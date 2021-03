Госдума приняла закон о «гаражной амнистии» Россияне поддержали меры Роскомнадзора в отношении Twitter В МВД предложили ужесточить ответственность за киберпреступления 23 марта 2021, 14:06 Текст: Алексей Дегтярев

В России необходимо изменить ответственность по статьям Уголовного кодекса, затрагивающих киберпреступность, заявил представитель МВД Владимир Плотницкий. В ходе заседания Госдумы Плотницкий отметил, что необходимо изменить ответственность за такие правонарушения, но не уточнил, как именно, в ходе заседания несколько депутатов выступили за ужесточение санкций, передает РИА «Новости». «Министерство поддерживало и предлагало ранее пересмотреть меры ответственности по всему спектру статей главы 28 [УК РФ], предусматривающую ответственность за преступления в сфере компьютерной информации», – пояснил представитель ведомства. Он добавил, что предложения по изменению законодательства МВД представило депутатам, теперь они могут стать частью нового проекта закона, направленного на борьбу с IT-преступностью. В начале марта МВД внедрило программу «Дистанционное мошенничество», позволяющую доказывать причастность лиц к серийным деяниям.

Трамп решил создать собственную соцсеть и «изменить правила игры» 22 марта 2021, 06:33

Фото: Jaap Arriens/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп через два-три месяца вернется в социальные медиа на собственной платформе, которая «полностью изменит правила игры», сообщил советник главы 45-й американской администрации Джейсон Миллер телеканалу Fox News. По словам Миллера, это будет крупная сеть, которая наберет десятки миллионов пользователей, передает РИА «Новости». Советник Трампа выразил уверенность, что это «полностью изменит правила игры», передает ТАСС. Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Позже Трамп назвал Twitter «скучным» и отказался возвращаться в социальную сеть. Президент Франции Эммануэль Макрон счел блокировку аккаунтов бывшего американского лидера в соцсетях «новым насилием». Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение соцсетей заблокировать учетные записи Трампа. Twitter проигнорировал угрозы убить французского министра-делегата 20 марта 2021, 23:58 Текст: Антон Антонов

Французский министр-делегат по вопросам гражданства Марлен Шьяппа сообщила, что в Twitter ей поступали угрозы, но администрация соцсети бездействовала. Шьяппа заявила, что «политическая активность не может быть оправданием для нападок в сети». Она пожаловалась на «волну киберпреследования, включающую угрозы смертью». Министр рассказала, что «направила жалобу и попросила Twitter действовать», но «Twitter бездействовал». В результате Шьяппа «сделала свой аккаунт приватным», ее публикации могут видеть только те пользователи, которые были на нее подписаны до закрытия профиля, передает РИА «Новости». Напомним, в России Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в стране за систематический отказ удалять посты с пропагандой наркотиков, суицидов и детским порно. Ведомство направило свыше 28 тыс. требований об удалении ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены. На ваш взгляд Ограничиваете ли вы вашего ребенка в пользовании интернетом? Да, ограничиваю время использования

Да, контролирую контент, который просматривает ребенок

Нет, не ограничиваю

Роскомнадзор раскритиковал Twitter за нерасторопность 23 марта 2021, 12:25

Фото: REUTERS/Stephen Lam

Текст: Алина Назарова

Темпы удаления запрещенной информации в социальной сети Twitter неудовлетворительны, удалена только треть запрещенного в России контента, сообщает Роскомнадзор. «После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью начата работа по удалению, но фактически удалена только треть запрещенного в России контента с детской порнографией, материалов, склоняющих детей к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Там выразили сожаление, что «лишь применение технических мер принуждения к исполнению российских законов заставили американскую соцсеть признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира, и принять меры по ее удалению». «Признание соцсетью информации запрещенной и ее удаление могло быть осуществлено Twitter значительно раньше, что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета», – указали в Роскомнадзоре. Между тем там отметили, что темпы удаления запрещенной информации соцсетью неудовлетворительные. «Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым. Роскомнадзор будет продолжать настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещенной и опасной для детей информации», – заключили в ведомстве. В середине марта Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. До этого ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Роскомнадзора в отношении соцсети Twitter являются принуждением к исполнению российского законодательства, которое нарушается. В Испании заявили о «причастности» России к кибератаке на госслужбу занятости 22 марта 2021, 12:28 Текст: Алина Назарова

