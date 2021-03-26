Россия собралась увеличить добычу изумрудов

Россия в 2021 году планирует на 20% нарастить добычу изумрудов на единственном в стране Малышевском месторождении, а также увеличить добычу александритов, которые являются самыми редкими драгоценными камнями в мире, сообщил гендиректор компании «РТ-Капитал» (управляет Мариинским прииском, владельцем лицензии на месторождение) Кирилл Федоров.

Федоров сообщил, что добыча изумрудов в сырье в 2020 году на фоне пандемии снизилась на 10% и составила 150 кг, передает РИА «Новости».

«Прошлый год был одним из самых сложных периодов и для Мариинского прииска – с февраля наши продажи упали на 80%, а экспортные продажи полностью остановились. Во второй половине 2020 года мы увидели возрождение спроса на такие камни, как изумруд и александрит. В этом году планируем рост добычи изумрудов на 30 кг», – сказал он.

Таким образом, добыча изумрудов может вырасти на 20%, до 180 кг.

Он добавил, что в минувшем году на прииске добыли всего около 1 кг александритов: «Это самый редкий камень, всего в мире их добывают около 40 кг».

Крупнейшим поставщиком александритов на мировой рынок является Бразилия, занимающая 93%, Россия на втором месте с долей 4%.

«Еще в 2020 году мы добыли 1 кг александритов, в 2021 планируем около 4 кг», – сказал он.

Как пояснил глава компании, за последние шесть месяцев прошлого года цена на изумруды и александриты начала восстанавливаться после падения на фоне пандемии и выросла в среднем на 6%.

«На 2021 год мы скорректировали план добычи именно в сторону этих камней», – сказал Федоров.

При этом с 2018 года стоимость как изумрудов, так и александритов поднялась на 25-30%.

Мариинский прииск Ростеха – это предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения в Свердловской области, единственного в Европе и одного из трех в мире. Здесь добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, александриты, флогопит, литий, рубидий и цезий. Находится под управлением «РТ-Капитала».

На минувшей неделе стало известно, что прииск начал использовать уникальную технологию по добыче, позволяющую впервые за 20 лет приступить к добыче на новых изумрудно-бериллиевых участках месторождения. В 2021 году на месторождении будет введен новый блок.

Ранее в России нашли четыре сростка изумрудов весом больше 6 кг.