Песков ответил на вопрос о вакцине, которой привился Путин

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24 марта, среда  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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Почему бензин в России оказался без защиты

Россиянам обещают растущие цены на бензин Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Россию снова пугают грядущим топливным кризисом. Сначала об этом заявила Счетная палата, теперь в колокола бьют сами автозаправочные компании. Подорожание бензина может в три раза превысить инфляцию, предупреждают владельцы АЗС и предлагают правительству радикальные шаги. В частности, отменить демпферный механизм, который спас страну от топливного кризиса два года назад. Почему «защита» перестала работать? Подробности...
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Старым партиям на выборах придется ответить на новые вызовы

На выборах в Госдуму избиратели проголосуют за позитивные программы REUTERS/Maxim Shemetov
Большинство мест на будущих выборах в Госдуму получат нынешние парламентские партии, считают политологи. И если лидер понятен, то главная интрига заключается в том, какая партия займет второе место. Не исключено, что какая-то из новых политических сил сможет неожиданно преодолеть пятипроцентный барьер. Чем партии будут привлекать избирателей и от кого можно ждать сенсаций на сентябрьских выборах? Подробности...
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Либералы обиделись на книжную ярмарку

Ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги Киры Ярмыш, пресс-секретаря Навального Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Независимая книжная ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги Киры Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального. Либеральная общественность и издательство Corpus, выпустившее книгу, поспешили заявить о наступлении на свободу слова. Впрочем, еще недавно те же фигуранты активно поддерживали цензуру в отношении своих политических оппонентов. Подробности...
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Настало время Европе учиться у азиатов

Китайско-европейские отношения погружаются в кризис Ga la/Reuters
Похоже, Европа полностью подчинилась Соединенным Штатам в еще одном важнейшем международном вопросе – по поводу давления на Китай. Брюссель и Пекин обменялись взаимными санкциями, причем китайский ответ оказался неожиданно резким. Какие последствия стоит ожидать в отношениях ЕС и Китая и при каких условиях Европа сможет отказаться от такой санкционной политики? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Время идеологий прошло, наступило время постправды

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Универсальный выход из любой дискуссии — обвинение оппонента в чем-то, находящемся за пределами предмета обсуждения. Закон Годвина объясняет: по мере разрастания дискуссии вероятность упоминания Гитлера в качестве аргумента становится практически неизбежной. Подробности...

Ненависть к России – это что-то из области магии

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
США начинают жаловаться, и это нехороший признак. Страна, которая много десятилетий была примером и воплощением мечты, которая увлекала другие народы своими фильмами, джинсами и автомобилями, уверенно утверждала свои ценности в мире, начинает жаловаться на внешние силы, из-за которых всё идёт не так, как надо. Подробности...
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Борьба за достойную смерть упрощает левым политикам жизнь

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Идея эвтаназии напрямую противоречит клятве Гиппократа, отвергается практически всеми религиями, но более чем усиленно продвигается политиками – в комплекте со свободным выбором из множества полов и расизмом наоборот. Подробности...
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Байдена слишком рано хоронят

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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета на владение
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    Песков ответил на вопрос о вакцине, которой привился Путин

    24 марта 2021, 12:33

    Текст: Алина Назарова

    Какую вакцину от коронавируса выбрал президент Владимир Путин, знает он и его врач, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надёжны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку», – сказал Песков, отвечая на вопрос, по какому принципу президент выбирал вакцину, передает РИА «Новости».

    Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс.

    В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.  


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    Путин привился от коронавируса
       23 марта 2021, 21:04
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Какой вакциной из трех привился Путин, не уточняется.

    В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.

