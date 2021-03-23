В МВД предложили ужесточить ответственность за киберпреступления

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Военный эксперт предположил причину трагедии с пилотами Ту-22М3 под Калугой

23 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:11  |  vz.ru
Разделы

Турецкая лира затягивает рубль в девальвацию

Обвал турецкой лиры перекинулся на российской рубль REUTERS/Murad Sezer
Турция снова балансирует на грани валютного кризиса. Обвал турецкой лиры после увольнения главы местного ЦБ может рикошетом жестко ударить по российскому рублю, у которого сейчас и своих проблем хватает. Все это грозит увести рубль к курсу 80 за доллар, не исключают эксперты. Почему турецкая лира так плохо влияет на рубль? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия призвала Китай дать бой санкциям и доллару

Лавров предложил выстроить глобальную защиту от «причуд» Запада mid.ru
В мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Об этом, в числе прочего, сказал Сергей Лавров в программном интервью накануне переговоров в Китае. Что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему все меньше россиян считают себя европейцами

Желание ассоциировать себя с Европой все меньше распространено среди жителей России кадр из видео
Еще недавно незыблемое, казалось бы, убеждение большинства жителей России – ощущение себя европейцами, частью большой Европы – теперь существенно поколеблено. По крайней мере, соответствующие результаты показывают социологические опросы. В чем причины таких изменений общественного сознания и стоит ли им радоваться? Подробности...
Перейти в раздел…

Пророссийские силы устроили зачистку черногорских спецслужб

Деян Вукшич устроил перестройку в АНБ Черногории gov.me
В Черногории разгорается крупный скандал, связанный с главной местной спецслужбой – Агентством национальной безопасности (АНБ). На этот раз сторонники и окружение президента страны Мило Джукановича обвиняют руководителя разведки Деяна Вукшича в некомпетентности, разглашении государственной тайны и чуть ли не в сознательной работе на Сербию и Россию. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Собчак плавает в говне по самые брови

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
У Собчак эмпатия мороженой свеклы. Обсуждая, что делал маньяк Мохов с похищенной 14-летней девочкой, Собчак называет это «заниматься сексом». Пользователи соцсетей дискутируют о новом фильме Ксении Собчак про «скопинского маньяка». Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Сокращение числа «православных» – хорошая новость для Церкви

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это может показаться парадоксальным – но важная часть православной миссии состоит в том, чтобы убедить людей в том, что они пока еще не православные. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Россия – это высокая гора бесхозного прошлого

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Принято говорить, что мы, мол, не любим и не видим будущего, что в то время, как трижды величайший какой-нибудь Илон Маск уже буквально запускает ракеты на Марс и только что не встречается с зелёными человечками, мы всё копаемся в пыльной старине, ну не позор ли. А я скажу: у нас мало прошлого. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
Перейти в раздел…

Байдена слишком рано хоронят

Пашиняна дожали

Обсуждение: 6 комментариев

Хамство Байдена и отзыв посла

Перейти в раздел…

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
Подробности...

На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
Подробности...

Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
Подробности...
Перейти в раздел…
17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
Подробности...
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы уже сделали прививку от коронавируса?
  • Да

  • Нет, но собираюсь

  • Нет, и не собираюсь

  • Нет, у меня антитела

  • В раздумьях
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
  • Да

  • Нет
Каким поисковиком вы пользуетесь в первую очередь?
  • Отечественным

  • Зарубежным
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Военный эксперт предположил причину трагедии с пилотами Ту-22М3 под Калугой
    Кремль не стал раскрывать название антиковидной вакцины для Путина Разработчик «Спутника» заявил об эффективности ревакцинации Миллер оценил переход Газпрома на российское ПО в 180 млрд рублей Власти Норвегии запретили продажу России завода двигателей Bergen Engines
    Ростех пообещал показать на МАКС-2021 «принципиально новый самолет» Лукашенко отверг идею «вступления внутрь» другого государства Microsoft задумалась о покупке Discord за 10 млрд долларов Российские и белорусские военные начали отработку засад
    Болгарский эксперт указал на роль США в «шпионском шоу» вокруг посольства России в Софии Возникла угроза схождения оползня на густонаселенный район Тбилиси Вице-премьер Словакии подал в отставку из-за скандала со «Спутником V» Российский боец ММА умер после драки в ресторане Моздока

