Пробки в Москве достигли 9 баллов Москвич выстрелил в малолетнего сына из травматического пистолета В Москве предложили сделать бесплатные парковки для духовенства 25 марта 2021, 20:02 Текст: Алексей Дегтярев

Духовенство должно иметь доступ к бесплатной парковке в Москве в местах, куда священнослужители ездят по служебной необходимости, заявил президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер. «Для духовенства всех конфессий нужно сделать парковки бесплатными. Но не везде, а в местах, куда они должны ездить для исполнения своего служения, служебного долга. В частности, когда они посещают больных, заключенных», – сказал Каннер РИА «Новости». Он пояснил, что у него есть знакомый раввин в США, который не платил за парковку при посещении женщины в больнице. На автомобиле у него был специальный знак, оповещающий о том, что тот является сотрудником религиозной организации. Что касается верующих мирян (не духовенства), Каннер призвал не делать для них исключений в вопросе платных парковок. «Верующие должны платить за парковки так же, как все. Если у человека есть деньги на машину, значит, есть деньги на парковку. Чем меньше исключений – тем лучше», – добавил он. Власти столицы ранее сообщали, что тарифы на платные парковки изменятся на 193 участках с 5 апреля. На парковках, где загрузка достигает 96% и больше, будет действовать тариф 380 рублей за час в дневное время. На некоторых других улицах тарифы снизятся. Ранее парковки в Москве делали бесплатными на Международный женский день, 8 марта.

Страховщики вычислили чаще всего попадающий под списание после аварии автомобиль 24 марта 2021, 16:53

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В России чаще всего не подлежит восстановлению после ДТП автомобиль Hyundai Solaris, соответствующие исследования провела страховая компания «Согласие». Также в компании назвали еще несколько моделей, которые водители разбивают до непригодного к ремонту состояния, передает РИА «Новости». В порядке убывания в этом списке следуют Lada Largus, Volkswagen Polo, Kia Rio, Renault Logan, Lada Granta, Renault Duster, Renault Kaptur, Skoda Rapid и Lada Vesta. Больше всего таких повреждений после ДТП получали машины из Москвы и Подмосковья, на их долю пришлось 42% подобных случаев, зафиксированных страховщиком в 2020 году. На втором месте значатся Петербург и Ленобласть (10%), на третьем – Новосибирск (3%). Также в числе городов с наибольшим числом таких повреждений у автомобилей значатся Казань, Екатеринбург, Красноярск, Махачкала, Тула, Пермь и Кемерово. Ранее сообщалось, что с 1 мая 2021 года в России изменится порядок купли и продажи подержанных авто. Россияне смогут приобрести или продать подержанный автомобиль через портал госуслуг. Стала известна стоимость родстера «Крым» 25 марта 2021, 14:14

Фото: Родстер "Крым"

Текст: Алина Назарова

Заместитель главного редактора в МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева опубликовала фото родстера (двухместный спортивный автомобиль) «Крым», сообщив, что его стоимость составит 500-800 тыс. рублей. «Родстер «Крым» – автомобиль, проект студенческой корпорации Бауманки и техвузов России. К лету будет пара десятков таких моделей. Это мне проректор Ярославского техуниверситета показывает. В рознице будет стоить 500-800 тысяч (рублей)», – написал Лосева в Facebook. Проект «Родстер Крым» зародился в 2013 году, а начальный коллектив инженеров сформировался из первого состава команды «Формула Студент» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Над проектом трудятся студенты и аспиранты под руководством опытных преподавателей. В декабре 2020 года было принято решение о создании Межвузовской молодежной инженерно-технологической корпорации, которая обеспечивает трансфер знаний и образовательных технологий между вузами. Родстер «Крым» сделан полностью из российских комплектующих и по своим характеристикам может конкурировать с зарубежными аналогами. ЦБ рассказал о дизайне новой банкноты в 100 рублей 23 марта 2021, 16:05 Текст: Алексей Дегтярев