    «У президента есть свои врачи, которые и определят, какой именно вакциной ему делать прививку. Тут не имеет смысла гадать, какой это будет препарат. Любая из трех вакцин, которые у нас есть, подойдет. Какую решат – вопрос техники», – объясняет депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

    В Минздраве также затруднились однозначно ответить, какой именно препарат выбран для главы государства. «Сложно, конечно, точно ответить, какую именно вакцину выберет Владимиру Владимировичу его врач. Но я позволю себе предположить, что, наверное, это будет «Спутник V». Он разрешен в этой возрастной категории, да и уже есть четкие исследования, доказывающие его эффективность», – считает главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

    В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов пояснил отсутствие информации о конкретном препарате.

    «Президент для того и не стал говорить о том, какой вакциной будет вакцинироваться, чтобы не создавать никаких предпочтений. Он не стал, так сказать, лить воду на мельницу никого из производителей», – пояснил вирусолог.

    Накануне в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта. В Кремле воздержались от сообщения, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется глава государства.

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    Голикова объяснила отказ России от локдауна во вторую волну коронавиурса

    23 марта 2021, 22:07

    Текст: Абдулла Шакиров

    Россия не стала вводить общенациональный карантин во время второй волны пандемии коронавируса, поскольку такой шаг мог бы критически сказаться на экономике и обернуться психологическим ударом для населения, рассказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

    «Мы оценивали прекрасно ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики. И мы искали компромисс, поэтому все усилия были направлены, с одной стороны, на более тщательную организацию ограничительных мер, и, конечно, мы старались всеми способами масштабировать производство вакцины, чтобы как можно быстрее ее запустить», – сообщила Голикова в интервью YouTube-каналу журналиста Антона Красовского.

    Вице-премьер отметила, что во время первой волны пандемии коронавирус был еще не знакомой болезнью, и Россия сумела себя защитить, введя режим самоизоляции, что позволило организовать все системы, произвести необходимые средства индивидуальной защиты и подготовить медицинские учреждения и оборудование.

    Ранее в ВОЗ сообщили, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, при этом в Европе снова наблюдается подъем.

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    Кремль не стал раскрывать название антиковидной вакцины для Путина
       23 марта 2021, 12:50
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Кремль не намерен сообщать, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется президент Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Все три российских препарата «подтвердили свою эффективность и надежность», напомнил он.

    «Подтвердили практически свободный режим использования в соответствующих возрастных группах. И также подтвердили свою способность создавать устойчивый иммунитет», – сказал Песков.

    «Мы не будем специально говорить, какую. Все три российские вакцины абсолютно надежные. Они очень хорошие, надежные и эффективные», – указал он.

    «Вам придется верить на слово», – заявил Песков в ответ на вопрос, покажут ли, как прививается глава государства, передает РИА «Новости».

    Он также затруднился ответить, станет ли президент прививаться на рабочем месте или в прививочном кабинете. «Как, собственно, врач посчитает необходимым, так все и будет сделано», – пояснил представитель Кремля.

    Песков добавил, что процедуру проведут так, чтобы это минимально повлияло на рабочее время.

    Также представитель Кремля отметил, что президент привьется до конца дня, в вечернее время, передает ТАСС.

    Напомним, о намерении сделать прививку от коронавирусной инфекции глава государства сообщил в понедельник, 22 марта. «Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – сказал Путин.

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    Разработчик «Спутника» заявил об эффективности ревакцинации
       23 марта 2021, 13:24
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Повторная вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» не только возможна, но может быть эффективнее первичной, заявил директор разработавшего эту вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену. Таким образом, ревакцинация «Спутником V» не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация», – сказал Гинцбург, передает ТАСС.

    Ранее во вторник заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что привившимся «Спутником V», возможно, следует выбирать для ревакцинации другие препараты. Позже она пояснила, что сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом «Спутник V» были поняты некорректно.

    «Повторная вакцинация им возможна, но выбор препарата для ревакцинации – прерогатива лечащего врача. В комментариях о ревакцинации имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация и другими вакцинами», – заявила Пшеничная, слова которой приводятся на сайте Роспотребнадзора.

    На данный момент в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.