Испанская разведка подозревает, что за кибератакой на государственную службу трудовой занятости населения (SEPE) якобы может стоять Россия, пишет газета El Confidencial со ссылкой на правительственные источники. 9 марта сервера SEPE подверглись кибератаке с помощью программы-вымогателя. Целью такого взлома, как пишет издание, может являться «дискредитация государственного учреждения» и «порождение недовольства жителей». При этом газета не приводит доказательств своих утверждений о возможной причастности России к данной атаке и аргументирует их «политическими и геостратегическими причинами», передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва «не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности». Он также напоминал, что именно Россия постоянно говорит о необходимости международного сотрудничества в рамках противодействия киберопасности. Россияне рассказали о связанных с интернетом угрозах 22 марта 2021, 22:31 Текст: Алексей Дегтярев

Более половины россиян воспринимают интернет как неконтролируемое информационное пространство, где можно встретить различную информацию, в том числе недостоверную. Число считающих так выросло с 2006 года с 27 до 57%. Треть россиян считают, что интернет — это скорее мощный ресурс получения достоверной и оперативной информации (34%). В то же время, половина граждан России уверены, что интернет используют против российской стороны, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно данным исследования, 50% согласны с утверждением, что зарубежные страны применяют интернет против России (в 2014 году показатель составлял 41%), 46% считают, что интернет значительно повышает количество самоубийств, передает РИА «Новости». При этом 35% опрошенных отметили, что интернет является угрозой политической стабильности в стране или угрозой семейным ценностям. Вместе с тем, 54% участников опроса отметили, что развитие интернета идет скорее на пользу российскому обществу, 32% придерживаются обратного мнения. Опрос проводился 7 марта, в нем участвовали 1,6 тыс. россиян от 18 лет, метод опроса – телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что половина преступлений экстремистской направленности в России совершается в Сети. Самый дорогой твит продали за 2,9 млн долларов на онлайн-аукционе 22 марта 2021, 22:20 Текст: Ксения Панькова

Первая публикация в сети микроблогов Twitter, написанная основателем соцсети Джеком Дорси, продана на онлайн-аукционе в виде токена NFT более чем за 2,9 млн долларов, ее купил житель Малайзии, сообщается на странице аукциона в Twitter. «Джек принял предложение от sinaEstavi в размере 2 915 835,47 долларов», – говорится в заявлении онлайн-аукциона, передает РИА «Новости». Приобрел самый дорого твит пользователь соцсети под ником sinaEstvani. Как указано в его аккаунте, он живет в Малайзии и возглавляет компанию, работающую в сфере блокчейна. Покупатель твита, согласно разъяснению на сайте Valuables, получает уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный его автором. В дальнейшем это даст право покупателю перепродать твит или хранить его «в своей частной коллекции» в виде инвестиции. Как ранее сообщал Дорси, вырученные от аукциона деньги он направит на благотворительность. В декабре прошлого года Дорси решил продать первую публикацию, появившуюся в соцсети в 2006 году - сообщение «Просто настраиваю свой Twttr», – в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Тогда это не привлекло внимания публики, к февралю за него предлагали не более 3,5 тыс. долларов. Однако цена начала быстро расти после того, как 5 марта Дорси опубликовал в Twitter ссылку на онлайн-аукцион Valuables, где продается твит. В работе поисковой системы Google произошел глобальный сбой 23 марта 2021, 02:31

Фото: Jaap Arriens/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Пользователи в ряде стран сообщили о проблемах в работе американской поисковой системы Google, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов. Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Великобритании и Франции. По данным сервиса, самое большое количество жалоб (более 800) зафиксировано в Соединенных Штатах. 52% пользователей сообщили о трудностях при попытке войти в свои аккаунты, у 47% возникают проблемы с поиском, передает ТАСС. Напомним, 26 января жители городов на Восточном побережье США столкнулись с трудностями при попытках получить доступ к сети Интернет, а также с неполадками в работе поисковой системы Google и видеохостинга YouTube. В тот же день на территории США произошел сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom. Кроме того, с проблемами столкнулись российские пользователи социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Все три программных продукта принадлежат американской компании Facebook. Помимо этого, сбой в работе поискового сервиса Google произошел в США 22 января. Неполадки в работе сервисов Google и YouTube на территории США произошли также 15 января. 16 декабря 2020 года пользователи зафиксировали сбой в работе видеохостинга YouTube, а также мессенджеров Telegram и WhatsApp. Кроме того, 14 декабря произошел масштабный сбой в работе YouTube и сервисов Google. Напомним, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Финалисты киберспортивного турнира раскрыли секреты своего успеха 22 марта 2021, 20:47 Текст: Елизавета Булкина

