Так, несмотря на готовность к тактическим договоренностям, стратегическое противостояние не прекратится. У этих стран слишком разные взгляды на мир, на то, какой должна быть политика, что является справедливым и законным, а что нет. Кроме того, для США является очень болезненным тот факт, что Китай успешнее преодолел испытание пандемией и, по некоторым оценкам, уже в 2028 году станет новым глобальным лидером. Поэтому их отношения по-прежнему будут сложными и нервными, хотя при Байдене станут более предсказуемыми и последовательными», – заключил Кортунов.
Ранее Белый дом сообщил о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден заявил китайскому коллеге о «фундаментальной обеспокоенности» действиями Китая, затронул тему прав человека, Гонконга, Синьцзяна и острова Тайвань, а также обещал «практичное, ориентированное на результат» общение с китайской стороной, говорится в сообщении.
В свою очередь, как отметило Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в разговоре с Байденом заявил, что сотрудничество является единственным правильным выбором для США и Китая, столкновение Вашингтона и Пекина станет катастрофой для мира, передает РИА «Новости».
Председатель КНР также сказал, что вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна – это внутреннее дело Китая, США должны уважать его интересы. При этом Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Вашингтон должны сообща поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также, по данным Пекина, Си Цзиньпин и Байден считают, что их телефонный разговор станет позитивным сигналом для всего мира, они договорились поддерживать тесный контакт.
В декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В сентябре США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).
В 2019 году Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний.
Напомним, в воскресенье Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут продолжать политику бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Китая, предпочтя не конфликтовать, а конкурировать.
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Венгрия начала вакцинацию населения «Спутником V»
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Врачи в Венгрии начали вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщило правительство страны.
По словам главы канцелярии венгерского премьер-министра Гергея Гуйаша, российской вакциной прививают в Венгрии граждан до 75 лет, которые не страдают хроническими заболеваниями. «Спутник V» будет применяться в четверг и пятницу на четырех пунктах вакцинации в Будапеште, передает ТАСС.
Ранее министр трудовых ресурсов республики Миклош Каслер заявил, что Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для массовой вакцинации населения.
Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме.
Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
Иммунолог дал совет не переболевшим COVID-19 людям
Тем, кто еще не переболел коронавирусом и не хочет вакцинироваться, не следует рассчитывать на коллективный иммунитет, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, коллективный иммунитет постепенно формируется – растет число людей, которые так или иначе уже встретились с коронавирусом: переболели или сделали прививку. Но тем, кто избежал заражения и по каким-то причинам не хочет проходит вакцинацию, не стоит думать, что коллективный иммунитет их защитит – на отдельного человека он никак не действует, передает радио Sputnik.
«Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией. Ждать, пока выработается коллективный иммунитет, имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий – сохранять или отменять ограничения», – сказал Болибок.
Он отметил, что уровень заболеваемости по-прежнему довольно высок и каналы передачи инфекции не исчезли, так что если человек до сих пор не заразился, то ему нужно и дальше соблюдать меры безопасности. При этом, по мнению врача, для тех, кто не переболел и не привился, вряд ли введут какие-то особые ограничения.
«Не могу сказать, что изменится общественно-социальный статус людей, не переболевших коронавирусом. Могут быть решения на уровне регулирования. Например, прием на работу в определенные учреждения, только если человек привит. Сейчас в детские дошкольные учреждения принимают людей, у которых есть прививка от дифтерии, от кори, проверяют, есть ли у них носительство бактериальных инфекций. Вполне возможно, что Роспотребнадзор совместно с Минздравом по согласованию с правительством введет какие-то требования для людей, не переболевших коронавирусом, но претендующих на те или иные должности», – предположил Болибок.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется.
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит.
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В Роспотребнадзоре не исключили модификацию вакцин из-за мутаций COVID
Может возникнуть необходимость модифицировать вакцины от COVID-19 из-за мутаций вируса, к этому следует быть готовыми, заявил эксперт Роспотребнадзора.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что изменение состава вакцины от коронавируса нужно проводить только после значимых мутаций.