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    Украинская военнослужащая умерла через два дня после прививки от COVID

    24 марта 2021, 00:38

    Текст: Елизавета Булкина

    В Одесской области военная скончалась через два дня после прививки от коронавируса, сообщило командование медицинских сил ВС Украины.

    «Сегодня в Одесской области за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащая военной службы по контракту… Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха… Военнослужащая 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

    Сообщается также, что во вторник утром женщина на самочувствие не жаловалась.  «Из анамнеза – она страдала гипертонической болезнью», – добавили в командовании. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти.

    Глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

    В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.

    С начала пандемии на Украине заболели 1,6 млн человек, выздоровели 1,3 млн, летальных исходов – 31 677.

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    Путин отстранил Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия
       23 марта 2021, 21:32
    Фото: Басманный суд/ТАСС
    Текст: Абдулла Шакиров

    Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

    «Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», – сказано в указе, передает РИА «Новости».

    Напомним, в отношении Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Признать вину Белозерцев отказался. При обыске у губернатора Пензенской области обнаружили около 500 млн рублей. При этом официальный заработок Белозерцева за пять лет составил 26,4 млн рублей.

    В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по его делу были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов. СК предъявил обвинения фигурантам дела в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ («Дача взятки», «Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве»).

    Следователи решили проверить Белозерцева на причастность к другим эпизодам преступной деятельности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Белозерцев может быть отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия.

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    В ЕС спрогнозировали одобрение «Спутника V» через несколько недель
       23 марта 2021, 21:30
    Фото: GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС в ближайшие шесть – восемь недель, заявил член правления ЕМА, представитель Постоянного комитета европейских врачей (CPME) Вольф-Дитер Людвиг.

    «Текущие результаты, обнародованные в журнале Lancet, в целом кажутся заслуживающими доверия. Поэтому я предполагаю, что одобрение будет предоставлено после тщательной проверки EMA», – сказал он новостному порталу «Karenina» форума «Петербургский диалог», передает ТАСС.

    Представитель ЕМА уточнил, что «процесс может быть отложен из-за отсутствия соглашения между ЕС и Россией о так называемой надлежащей производственной практике». Согласно правилам Евросоюза, экспертам, назначаемым EMA, необходимо в том числе изучить процесс изготовления препарата на месте. По его словам, это наверняка займет некоторое время.

    «Однако я ожидаю, что условное одобрение со стороны Европейского агентства лекарственных средств будет получено быстро, вероятно, через шесть – восемь недель», – подчеркнул Людвиг. Вместе с тем он заметил, что при благоприятном развитии событий, применение «Спутника V» в Европе следует ожидать не раньше мая.

    4 марта EMA (Европейский лекарственный регулятор) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Отметим, что Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата.

    «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек.

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    В Минздраве объяснили процедуру выбора российских вакцин от COVID пациентами
       23 марта 2021, 17:05
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    У россиян будет выбор, какой именно вакциной против коронавируса привиться. А определиться пациентам поможет врач, занимающийся проблемами вакцинопрофилактики, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 28 марта вакцина против коронавируса «КовиВак» Центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот. Это будет уже третья отечественная вакцина, доступная россиянам.

    «Я считаю, что у людей будет выбор, какой именно вакциной против коронавируса привиться. Три вакцины – это действительно серьезное достижение российских ученых, производителей и страны в целом. Ну и, естественно, выбор, какой именно вакциной кому нужно прививаться, будет осуществляться с учетом показаний. Определяет их врач, который занимается как раз проблемами вакцинопрофилактики. Поэтому, без сомнений, он подберет наилучшую с его точки зрения вакцину и обсудит это с пациентом», – говорит Козлов.

    Он подчеркивает, что никакой принудительной вакцинации, тем более конкретным препаратом, не будет. Врач, исходя из индивидуальных показаний, даст пациенту рекомендацию привиться тем или иным препаратом, а само решение о вакцинации человек уже принимает самостоятельно.