На новых сторублевых банкнотах планируется поместить известные символы Москвы, сообщили в Центральном банке России. «Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной сторублевой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другое. Достопримечательности ЦФО, которые будут размещены на оборотной стороне купюры, будут раскрыты позже», – приводит слова зампреда ЦБ Михаила Алексеева РИА «Новости». Ранее во вторник Центробанк анонсировал выпуск нескольких новых банкнот к 2025 году. На них будут изображены достопримечательности всех федеральных округов. ЦБ сообщил, что в 2022 году в обращении появятся новые банкноты номиналом 100 рублей, в 2023-м – 1000 и 5000 рублей, в 2024-м – 500 рублей, в 2025-м – 10 и 50 рублей. Богослов Андрей Кураев не увидел оскорбления чувств верующих в выставке «Мир тела» 24 марта 2021, 14:48

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Когда православные противники начинают говорить, что демонстрировать мертвые тела невозможно и неэтично – это не так», – заявил газете ВЗГЛЯД богослов и философ Андрей Кураев, комментируя сообщение о проведении Следственным комитетом проверки выставки «Мир тела» доктора Гюнтера фон Хагенса в Москве. Из-за некоторых высказываний в СМИ, о том, что выставка доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» (Body Worlds) в Москве нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих, Следственный комитет решил дать правовую оценку целям и ее назначению, а также провести проверку в отношении организаторов мероприятия. «Мне очень трудно давать оценку выставке, которую я не видел. Я сталкивался с фотографиями, но уверен, что она куда более обширная. Например, мне доводилось встречать утверждение, что на этой выставке есть соитие двух трупов – демонстрация полового акта в исполнении трупов. Но, опять же, я не знаю точно, это именно на московской выставке или же где-то в Гааге в Нидерландах», – говорит Кураев. Он уточняет, что данной экспозиции уже более 20-ти лет и, скорее всего, она существует в нескольких экземплярах и проходит адаптацию, гастролируя по разным городам мира. «Поскольку я эту выставку не посещал, могу только оценивать ее идею, а точнее аргументы за или против. Лично мне это не нравится, но это не значит, что все, что мне не нравится, должно быть запрещено и не может быть никому показано. Кроме того, мне не нравится, когда приводятся неверные аргументы. Когда православные противники начинают говорить, что демонстрировать мертвые тела невозможно и неэтично – это не так», – считает богослов. Одной из шокирующих, например, для британцев отличий русской православной культуры является то, что прощание с усопшим проходит в открытом гробу, и его лицо и руки видят все, рассказывает собеседник. Митрополит Антоний Сурожский, который в течение последнего полувека являлся главой британской епархии РПЦ, говорил, что когда англичане приходили в храм на отпевание, чуть ли не теряли сознание и были в шоке, поскольку такого не привыкли видеть. «Второе, в России со времен петровской кунсткамеры демонстрация трупов считается в порядке вещей. Все желающие могут до сих пор пойти и все посмотреть. Я уже молчу про Мавзолей Владимира Ильича Ленина. Дальше, в православной традиции демонстрация останков является предметом культа – мощи, которые в России самый по себе не видны, несколько прикрыты золотым платом или еще чем-нибудь, а в остальном мире все показывают – косточки, череп и так далее», – аргументирует Кураев. Поэтому говорить, что данная выставка в корне противоречит всему, что принято в России нельзя, уверен богослов. По крайней мере те аргументы, которые представлены на сегодняшний день – некорректны. Кроме того, он подчеркивает, что данный бизнес-проект является западным, поэтому не вызывает сомнений то, что там все выверено с правовой точки зрения и имеются все необходимые согласия. «Ну и самое главное, не стоит забывать, что посещение этой выставки – это факультатив. Кому интересно – пусть смотрят. Наверняка там есть возрастные ограничения, которые, скорее всего, соблюдаются. И еще нужно учесть еще одну простую вещь: протесты, массовое участие и подтанцовки Следственного комитета делают рекламу тому, против чего этот протест направлен», – заключил собеседник. Выставка «Мир тела» – это передвижная экспозиция расчлененных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации – метод бальзамирования, который позволяет сохранить клеточную структуру и рельеф тканей. Впервые экспонаты были представлены в Токио в 1995 году. Ранее журналист и блогер Максим Кононенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что итог проверки Следственным комитетом скорее всего будет таким же, как во время скандала из-за фильма «Матильда» Алексея Учителя в 2017 году – «нулевой, и все останутся при своих». Грунт провалился в центре Москвы 24 марта 2021, 14:25 В центре Москвы провалился грунт на площади 4 кв. метра, сообщил источник в экстренных службах. «В районе дома 10 строение 1 на Поварской улице произошел провал грунта на дороге на площади 4 кв. метра», – сообщил собеседник ТАСС. В результате ЧП никто не пострадал, движение из-за происшествия затруднено. Синоптики пообещали москвичам мощный ливень 25 марта 2021, 18:02 Текст: Вера Басилая

