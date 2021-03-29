Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в летних лагерях в любых субъектах России

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29 марта, понедельник | Последнее обновление — 21:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Памфилова оценила готовность России к масштабному онлайн-голосованию
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Сколько добывать нефти, какие строить заводы (а какие сносить), как осуществлять инфраструктурные проекты, кто будет производить вещи, растить хлеб, развивать «цифру» – всё это будет определять глобальное начальство.
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Ментальная война ведется против нашего государства не одно десятилетие и заключается не только в прямом информационном воздействии через СМИ – в формировании контекстов, интерпретаций, в смещении акцентов, как это было все 1990-е и 2000-е годы.
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Не надо пытаться перефальсифицировать фальсификаторов, выдумывая «уникальный исторический путь», превознося свое величие, выкапывая вместо «укров» Черное море и провозглашая Россию родиной слонов.
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
собственная новость
Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость
Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в летних лагерях в любых субъектах России
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Российские дети смогут отдохнуть летом в любом лагере, находящемся за пределами субъекта их проживания, постановила главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах Российской Федерации или их заместителей», – постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Разрешенное количество детей в отрядах увеличили с 50% до 75%.
В 2020 году Роспотребнадзор запретил до снятия ограничительных мер из-за коронавируса выезд детей на отдых в оздоровительные лагеря за пределы своего региона, исключением стали проживающие в Арктической зоне.
ВОЗ установила наиболее вероятный сценарий происхождения коронавируса
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Наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна», передает Associated Press со ссылкой на попавший в его распоряжение черновик итогового совместного исследования специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая.
Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов «Хуанань», а также центр по контролю и профилактике заболеваний.
Associated Press отмечает, что получило в понедельник почти окончательную версию доклада от базирующегося в Женеве дипломата одной из стран-членов ВОЗ. Пока не известно, могут ли быть внесены еще какие-то изменения в финальный отчет до его публикации, передает РИА «Новости».
Исследователи перечислили четыре сценария возникновения коронавируса в порядке их вероятности. Они пришли к выводу, что передача вируса через второе животное весьма вероятна. Прямую передачу вируса от летучих мышей человеку они оценили как вероятный сценарий, а распространение вируса через пищевые продукты является, по мнению экспертов, возможным, но маловероятным.
Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей. Однако, как утверждается в черновом варианте отчета, «эволюционное расстояние между вирусами, обнаруженными у летучих мышей, и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено».
Результаты исследования «были в основном такими, как и ожидалось, и оставили многие вопросы без ответа». По его данным, команда экспертов предложила дальнейшие исследования во всех областях, кроме гипотезы лабораторной утечки.
Ранее в пятницу глава группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что доклад по визиту в китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса полностью написан, эксперты рассчитывают его выпустить в ближайшие дни.
В феврале эксперты Всемирной организации здравоохранения допустили, что коронавирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда было официально объявлено о вспышке COVID-19.
Банк БРИКС одобрил кредит России на 1 млрд долларов
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Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС одобрил предоставление 1 млрд долларов России по программе экстренной помощи странам-членам в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.
«Предоставляемые НБР средства будут использованы для финансирования мероприятий, предусмотренных планом правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая осуществленные выплаты медицинским работникам», – приводит ТАСС сообщение финансового учреждения.
Отмечается, что речь идет об обеспечении уже осуществленных ранее стимулирующих выплат российским медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что потери мировой экономики от пандемии коронавируса составили более 3,5 трлн долларов, что в два раза превышает ущерб, нанесенный кризисом 2008 года.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева к июню представит официальное предложение о создании дополнительных резервных активов на сумму 650 млрд долларов для помощи в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии коронавируса.
Новый штамм коронавируса выявлен в Чехии
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Сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в чешском городе Брно выявили новый штамм коронавируса, сообщило Чешское телевидение.
Незафиксированная ранее мутация, согласно данным лаборатории, не является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы вируса, однако исследования еще продолжаются, передает ТАСС.
Эпидемическая обстановка в Чехии, на территории которой распространяются британский и южноафриканский штаммы коронавируса, остается одной из наиболее сложных в ЕС. Общее число инфицированных в республике, население которой составляет 10,702 млн граждан, за период пандемии превысило 1,5 млн человек, число умерших достигло 25874.
В минувшую субботу в центре Праги прошла несанкционированная акция протеста против действующих в Чехии жестких социальных ограничений из-за коронавируса. Днем ранее власти Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в республике до 11 апреля.