    «У вакцин есть очень четкие противопоказания или возрастные критерии. Некоторым нельзя ту или иную вакцину в детском возрасте, некоторым – в пожилом. Для этого как раз и нужны рекомендации специалистов. «Спутник V», например, провел исследование у пожилых пациентов и для них, соответственно, разрешен. По вакцине Центра имени Чумакова я таких исследований не видел пока, но это все равно очень важная вакцина», – заключил собеседник.

    Ранее бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поделился с газетой ВЗГЛЯД мнением, что россиянам не позволят самостоятельно выбирать, какой именно вакциной против коронавируса им привиться. Такие назначения, по его мнению, будет давать исключительно лечащий врач в зависимости от индивидуальных особенностей.

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    Вирусолог объяснил более сильный иммунный ответ при повторной вакцинации от COVID
       23 марта 2021, 19:15
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Если коронавирусная инфекция все-таки останется в человеческой популяции, то ревакцинировать все население страны, возможно, придется примерно каждые полгода–год, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов.

    Директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ревакцинация данным препаратом не только возможна, но и может быть более эффективной первичной.

    «Сомнения по поводу ревакцинации возникли вполне логично, потому что в качестве носителя фрагмента генома коронавируса в данном случае используется аденовирус. Сам по себе аденовирус тоже вызывает иммунный ответ, поэтому при вторичном введении препарата это может вызывать блокировку введенного материала антителами против аденовируса, которые появляются в организме», рассказывает Чепурнов.

    Для того, чтобы преодолеть эту проблему, коллектив Гинцбурга взял для вакцинации два разных аденовируса, полагает вирусолог. Для первой инъекции – аденовирус пятого типа, в который встроены коронавирусные гены. А для повторной, которая происходит через 21 день, использован аденовирус 25-го типа, поскольку к этому времени уже появляются антитела к коронавирусу. Если же использовать снова аденовирус 5-го типа для ревакцинации, то вирус может просто не попасть, или попасть, но в недостаточном количестве в клетки, поскольку будет заблокирован появившимися антителами.

    Исходя из этого, продолжает собеседник, специалисты предполагали, что когда понадобится повторная вакцинация, данная проблема с блокировкой не даст провести ревакцинацию, поскольку у человека сложится иммунитет и против аденовируса 5-го и 26-го типов. Но через какое-то время появилась информация, которая касалась англо-шведской вакцины AstraZeneca. В вакцине использован тот же самый принцип, но взят для вакцинации аденовирус шимпанзе. У них тоже двухкратная вакцинация, но использован только один аденовирус, в результате чего получалось, что после второй вакцинации, видимо из-за того, что антитела, выработавшиеся после первой вакцинации, мешали второй, эффективность была низкая – порядка 70 %. Однако позже они обнаружили, что если ревакцинацию проводить не через 21 день, а через 3–4 месяца, то эффективность повышается до 90 %.

    «Это позволило предположить, что антитела, которые образуются после первой вакцинации против аденовируса, достаточно быстро уходят из организма человека, что является абсолютно нормальным процессом, поскольку нет повторного раздражения этим белком организма. Тогда при повторном введении аденовирус успевает попасть в иммунокомпетентные клетки (клетки, которые участвуют в создании иммунного ответа), поскольку свободноплавающих антител против коронавируса нет. Думаю, что именно это, а может и какие-то собственные эксперименты, позволили Гинцбургу сделать предположение, что по прошествии некоторого времени проблем с повторной ревакцинацией не будет. На сегодняшний день, на мой взгляд, это выглядит логично», – говорит специалист.

    Соответственно, если коронавирусная инфекция все-таки останется в человеческой популяции, то, возможно, примерно каждые полгода–год придется ревакцинировать все население страны.

    «Но у всех людей разная длительность постковидного иммунитета, про поствакцинальный иммунитет мы пока практически не знаем ничего. Поэтому, возможно, действительно придется большие контингенты постоянно ревакцинировать до тех пор, пока не приладимся мы с этим вирусом друг к дружке», – считает Чепурнов.