В Москве состоялся финал киберспортивного турнира Лиги РДШ Центрального федерального округа, организованный Российским движением школьников. К трансляции из кинотеатра Октябрь в воскресенье подключилось более 2 млн. зрителей. 96 киберспортсменов соревновались в дисциплине PUBG Mobile, на гранд-финал, запланированный на май 2021 года, была выбрана лучшая пятерка игроков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Финалисты рассказали, как добиться успеха в киберспорте. В тройке лидеров оказался и 17-летний Александр Альховик, ученик воронежской школы № 1, который подписал контракт со Шведской гильдией по Пабг «Alliance» летом 2020 года. Свою карьеру киберспорсмена Александр начал в 12 лет. Он считает, что для того, чтобы стать профессиональным игроком нужно долго и упорно тренироваться, поэтому сам играет в день по 8-12 часов. Школьник рассказал, почему выбрал именно эту дисциплину и как ему удалось стать очень востребованным игроком. «У меня не было компьютера, но было желание стать киберспортсменом. PUBG изначально был перспективной игрой, поэтому я его и выбрал. Alliance – это организация с которой я сотрудничаю около года. Я со своей командой показывал хорошие результаты, и наш менеджер написал в Alliance, после мы получили от них контракт, теперь у нас есть заработная плата, программное обеспечение и спонсорские подарки», – рассказал Альховик. В тройке лидеров финала Киберлиги РДШ по ЦФО также оказался киберспортсмен из Одинцово. Ахмед Дадаев –девятиклассник лицея № 6 им. А. С. Пушкина, до 14 лет он особо не интересовался компьютерными играми. «Я никогда активно не увлекался ни компьютерными, ни мобильными играми. Просто так вышло, что, когда был релиз PUBG MOBILE, я скачал его с другом и меня туда затянуло. Мне очень понравилась механика игры. Когда у меня начало более-менее получаться, я захотел попробовать себя на турнирах. Сейчас в среднем я трачу от четырех до шести часов дня на игру, бывает и больше, все зависит от количества матчей в день», – рассказал школьник. По словам юного киберспортсмена из обычного поклонника можно стать профессионалом, если есть желание, но также важны и тренировки. «Мои родители относятся положительно к моему увлечению, поддерживают меня. Особенно отец, он всегда пытается быть в курсе каждого моего турнира и по возможности смотрит прямые эфиры этих турниров», – добавил Дадаев. Напомним, что самый крупный в стране чемпионат по киберспорту среди учащихся в возрасте от 7 до 18 лет Российское движение школьников запустило в ноябре 2020 года. Он проходил по пяти компьютерным дисциплинам: Dota 2, League of Legends, Warface, Hearthstone, Armored Warfare: Проект Армата; а также по пяти мобильным дисциплинам: Mobile Legends, Standoff 2, Brawl Stars, PUBG Mobile, War Robots. Организатором чемпионата по киберспорту среди школьников выступило Российское движение школьников совместно с Ассоциацией Компьютерного Спорта. Партнерами проекта стали: университет «Синергия», патриотическое движение «Юнармия» и Mail.ru Group. Глава аппарата Госдумы стала топ-менеджером «Новатэка» 22 марта 2021, 14:24 Текст: Алина Назарова

Татьяна Воронова покидает пост руководителя аппарата Госдумы ради должности топ-менеджера «Новатэка», на смену ей придет ее первый заместитель Игорь Дивейкин, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Сегодня на комитете по контролю и регламенту, а затем на Совете Госдумы будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности руководителя аппарата Государственной думы Татьяны Геннадьевны Вороновой и назначении на эту должность Игоря Николаевича Дивейкина, который сейчас является первого замруководителя аппарата Госдумы», – сказал спикер, передает ТАСС. Он отметил, что Воронова, которая занимала пост главы аппарата Госдумы с конца 2016 года, переходит на работу в компанию «Новатэк», где станет топ-менеджером. Воронова занимала пост руководителя аппарата Государственной думы с 22 октября 2016 года. В Госдуме предложили давать до 12 лет за «выбивание» долгов коллекторами 23 марта 2021, 13:17 Текст: Алина Назарова

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об уголовной ответственности для «черных коллекторов»: за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тыс. рублей или до пяти лет тюрьмы, а для группы лиц наказание увеличится до 12 лет заключения. Изменения предлагаются в 22 главу УК РФ. «Совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица, наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», – говорится в документе. Кроме того, те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок до 12 лет, передает РИА «Новости». Правительство уже поддержало наказание до 12 лет тюрьмы для групп «черных коллекторов». «Исходя из наименования статьи «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» следует конкретизировать субъект преступления, а также привести обоснование вводимых санкций. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний», – говорится в документе, который опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Операторов данных могут обязать возмещать моральный вред жертвам утечек 23 марта 2021, 12:12 Текст: Алина Назарова

