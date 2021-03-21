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Названа самая безопасная для здоровья поза для сна
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Сон на правом боку с немного подогнутыми ногами и руками – самая полезная для здоровья поза для сна, считает врач-невролог Евгений Соков.
Он объяснил в интервью «Аргументам и Фактам», что именно в таком положении сердце не будет испытывать нагрузку от сдавливания средостением и легкими. Также врач рассказал, что сон на животе может навредить здоровью, так как в такой позе голова поворачивается на бок, что приводит к скручиванию артерий и вен на шее. Помимо этого, он призвал отказаться от сна на спине.
«Когда человек находится с выпрямленными руками и ногами, то это не совсем физиологично. Во время сна на спине расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьезно затруднять дыхание», – рассказал он. Что касается подушки для сна, «плотность и высота подушки должны быть такими, чтобы позволять шейному, поясничному, грудному отделу позвоночника и голове находиться в одной плоскости», считает невролог.
Сон должен длиться не менее семи часов независимо от того, будние это или выходные дни. Идеальным временем для сна, по мнению специалиста, является интервал с десяти часов вечера до шести утра.
Ранее американские ученые предложили пять способов улучшения качества сна, которые помогут избежать негативного влияния на сердечно-сосудистую систему и мозговое кровообращение.
Россиянку два дня избивали в отеле в Турции
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Генконсульство России в Стамбуле находится в контакте с избитой гражданином Турции женщиной, ей помогают в контактах с полицией и посещают в больнице, заявил представитель дипмиссии.
Представитель генконсульства сообщил, что сразу после получения соответствующей информации один из сотрудников отправился к россиянке в больницу, он посещал ее неоднократно. Женщине также оказали помощь с контактами в полиции, передает РИА «Новости».
По данным правоохранителей, нападавший уже задержан. Ожидается, что в субботу россиянка отправится на родину.
Ранее газета Sabah сообщила, что гражданка России познакомилась с гражданином Турции Альпом Мутлу через соцсети, 13 марта она прилетела в Стамбул для встречи с ним. Они поселились в отеле в районе Аташехир.
Через некоторое время между парой возникли разногласия, и Мутлу начал избивать женщину. Истязания продолжались два дня. Потерпевшей удалось получить убежище у администратора гостиницы, когда Мутлу вышел в магазин. Сотрудники отеля вызвали полицию. Прибывшие полицейские зафиксировали побои и доставили россиянку в больницу.
Ранее вооруженные грабители напали на россиянку в турецкой Анталье. До этого гражданку России нашли мертвой в Анкаре после избиения мужем-турком.
Отметим, что Турция вышла из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин.
Международные эксперты: Агрессия Байдена может иметь тяжелые последствия для США
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Своими последними высказываниями в адрес Владимира Путина Джо Байден пытается посеять раздор в российском обществе, это отчаянная попытка президента США скрыть недавние успехи России в борьбе с Covid-19, а непрекращающиеся обвинения в участии «руки Москвы» в избирательном процессе в США теперь уже выглядят как клише, считают европейские политики и эксперты.
Депутат немецкого Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Стефан Койтер назвал «тревожным знаком» слова президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC о президенте России Владимире Путине. «Байден пытается посеять раздор в российском обществе, дискредитируя российского президента, как это пытались делать многие западные правительства в связи с [Алексеем] Навальным», – считает политик.
По его словам, на Западе «слишком часто называют российское правительство коррумпированным и неэффективным». «На мой взгляд, россияне гораздо лучше справились с последствиями коронавируса, чем многие страны Запада. Качественные вакцины, которые разрабатываются в России и производятся в больших количествах, стали основным конкурентом американских вакцин», – уверен Койтер.
Итальянский аналитик-международник, директор программы исследований евразийского энергетического рынка «ASRIE Analytica» Сильвия Болтуць уверена, что обвинения в адрес президента Путина «неприемлемы прежде всего потому, что они касаются проблемы, относящейся к внутренней политике России, которая в силу этого должна решаться страной в условиях абсолютной автономии, как в случае с судебными процессами в США над ее гражданами». «Президент Байден обвиняет Россию во вмешательстве, но при этом политика США дестабилизировала целые регионы на протяжении многих лет, например, Ближний Восток. Более того, США в своих политических действиях, намного превосходящих поступки России, совершили явную попытку саботажа, направленную против приобретения вакцины «Спутник» некоторыми странами, в частности, Бразилией», – заявила эксперт Asrie.org.
Она убеждена, что обвинения Байдена не только не подкрепляются неопровержимыми доказательствами причастности Кремля к отравлению блогера Алексея Навального, они в целом лицемерны и «его агрессивная политика и полное отсутствие навыков дипломатии в отношениях с теми, кого он считает врагами, могут иметь тяжелые последствия даже для игрока такого масштаба, как США».
Итальянский политолог, соучредитель и менеджер по исследованиям и развитию в Ассоциации исследований и интернационализации в Евразии и Африке (ASRIE Analytica) Джулиано Бифольки считает, что обвинение Байдена не только нарушает все дипломатические правила, но и подчеркивает, «насколько нынешний президент Соединенных Штатов настроен на конфликт с Российской Федерацией». «Однако на геополитическом уровне нападки на президента России выглядят как отчаянная попытка Байдена скрыть недавние успехи России, достигнутые как в борьбе с Covid-19, так и на международной арене», – уверен политолог.
По его словам, тональность конфликта между Белым домом и Кремлем многих заставила задуматься, не переживаем ли мы начало новой холодной войны, которая рассматривает СМИ как основное оружие. «Непрекращающиеся обвинения в участии «руки Москвы» в избирательном процессе в США теперь уже выглядят как клише и больше не способны вызвать сенсацию, да и поддержка Навального со временем превратилась в очередную тщетную попытку подорвать авторитет Путина», – пишет Бифольки в блоге European Affair.
Итальянский политолог, эксперт по международным отношениям и геополитике Орацио Мария Ньера заявил журналистам, что «такие резкие заявления, как заявление Байдена, трудно найти даже в эпоху холодной войны, и это отнюдь не хороший знак». «Мир переживает фазу все большего закрытия в блоках, что, очевидно, также будет иметь последствия в сферах торговли, научных исследований и коммуникаций. Мы, безусловно, наблюдаем крупные трансформации, для которых эти события являются лишь эпифеноменом», – прогнозирует эксперт.
Директор издания Giornalesm (Сан-Марино) Марко Северини считает, что обвинения Байдена «столь же смехотворны, сколь и ложны, несмотря на доклады разведки». «На моей памяти в последнее время никто не доходил до столь низких проявлений в политическом противостоянии с Россией», – отметил Северини.
Ранее на этой неделе президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
На Украине отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму
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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что, по мнению официального Киева, указ о запрете иностранцам владеть землей в Крыму «является юридически ничтожным».
Он рассказал изданию «РБК-Украина», что в рамках саммита «Крымской платформы» вопросу лишения украинцев права собственности на землю в Крыму уделят особое внимание.
Николенко подчеркнул, что Украина намерена восстановить права законных собственников на участки земли «после возвращения Крыма».
Он считает, что этот запрет не приведет к правовым последствиям для Украины.
Напомним, указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма глава российского государства Владимир Путин подписал в марте 2020 года. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов». В субботу данный указ вступил в силу.
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Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
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Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял американского лидера Джо Байдена за отказ говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что президент России эффектно ответил Байдену.
Республиканец считает, что диалог двух лидеров «не закончится, как «Рокки IV», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.
«Я не думаю, что Байден победит», – добавил Гетц.
Кроме того, он считает, что Путин очень эффектно ответил на высказывание Байдена о нем.
Гетц также пошутил над отношениями между Байденом и вице-президентом Камалой Харрис: «В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс».
Ранее Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку.
Также он предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным.
Киев на встрече «нормандской четверки» отказался в полной мере соблюдать прекращение огня
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Киев на последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, об этом говорится в письме, которое замглавы администрации президента России Дмитрий Козак направил коллегам по «нормандскому формату» по итогам заседания, сообщил источник в российской делегации.
Источник сообщил, что в письме подчеркнуто намерение Германии, России и Франции приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим, в полном соответствии с пунктами, согласованными 22 июля 2020 года в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает ТАСС.
В частности, там содержится пункт о том, что ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при наличии приказа руководства вооруженными силами сторон конфликта и только после безуспешной попытки урегулирования через координационные механизмы.
По данным источника, в письме также фиксируется, что Москва, Берлин и Париж «приняли к сведению» отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от 22 июля 2020 года.
Ранее источник в Кремле подтвердил факт оправки письма замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с документом по переговорам в «нормандском формате», передает РИА «Новости».
В письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел «нормандского формата».
Автор документа отмечает, что одной из причин отсутствия прогресса в достижении практических результатов «изнурительных» переговоров в «нормандском формате» является их ненадлежащая организация.