    Также он подчеркивает, что абсолютно не имеет значения то, какой именно вакциной прививается человек в первый раз. То есть если в этом месяце человеку назначили препарат «Спутник V», а через год ему снова показана вакцинация против коронавируса, то ему вполне можно будет использовать любую другую вакцину против данной инфекции. Все зависит лишь от личных показаний. «Здесь ничего друг другу не противоречит. Для ревакцинации в будущем может быть использована любая другая вакцина – хоть наша, хоть зарубежная. Убитую (пептидную) вакцину вообще постоянно можно ревакцинировать. Это как ежегодная вакцинация против клещевого энцефалита, которая проводится людям, которые, например, часто бывают в лесу», – подчеркивает вирусолог.

    В пример он также приводит Израиль, где на сегодняшний день очень высокий уровень вакцинации – препарат дважды получили уже больше половины населения страны. В основном там используются американские вакцины Pfizer и Moderna. В результате  вакцинации израильские ученые выяснили, что даже когда человек, который переболел коронавирусной инфекцией, вакцинируются однократно, то у него иммунный ответ выше, чем у человека, который дважды провакцинирован. «Это некий пример того, что вакцина в любом случае будет подстегивать иммунитет человека и будет эффективна, потому что здесь не будут вступать в потенциальный конфликт вирусоносители, такие как у векторных вакцин (вакцины с использованием аденовирусов)», – заключил Чепурнов.

    Ранее главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что с появлением третьей вакцины против коронавирусной инфекции «КовиВак», которая поступит в гражданский оборот уже в конце текущей недели, у россиян появится выбор. Определиться с ним пациентам поможет врач, занимающийся проблемами вакцинопрофилактики.

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    Украина изменила правила въезда для иностранцев

    23 марта 2021, 16:26

    Текст: Евгения Шестак

    Правительство Украины обязало въезжающих на территорию государства граждан и иностранцев предоставлять сделанную не позднее чем за 72 часа до пересечения границы справку об отрицательном результате теста на коронавирус.

    Решение кабинета министров было утверждено на очередном заседании. Правила въезда на Украину были изменены в связи с ростом числа новых случаев коронавируса. Они будут действовать вне зависимости от государства, из которого прибывает въезжающий, передает «Интерфакс-Украина».

    Если у туриста не будет справки, то он может быть отправлен на обязательную самоизоляцию до прохождения теста. Новые требования не распространяются на дипломатов, детей до 12 лет, дальнобойщиков и ряд других категорий физических лиц.

    Ранее Киевская область попала в «красную» зону перечня областей по зонам карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

    До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.

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    Путин указал на важность контроля экологических проектов

    23 марта 2021, 15:07

    Текст: Алина Назарова

    Государство направит значительные средства на реализацию экологических проектов, поэтому очень важен контроль за их использованием, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

    Руководитель контрольного ведомства сообщил, что проводится большое количество проверок, связанных с качеством экологии и выполнением соответствующих проектов.

    «Это очень важно, тем более что мы предполагаем направить туда значительные государственные финансы», – ответил на это глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Кудрин, в частности, рассказал об итогах проведения Счетной палатой оценки федерального проекта оздоровления Волги и реабилитации водоемов. По его словам, в контрольном ведомстве обратили внимание, что в этой программе участвуют только 16 субъектов Федерации из 38, имеющих отношение к бассейну Волги, а из 78 прошедших реабилитацию водоемов «только семь отнесены к питьевым источникам, то есть не всегда удается восстановить полностью достаточно нужные источники». Кудрин проинформировал также о проверке более 1,8 тыс. очистных сооружений.

    Путин поинтересовался, достаточна ли реакция на проверки Счетной палаты, на что ее руководитель ответил утвердительно. «Сейчас правительство реагирует достаточно активно, даже ввели в регламент более внимательное отношение к нашим проверкам. В этом смысле мы не можем пожаловаться, что внимания мало. Вице-премьеры проводят совещания, то есть результат есть», – сказал Кудрин.