Проливной дождь в Москве принесет до трети месячной нормы осадков в последний день марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В последний день марта в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков в виде проливного дождя. Финал марта выдастся с хорошими обложными проливными дождями, весенними, настоящими. И экология улучшится, воздух, вся пыль прибьется, дороги очистятся от всей этой грязи, снежно-водяной каши. Выпадет треть месячной нормы, до 10 миллиметров за сутки», – пояснил синоптик, передает РИА «Новости». По его словам, период относительно сухой погоды сменится проливными дождями, подчеркнув, что месячная норма марта по осадкам составляет 34 миллиметра. Ранее Тишковец заявил, что четверг, 25 марта, может стать самым теплым днем этого месяца в столице. Подозреваемый в смертельном наезде на двух женщин в Москве признал вину 24 марта 2021, 18:26 Текст: Алексей Дегтярев

Сбивший двух человек на автомобиле Mercedes в Москве и сбежавший с места аварии водитель признал вину, соответствующие показания он дал в МВД. «Я задержан за аварию, произошедшую возле метро «Водный стадион». Я признаю вину, я виноват. <...> В момент ДТП у машины отказали тормоза, она врезалась в стоящую машину, потом ее занесло», – сказал подозреваемый на видеозаписи, передает ТАСС со ссылкой на ролик, предоставленный пресс-центром МВД. Он добавил, что в день аварии после ужина с другом в кафе планировал поехать на своем автомобиле на прием в больницу. Он заверил, что перед тем как сесть за руль, не употреблял алкоголь, и двигался со скоростью 60-70 километров в час. После аварии он был «в шоковом состоянии», вызвал такси и покинул место ДТП. «Я сам хотел сдаться, но решил сначала съездить в больницу», – сказал он. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемого зовут Хусен Сомон, он выходец из Таджикистана. Напомним, две женщины попали под Mercedes на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда, после аварии водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Предполагаемого виновника аварии задержали на следующий день в Москве. Позже стало известно, что сбитые женщины умерли в больнице от полученных травм. В Москве задержали подозреваемого в наезде на двух женщин водителя Mercedes 24 марта 2021, 14:42 Текст: Алексей Дегтярев

Задержан предполагаемый виновник аварии на Пулковской улице в Москве, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на Пулковской улице», – цитирует Волк РИА «Новости». Напомним, две женщины попали под Mercedes на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда, после аварии водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Московскому полицейскому порвали форму при проверке документов в метро 25 марта 2021, 13:56 Текст: Алексей Дегтярев

В московском метро мужчина при проверке документов порвал полицейскому форму, сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД. «По предварительным данным, сотрудники полиции остановили мужчину на станции метро «Орехово» для проверки документов, в этот момент он повел себя неадекватно, агрессивно и порвал форменное обмундирование сотрудника полиции, после чего был задержан и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия, отметили в пресс-службе московской полиции. Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что полицейский, на которого набросился подозреваемый, не пострадал серьезно. Ранее в Москве полицейские задержали пассажира метро, который заявил об угрозе «взрыва» метрополитена. Возбуждено дело об утечке данных переболевших COVID москвичей 23 марта 2021, 22:37 Текст: Елизавета Булкина

Уголовное дело возбуждено по факту утечки персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «По данному факту Следственным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району города Москвы возбуждено уголовное дело», – говорится в ответе главка МВД депутату, который он опубликовал в своем Telegram-канале. В документе отмечается, что сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к преступлению. Напомним, ранее руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что утечка персональных данных москвичей, которые переболели коронавирусом, произошла вследствие человеческого фактора. В РПЦ оценили выход Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин 24 марта 2021, 16:26 Текст: Ксения Панькова