К началу февраля урон от COVID-19 в Чехии превысил ущерб от Второй мировой войны. Президент Чехии Милош Земан лично попросил главу российского государства Владимира Путина предоставить Праге вакцину «Спутник V». Вопреки этому 19 марта Сенат Чехии запретил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в республике без одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). В свою очередь 22 марта еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V».
В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш допустил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины в ЕМА.
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РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Китае
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) согласовал производство более 60 млн доз вакцины «Спутник V» в Китае, его планируется начать в мае.
«РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co. объявляют о соглашении для производства более 60 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», – заявили в фонде, передает РИА «Новости».
Произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек. Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года.
Тем временем иранские производители намерены поставить вакцину от коронавируса «Спутник V» на рынок до конца апреля.
«Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Гинцбург предупредил об угрозе нового этапа пандемии COVID-19 из-за животных
На следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных, заявил директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
«Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап – заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные», – цитируют Гинцбурга «Известия».
Академик отметил, что вокруг человека теперь постоянно будут присутствовать очаги возбудителя COVID-19. Также он предупредил, что человечеству надо быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем коронавируса, который ему кажется одним из самых опасных вирусов.
Ранее девять представителей приматов зоопарка в американском городе Сан-Диего первыми в мире получили прививку от коронавируса. Между тем в конце февраля львы и горилла заразились коронавирусом в зоопарке Праги.
Напомним, ученые предположили, что в будущем домашние животные могут нуждаться в вакцинации от коронавируса, это может понадобиться для предотвращения распространения заболевания.
В России оценили вероятность давления ЕС на Москву при помощи ковид-паспортов
Евросоюз не будет использовать сертификаты о вакцинации от коронавируса в качестве инструмента давления на Россию, поскольку это может негативно сказаться на туризме, считает директор Института Европы РАН Владислав Белов.
«Если будут ограничения с одной стороны, то будут аналогичные ограничения для другой. Но и в Москве, и в Брюсселе не заинтересованы в том, чтобы сохранялся нынешний режим. Круг лиц, имеющих право пересекать границу, очень ограничен, поэтому вопрос, на каких условиях граждане дальше будут пересекать границы, остается открытым, потому что туристический бизнес под ударом», – передает сообщение Белова ТАСС.
По мнению эксперта, России и ЕС необходимо совместными усилиями выработать устраивающее обе стороны решение. «Если будут дополнительные ограничения, будет еще хуже, но никто в этом не заинтересован, поэтому будет найден компромисс», – пояснил он.
Белов высказал мнение, что сертификация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе ускорила бы переговоры между Москвой и Брюсселем.
Ранее стало известно, что единый в ЕС санитарный сертификат будет выдаваться с 15 июня.
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что лидеры стран Евросоюза согласны с необходимостью введения в будущем электронных сертификатов вакцинации. Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах.
При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала вводить дающие привилегии ковид-паспорта. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.
Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин от коронавируса в республику нефтью.
«У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, у нее есть клиенты, покупающие нефть. Страна будет выделять часть своей продукции, чтобы гарантировать поставки вакцин, в которых нуждается. Нефть в обмен на вакцины», – приводит ТАСС текст заявления Мадуро, сделанного президентом Венесуэлы в эфире телеканала Venezolana de Television.
По официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венесуэле превысило 156 тыс., 1555 человек умерли.
Напомним, в начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствует себя хорошо. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной.
Первую партию российской вакцины от коронавируса Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны.
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Премьер и министр финансов Словакии поменялись должностями
Премьер-министр Словакии Игор Матович объявил об уходе с должности на фоне правительственного кризиса, который возник после закупок российской вакцины «Спутник V».
Преемником Матовича станет нынешний министр финансов Эдуард Хегер. Он, в свою очередь, уступит свой пост главе правительства, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что Хегер анонсировал переговоры с четверкой партий правящей коалиции. После этого он намерен встретиться с президентом республики Зузаной Чапутовой, которая в соответствии с конституцией наделена правом назначать премьера.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав страны разрешил применение препарата. Глава Минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера.
Премьер-министр Словакии Игор Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства.
Ранее в отставку подал вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик, министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и министр образования Бронислав Грюлинг.