    Ранее он заявил, что Счетная палата за прошлый год выявила нарушения в Роскосмосе более чем на 30 млрд рублей.

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    Число заболевших COVID выросло в мире на 8% за неделю

    24 марта 2021, 04:44

    Текст: Наталья Ануфриева

    Больше 3,2 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями, а смертность – на 3%, следует из еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    В документе говорится, что «в глобальном плане четвертую неделю подряд продолжался рост заболеваемости COVID», на минувшей неделе поступили сообщения о более 3,2 млн новых случаев, умерли более 60 тыс. человек, что на 3% больше, чем за предыдущие семь дней, передает ТАСС.

    Особенно заметным рост заболеваемости с 15 по 21 марта был в Юго-Восточной Азии (на 49%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%) и Европе (на 13%), а в Северной и Южной Америке она снизилась на 5%, в Африке – на 3%.

    Смертность выросла в Юго-Восточной Азии (на 14%), Восточном Средиземноморье (на 12%), Африке (на 10%), Северной и Южной Америке (на 2%) и Европе (на 1%), однако при этом сократилась в Западно-Тихоокеанском регионе (на 33%). Общий рост смертности в мире составил за неделю 3%.

    В Бразилии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 508 тыс. человек, далее следуют США (более 374 тыс. новых случаев), Индия (более 240 тыс.), Франция (более 204 тыс.), Италия (более 154 тыс.), Польша (более 151 тыс.), Турция (более 126 тыс.), Германия (более 90 тыс.), Украина (более 85 тыс.), Чехия (более 70 тыс.), Россия (более 66 тыс.) и Иордания (более 57 тыс.).

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    В Сербию прибыла новая партия «Спутника V»

    23 марта 2021, 20:42

    Текст: Ксения Панькова

    Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Сербию, препарат доставили в белградский аэропорт «Никола Тесла», сообщает агентство Танюг.

    По данным сербского минздрава, ко вторнику с начала пандемии выявлено 561 372 случаев COVID-19, из них 5 475 за последние сутки. Всего скончались 5 002 инфицированных, за последние 24 часа – 36 человек. На больничном лечении находится 6 187 человек, 238 из них – на аппаратах искусственной вентиляции легких. В ведомстве называют эпидобстановку в стране «тревожной и нестабильной», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что у него отличные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

    Напомним, Вучич заявил, что более 100 тыс. граждан Сербии вакцинировались от коронавируса «Спутником V». Он лично встретил новую поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» из России и поблагодарил «российских друзей», выразив надежду, что до конца года Сербия сможет сама производить российский препарат. 11 марта власти Сербии заявили о начале производства российской вакцины «Спутник V».

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    Российские ученые открыли новый вариант южноафриканского штамма коронавируса

    24 марта 2021, 07:53

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» выделили новый изолят южноафриканского штамма коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

    «Специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора выделен новый изолят коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к южноафриканскому варианту – генетической линии B.1.351. Полногеномное секвенирование показало помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Полученный вирусный изолят депонирован в Государственную коллекцию вирусов, проводятся вирусологические исследования.

    «В ближайшее время будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российским вакцинами», – подчеркивается в сообщении.

    Ранее в Минздраве оценили угрозу южноафриканского штамма коронавируса. 

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    Возбуждено дело об утечке данных переболевших COVID москвичей

    23 марта 2021, 22:37

    Текст: Елизавета Булкина

    Уголовное дело возбуждено по факту утечки персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

    «По данному факту Следственным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району города Москвы возбуждено уголовное дело», – говорится в ответе главка МВД депутату, который он опубликовал в своем Telegram-канале.

    В документе отмечается, что сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

    Напомним, ранее руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что утечка персональных данных москвичей, которые переболели коронавирусом, произошла вследствие человеческого фактора.

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