Замглавы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Владимир Логунов предложил обязать операторов персональных данных компенсировать моральный вред жертвам связанного с утечкой мошенничества в Сети. «Предложение – это обязанность оператора персональных данных производить расчет денежной компенсации в соответствии с нанесенным ущербом субъекту персональных данных. Это такая инновационная идея, которую мы планируем на площадке Государственной думы проработать, чтобы возмещение ущерба, морального ущерба субъекту персональных данных было соразмерно этому ущербу», – сказал Логунов, передает ТАСС. Он также предложил не распространять правила трансграничной передачи данных на иностранные интернет-площадки. «Предложение, которое можно было бы прорабатывать – это ограничение трансграничной передачи персональных данных в целях защиты прав граждан. То есть ограничить, ввести некие правила трансграничной передачи, чтобы не распространять их на зарубежные юрисдикции, на иностранные интернет-площадки», – сказал Логунов. Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проводит масштабный сбор данных об абонентах сотовых сетей для выявления пользователей сим-карт, оформленных на других лиц и использующихся нелегально, система передачи таких данных может начать работу уже в 2021 году. Госдума приняла закон о «гаражной амнистии» 23 марта 2021, 13:49 Текст: Алексей Дегтярев

Государственная дума в ходе пленарного заседания во вторник приняла закон о «гаражной амнистии». «Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими «на птичьих правах» и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению – продать или передать по наследству. Мы этот правовой пробел устраняем. Закон, который вступит в силу с 1 сентября, поможет им в упрощенном порядке стать полноценными собственниками», – заявил спикер парламента Вячеслав Володин, передает РИА «Новости». Напомним, одной из поправок к проекту, инвалиды получат право размещать гараж бесплатно рядом с домом на специальном участке: как пояснял ранее Крашенинников, в Земельном кодексе закрепляются гарантии для людей с ограниченными возможностями по здоровью – указывается, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнял, что процедуру также предполагается распространить на земельные участки под «сваренными» металлическими гаражами, построенными гаражными, гаражно-строительными кооперативами, независимо от того, являются ли они капитальными, если земля была выделена ГСК под строительство гаражей. Он отмечал, что о «ракушках» речь не идет. Также, согласно одной из поправок, предполагается, что закон о «гаражной амнистии» может вступить с силу с 1 сентября 2021 года, чтобы «регионы и муниципалитеты успели подготовиться». Песков не подтвердил сообщения о планах Путина возглавить список ЕР на выборах в Госдуму 23 марта 2021, 13:10 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин не принимал решения возглавить партийный список «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную думу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мне не известно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось», – сказал он, передает ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава государства, скорее всего, не возглавит партсписок ЕР, передает РИА «Новости».

В Госдуме предложили блокировать незаконные онлайн-казино 23 марта 2021, 13:04 Текст: Алексей Дегтярев

В Госдуму внесли проект закона о внесудебной блокировке сайтов, с помощью которых переводятся средства незаконным онлайн-казино и лотереям. Проект закона подготовили глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета по экономполитике Сергей Жигарев, передает РИА «Новости». Документ предполагает изменения статьи № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статьи № 138-ФЗ «О лотереях». Согласно действующим нормам, Федеральная налоговая служба (ФНС) вносит организаторов онлайн-лотерей и азартных игр в сети в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства, или перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации. Проект предлагает включить их в список лиц, которым запрещены переводы денег. Решение о блокировке сайтов, согласно законопроекту, будет принимать ФНС. Ранее стало известно, что национальная платежная система «Мир» с 27 апреля запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки, что затруднит использование таких ресурсов, как онлайн-казино. Россияне поддержали меры Роскомнадзора в отношении Twitter 23 марта 2021, 14:47 Текст: Алина Назарова

Большинство россиян из тех, кто слышал о действиях Роскомнадзора в отношении Twitter, считают обвинения российского ведомства в адрес социальной сети справедливыми, а принятые меры – оправданными. «Что-то знают или слышали о замедлении работы Twitter со стороны Роскомнадзора с 10 марта 50% опрошенных россиян. 45% от всех опрошенных смогли сформулировать свое мнение по этой теме», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Так, обвинения Роскомнадзора в адрес Twitter кажутся скорее справедливыми 77% респондентов в этой группе, несправедливыми – 23%. Перспективу возможной блокировки Twitter в течение месяца, если соцсеть не удалит спорную информацию, считают скорее оправданной 73% в этой группе, неоправданной такую меру считают 27%. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 18 марта посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. Ранее во вторник Роскомнадзор сообщил, что темпы удаления запрещенной информации в социальной сети Twitter неудовлетворительны, удалена только треть запрещенного в России контента. В середине марта Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. До этого ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента.