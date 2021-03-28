При пожаре в рыбацкой избушке в Архангельской области погиб человек

На озере Красное в Архангельской области в рыбацкой избушке случился пожар, пять рыбаков смогли выбраться из огня с ожогами и вызвать помощь, один человек погиб, рассказали в региональной диспетчерской службе.

«28 марта в 6.30 утра в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в рыбацкой избе на озере Красное, в семи километрах от деревни Красная Гора муниципального образования «Пертоминское» Приморского района», – говорится в сообщении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что во время пожара в избе находились шесть человек, самостоятельно сумели эвакуироваться пять человек, у них ожоги разной степени, один погиб. Чтобы вызвать помощь, рыбакам пришлось добираться от озера до деревни, на месте происшествия сотовая связь отсутствовала. К этому моменту одноэтажное деревянное строение уже полностью выгорело.

В 7.00 из аэропорта Васьково вылетел вертолет Ми-8 Второго Архангельского объединенного авиаотряда с медиками на борту для оказания медицинской помощи пострадавшим и их эвакуации. В больницу были доставлены трое пострадавших, еще двое самостоятельно доберутся на внедорожной технике до деревни. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Химках на восьмом этаже жилого дома произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар. Огонь охватил пять квартир. В результате ЧП произошло обрушение перекрытия между восьмым и девятым этажами. Также разрушены несколько балконов на нескольких этажах, выбито много окон. Погиб один взрослый и двое детей, по факту гибели людей СК возбудил уголовное дело.