    Главная тема


    Турецкая лира затягивает рубль в девальвацию

    «носитель высокой морали»


    Немецкий эксперт: Евросоюз утерял способность вести внешнюю политику

    «Не потому что жена»


    Богомолов объяснил «суперважность» интервью Собчак со «скопинским маньяком»

    ключевые технологии


    Эксперт объяснил причины отставания США от России в гиперзвуке

    Видео

    «хинди руси бхай бхай»


    Почему Индия все больше недовольна Россией

    Нагнетание страха


    Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда

    серьезные заказчики


    Структуры Сороса пометили Зеленского как «лоха»

    угроза жизни


    Американский расизм нашел себе новый объект для ненависти

    выборы по-новому


    В Нидерландах организовали избирательный «Макдоналдс»

    символ зверств


    Тимур Шерзад: Призраки Хатыни соврать не дадут

    сделка с Россией


    Глеб Простаков: «Северный поток – 2» вновь поссорит США и Евросоюз

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Вы уже сделали прививку от коронавируса?

    В МВД предложили ужесточить ответственность за киберпреступления

    23 марта 2021, 14:06

    Текст: Алексей Дегтярев

    В России необходимо изменить ответственность по статьям Уголовного кодекса, затрагивающих киберпреступность, заявил представитель МВД Владимир Плотницкий.

    В ходе заседания Госдумы Плотницкий отметил, что необходимо изменить ответственность за такие правонарушения, но не уточнил, как именно, в ходе заседания несколько депутатов выступили за ужесточение санкций, передает РИА «Новости».

    «Министерство поддерживало и предлагало ранее пересмотреть меры ответственности по всему спектру статей главы 28 [УК РФ], предусматривающую ответственность за преступления в сфере компьютерной информации», – пояснил представитель ведомства.

    Он добавил, что предложения по изменению законодательства МВД представило депутатам, теперь они могут стать частью нового проекта закона, направленного на борьбу с IT-преступностью.

    В начале марта МВД внедрило программу «Дистанционное мошенничество», позволяющую доказывать причастность лиц к серийным деяниям.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Трамп решил создать собственную соцсеть и «изменить правила игры»
       22 марта 2021, 06:33
    Фото: Jaap Arriens/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп через два-три месяца вернется в социальные медиа на собственной платформе, которая «полностью изменит правила игры», сообщил советник главы 45-й американской администрации Джейсон Миллер телеканалу Fox News.

    По словам Миллера, это будет крупная сеть, которая наберет десятки миллионов пользователей, передает РИА «Новости». Советник Трампа выразил уверенность, что это «полностью изменит правила игры», передает ТАСС.

    Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Позже Трамп назвал Twitter «скучным» и отказался возвращаться в социальную сеть.

    Президент Франции Эммануэль Макрон счел блокировку аккаунтов бывшего американского лидера в соцсетях «новым насилием». Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение соцсетей заблокировать учетные записи Трампа.

    Коментарии (8)
    Twitter проигнорировал угрозы убить французского министра-делегата

    20 марта 2021, 23:58

    Текст: Антон Антонов

    Французский министр-делегат по вопросам гражданства Марлен Шьяппа сообщила, что в Twitter ей поступали угрозы, но администрация соцсети бездействовала.

    Шьяппа заявила, что «политическая активность не может быть оправданием для нападок в сети». Она пожаловалась на «волну киберпреследования, включающую угрозы смертью». Министр рассказала, что «направила жалобу и попросила Twitter действовать», но «Twitter бездействовал». В результате Шьяппа «сделала свой аккаунт приватным», ее публикации могут видеть только те пользователи, которые были на нее подписаны до закрытия профиля, передает РИА «Новости».

    Напомним, в России Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в стране за систематический отказ удалять посты с пропагандой наркотиков, суицидов и детским порно. Ведомство направило свыше 28 тыс. требований об удалении  ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.

