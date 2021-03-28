Поветкин проиграл Уайту и лишился пояса временного чемпиона WBC

Россиянин Александр Поветкин проиграл в Гибралтаре британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде и лишился титула временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

За поединок в Гибралтаре Поветкин получит 6,9 млн долларов, Уайт – 5,5 млн долларов. Соперники встретились на ринге во второй раз, передает ТАСС.

Временный титул позволил бы Поветкину провести поединок с действующим чемпионом мира WBC, которым является британец Тайсон Фьюри. Россиянин не сумел получить шанс во второй раз побороться за титул чемпиона мира после расставания с поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым он владел с 2011 по 2013 год и который потерял после поражения от украинца Владимира Кличко решением судей. В 2018 году россиянин провел бой с британцем Энтони Джошуа за три пояса чемпиона мира по престижным версиям, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. С тех пор Поветкин выиграл у британца Хьюи Фьюри и свел к ничьей поединок с американцем Майклом Хантером. Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.

32-летний Уайт вернул титул временного чемпиона мира WBC, который завоевал в июне 2020 года, победив колумбийца Оскара Риваса решением судей. Британец известен победой на любительском ринге над нынешним чемпионом мира среди профессионалов Джошуа, который взял реванш в профи в 2015 году, победив техническим нокаутом в седьмом раунде. Всего в послужном списке Уайта 28 побед (19 нокаутом), три поражения.

Напомним, 23 августа 2020 года Поветкин в пятом раунде одержал победу нокаутом над Диллианом Уайтом в 12-раундовом поединке в британском Брентвуде, завоевав временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Позже Всемирный боксерский совет (WBC) признал нокаут в исполнении Поветкина в поединке против Уайта лучшим в 2020 году.