«Учитывая равноправие всех участников «нормандского формата», было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников», – предлагает автор.
Также предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.
Напомним, личная встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» прошла в январе в Берлине. Переговоры длились больше шести часов. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.
Ранее в Москве сочли бессмысленным проведение «нормандского» саммита в апреле.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
Пушков назвал причину падения Байдена на трапе
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал оправдание Белого дома после падения президента США Джо Байдена на трапе самолета, отметив, что от «сильного ветра» президенты на трапах не падают.
«От «сильного ветра» президенты на трапах не падают. У этого другие причины, всем прекрасно понятные», – написал Пушков в своем Twitter. Указывая свою версию, сенатор отметил, что «ход времени неумолим».
«Как бы сильный ветер истории не выдул Байдена из Белого дома раньше срока. Тем более, что он сам уже не раз называл Камалу Харрис президентом США», – добавил он.
Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.
В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.
В свою очередь британцы высмеяли инцидент со множественными падениями президента США Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.
Власти Болгарии заявили о готовности объявить персонами нон грата дипломатов России
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за дела о шпионаже придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами, сообщила пресс-служба правительства страны.
«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», – цитирует ТАСС Борисова.
По его словам, операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии.
«Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе «Балканский поток», но шпионить за нашими возможностями в НАТО… Не давая политических оценок, еще раз благодарю наши специальные службы и заверяю, что аналогичным образом, методично, в любом подобном случае мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость», – подчеркнул премьер.
Ранее посольство России в Болгарии потребовало прекратить до решения суда спекуляции о его причастности к делу о шпионаже, в рамках расследования которого ранее были задержаны шесть человек.
Местные СМИ сообщили, что несколько человек, которые якобы занимались шпионажем «в пользу России», задержали в болгарской столице Софии. В Минобороны Болгарии сообщило о задержании двух военнослужащих по подозрению в шпионаже.
Напомним, в феврале 2020 года Болгария назвала имена россиян, которые якобы причастны к отравлению оружейного бизнесмена Емилияна Гебрева. Весной 2019 года Гебрев заявил, что в 2015 году его якобы пытались отравить «Новичком».
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему Болгария внезапно нашла у себя «российских шпионов».
Собчак поругалась с «Дождем» из-за «скопинского маньяка»
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Продюсер телеканала «Дождь» Анна Монгайт в соцсети опубликовала пост, в котором осудила повышенное внимание СМИ к «скопинскому маньяку» Виктору Мохову, сообщив, что телеведущая Ксения Собчак повезла его на могилу матери. Собчак резко ей ответила.
«Парадоксальным образом он вышел, как селебрити. Какое-то ток-шоу Первого сразу заплатило ему 2 миллиона, Ксения Собчак повезла его на могилу матери( боюсь задумываться, зачем), все хотели больше, больше жутких подробностей», – написала Монгайт на своей странице в Facebook (авторская орфография здесь и далее сохранена).
На публикацию отреагировала Собчак, отметив, что телеканал «Дождь» занял такую позицию потому, что не смог бы сделать интервью с Моховым. «Вы бы не могли взять с ним интервью. Он недоступен. И вам это известно. А Катя (пострадавшая от маньяка девушка – прим. ВЗГЛЯД) дает интервью всем. Поэтому вы вдруг заняли «этическую» позицию. Давайте так: найдите его, как журналисты, договоритесь об интервью, а потом откажитесь. А то мне нравится эта «этическая позиция» когда лицемерие перекрывает профессию», – отметила телеведущая.
В свою очередь в комментарии под постом Монгайт журналист Сергей Ерженков, работающий в команде Собчак, признался, что это он возил Мохова на могилу матери и в другие места. «И так бы сделал любой нормальный репортер, имевший к нему доступ. Странный у тебя пост. Продиктованный тем, что Мохов не дал вам интервью. Если бы дал, вы бы его ровно по тем же местам повезли», – написал Ерженков.
Он также обратил внимание на то, что Монгайт в своей публикации осудила журналистов, которые берут интервью у Мохова, однако не критикует общение СМИ с его жертвами.
