Путин объяснил, почему сделал прививку от коронавируса непублично Кремль отреагировал на решение Пашиняна об отставке Кремль пообещал скоро огласить дату послания Федеральному собранию 29 марта 2021, 11:15 Текст: Алина Назарова

Дата выступления президента Владимира Путина с посланием парламенту вскоре будет объявлена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы сообщим своевременно (о дате послания), мы скоро сообщим», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. При этом представитель Кремля не стал комментировать информацию РБК, что это мероприятие может состояться 22 апреля. В марте Песков говорил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, вероятно, состоится в очном формате. Он также отмечал, что что дата послания президента парламенту «сдвигается вправо», но точных сроков пока нет.

Путин оценил здравоохранение Латвии на примере умершего от COVID экс-коллеги 26 марта 2021, 15:57 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин рассказал о своем умершем от коронавируса экс-коллеге из Латвии, которого не смогли вылечить по причине нехватки лекарств и оборудования. На его примере российский лидер оценил уровень организации здравоохранения в прибалтийской республике. «Не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел COVID, и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет. Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет… Человек умер. Вот это вот уровень организации, в том числе здравоохранения», – передает слова Путина РИА «Новости». Глава государства сообщил, что его знакомого предлагали вывезти на лечение в Москву, но не получилось. На прошлой неделе власти Латвии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca после сообщений отдельных стран Европейского союза о возникновении тромбоэмболии и тромбозов у привитых этим препаратом. С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлено 99 476 случаев заболевания коронавирусом, умерли 1864 человека. Путин объяснил, почему сделал прививку от коронавируса непублично 28 марта 2021, 14:49

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать». «Мы разве с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» – цитирует Путина ТАСС. «Если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно: кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд», – добавил российский лидер. Путин отметил важность вакцинации для россиян, поскольку привившись, они будут «чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжелые последствия после болезни». Он добавил, что в России вакцину от COVID-19 получили уже шесть миллионов человек, из которых 4,3 млн сделали двойную прививку. По словам президента, популяционный иммунитет к коронавирусу в стране появится к концу лета. «Чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если [массовая вакцинация] пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета, мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», – сказал Путин. Глава государства не стал раскрывать название препарата, которым он привился, сообщив лишь, что получил одну из трех российских вакцин. О том, какой препарат был введен ему, знает только врач, делавший прививку, подчеркнул президент. «Я никому этого не говорю», – добавил российский лидер. Напомним, на этой неделе Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо. 2 марта президент Украины Владимир Зеленский публично сделал прививку от коронавируса индийской вакциной CoviShield, после чего украинские журналисты и блогеры высмеяли его за позирование на камеру с голым торсом. Кремль ответил на заявление Макрона о «мировой войне нового типа» 26 марта 2021, 13:06

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Кремль не согласен с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия и Китай якобы ведут «вакцинную войну», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния. Россия является ответственным участником международного сообщества, и как раз уровень ответственности участников мирового сообщества наилучшим образом демонстрируется в такие нелегкие дни и годы пандемии, как мы переживаем всем человечеством сейчас», – заявил сказал Песков, передает РИА «Новости». Он также подчеркнул, что Россия никогда не пыталась политизировать тему борьбы с коронавирусом. «Никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», – заявил он. В то же время Песков отметил, что Москва высоко ценит доверительный диалог между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, они никогда не обходят острых тем, однако по некоторым из них есть разногласия. «Первое: мы высоко ценим доверительный диалог между Макроном и Путиным и мы высоко ценим готовность и желание президента Макрона самые сложные вопросы обсуждать в рамках этого диалога. Второе: президенты, действительно, очень эффективно общаются друг с другом и не обходят самые острые углы. Существует целый набор тем, по которым они категорически не согласны друг с другом, что не мешает им продолжать общаться», – сказал Песков. Ранее Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со «стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин. В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса 28 марта 2021, 14:19 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин сообщил, что после прививки от коронавируса температуры у него не было, однако «чуть поламывало на следующий день» и болело место укола. «Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял я… В левую руку делали – почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место – так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот эти все побочные явления», – сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1», передает РИА «Новости». Он добавил, что «на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник». «Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил – температура нормальная», – сказал президент. Глава государства также сообщил, что после прививки от коронавируса он трое суток не занимался спортом и не плавал. «Но на следующий день, когда измерил температуру, нормально, и все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую. Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет», – заключил Путин. Путин привился от коронавируса 23 марта. При этом представитель президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился российский лидер, и не будут показывать сам процесс. Песков также сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. В пятницу представитель Кремля сообщил, что дочери Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина. Напомним, в августе Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним. Кремль прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы «как у Путина» 26 марта 2021, 13:19

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает, где именно была приобретена дубленка главы государства, в которой тот отдыхал в тайге, а возросший спрос на эту модель охотничьего костюма объяснил тем, что пример президента способствует популяризации отечественных марок. «Я, к сожалению, не смогу вам ничего рассказать про дубленку, я не знаю, где она была приобретена. Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки, хотя, наверное, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать – там очень холодно», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли эта модель дубленки была разработана небольшим ателье из Санкт-Петербурга. На вопрос, как в Кремле относится к тому, что спрос на эту модель после появления в ней главы государства резко вырос, Песков сказал, что это «позитивно». «Пример президента – он, в данном случае, конечно, способствует популяризации наших отечественных марок. Это действительно так, и это позитивно, мы считаем. Но что это за марка - я действительно не знаю, потому что я не имею никакого отношения к одежде президента», - добавил представитель Кремля. Ранее пресс-служба Кремля распространила видеокадры отдыха Владимира Путина в тайге, президент и министр обороны Сергей Шойгу были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Как рассказала директор петербургской мастерской кожи и меха Евгения Морозова, ателье которой 3,5 года назад изготовило партию похожих костюмов для частного клиента, такой охотничий костюм из дубленочного меха можно сшить на заказ за 150 тыс. рублей. Ранее пресс-служба Кремля распространила видеокадры отдыха Владимира Путина в тайге, президент и министр обороны Сергей Шойгу были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Как рассказала директор петербургской мастерской кожи и меха Евгения Морозова, ателье которой 3,5 года назад изготовило партию похожих костюмов для частного клиента, такой охотничий костюм из дубленочного меха можно сшить на заказ за 150 тыс. рублей. Путин назначил Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области 26 марта 2021, 20:07

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин назначил сенатора от Пензенской области Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона. «В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Пензенской области Белозерцева Ивана Александровича и в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю: назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания. Президент после опубликования указа провел встречу по видеосвязи с Мельниченко. «Надеюсь, что вы понимаете уровень ответственности, который ложится на плечи первого лица. Вы готовы к такой работе внутренне?», – обратился Путин к врио губернатора. «Я внутренне готов, тем более, что Пензенская область для меня не точка на карте, а регион, где я родился, вырос, где живет не одно поколение моей семьи», – ответил он. «Я понимаю, что работать надо так, чтобы оправдать ваше высокое доверие, и что авторитет с должностью не передается, его надо заслужить и заработать», – сказал Мельниченко. «Мы этим и закончим как раз, я назначаю вас временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, но вы понимаете, что для того, чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием избирателей и жителей области», – добавил глава государства. Он пожелал Мельниченко успехов. Мельниченко в 1997 году закончил Пензенский государственный педагогический институт имени Белинского по специальности «Учитель истории и социально-политических дисциплин». В 2009 году окончил Пензенский госуниверситет по юридической специальности. В 2015 году награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2020 году – орденом Дружбы. Кандидат исторических наук, ранее занимал пост заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе; депутат Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва. В 2017 году был наделен полномочиями сенатора от Пензенской области, срок окончания полномочий – сентябрь 2022 года. Мельниченко является выпускником второго потока так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Во вторник президент Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности Ивана Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия главы государства. Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября. Напомним, в отношении Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Признать вину Белозерцев отказался. При обыске у губернатора Пензенской области обнаружили около 500 млн рублей. При этом официальный заработок Белозерцева за пять лет составил 26,4 млн рублей. Путин поздравил российских фигуристок с победой на ЧМ в Стокгольме 27 марта 2021, 15:10

Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин поздравил российских фигуристок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову с победой в соревнованиях в одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме, отметив, что впервые в истории весь пьедестал почета в женском фигурном катании за Россией. «Впервые в истории весь пьедестал почета в женском фигурном катании за Россией! Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля. Отдельно Путин выделил выступление Щербаковой. «Победа на чемпионате мира стала отличным подарком к вашему дню рождения», – добавил глава государства. Глава государства также пожелал спортсменкам новых свершений, благополучия и удачи. Накануне российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Александра Трусова. Впервые в истории три россиянки заняли весь пьедестал на мировом первенстве. Путин поздравил российских фигуристов с победой на ЧМ в Швеции 26 марта 2021, 20:48 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой в соревнованиях по парному катанию на чемпионате мира в Стокгольме. «Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира в Стокгольме, продемонстрировали высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал, открыли «золотой счет» нашей сборной на нынешних соревнованиях. И, конечно, особые слова признательности вашим тренерам и наставникам, которые привели вас к этой красивой, убедительной победе», – приводятся слова президента на сайте Кремля. Мишина и Галлямов в четверг завоевали золотые медали, получив за свой произвольный прокат 151,80 балла и в сумме набрав 227,59 очка. Они стали первыми российскими чемпионами мира в парном катании за восемь лет, передает РИА «Новости». Российские фигуристы в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Швеции под названием FSR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России. На форме спортсменов нет российского триколора и герба. Награждение Мишиной и Галлямова золотыми медалями проходило под фрагмент первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром. Путин заявил о превосходстве российских вакцин против COVID 28 марта 2021, 14:21 Текст: Абдулла Шакиров

Все российские вакцины от коронавируса являются на сегодняшний день лучшими в мире, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1». «В принципе, можно сделать любую, любую из них – они на уровне находятся самых лучших мировых образцов, я думаю, самые лучшие на сегодняшний день», – передает слова президента РИА «Новости». «Наши вакцины, уверенно это говорю, они самые лучшие по всем основным трем показателям», – подчеркнул Путин. Глава государства отметил, что все три российские вакцины от коронавируса примерно одинаковые по качествам: эффект от одной из них держится чуть подольше, у другой чуть ниже уровень защиты. «Они все примерно по своим качествам одинаковые. Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче», – сказал президент. Напомним, на этой неделе Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо. В России на данный момент три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V». Путин предложил сделать реалити-шоу из конкурса «Учитель года» 26 марта 2021, 16:39 Конкурс «Учитель года» можно сделать в форме реалити-шоу, чтобы он оставался в информационной повестке, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». На совещании участник конкурса «Учитель будущего», директор школы во Владивостоке Максим Кильчевский обратился к главе государства с просьбой поддержать расширение конкурса и добавить номинацию для управленцев-директоров и их заместителей, передает РИА «Новости». «Я хочу вас поздравить с вашим карьерным ростом, 27 лет, вы совсем молодой человек еще и уже такой бюрократ большой, карьерюга можно сказать. А если серьезно, то это, конечно, хороший очень старт жизненный», – сказал ему Путин. Глава государства пояснил, что хотел бы изменить конкурс «Учитель года», он пояснил, что его можно было бы проводить как реалити-шоу в течение года. Кроме того, президент поддержал идею Кильчевского по расширению конкурса. «Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года, а то один раз как лампочка сверкнула, как звезда. Пум и все. И об этом никто не видит, ничего не слышит. Надо делать это на постоянной основе. Я уже вот в администрации говорил об этом, что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении», – сказал Путин. Он поинтересовался материальным состоянием и оборудованием школы, которой руководит Кильчевский. Тот сообщил, что у школы есть все, что нужно, ремонт в учреждении проводится. «Молодец, Максим, ничего не клянчит. Но это и привлекает. Значит, вы самодостаточный человек и руководитель. Это уже не шутки, я серьезно говорю. И тем не менее, я попрошу губернатора и попрошу правительство, министерство просвещения доложить, как можно дополнительно поддержать вас как молодого руководителя, и вашу школу», – отметил глава государства. Также на заседании набсовета Путин пообщался с исполнительницей народных песен из Благовещенска Елизаветой Долженковой. В 2020 году она выступила в Артеке, и глава государства признался, что был очень тронут, и «обнял и расцеловал» бы ее, если бы она была не на сцене, а рядом с ним. Девушка, рассказавшая о своих творческих достижениях, напомнила президенту о его словах. «Действительно, у меня такой порыв был, вас обнять, но я робею, вы-то уже большая, взрослая девушка. Поэтому я хочу пожелать вам успеха от души, искренне», – сказал Путин. Путин рассказал о мерах предосторожности после вакцинации 27 марта 2021, 21:30 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавируса положил на всякий случай перед сном градусник на тумбочку. «Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости». Путин привился от коронавируса 23 марта. При этом представитель президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился российский лидер, и не будут показывать сам процесс. Песков также сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. В пятницу представитель Кремля сообщил, что дочери Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина. Напомним, в августе Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним. Google исправил ошибку в переводе фразы с упоминанием Путина 26 марта 2021, 13:38 Текст: Алина Назарова

