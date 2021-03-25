При разрыве миномета «Молот» в Донбассе погибли двое украинских военных

Двое военнослужащих ВСУ погибли, еще двое получили тяжелые ранения во время операции объединенных сил («ООС») в результате разрыва миномета «Молот», сообщил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.

«23 марта в 9-м батальоне 59-й бригады ВСУ из-за разрыва канала ствола миномета М 120-15 «Молот», который в рядах ВСУ прозвали «оружие самоликвидации», тяжелые ранения получили четверо боевиков, двое из которых скончались на месте», – приводит заявление Осадчего агентство Луганскинформцентр.

Он уточнил, что факт гибели военнослужащих представлен командиром 9-го батальона полковником Артемом Котенко «как результат нарушения правил при обращении с вооружением». По словам Осадчего, назначена комиссия для выяснения «реальных причин гибели боевиков».

Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких случаях гибели военнослужащих во время учебных и боевых стрельб из минометов «Молот», разработанных на Украине на базе советского 82-мм миномета.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран – участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.

Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.