Кроме того, Собчак подчеркнула, что не пыталась взять интервью у «скопинского маньяка». «Обожаю твои рассуждения об «Этической позиции». Наверное, трудно представить, но мы не хотели и не пытались взять интервью у Мохова. и не потому что мы не можем спродюсировать такого востребованного героя, а потому что не считаем это нужным. При этом мне очень интересно, кто же звонил от имени Дождя Мохову во время вашего интервью. Никто не признается. Разве что его тайный поклонник. Но если вы делаете фильм о психологии маньяков и распаде личности, то, конечно, без Мохова никак. Просто мне этот ракурс глубоко- неприятен и неинтересен», – написала Собчак.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Собчак якобы встречалась с Моховым в ресторане «Сахар» в Скопине Рязанской области, а позже вместе со съемочной группой посетила дом «скопинского маньяка». После этих сообщений Собчак раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев. В свою очередь Собчак опровергла сообщения о встрече в ресторане со «скопинским маньяком», уточнив, что встречалась со следователем Дмитрием Плоткиным, который 17 лет назад занимался этим делом.
Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих шоу.
Также Мохов сообщал, что намерен жениться, маньяк говорил, что нашел себе возможную избранницу. Также он хочет встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения.
Украину предупредили о последствиях ареста акций «Мотор Сич»
Введение в действие решений СНБО Украины в отношении предприятия «Мотор Сич» приведет к оттоку иностранных инвестиций, темпы оттока инвестиций возрастут в десятки раз, заявила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
«Доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
В партии указали на то, что украинские власти применяют незаконные и внесудебные методы, а решения СНБО противоправны и антиконституционны и не подкреплены доказательствами и фактами.
«Сегодня стало очевидным, что ключевые задачи власти: заткнуть рот оппозиции, незаконно завладеть частной собственностью и путем национализации передать ее «в нужные руки». Поскольку своих широчайших планов по распродаже предприятий, в том числе и стратегических, власть не только не скрывает, но и всячески их подчеркивает», – заявляет ОПЗЖ.
В субботу Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100% акций компании «Мотор Сич», в числе акционеров которой есть китайская Beijing Skyrizon, и передал их в управление национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). В Службе безопасности Украины (СБУ), которая предоставила суду материалы в пользу ареста имущества, отметили, что предприятие продолжит работать и выполнять обязательства в рамках производственных заказов.
Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины. В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В январе 2021 года СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В марте китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Зеленский вынуждает Китай признать Крым российским.
Байден заявил, что вице-президент США Харрис умнее него
Президент США Джо Байден заявил, что американская вице-президент Камала Харрис «умнее него»; Харрис ответила, что ей добавить нечего, сообщили СМИ.
Об этом Байден заявил сотрудникам Центре по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, когда представил Харрис, чтобы та ответила на некоторые вопросы, сообщает The Mediaite.
«К этому нечего добавить, господин президент», – ответила Харрис.
Ранее глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов.
Комментируя очередную оговорку Байдена, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала на своей странице в соцсети Facebook: «И это [президент России Владимир] Путин просто предложил [Байдену] поговорить».
На этой неделе президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». «И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
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Россия обвинила Британию в нарушении соглашений по ядерному оружию
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Решение Лондона увеличивать число ядерных боеголовок нарушает ряд международных соглашений, заявил посол России Андрей Келин.
Он заявил, что это намерение «вызвало большое удивление во всем мире», в том числе у американских экспертов. «Они думают: «Великобритания, что ты делаешь?» – заявил Келин, указав, что увеличение числа «боеголовок на 40%» нарушает «договор о нераспространении и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок».
Он заявил, что Лондон должен вступить в переговоры в сфере ядерного разоружения. Сейчас Россия ведет переговоры с США, которые «требуют, чтобы Китай также участвовал в дискуссиях». Россия предлагала в ответ «подключить также Великобританию и Францию», но «исходила из того, что Великобритания не будет увеличивать свой арсенал». «А теперь мы узнаем, что они наращивают его. Разумеется, они должны присоединиться к переговорам о снижении ядерных боезарядов», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на LBC.
Келин считает, что власти Британии «уничтожили основную часть наших отношений». Страны продолжают сотрудничать по вопросам экономики и культуры, однако в политической плоскости отношения «практически мертвы», так как британская сторона выбрала «враждебный курс» в отношении России, что «не находит понимания» у Москвы.
Посол назвал неконструктивной позицию Лондона, который делает упор на обвинениях в нарушении прав человека. Келин подчеркнул, что «нет ни одной страны, где не происходили бы случаи нарушения прав человека», у «каждой страны есть свои проблемы и свои подходы», это «сложная сфера, однако данный вопрос относится к суверенитету государства». Он указал на ситуацию с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Келин заявил, что Лондон в британском «комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства вообще не упоминает диалог с Россией». «Обвинения, обвинения и обвинения. Это сильно отличается от других стратегических документов, даже от британской стратегии 2015 года и от стратегии НАТО», – сказал он.
Напомним, в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Британии говорится, что Лондон считает Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и будет активно противостоять угрозам со стороны Москвы.
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Во Франции предложили отменить наказание за неисполнение супружеского долга
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Во Франции суд признал виновной в разводе жену, переставшую вступать в интимные отношения с мужем. Адвокат женщины назвала такое решение абсолютно устаревшим и средневековым. Некоторые юристы выступили за изменение гражданского кодекса Франции, сообщил France 2.
По данным телеканала, понятие супружеского долга во Франции закреплено законом, а его неисполнение влечет за собой судебное наказание. Согласно гражданскому кодексу Франции, супруги обязаны вести совместную жизнь, в том числе сексуальную. При этом многие юристы сегодня выступают за отмену этой «устаревшей» обязанности, передает ИноТВ.
Как отмечает издание, судья, вынесший решение о разводе по вине жены, переставшей вступать в интимные отношения с мужем, считает, что брак предполагает сексуальные отношения в обязательном порядке.
«Это решение кажется мне абсолютно устаревшим, совершенно средневековым. Я считаю совершенно возмутительным, тот факт, что институт брака может использоваться для сексуального порабощения женщин», – заявила адвокат женщины.
Она собирается направить ходатайство в Европейский суд по правам человека в попытке изменить французское законодательство. В настоящее время Гражданский кодекс требует от лиц, состоящих в браке, вести совместную супружескую жизнь.
Доцент частного права университета Лион-3 Кристин Бидо отметила, что судьи все реже используют отсутствие сексуальных отношений как основание для вынесения решения о разводе по вине одного из супругов. При этом она также выступила за изменения гражданского кодекса.
Изменения также поддерживает доцент частного права и криминалистики Университета Верхнего Эльзаса Жюли Маттьюсси. «Сегодня важно, чтобы люди осознавали, что супружеский долг существует, но это не нечто само собой разумеющееся. Напротив, его позволено критиковать. И разумеется, сегодня пора это сделать, пора перевернуть эту страницу в правовом поле», – считает он.
Ранее сообщалось, что Россияне стали чаще вступать в брак и реже разводиться. По данным Росстата, количество зарегистрированных браков в России в январе 2021 года выросло на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а разводиться, наоборот, стали реже.
Познер оценил вероятность онлайн-встречи Путина и Байдена
Журналист и телеведущий Владимир Познер усомнился в возможности проведения онлайн-встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.
Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что онлайн-переговоры между президентами вряд ли когда-либо состоятся, говорится в сообщении на сайте журналиста.
«Это совершенно очевидная вещь. Главы государств не могут общаться таким образом. Когда встречаются президенты, этому предшествует значительная подготовка различных служб», – считает он.
Ранее Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую поговорку.
Также он предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Байден ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным.
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Тимати извинился и объявил о «закрытии» шоу «Холостяк»
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил о «закрытии» шоу «Холостяк», участником которого он стал в новом восьмом сезоне.
«Я вынужден закрыть проект «Холостяк». Тем более вы уже рассекретили финал», – написал он в своем Instagram.
Тимати разместил видео, в котором заявил, что удаляет с YouTube-канала первый выпуск шоу, который вызвал «возмущение и негодование» в соцсетях.
Рэпер также извинился перед зрителями, которые считают неприемлемым такой формат шоу. «Извините, что таким холостятским форматом я мог задеть столько чувств, привлечь к себе столько внимания», – сказал Тимати.
При этом телеканал ТНТ пока официально не подтвердил слова музыканта.
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Напомним, модель Анастасия Решетова сообщила о расставании с рэпером Тимати (Тимур Юнусов) после шести лет отношений. Позже стало известно, что Тимати стал участником шоу.
Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко
Оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался в Вене от последствий коронавируса на 84-м году жизни, сообщила гендиректор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко.
«В наш фонд пришло электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко. В нем говорится, что «Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)», – цитирует ТАСС Игнатенко.
«В ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничье здоровье и даже жизни (у нас карантин) и приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время», – говорится также в письме. В соответствии с последней волей покойного, прах будет захоронен в России.
Нестеренко родился в Москве, в 1961 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, в 1965-м – Ленинградскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. С 1971 по 2000 год – солист Большого театра.
Также Нестеренко выступал на лучших сценах мира, в частности Ла Скала, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден. Спел более 50 ведущих партий. В последние годы жил в Вене и в Москве.