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Умерла главред журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко
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В понедельник на 75-м году жизни скончалась главный редактор и генеральный директор детского журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко.
«29 марта после тяжелой болезни на 75-м году жизни скончалась генеральный директор, главный редактор журнала «Мурзилка», заслуженный работник культуры России, почетный работник общего образования, член Союза писателей России, член Союза журналистов Москвы, член Совета по детской и юношеской литературе Международного сообщества писательских союзов, член Правления ООБФ «Российский детский фонд», кавалер ордена Почета Татьяна Филипповна Андросенко», – говорится на сайте «Мурзилки».
В сообщении отмечается, что Андросенко сумела сделать «Мурзилку» «современным, интересным и полезным для большого круга читателей» журналом, не нарушая традиции прошлых лет, а также уделяла большое внимание работе с молодыми авторами и активно занималась просветительской деятельностью.
Татьяна Андросенко родилась в 1946 году в Улан-Цирике в Монголии. Окончила факультет русского языка и литературы Сумского государственного педагогического института имени А. С. Макаренко в 1971 году и АОН при ЦК КПСС в Москве в 1983 году. Возглавляла журнал «Мурзилка» с 1985 года.
«Мурзилка» – популярный советский, затем российский ежемесячный детский литературно-художественный журнал. Издается с 1924 года.
Жесткий карантин ввели в Словении на фоне роста числа заразившихся
Словенские власти приняли решение об ужесточении режима карантина на период с 1 по 11 апреля и временном ограничении права на выезд из страны на фоне продолжающегося роста числа заразившихся коронавирусом, говорится в итоговом протоколе очередной сессии кабинета министров республики.
Согласно решению кабинета министров республики, в период с 1 по 11 апреля в Словении будут закрыты все детские сады, школы и университеты. Из предприятий сферы услуг смогут продолжить работу лишь продовольственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, АЗС и автосервисы. Под запрет также попадут любые собрания людей, которые не являются членами одной семьи. Сохранится действующий с 22.00 до 05.00 комендантский час, передает ТАСС.
Словенские власти также решили ограничить передвижение по стране – выезд за пределы региона проживания будет возможен лишь при наличии веской причины, подтвержденной документально. Исключением станет 4 апреля, день католической Пасхи. Жителям страны разрешат увидеть родственников и друзей при условии соблюдения ограничения – встретиться могут не более двух семей.
Правительство республики также утвердило постановление о временном ужесточении режима пересечения границ Словении с 29 марта. Согласно документу, жителям страны временно запретят поездки в государства из красного списка территорий с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией (в список входит большинство стран Европы).
Кроме того, словенская полиция перестанет считать негативные ПЦР-тесты, выполненные за пределами стран Евросоюза и Шенгенского соглашения, основанием для освобождения от 10-дневного карантина после прибытия в страну.
При этом ограничения на поездки по стране и за рубеж не будут распространяться на привитых и переболевших коронавирусом: словенские власти относят к данной категории всех лиц, вакцинированных препаратами от компаний BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Подобный статус также присваивается людям, перенесшим вызываемое коронавирусом заболевание за последние шесть месяцев (им необходимо предоставить соответствующие документальные подтверждения от врачей или лабораторий из стран Евросоюза или Шенгенской зоны).
Напомним, 11 марта действие режима эпидемии в Словении, введенный с 19 октября 2020 года, продлили до 16 апреля. В среду Германия призвала ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.
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Меркель объяснила решение извиниться перед немцами
Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила решение извиниться перед немцами из-за «пасхального локдауна».
«Мы в тяжелой ситуации. Год назад я говорила: ситуация серьезная, воспринимайте ее серьезно. Но ситуация летом, в начале осени не была такой, но сейчас я хочу это повторить. Мы должны сломить эту третью волну на последнем отрезке пандемии, пока вакцинация не возымеет эффект, но инструментов в настоящий момент не хватает... Федеральные земли должны обдумать, и я должна обдумать, как найти пути это конкретизировать», – приводит слова Меркель РИА «Новости».
Отстаивая свою точку зрения о необходимости жестких ограничительных мер, Меркель отметила, что «британский» штамм коронавируса изменил эпидемиологическую ситуацию.