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова при Роспотребнадзоре, профессор ДФУ вирусолог Михаил Щелканов заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» способна защитить граждан от «британского» штамма заболевания.
ВОЗ не исключила появления коронавируса до официального объявления
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения допускают, что коронавирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда было официально объявлено о вспышке COVID-19, сообщают СМИ.
По словам экспертов, около 90 человек в октябре 2019 года были госпитализированы в центральной части Китая с симптомами, схожими с теми, которые возникают при COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Сообщается, что китайские власти провели тесты на антитела приблизительно у двух третей этих пациентов, но заявили, что не обнаружили следов заражения коронавирусом. Посетившие Китай эксперты ВОЗ считают, что в этом случае содержание антител могло снизиться до тех уровней, которые невозможно выявить.
«Необходимы дальнейшие исследования», – считает глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.
Как отмечает издание, группа экспертов ВОЗ призвала власти Китая провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй, чтобы найти доказательства, когда коронавирус впервые начал циркулировать.
Ранее глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь заявил, что достаточных доказательств распространения COVID-19 в Ухане до декабря 2019 года нет.
США заявили о возможном завершении импичмента Трампа в выходные
Американские сенаторы полагают, что финальное голосование по вопросу импичмента экс-президента США Дональда Трампа может состояться в верхней палате Конгресса уже в эти выходные, сообщает CNN.
Процесс импичмента в отношении Трампа идет в Сенате уже третий день. Ранее законодатели приняли резолюции по формату самой процедуры, согласно которой каждой стороне дается на изложение своей позиции не больше восьми часов в день. В среду и четверг обвинители приводили свои доводы, осталось предоставить слово защите. Сенаторы получат в общей сложности четыре часа, чтобы задать вопросы юристам и обвинителям. Кроме того, еще предстоит принять решение относительно вызова свидетелей. На заключительные заявления обеим сторонам отведено четыре часа, передает ТАСС со ссылкой на американский телеканал.
Как информирует CNN, сенатор Рой Блант (республиканец от штата Миссури) ответил на вопрос о сроках окончания разбирательства: «Суббота выглядит все лучше». В свою очередь сенатор Дебби Стабенау (демократка от штата Мичиган), по сведениям телекомпании, заявила, что, по ее мнению, процесс может завершиться вечером в субботу или днем в воскресенье. Она также отметила, что не видит необходимости в вызове свидетелей.
Как сообщает со ссылкой на источники телеканал, сторона защиты, вероятно, потратит на изложение своей позиции меньше 16 отведенных на это часов.
Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. В начале января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли пять человек.
Обвинитель от Палаты представителей США Стейси Плэскит заявила на процессе импичмента Трампа в Сенате, что его сторонники хотели убить Майкла Пенса, занимавшего пост вице-президента, и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В Сенате США были продемонстрированы видеокадры штурма Капитолия. Главный обвинитель, член Палаты представителей Джейми Раскин предложил телезрителям убрать от экранов детей.
Мясников назвал «временным отступлением» снижение активности коронавируса
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о снижении заболеваемости коронавирусом, однако предупредил, что это лишь «временное отступление».
В своем Telegram-канале врач заявил, что на данных популяционных исследований можно сделать вывод, что коронавирусом переболели около миллиарда человек по всей планете.
Коллективный иммунитет, по его словам, сейчас «на марше», однако коронавирус от нас никуда не уйдет – впоследствии его просто перестанут называть «новым», и он займет свое место среди других видов человеческих коронавирусов. Таким образом, коронавирусов, которыми болеет человек, станет пять. По его словам, все они когда-то перешли к нам от животных.
«И наверняка приход каждого ознаменовался похожей вспышкой простудных заболеваний. Только 100 лет назад газеты были заняты другим, даже «испанку» не сразу заметили», – заметил Мясников.
Врач добавил, что при очевидном неуспехе разработок эффективных противовирусных препаратов человечеству остается уповать только на коллективный иммунитет.
Ранее ученые из США и Франции построили модель сценариев развития пандемии COVID-19 в 2021 году. По их прогнозам, следующая волна, которая наберет силу к началу лета, будет связана с развитием новых, более заразных вариантов вируса SARS-CoV-2, а ключевым фактором успешного ее прохождения станет эффективность вакцин.