Корпорация Google исправила неточность в переводе фразы с упоминанием президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе компании. Ранее телеканал RT сообщил, что фразу Biden changed for bad платформа Google переводит как «Байден изменился к лучшему», а аналогичное предложение с именем президента России Putin changed for bad как «Путин изменился в худшую сторону». «Некорректный перевод исправили», - сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости». В декабре пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу Thank you, Mr President («Спасибо, господин президент»), то сервис переводил это как «Спасибо, Владимир Владимирович». Позднее эту неточность также исправили. Как тогда пояснили в компании, такие ситуации объясняются искажениями, которые могут возникать при обучении программных алгоритмов переводчика на шаблонах из интернета. Путин поздравил российских евреев с праздником Песах 27 марта 2021, 10:20 Текст: Вера Басилая

Президент России поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив важность и работу еврейских организаций, направленную на поддержание мира и согласия в общества, сообщила пресс-служба Кремля. «Этот особо почитаемый последователями иудаизма праздник имеет непреходящую историческую, духовно-нравственную ценность. Он обращает верующих к событиям глубокой древности – освобождению еврейского народа от рабства, к торжеству идеалов свободы, добра и справедливости», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. По словам Путина, еврейские организации России многое делают для сбережения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, уделяют неустанное внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодежи. «Самого искреннего уважения заслуживает их большая, востребованная работа, направленная на поддержание мира и согласия в обществе, развитие международных гуманитарных связей», – отметил президент. Путин оценил систему здравоохранения в России 26 марта 2021, 16:06 Текст: Евгения Шестак

Российская система здравоохранения отвечает уровню сегодняшнего дня, на это указывают высокие результаты в борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин. «Если бы у нас среди руководства среднего и высшего звена, ну и главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID. ... Средний, высокий уровень руководства системы здравоохранения России отвечает требованиям сегодняшнего дня», – цитирует РИА «Новости» Путина. Глава государства отметил, что во многих зарубежных странах, которые претендуют на звание государств с развитыми системами здравоохранения, нет подобного результата. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система здравоохранения справляется с уровнем госпитализации пациентов с коронавирусом в столице. В четверг глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов. Путин и Пашинян отметили в разговоре стабилизацию в Карабахе 26 марта 2021, 18:37 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Карабахе, которая оценена как спокойная, сообщает пресс-служба Кремля. «По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Сообщается, что также проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией. Ранее армянский парламент проголосовал за отмену военного положения, введенного в республике в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.