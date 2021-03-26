Эксперт рассказала о сильных сторонах врио главы Пензенской области

«Сенатор Олег Мельниченко не только успел поработать зампредом правительства Пензенской области, но и является выпускником «школы губернаторов», поэтому его шансы победить на выборах главы региона очень высоки», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В пятницу президент Владимир Путин назначил Мельниченко врио губернатора Пензенской области.

«Мельниченко – не первый человек, который перед своим назначением в регион прошел «школу губернаторов». Поэтому его назначение выглядит вполне логично. Он – вполне достойная кандидатура», – считает политолог Анна Федорова.

По ее словам, у губернаторов, которые были назначены президентом России в качестве временно исполняющих обязанности, в целом достаточно высокие шансы для победы на выборах. «Сегодня есть большой запрос на обновление власти, на появление в вертикали адекватных людей, которые хорошо знают и понимают доверенные им регионы, хотят и умеют защищать интересы местных жителей», – поясняет эксперт.

Федорова добавила, что до Единого дня голосования еще много времени и «у Олега Мельниченко будет достаточно возможностей донести до жителей Пензенской области свое видение настоящего и будущего их региона».

В пятницу президент Владимир Путин назначил сенатора от Пензенской области Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона. Во время встречи по видеосвязи Путин выразил надежду, что Мельниченко понимает «уровень ответственности, который ложится на плечи первого лица». «Вы готовы к такой работе внутренне?» – обратился Путин к врио губернатора.

Тот ответил, что «внутренне готов, тем более что Пензенская область для меня не точка на карте, а регион, где я родился, вырос, где живет не одно поколение моей семьи». «Я понимаю, что работать надо так, чтобы оправдать ваше высокое доверие, и что авторитет с должностью не передается, его надо заслужить и заработать», – сказал Мельниченко.

Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Во вторник Путин подписал указ об отрешении от должности Ивана Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия главы государства. Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября.

Напомним, в отношении Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Признать вину Белозерцев отказался. При обыске у губернатора Пензенской области обнаружили около 500 млн рублей. При этом официальный заработок Белозерцева за пять лет составил 26,4 млн рублей.