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя решение Турции о выходе из Стамбульской конвенции СЕ по защите женщин, заявил, что международное право должно защищать мужчин и женщин, а не «гендерные конструкты». В своем Telegram-канале Кипшидзе заявил, что Стамбульская конвенция «направлена (или фактически используется)» не для защиты женщин, а «для «защиты» тех, кто по каким-то причинам посчитал себя женщиной и отстаивает свое право на признание в качестве таковой». «Вот почему мне представляется, что данный документ, в действительности, не улучшает положение женщин, а размывает до практически полной неопределенности понятие о лучшей половине человечества», – написал представитель Русской церкви. В разговоре с РИА «Новости» он выразил мнение, что изменение ситуации, при которой принадлежность к полу рассматривается как нечто незыблемое, «радикально меняет всю систему права». «Международное право должно защищать права женщин и мужчин, а не гендерные конструкты», – сказал представитель РПЦ. Он отметил, что «гендер» переводится как «пол», но «на самом деле означает в современном толковании социальную роль, которую человек может выбрать». Кипшидзе также напомнил, что Русская православная церковь исходит из того, что «человек приобретает принадлежность к тому или иному полу по рождению, а не по своему выбору». «Уважение к достоинству человека строится как раз на признании человеком того пола, к которому он принадлежит по рождению. Однако современные новомодные гендерные теории устраняют всякую связь между биологическим полом и гендерными ролями, которые человек якобы может выбирать сам», – заключил он. Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Турция объяснила выход из Стамбульской конвенции подменой ее сути ЛГБТ-сообществом. Москвичам пообещали самый теплый день в марте 25 марта 2021, 16:50 Текст: Алексей Дегтярев

Четверг, 25 марта, может быть самым теплым днем этого месяца в Москве, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «На 15 часов – плюс 10,7 градуса, это будет самый теплый день этого месяца, по всей видимости», – пояснил синоптик РИА «Новости». Ранее в четверг Тишковец пояснял, что метеорологическая весна с устойчивой среднесуточной температурой выше нуля пришла в Москву с опозданием на четыре дня. Папа Римский из-за пандемии урезал зарплаты кардиналам и служащим 24 марта 2021, 22:05 Текст: Ксения Панькова

Папа Римский Франциск решил сократить зарплаты кардиналам и служащим учреждений Святого престола, денежное вознаграждение кардиналов снижается на 10%, сотрудников губернаторства града Ватикан и других руководящих органов на 8%, говорится в специальном послании понтифика. Как уточняется, зарплата более нижестоящих чиновников и служащих на сократится на 3%. Временно замораживается и повышение жалования, предусмотренное действующими контрактами. Данное распоряжение входит в силу с 1 апреля и продиктовано сложной финансовой ситуации в Ватикане, спровоцированной, в том числе, пандемией. При этом также указывается, что такая мера позволит сохранить рабочие места и избежать увольнений, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Ватикана. Отмечается, что казна папского государства лишилась в 2020 году важнейшего источника доходов – от продажи билетов в Ватиканские музеи, которые из-за карантинных ограничений были закрыты с марта по июнь прошлого года, а затем с небольшими перерывами с конца октября прошлого года. Кроме того, в отсутствии иностранных туристов число посетителей значительно сократилось. По некоторым оценкам, по этой статье Ватикан не досчитался до 200 млн евро. Зарплата куриального кардинала составляет 5,5 тыс. евро. В свою очередь епископы получают не более 1 тыс. 700 евро. Не самые большие зарплаты и у швейцарских гвардейцев, папской почетной охраны, которые варьируются в районе 1,2 тыс. евро, однако им предоставляются жилье и питание на время службы. В феравле власти Ватикана заявили, что готовы увольнять сотрудников служб Святого престола, отказавшихся от прививки от коронавируса. Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 марта 2021, 06:26 Текст: Наталья Ануфриева

Небольшая облачность, местами гололедица и до плюс шести градусов ожидаются в Москве в среду, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит четыре-шесть градусов тепла, в ночь на четверг она может опуститься до минус пяти градусов, передает ТАСС. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба. В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс двух – плюс семи градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус восьми градусов. Лед тронулся раньше времени на Москве-реке 25 марта 2021, 06:39 Текст: Наталья Ануфриева

Москва-река начала освобождаться ото льда раньше срока, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Лед тронулся в прямом смысле на Москве-реке. Это выше Москвы», – сказал Вильфанд. По словам эксперта, вскрытие ледового покрова произошло раньше времени, так как в Москве и Подмосковье много предприятий, в реку поступают теплые воды стоков, передает РИА «Новости». Он добавил, что «на Оке предприятий гораздо меньше, поэтому она еще покрыта льдом». Ранее синоптики рассказали о погоде в столице в четверг.