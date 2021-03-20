Марши протеста начались в Варшаве из-за введенного локдауна

Жители Варшавы вышли на акцию протеста против введения в Польше ужесточенных ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Массовая акция протеста под девизом «Нас объединяет сила» началась в субботу центре польской столицы. Участники шествия требуют соблюдения свободы слова, права на передвижение и массовые собрания, возможности вести бизнес и доступа до медицинских процедур. Полицейские просят людей разойтись, так как из-за эпидемии массовые собрания в стране запрещены, передает ТАСС.

Власти Польши приняли решение ввести локдаун на территории всей страны. По словам министра здравоохранения республики Адама Недзельского, локдаун будет действовать с 20 марта по 9 апреля. В Польше закроются торговые объекты, образовательные учреждения, кроме дошкольных, учреждения спорта и туризма, гостиницы и хостелы. Министр пояснил, что в среднем по стране дневная заболеваемость коронавирусом составляет 47,9 на 100 тыс. человек.

Всего с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились более 2 млн человек, умерли 49 тысяч, выздоровели 1,6 миллионов. За все время эпидемии в Польше было сделано более 11 млн тестов на коронавирус.