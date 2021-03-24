Экс-премьер Украины ответил на обвинения в госизмене

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что ему не было представлено подозрение в государственной измене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, он узнал об этом из СМИ. Об этом экс-глава украинского правительства рассказал телеканалу «Наш».

«Я не видел этого подозрения, ничего. Хотя в средствах массовой информации говорится, что они вручали. Поэтому я могу судить только о том, что напечатано в средствах массовой информации», – передает слова Азарова РИА «Новости».

Экс-премьер заявил, что не будет давать показания по этому делу. «Да ни на какой я допрос, никуда я не пойду. Кому я должен, интересно, давать какие-то показания (...) Кто заведомо фальсифицирует обвинения в государственной измене? Кому мне давать показания? Там есть адвокаты, будут заниматься адвокаты. Я совершенно не собираюсь унижаться до такого… Эти санкции абсолютно безосновательны, они антиконституционны и антизаконны», – сказал Азаров.

Кроме того, он опроверг утверждения о том, что ему были навязаны «Харьковские соглашения» в 2010 году. «Ну, это полная ложь. Потому что эта власть превзошла [Петра] Порошенко в степени своей брехливости, в степени сообщения обществу абсолютно недостоверной информации. Никто никому ничего не навязывал», – сказал экс-премьер Украины.

Напомним, Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего премьера страны Николая Азарова в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году.

По данным следствия, Азаров обеспечил визирование и согласование проекта документов со стороны соответствующих должностных лиц, в частности, министров, руководителей правоохранительных органов и кабинета министров Украины, а также способствовал реализации интересов России на всех стадиях согласования проекта соглашения.

На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.

Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать из страны. В марте СНБО Украины решил ввести «максимальные санкции» против Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.