В Кремле оценили темпы массовой вакцинации от коронавируса в России
Массовая вакцинация от коронавируса в России наращивает темпы, но эту работу невозможно развернуть в одночасье, поэтому страна находится только на начальном этапе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Массовая вакцинация идет, но мы все-таки только на начальном этапе сейчас, разворачивается работа. Ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, темпы не статичные, они имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению. «Увеличиваются объемы производства, увеличиваются объемы, которые каждый месяц выходят в оборот, и, соответственно, развозятся по регионам», – отметил он.
Также представитель Кремля уточнил, что президент Владимир Путин самостоятельно расскажет, когда сделает прививку от коронавируса.
Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя.
Напомним, в конце 2020 года Песков отмечал, что президент принял решение вакцинироваться от коронавируса. Представитель Кремля говорил, что Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился.
Черногория разрешила импорт «Спутника V»
Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории одобрил импорт российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило ведомство.
Как пояснил институт, «согласие на покупку, то есть ввоз, вакцины» выдано по запросу компании «Аптеки Черногории Монтефарм» в соответствии со статьей Закона о лекарствах, которая предусматривает выдачу разрешения на ввоз незарегистрированного лекарства «во время эпидемий, природных бедствий и других ЧС», передает ТАСС.
Напомним, «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. В Европе это уже оценили и готовятся к применению российской разработки.
Байден захотел узнать подробности о происхождении коронавируса
Глава американского государства Джо Байден заявил, что заинтересован в получении всех фактов о происхождении коронавируса.
Так он ответил на вопрос о «наказании» Китая за то, что Пекин якобы скрывал информацию о распространении коронавируса, передают РИА «Новости» и ТАСС.
Напомним, администрация Дональда Трампа заявляла о необходимости наказать Китай за то, что Пекин, по ее мнению, утаивал данные о коронавирусе.
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Трампу могут дать право остаться в резиденции во Флориде
Экс-президент США Дональд Трамп может продолжить жить в своей резиденции во Флориде Мар-а-Лаго, к такому мнению склонились на заседании городского совета Палм-Бич, сообщили СМИ.
Накануне юрист Реджинальда Стамбо заявил, что экс-президент утратил право проживать в резиденции после того, как в 1993 году подписал с городом соглашение, согласно которому его резиденция была преобразована в частный клуб. Членам клуба запрещено проживать в гостевых комнатах клуба более 21 дня в году, передает РИА «Новости».
По информаци New York Times, ряд юристов на заседании городского совета выступили за то, что никто не может постоянно проживать в преобразованном в частный клуб Мар-а-Лаго. При этом ведущий адвокат городского совета Джон Рэндольф подчеркнул, что соглашение 1993 года не содержит каких-либо положений, которые запрещают непосредственно Трампу использовать резиденцию в качестве постоянного места жительства.
По словам юриста, Трамп может жить в Мар-а-Лаго без препятствий в качестве сотрудника, что договором не запрещено. «Формулировки в соглашении, регулирующем использование гостевых комнат членами клуба в течение ограниченного периода, не применимы к этой ситуации», – заявил Рэндольф.
Отмечается, что городской совет не провел окончательного голосования, однако большинство его членов склонилось к решению разрешить Трампу остаться в Мар-а-Лаго на постоянной основе.
В последний день пребывания на посту президента США Трамп вернулся в свое имение во Флориде Мар-а-Лаго. Это второй по величине особняк во всем штате. Здание с видом на Атлантический океан построено в 1927 году, в нем почти 130 комнат и зал приемов. На территории есть бассейн и пять теннисных кортов.
Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. В начале января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли пять человек.
Обвинитель от Палаты представителей США Стейси Плэскит заявила на процессе импичмента Трампа в Сенате, что его сторонники хотели убить Майкла Пенса, занимавшего пост вице-президента, и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В Сенате США были продемонстрированы видеокадры штурма Капитолия. Главный обвинитель, член Палаты представителей Джейми Раскин предложил телезрителям убрать от экранов детей.