«У нас новая пандемия. Люди говорят: чего мы добились благодаря локдауну? Если бы у нас был старый вирус, то локдаун бы принес тот успех, который нам нужен, но у нас новый вирус, который более агрессивный, заразный и смертоносный. Потому нужно еще раз напрячься, чтобы вакцинация была успешной. До того, как это случилось, мы должны делать то, что мы уже знаем – сокращать контакты, работать из дома, в крайних случаях ограничивать возможность покидать дом», – пояснила канцлер ФРГ.
Напомним, 23 марта Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля и продлении пасхальных праздников. Так, вместо 2, 4 и 5 апреля граждане ФРГ должны были отдыхать в условиях ограничительных мер с 1 по 5 апреля. Это вызвало резкую критику оппозиции и непонимание бизнеса. В итоге Меркель отменила это решение, признав его личной ошибкой и извинившись перед гражданами.
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Врачи во Франции заявили о катастрофе из-за коронавируса
Французские врачи написали открытое письмо, в котором заявили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии коронавируса и призвали власти немедленно закрыть границы, сообщает Le Journal du Dimanche.
Авторы письма утверждают, что медицинская система Франции находится на грани коллапса из-за нехватки мест в больницах.
«Мы не хотим выбирать между инфарктом миокарда и пациентом с COVID-19. Но это реальность. Нам придется подумать о сопутствующих заболеваниях и риске того, что что-то пойдет не так», – передает РИА «Новости» слова врача Бенджамина Давидо.
Медики подчеркнули, что намерены до последнего оказывать помощь всем пациентам, а их письмо – это попытка указать властям на тяжелую ситуацию в медицинских учреждениях.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со «стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.
Сотрудников центра Гамалеи ревакцинировали «Спутником V»
Ряд сотрудников Центра имени Гамалеи разных возрастных групп использовали «Спутник V» для ревакцинации, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире Первого канала.
«Конечно, «Спутник V» может использоваться для ревакцинации. Никаких ограничений нет. Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались. И ряд из них, пожилых, были перевакцинированы. Очень хорошие [иммунные] ответы», – приводит слова Логунова ТАСС.
Заместитель директора Центра имени Гамалеи также отметил, что у пожилых людей гораздо реже, чем у молодых, проявляются побочные эффекты от вакцины. «Эта логика, когда говорят, что, если у молодых вакцина вызывает температуру, то что будет у старых – она абсолютно обратная. Потому что у молодых людей молодая иммунная система, она реактивна. У пожилых есть такой естественный процесс, который называется старение иммунной системы», – пояснил Логунов.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов отметил, что предположение о невозможности ревакцинации «Спутником V» не имеет научного обоснования. В свою очередь директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что повторная вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» не только возможна, но может быть эффективнее первичной.
Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил более сильный иммунный ответ при повторной вакцинации от COVID.
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Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»
Центр имени Гамалеи подал документы в Минздрав России на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», представляющую из себя первый компонент «Спутника V».
По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, в ведомство поступило досье на регистрацию вакцины «Спутник Лайт». «В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», – передает его слова ТАСС.
Напомним, 5 марта глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил о завершении второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт» началась в Москве 27 февраля 2021 года. 18 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в Москве.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
23 марта начались испытания вакцины «Спутник Лайт» на добровольцах из России, ОАЭ и Ганы.
Тела жертв COVID в Бразилии собрались перевозить школьными автобусами
Власти бразильского мегаполиса Сан-Паулу намерены удвоить число транспортных средств для перевозки тел умерших из-за вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), в том числе за счет школьных автобусов, сообщил телеканал CNN Brazil.
«Мне известно об участии владельцев порядка 130 автобусов в совещании [по данному вопросу]. Им придется снимать кресла, менять цветографическую схему транспортных средств, чтобы перевозить тела. А потом они должны будут вернуться в школы? Вот чего опасаются работники, и я понимаю, почему они не соглашаются», – приводит ТАСС слова председателя профсоюза работников сферы школьного транспорта Сан-Паулу.
По информации телеканала, накануне из-за роста количества летальных исходов вследствие заражения коронавирусом префектура 12-миллионного мегаполиса осуществила закупку транспортных услуг, с тем чтобы увеличить число автомобилей для перевозки тел умерших.
К вечеру воскресенья в крупнейшем городе Бразилии было зарегистрировано свыше 725 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, более 21 тыс. человек умерли. В профильных отделениях местных больниц заняты 80% коек, в блоках интенсивной терапии – до 95% коек.
В прошлую среду президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
Напомним, 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию российской вакцины «Спутник V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины «Спутник V».
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