    На ваш взгляд

     
    Ограничиваете ли вы вашего ребенка в пользовании интернетом?



    Обсуждение:  11 комментариев

    Коментарии (0)
    Роскомнадзор раскритиковал Twitter за нерасторопность
       23 марта 2021, 12:25
    Фото: REUTERS/Stephen Lam
    Текст: Алина Назарова

    Темпы удаления запрещенной информации в социальной сети Twitter неудовлетворительны, удалена только треть запрещенного в России контента, сообщает Роскомнадзор.

    «После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью начата работа по удалению, но фактически удалена только треть запрещенного в России контента с детской порнографией, материалов, склоняющих детей к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Там выразили сожаление, что «лишь применение технических мер принуждения к исполнению российских законов заставили американскую соцсеть признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира, и принять меры по ее удалению». «Признание соцсетью информации запрещенной и ее удаление могло быть осуществлено Twitter значительно раньше, что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета», – указали в Роскомнадзоре.

    Между тем там отметили, что темпы удаления запрещенной информации соцсетью неудовлетворительные. «Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым. Роскомнадзор будет продолжать настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещенной и опасной для детей информации», – заключили в ведомстве.

    В середине марта Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. До этого ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Роскомнадзора в отношении соцсети Twitter являются принуждением к исполнению российского законодательства, которое нарушается.

    Коментарии (12)
    В Испании заявили о «причастности» России к кибератаке на госслужбу занятости

    22 марта 2021, 12:28

    Текст: Алина Назарова

    Испанская разведка подозревает, что за кибератакой на государственную службу трудовой занятости населения (SEPE) якобы может стоять Россия, пишет газета El Confidencial со ссылкой на правительственные источники.

    9 марта сервера SEPE подверглись кибератаке с помощью программы-вымогателя. Целью такого взлома, как пишет издание, может являться «дискредитация государственного учреждения» и «порождение недовольства жителей».

    При этом газета не приводит доказательств своих утверждений о возможной причастности России к данной атаке и аргументирует их «политическими и геостратегическими причинами», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва «не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности». Он также напоминал, что именно Россия постоянно говорит о необходимости международного сотрудничества в рамках противодействия киберопасности.

    Коментарии (7)
    Россияне рассказали о связанных с интернетом угрозах

    22 марта 2021, 22:31

    Текст: Алексей Дегтярев

    Более половины россиян воспринимают интернет как неконтролируемое информационное пространство, где можно встретить различную информацию, в том числе недостоверную. Число считающих так выросло с 2006 года с 27 до 57%.

    Треть россиян считают, что интернет — это скорее мощный ресурс получения достоверной и оперативной информации (34%). В то же время, половина граждан России уверены, что интернет используют против российской стороны, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно данным исследования, 50% согласны с утверждением, что зарубежные страны применяют интернет против России (в 2014 году показатель составлял 41%), 46% считают, что интернет значительно повышает количество самоубийств, передает РИА «Новости». При этом 35% опрошенных отметили, что интернет является угрозой политической стабильности в стране или угрозой семейным ценностям.

    Вместе с тем, 54% участников опроса отметили, что развитие интернета идет скорее на пользу российскому обществу, 32% придерживаются обратного мнения.

    Опрос проводился 7 марта, в нем участвовали 1,6 тыс. россиян от 18 лет, метод опроса – телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

    Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что половина преступлений экстремистской направленности в России совершается в Сети.

    Коментарии (2)
    Самый дорогой твит продали за 2,9 млн долларов на онлайн-аукционе

    22 марта 2021, 22:20

    Текст: Ксения Панькова

    Первая публикация в сети микроблогов Twitter, написанная основателем соцсети Джеком Дорси, продана на онлайн-аукционе в виде токена NFT более чем за 2,9 млн долларов, ее купил житель Малайзии, сообщается на странице аукциона в Twitter.

    «Джек принял предложение от sinaEstavi в размере 2 915 835,47 долларов», – говорится в заявлении онлайн-аукциона, передает РИА «Новости».

