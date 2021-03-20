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Марши протеста начались в Варшаве из-за введенного локдауна
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Жители Варшавы вышли на акцию протеста против введения в Польше ужесточенных ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.
Массовая акция протеста под девизом «Нас объединяет сила» началась в субботу центре польской столицы. Участники шествия требуют соблюдения свободы слова, права на передвижение и массовые собрания, возможности вести бизнес и доступа до медицинских процедур. Полицейские просят людей разойтись, так как из-за эпидемии массовые собрания в стране запрещены, передает ТАСС.
Власти Польши приняли решение ввести локдаун на территории всей страны. По словам министра здравоохранения республики Адама Недзельского, локдаун будет действовать с 20 марта по 9 апреля. В Польше закроются торговые объекты, образовательные учреждения, кроме дошкольных, учреждения спорта и туризма, гостиницы и хостелы. Министр пояснил, что в среднем по стране дневная заболеваемость коронавирусом составляет 47,9 на 100 тыс. человек.
Всего с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились более 2 млн человек, умерли 49 тысяч, выздоровели 1,6 миллионов. За все время эпидемии в Польше было сделано более 11 млн тестов на коронавирус.
В США нашли зависимость между употреблением аспирина и риском смерти от COVID-19
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Даже приняв небольшую дозу аспирина, больные коронавирусом смогут снизить вероятность смерти и госпитализации, а также использования аппарата ИВЛ, считают ученые Университета Джорджа Вашингтона в США.
Специалисты выяснили, что применение аспирина на 44% снижает необходимость ИВЛ, на 43% – вероятность госпитализации в реанимацию, и на 47% – внутрибольничную смертность, передает РИА «Новости».
«Когда мы узнали о связи между тромбами и COVID-19, мы поняли, что аспирин, используемый для предотвращения инсульта и сердечных приступов, может быть важен для пациентов с COVID-19. Наше исследование выявило связь между низкими дозами аспирина и снижением тяжести течения COVID-19, а также летальными исходами», – рассказал ученый университета Джонатан Чоу.
Он отметил, что, поскольку аспирин недорогой препарат, открытие позволит снизить смертность в масштабах миллионов. Ученый выразил надежду на то, что теперь и другие исследователи станут изучать влияние аспирина на течение заболевания коронавирусом.
Ранее британские ученые назвали фактор, вчетверо увеличивающий риск смерти от COVID-19.
В январе ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения коронавируса.
Меркель: Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно
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В случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», – цитирует Меркель ТАСС.
По ее словам, такой сценарий развития возможен.
Она отметила, что хотела бы сделать себе прививку AstraZeneca, несмотря на сообщения о побочных эффектах от нее. «Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я бы дождалась своей очереди. Но я бы в любом случае сделала бы это», – сказала канцлер.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины.
Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
Зафиксирован первый случай смерти после вакцины BioNTech
В Гонконге пациент скончался после прививки препаратом от коронавируса BioNTech, закупленным в Германии, сообщают СМИ.
После применения препарата умер 66-летний мужчина, у него был диабет и несколько других хронических заболеваний, передает ТАСС со ссылкой на сообщение радиостанции RTHK.
Он получил в минувший вторник первую дозу вакцины и после этого от него не поступало жалоб на недомогание.
Ранее гонконгские эксперты установили, что разработанная в Германии вакцина компании BioNTech обеспечивает защиту от британского и бразильского штаммов нового коронавируса, но при этом менее эффективна против южноафриканского.
Также в Гонконге выявили семь случаев смерти после прививки вакциной китайского производителя Sinovac. При этом правительственные эксперты заявили, что прямой связи между применением этого препарата и смертью пожилых пациентов с хроническими заболеваниями нет.
Италия выразила готовность обойтись без «европейского единства» по «Спутнику V»
Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется, заявил премьер-министр страны Марио Драги.
Как сообщил Драги на первой пресс-конференции в качестве премьера, канцлер Германии Ангела Меркель заявила ему, что если Европейское агентство лекарственных средств «одобрит «Спутник V» – хорошо, а если нет – то это будет сделано в Германии». По мнению Драги, «это нормальный прагматизм». Он считает, что «нужно опираться на европейское единство». Однако в том случае, если «оно не достигается, нужно делать по-другому». Премьер-министр не исключил того, что Италия сама закажет «Спутник V»: «Закажем, посмотрим. Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовым действовать самим», – передает ТАСС.
Напомним, Меркель заявила, что в ЕС «должны использовать любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам». При этом она «предпочла бы европейские закупки», но «если дело не дойдет до таких европейских закупок», то ее страна готова «пойти по германскому пути в одиночку».
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Еврокомиссия признала третью волну коронавируса в ЕС
Третья волна пандемии коронавируса нового типа развивается разными темпами в Евросоюзе, необходимо ускорить вакцинацию, заявила в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией, мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения», – цитирует ТАСС Спинант. По ее словам, основная цель – вакцинация 70% взрослого населения Евросоюза.
Ранее в Австрии заявили о наступлении в Европе третьей волны коронавируса. Напомним, в ВОЗ отметили, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, в то время как в Европе снова наблюдается подъем.
До этого в ФРГ заявили об отсутствии в Европе достаточного количества вакцин для сдерживания третьей волны пандемии.
Глава ЕК пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт вакцины из ЕС
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен открыто пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины из Евросоюза (ЕС) из-за сокращения согласованных поставок препарата в страны сообщества.
Фон дер Ляйен заявила в интервью медиагруппе Funke, что «у нас есть возможность запретить запланированный экспорт», и это «сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны», передает ТАСС.
Она указала, что в первом квартале компания поставила в ЕС лишь 30% от согласованного количества вакцины от коронавируса.
Вместе с тем глава ЕК предостерегла от поспешного планирования летних отпусков в свете ситуации с пандемией: «Сейчас еще слишком рано вести дискуссии о лете. Мы пока находимся в очень сложной ситуации, когда быстро распространяются более агрессивные вариации коронавируса, а в некоторых странах (ЕС) начинается третья волна (пандемии)».
Она считает важным еще активнее проводить вакцинацию.
«Параллельно мы готовим для лета прививочные сертификаты. Потом посмотрим», – отметила глава ЕК.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.
До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Глава МИД Венгрии привился «Спутником V»
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
Сийярто рассказал, что «поставка вакцин с востока продолжается». Он и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров «завершили мартовские поставки». «Я также получил эту вакцину сегодня», – сообщил Сийярто. Он призвал зарегистрироваться для вакцинации всех остальных, передает ТАСС со ссылкой на Magyar Nemzet.
15 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров и Сийярто по телефону обсудили поставки «Спутник V» в Венгрию. Первую партию российской вакцины от COVID-19 доставили в Венгрию в начале февраля.
Монголия захотела производить «Спутник V»
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга предложил производить в его стране российскую вакцину «Спутник V», сообщают информационные агентства.
Баттулга встретился с российским послом Искандером Азизовым и заявил, что страна «имеет потенциал для производства вакцины». Он предложил послу «изучить возможность производства российской вакцины» в Монголии и передать в Кремль «предложение о сотрудничестве». Азизов обещал оперативно проинформировать Москву. Кроме того, на встрече обсуждалась подготовка к празднованию 100-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, передает ТАСС со ссылкой на «Монцамэ».
В феврале министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» после изучения данных клинических исследований препарата. Одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ – фармацевтической компании Mongol Emimpex Concern LLC.
Премьер Британии привился вакциной AstraZeneca
Глава британского правительства Борис Джонсон сообщил, что получил первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Об этом он рассказал, покидая здание больницы, где ему сделали прививку. Он призвал слушать ученых, Европейское агентство лекарственных средств и Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании. Как подчеркнул Джонсон, «настоящий риск представляет собой» коронавирус. По его словам, «сделать прививку сейчас – очень хорошая идея». Джонсон заверил, что не почувствовал боли от укола.
В четверг он выступил на Даунинг-стрит, 10. После того, как Европейское агентство лекарственных средств заявило, что вакцина AstraZeneca безопасна, Джонсон призвал жителей Британии «сделать прививку, как только подойдет их очередь», передает ТАСС.
Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хотела бы сделать себе прививку AstraZeneca, несмотря на сообщения о побочных эффектах от нее. На фоне проблем с вакциной использование AstraZeneca приостановил целый ряд стран, включая многие страны Европы.
Власти Финляндии приостановили использование вакцины AstraZeneca
Финляндия приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca после двух случаев образования тромбов в результате использования препарата, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития THL.
«По данным Центра фармацевтической безопасности и разработок Fimea, в Финляндии было зарегистрировано два тромбоза церебральных вен через 4-10 дней после введения вакцины AstraZeneca. В соответствии с принципом предосторожности Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) решил приостановить введение вакцины AstraZeneca в Финляндии до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация и не будет оценено наличие возможной причинно-следственной связи», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Вакцинация AstraZeneca отложена пока до понедельника, 29 марта. Вакцинация другими вакцинами продолжается в обычном режиме, уточняют медики.
Ранее сообщалось, что Финляндия повторно ввела режим ЧП из-за коронавируса, кроме того, в стране ограничено движение через границу.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, оба погибли в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
РФПИ подтвердил регистрацию вакцины «Спутник V» на Сейшельских Островах
В Республике Сейшельские Острова зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V». Таким образом, российский препарат одобрен в 54 странах, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Сейшельские Острова. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек», – указано в сообщении на сайте фонда.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины.
Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
Швеция начала расследование смертей двоих привившихся AstraZeneca пациентов
Государственное фармацевтическое управление Швеции расследует смерть двоих человек, которые недавно получили вакцину против коронавируса производства компании AstraZeneca, сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на официального представителя ведомства.
Как заявила официальный представитель управления Вероника Артурсон, в ведомстве рассматривают эти случаи как «серьезный вопрос», но подчеркивают, что они очень редки. По ее словам, специалистам необходимо провести расследование и собрать больше данных перед тем, как делать какие-то выводы. «Пока мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть связь этих смертей и вакцины», – сказала она, передает РИА «Новости».
Как отмечает радиостанция, первый случай смерти недавно вакцинированного пациента был зафиксирован в городе Лунд в конце февраля. Женщина в возрасте 60 с лишним лет скончалась в реанимации. Как сообщили ее родственники, она была здорова, но после вакцинации у нее стали развиваться симптомы, похожие на простуду. Еще один предполагаемый случай смерти пациента после вакцинации был зафиксирован через две недели после прививки – скончался мужчина в возрасте около 60 лет. До вакцинации у него были зафиксированы несколько заболеваний. Он скончался от кровоизлияния в мозг.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Камерун зарегистрировал «Спутник V»
Камерун зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», став 53 страной, одобрившей препарат, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения республики Камерун. Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 53 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире», – говорится на сайте фонда.
Как отметил генеральный директор РФПИ, африканский континент входит в число лидеров по количеству государств, одобривших применение «Спутника V». Сегодня препарат одобрен в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане и Филиппинах.
Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Камерун отложил вакцинацию препаратом AstraZeneca
Камерун решил отложить начало вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, которая должна была стартовать 20 марта, сообщило министерство здравоохранения африканской республики.
Вакцинация была отложена из «соображений предосторожности и осмотрительности», передает РИА «Новости».
С начала пандемии в Камеруне выявили свыше 40 тыс. случаев заболевания коронавирусом, из них 601 смертельный.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, оба погибли в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.
В России выявили 9,6 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 9632 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9632 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1728, Санкт-Петербурге – 899, Московской области – 651.
Всего в стране выявлено 4 447 570 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 060 652 человек, из них 11 279 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 392 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 94 659 человек.
Накануне, 19 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9699. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 67.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.