    Приобрел самый дорого твит пользователь соцсети под ником sinaEstvani. Как указано в его аккаунте, он живет в Малайзии и возглавляет компанию, работающую в сфере блокчейна.

    Покупатель твита, согласно разъяснению на сайте Valuables, получает уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный его автором. В дальнейшем это даст право покупателю перепродать твит или хранить его «в своей частной коллекции» в виде инвестиции.

    Как ранее сообщал Дорси, вырученные от аукциона деньги он направит на благотворительность.

    В декабре прошлого года Дорси решил продать первую публикацию, появившуюся в соцсети в 2006 году - сообщение «Просто настраиваю свой Twttr», – в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Тогда это не привлекло внимания публики, к февралю за него предлагали не более 3,5 тыс. долларов. Однако цена начала быстро расти после того, как 5 марта Дорси опубликовал в Twitter ссылку на онлайн-аукцион Valuables, где продается твит.

    Коментарии (2)
    В работе поисковой системы Google произошел глобальный сбой
       23 марта 2021, 02:31
    Фото: Jaap Arriens/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Пользователи в ряде стран сообщили о проблемах в работе американской поисковой системы Google, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

    Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Великобритании и Франции. По данным сервиса, самое большое количество жалоб (более 800) зафиксировано в Соединенных Штатах. 52% пользователей сообщили о трудностях при попытке войти в свои аккаунты, у 47% возникают проблемы с поиском, передает ТАСС.

    Напомним, 26 января жители городов на Восточном побережье США столкнулись с трудностями при попытках получить доступ к сети Интернет, а также с неполадками в работе поисковой системы Google и видеохостинга YouTube. В тот же день на территории США произошел сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom. Кроме того, с проблемами столкнулись российские пользователи социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Все три программных продукта принадлежат американской компании Facebook.

    Помимо этого, сбой в работе поискового сервиса Google произошел в США 22 января. Неполадки в работе сервисов Google и YouTube на территории США произошли также 15 января. 16 декабря 2020 года пользователи зафиксировали сбой в работе видеохостинга YouTube, а также мессенджеров Telegram и WhatsApp. Кроме того, 14 декабря произошел масштабный сбой в работе YouTube и сервисов Google.

    Напомним, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.

    Коментарии (0)
    Финалисты киберспортивного турнира раскрыли секреты своего успеха

    22 марта 2021, 20:47

    Текст: Елизавета Булкина

    В Москве состоялся финал киберспортивного турнира Лиги РДШ Центрального федерального округа, организованный Российским движением школьников. К трансляции из кинотеатра Октябрь в воскресенье подключилось более 2 млн. зрителей.

    96 киберспортсменов соревновались в дисциплине PUBG Mobile, на гранд-финал, запланированный на май 2021 года, была выбрана лучшая пятерка игроков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Финалисты рассказали, как добиться успеха в киберспорте.

    В тройке лидеров оказался и 17-летний Александр Альховик, ученик воронежской школы № 1, который подписал контракт со Шведской гильдией по Пабг «Alliance» летом 2020 года. Свою карьеру киберспорсмена Александр начал в 12 лет. Он считает, что для того, чтобы стать профессиональным игроком нужно долго и упорно тренироваться, поэтому сам играет в день по 8-12 часов. Школьник рассказал, почему выбрал именно эту дисциплину и как ему удалось стать очень востребованным игроком.

    «У меня не было компьютера, но было желание стать киберспортсменом. PUBG изначально был перспективной игрой, поэтому я его и выбрал. Alliance – это организация с которой я сотрудничаю около года. Я со своей командой показывал хорошие результаты, и наш менеджер написал в Alliance, после мы получили от них контракт, теперь у нас есть заработная плата, программное обеспечение и спонсорские подарки», – рассказал Альховик.

    В тройке лидеров финала Киберлиги РДШ по ЦФО также оказался киберспортсмен из Одинцово. Ахмед Дадаев –девятиклассник лицея № 6 им. А. С. Пушкина, до 14 лет он особо не интересовался компьютерными играми.

    «Я никогда активно не увлекался ни компьютерными, ни мобильными играми. Просто так вышло, что, когда был релиз PUBG MOBILE, я скачал его с другом и меня туда затянуло. Мне очень понравилась механика игры. Когда у меня начало более-менее получаться, я захотел попробовать себя на турнирах. Сейчас в среднем я трачу от четырех до шести часов дня на игру, бывает и больше, все зависит от количества матчей в день», – рассказал школьник.

    По словам юного киберспортсмена из обычного поклонника можно стать профессионалом, если есть желание, но также важны и тренировки.

    «Мои родители относятся положительно к моему увлечению, поддерживают меня. Особенно отец, он всегда пытается быть в курсе каждого моего турнира и по возможности смотрит прямые эфиры этих турниров», – добавил Дадаев.

    Напомним, что самый крупный в стране чемпионат по киберспорту среди учащихся в возрасте от 7 до 18 лет Российское движение школьников запустило в ноябре 2020 года. Он проходил по пяти компьютерным дисциплинам: Dota 2, League of Legends, Warface, Hearthstone, Armored Warfare: Проект Армата; а также по пяти мобильным дисциплинам: Mobile Legends, Standoff 2, Brawl Stars, PUBG Mobile, War Robots. Организатором чемпионата по киберспорту среди школьников выступило Российское движение школьников совместно с Ассоциацией Компьютерного Спорта. Партнерами проекта стали: университет «Синергия», патриотическое движение «Юнармия» и Mail.ru Group.

    Коментарии (1)
    Глава аппарата Госдумы стала топ-менеджером «Новатэка»

    22 марта 2021, 14:24

    Текст: Алина Назарова

    Татьяна Воронова покидает пост руководителя аппарата Госдумы ради должности топ-менеджера «Новатэка», на смену ей придет ее первый заместитель Игорь Дивейкин, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    «Сегодня на комитете по контролю и регламенту, а затем на Совете Госдумы будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности руководителя аппарата Государственной думы Татьяны Геннадьевны Вороновой и назначении на эту должность Игоря Николаевича Дивейкина, который сейчас является первого замруководителя аппарата Госдумы», – сказал спикер, передает ТАСС.

    Он отметил, что Воронова, которая занимала пост главы аппарата Госдумы с конца 2016 года, переходит на работу в компанию «Новатэк», где станет топ-менеджером.

    Воронова занимала пост руководителя аппарата Государственной думы с 22 октября 2016 года.

    Коментарии (6)
    В Госдуме предложили давать до 12 лет за «выбивание» долгов коллекторами

    23 марта 2021, 13:17

    Текст: Алина Назарова

    Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об уголовной ответственности для «черных коллекторов»: за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тыс. рублей или до пяти лет тюрьмы, а для группы лиц наказание увеличится до 12 лет заключения.

    Изменения предлагаются в 22 главу УК РФ. «Совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица, наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», – говорится в документе.

    Кроме того, те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок до 12 лет, передает РИА «Новости».

    Правительство уже поддержало наказание до 12 лет тюрьмы для групп «черных коллекторов». «Исходя из наименования статьи «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» следует конкретизировать субъект преступления, а также привести обоснование вводимых санкций. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний», – говорится в документе, который опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

    Коментарии (2)
    Операторов данных могут обязать возмещать моральный вред жертвам утечек

    23 марта 2021, 12:12

    Текст: Алина Назарова

    Замглавы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Владимир Логунов предложил обязать операторов персональных данных компенсировать моральный вред жертвам связанного с утечкой мошенничества в Сети.

    «Предложение – это обязанность оператора персональных данных производить расчет денежной компенсации в соответствии с нанесенным ущербом субъекту персональных данных. Это такая инновационная идея, которую мы планируем на площадке Государственной думы проработать, чтобы возмещение ущерба, морального ущерба субъекту персональных данных было соразмерно этому ущербу», – сказал Логунов, передает ТАСС.

    Он также предложил не распространять правила трансграничной передачи данных на иностранные интернет-площадки. «Предложение, которое можно было бы прорабатывать – это ограничение трансграничной передачи персональных данных в целях защиты прав граждан. То есть ограничить, ввести некие правила трансграничной передачи, чтобы не распространять их на зарубежные юрисдикции, на иностранные интернет-площадки», – сказал Логунов.

    Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проводит масштабный сбор данных об абонентах сотовых сетей для выявления пользователей сим-карт, оформленных на других лиц и использующихся нелегально, система передачи таких данных может начать работу уже в 2021 году.

    Коментарии (0)
    Госдума приняла закон о «гаражной амнистии»

    23 марта 2021, 13:49

    Текст: Алексей Дегтярев

    Государственная дума в ходе пленарного заседания во вторник приняла закон о «гаражной амнистии».

    «Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими «на птичьих правах» и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению – продать или передать по наследству. Мы этот правовой пробел устраняем. Закон, который вступит в силу с 1 сентября, поможет им в упрощенном порядке стать полноценными собственниками», – заявил спикер парламента Вячеслав Володин, передает РИА «Новости».

    Напомним, одной из поправок к проекту, инвалиды получат право размещать гараж бесплатно рядом с домом на специальном участке: как пояснял ранее Крашенинников, в Земельном кодексе закрепляются гарантии для людей с ограниченными возможностями по здоровью – указывается, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства.

    Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнял, что процедуру также предполагается распространить на земельные участки под «сваренными» металлическими гаражами, построенными гаражными, гаражно-строительными кооперативами, независимо от того, являются ли они капитальными, если земля была выделена ГСК под строительство гаражей. Он отмечал, что о «ракушках» речь не идет.

    Также, согласно одной из поправок, предполагается, что закон о «гаражной амнистии» может вступить с силу с 1 сентября 2021 года, чтобы «регионы и муниципалитеты успели подготовиться».

    Коментарии (0)
    Песков не подтвердил сообщения о планах Путина возглавить список ЕР на выборах в Госдуму

    23 марта 2021, 13:10

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин не принимал решения возглавить партийный список «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную думу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Мне не известно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава государства, скорее всего, не возглавит партсписок ЕР, передает РИА «Новости».

    Коментарии (1)
    В Госдуме предложили блокировать незаконные онлайн-казино

    23 марта 2021, 13:04

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Госдуму внесли проект закона о внесудебной блокировке сайтов, с помощью которых переводятся средства незаконным онлайн-казино и лотереям.

    Проект закона подготовили глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета по экономполитике Сергей Жигарев, передает РИА «Новости».

    Документ предполагает изменения статьи № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статьи № 138-ФЗ «О лотереях».

    Согласно действующим нормам, Федеральная налоговая служба (ФНС) вносит организаторов онлайн-лотерей и азартных игр в сети в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства, или перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации.

    Проект предлагает включить их в список лиц, которым запрещены переводы денег. Решение о блокировке сайтов, согласно законопроекту, будет принимать ФНС.

    Ранее стало известно, что национальная платежная система «Мир» с 27 апреля запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки, что затруднит использование таких ресурсов, как онлайн-казино.

    Коментарии (1)
    Россияне поддержали меры Роскомнадзора в отношении Twitter

    23 марта 2021, 14:47

    Текст: Алина Назарова

    Большинство россиян из тех, кто слышал о действиях Роскомнадзора в отношении Twitter, считают обвинения российского ведомства в адрес социальной сети справедливыми, а принятые меры – оправданными.

    «Что-то знают или слышали о замедлении работы Twitter со стороны Роскомнадзора с 10 марта 50% опрошенных россиян. 45% от всех опрошенных смогли сформулировать свое мнение по этой теме», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

    Так, обвинения Роскомнадзора в адрес Twitter кажутся скорее справедливыми 77% респондентов в этой группе, несправедливыми – 23%. Перспективу возможной блокировки Twitter в течение месяца, если соцсеть не удалит спорную информацию, считают скорее оправданной 73% в этой группе, неоправданной такую меру считают 27%.

    Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 18 марта посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

    Ранее во вторник Роскомнадзор сообщил, что темпы удаления запрещенной информации в социальной сети Twitter неудовлетворительны, удалена только треть запрещенного в России контента.

    В середине марта Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. До этого ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента.

    Коментарии (1)
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •