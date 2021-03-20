|
|
Монголия захотела производить «Спутник V»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга предложил производить в его стране российскую вакцину «Спутник V», сообщают информационные агентства.
Баттулга встретился с российским послом Искандером Азизовым и заявил, что страна «имеет потенциал для производства вакцины». Он предложил послу «изучить возможность производства российской вакцины» в Монголии и передать в Кремль «предложение о сотрудничестве». Азизов обещал оперативно проинформировать Москву. Кроме того, на встрече обсуждалась подготовка к празднованию 100-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, передает ТАСС со ссылкой на «Монцамэ».
В феврале министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» после изучения данных клинических исследований препарата. Одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ – фармацевтической компании Mongol Emimpex Concern LLC.
В США нашли зависимость между употреблением аспирина и риском смерти от COVID-19
|
|
Даже приняв небольшую дозу аспирина, больные коронавирусом смогут снизить вероятность смерти и госпитализации, а также использования аппарата ИВЛ, считают ученые Университета Джорджа Вашингтона в США.
Специалисты выяснили, что применение аспирина на 44% снижает необходимость ИВЛ, на 43% – вероятность госпитализации в реанимацию, и на 47% – внутрибольничную смертность, передает РИА «Новости».
«Когда мы узнали о связи между тромбами и COVID-19, мы поняли, что аспирин, используемый для предотвращения инсульта и сердечных приступов, может быть важен для пациентов с COVID-19. Наше исследование выявило связь между низкими дозами аспирина и снижением тяжести течения COVID-19, а также летальными исходами», – рассказал ученый университета Джонатан Чоу.
Он отметил, что, поскольку аспирин недорогой препарат, открытие позволит снизить смертность в масштабах миллионов. Ученый выразил надежду на то, что теперь и другие исследователи станут изучать влияние аспирина на течение заболевания коронавирусом.
Ранее британские ученые назвали фактор, вчетверо увеличивающий риск смерти от COVID-19.
В январе ученые изучили возможную связь расы и тяжести течения коронавируса.
Меркель: Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно
|
|
В случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», – цитирует Меркель ТАСС.
По ее словам, такой сценарий развития возможен.
Она отметила, что хотела бы сделать себе прививку AstraZeneca, несмотря на сообщения о побочных эффектах от нее. «Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я бы дождалась своей очереди. Но я бы в любом случае сделала бы это», – сказала канцлер.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины.
Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
Зафиксирован первый случай смерти после вакцины BioNTech
В Гонконге пациент скончался после прививки препаратом от коронавируса BioNTech, закупленным в Германии, сообщают СМИ.
После применения препарата умер 66-летний мужчина, у него был диабет и несколько других хронических заболеваний, передает ТАСС со ссылкой на сообщение радиостанции RTHK.
Он получил в минувший вторник первую дозу вакцины и после этого от него не поступало жалоб на недомогание.
Ранее гонконгские эксперты установили, что разработанная в Германии вакцина компании BioNTech обеспечивает защиту от британского и бразильского штаммов нового коронавируса, но при этом менее эффективна против южноафриканского.
Также в Гонконге выявили семь случаев смерти после прививки вакциной китайского производителя Sinovac. При этом правительственные эксперты заявили, что прямой связи между применением этого препарата и смертью пожилых пациентов с хроническими заболеваниями нет.
Еврокомиссия признала третью волну коронавируса в ЕС
Третья волна пандемии коронавируса нового типа развивается разными темпами в Евросоюзе, необходимо ускорить вакцинацию, заявила в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией, мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения», – цитирует ТАСС Спинант. По ее словам, основная цель – вакцинация 70% взрослого населения Евросоюза.
Ранее в Австрии заявили о наступлении в Европе третьей волны коронавируса. Напомним, в ВОЗ отметили, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, в то время как в Европе снова наблюдается подъем.
До этого в ФРГ заявили об отсутствии в Европе достаточного количества вакцин для сдерживания третьей волны пандемии.
Италия выразила готовность обойтись без «европейского единства» по «Спутнику V»
Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется, заявил премьер-министр страны Марио Драги.
Как сообщил Драги на первой пресс-конференции в качестве премьера, канцлер Германии Ангела Меркель заявила ему, что если Европейское агентство лекарственных средств «одобрит «Спутник V» – хорошо, а если нет – то это будет сделано в Германии». По мнению Драги, «это нормальный прагматизм». Он считает, что «нужно опираться на европейское единство». Однако в том случае, если «оно не достигается, нужно делать по-другому». Премьер-министр не исключил того, что Италия сама закажет «Спутник V»: «Закажем, посмотрим. Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовым действовать самим», – передает ТАСС.
Напомним, Меркель заявила, что в ЕС «должны использовать любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам». При этом она «предпочла бы европейские закупки», но «если дело не дойдет до таких европейских закупок», то ее страна готова «пойти по германскому пути в одиночку».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Филиппины разрешили экстренное использование вакцины «Спутник V»
|
|
Филиппинское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования, сообщило Reuters.
«Известные и потенциальные преимущества [разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи] вакцины «Спутник V» перевешивают известные и потенциальные риски упомянутой вакцины», – приводит слова главы управления Роландо Энрике Доминго ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины. Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медсестра скончалась в Грузии после прививки вакциной AstraZeneca
Медсестра клиники в грузинском городе Ахалцихе, которая накануне впала в кому, как предполагается, после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca, скончалась в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Вакцинация в Грузии началась 15 марта. Прививаются пока только вакциной от коронавируса компании AstraZeneca, первая партия которой – 43 200 доз поступила в Грузию по линии UNICEF 13 марта. Грузия планирует к концу года вакцинировать 60-65% населения, или 1 млн 700 тыс. человек.
В четверг сообщалось, что медсестра клиники в грузинском городе Ахалцихе впала в кому, как предполагается, после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Вакцина BioNTech оказалась малоэффективна против штамма из ЮАР
Гонконгские эксперты выяснили, что разработанная в Германии вакцина компании BioNTech обеспечивает защиту от британского и бразильского штаммов нового коронавируса, но при этом менее эффективна против южноафриканского, сообщила South China Morning Post.
Как отметил профессор Лау Юйлун из правительственного департамента здравоохранения, выводы были сделаны как на основе наблюдений, так и лабораторных исследований. По его словам, препарат BioNTech не столь действен против южноафриканского штамма, как для двух других, хотя «он все еще эффективен», передает ТАСС.
В то же время гонконгские специалисты пока не смогли оценить эффективность против разных штаммов другой доступной здесь вакцины китайской компании Sinovac, ссылаясь на нехватку данных.
Вместе с тем местные эксперты пришли к выводу о том, что людям, переболевшим COVID-19 и желающим вакцинироваться препаратом компании BioNTech, следует делать прививку спустя 90 дней после выздоровления. При этом им будет достаточно всего одной дозы. «На данный момент пять раундов исследований показали, что одной дозы для выздоровевших пациентов будет достаточно», – отметил профессор Дэвид Хуэй.
В настоящее время в этом специальном административном районе Китая продолжается программа массовой вакцинации двумя препаратами компаний BioNTech и Sinovac.
Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев предупреждал, что вакцины от коронавируса будут утрачивать 5-10% эффективности после каждой сильной мутации COVID.
Напомним, в феврале ученые в США установили, что штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, на две трети снижает иммунный ответ организма в случае вакцинации препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech. После этого разработчики «Спутник V» предложили помочь Moderna и Pfizer улучшить эффективность их вакцин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военные атташе из 34 стран привились в Москве «Спутником V»
|
|
Военные атташе из 34 стран мира привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V» в лечебно-диагностическом центре Минобороны в Москве, сообщили в военном ведомстве.
«183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», – приводит ТАСС слова источника в Минобороны.
По информации военного ведомства, военные атташе вакцинировались в лечебно-диагностическом центре Минобороны России. Как пояснили в Минобороны, допущены к вакцинации были те, кто ранее не болел коронавирусной инфекцией и не имел противопоказаний. По словам заместителя начальника медицинского центра по медицинской работе Татьяны Кучерук, медики будут отслеживать состояние вакцинированных.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины. Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Минздраве сказали о защите россиян от вакцин-подделок
|
|
Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» официально зарегистрирована в стране и централизованно поступает в медучреждения, поэтому подделка данного препарата исключена, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором российской системы маркировки «Честный знак», заверили, что цифровая маркировка «Спутник V» обеспечивает строгую прослеживаемость от производства до конкретного медицинского учреждения, поэтому подделка препарата исключена.
«Каждая партия вакцины сопровождается соответствующей документацией, поступает централизованно в региональные министерства и департаменты здравоохранения, которые, в свою очередь, распределяют их по тем лечебным учреждениям, в которых проводится вакцинация», – говорит Козлов.
Так что, учитывая тот факт, что в гражданский оборот вакцина поступает централизованно, поскольку является бесплатной для населения страны, риски подмены того или иного препарата попросту исключены, заверяет врач. Он также подчеркивает, что нет абсолютно никакой необходимости просить медработника о проверке препарата, поскольку подмены быть ни в коем случае не может.
«Вакцина официально зарегистрирована в Российской Федерации и имеет регистрационное удостоверение. Направляют вакцины исключительно государственные органы. Гражданам абсолютно не стоит переживать по этому поводу», – уверен собеседник.
Он также обратил внимание на то, что за подделку вакцины, как и за подделку других лекарственных средств, следует уголовная ответственность.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что в Мексике изъяли партию препарата, дизайн и упаковка которого являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».
В Австрии заявили о наступлении в Европе третьей волны коронавируса
Третья волна пандемии коронавируса наступила в Европе, заявил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер.
Аншобер заявил на пресс-конференции в Вене, что «вся Европа уже в третьей волне», в том числе и Австрия, «это очевидно и совершенно однозначно», передает ТАСС.
Он добавил, что во многих регионах Европы третья волна ощущается очень интенсивно.
«Особенно затронутые регионы – мегаполис Париж, мегаполис Прага. Венгерские регионы, как вы знаете, там сейчас шкала (заболеваемости) растет чрезвычайно», – отметил министр.
Аншобер добавил, что такая же ситуация наблюдается вокруг Хельсинки и его пригородов, а также некоторых других регионов Европы.
«На эти обострения надо реагировать», – заявил министр.
По его словам, Австрия приближается к загрузке больничных палат интенсивной терапии, которая наблюдалась осенью 2020 года. Число заболевших за сутки в стране возросло на 3515 человек и достигло 508 тыс. 96 человек. Из них 468 тыс. 275 зараженных выздоровели. За сутки 42 человека с положительным анализом на коронавирус умерли. Общее число умерших за все время пандемии возросло до 9024.
Ранее в ВОЗ заявили, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, в то время как в Европе снова наблюдается подъем.
До этого в ФРГ заявили об отсутствии в Европе достаточного количества вакцин для сдерживания третьей волны пандемии.
9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
Производители масок обратились в Генпрокуратуру из-за опасности для медиков
Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) обратилась в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить госзакупки масок-респираторов класса FFP2 и FFP3.
Письма в ведомства были направлены, после того как в АСИЗ обратились представители нескольких больниц из Московской и Ленинградской областей с просьбой о независимой экспертизе. Эксперты АСИЗ проанализировали данные госзакупок и данные лабораторных испытаний представленных им образцов и обнаружили возможные несоответствия респираторов, которые закупили больницы, заявленным уровням защиты, пишет РБК.
В обращении в Генпрокуратуру и ФАС эксперты указали, что несертифицированные средства защиты несут «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19». АСИЗ просит Генпрокуратуру провести проверку умышленного завышения цен на СИЗ весной 2020 года или занижения, как это происходит сейчас.
Ассоциация также обратилась в Росздравнадзор с предложением создать рабочую группу для устранения пробелов в законодательстве, регулирующем обращение СИЗ.
В пресс-службе ФАС подтвердили получения обращения «СИЗ» и сообщили, что оно было передано в территориальные управления ФАС и органы финансового контроля Московской, Архангельской и Ленинградской областей для рассмотрения.
Ранее Роскачество проверило эффективность медицинских масок и пришло к выводу, что отдельные медицинские защитные маски не пропускают бактерии, но ни одна не гарантирует полную защиту от вирусов, при этом некоторые многоразовые маски, изготовленные не из ткани, ничем не хуже одноразовых.
На Украине зафиксировали рекорд прироста заболевших COVID за сутки
За прошедшие сутки на Украине зарегистрировали 15850 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало новым рекордным показателем с начала года, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
«15850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 19 марта. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник», – написал он в Facebook.
Отмечается, что за сутки госпитализированы 4444 человека, выздоровели 4592, скончались от осложнений 262 человека. Общее число случаев коронавируса за время пандемии на Украине достигло 1 519 926, выздоровели 1 248 782 человека, скончались от осложнений 29 515 пациентов.
Также Степанов уточнил, что за сутки на Украине проведено 115 274 исследования на коронавирус. За время пандемии в стране проведено более 7,5 млн ПЦР-тестов, коронавирус был подтвержден в 20% случаев.
Ранее власти Киева решили ввести строгие ограничения в городе из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом сроком на три недели – с 20 марта до 9 апреля.
Накануне Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
Число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, при этом в Европе снова наблюдается подъем, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Вуйнович заявила, что в Европе в последние шесть-семь недель, «когда цифры снижались, снова начался подъем», во многих странах снова возвращаются к локдауну и ограничениям. При этом в России больше недели наблюдается «постоянное снижение (количества заразившихся), оно идет хорошо», передает ТАСС.
Однако пока количества привитых от коронавируса недостаточно для того, чтобы полноценно сдерживать его распространение: необходимо, чтобы минимум 65% населения прошло вакцинацию.
«Да, именно ускоренная вакцинация может помочь пресечь эпидемию и ограничить число новых случаев», – подчеркнула представитель ВОЗ.
Вуйнович привела в пример борьбу с эпидемией натуральной оспы в Сербии в 1972 году, когда благодаря своевременному реагированию и ускоренным темпам вакцинации, распространение инфекции быстро удалось остановить, а количество жертв особо опасного заболевания не превысило 40 человек. Тогда в стране за три недели прививку получили 18 млн жителей, а около 10 тыс. человек были помещены в карантин.
«Сейчас мы говорим о другом вирусе, с другим распространением и клинической картиной. Но создание общего иммунитета через вакцинацию – это самый эффективный способ остановить вирус», – заключила она.
В данный момент в мире ведется много разговоров о побочных эффектах вакцин от коронавируса, «но все производители, все страны, все системы здравоохранения, которые вакцинируют, имеют очень жесткую систему наблюдения за любым ухудшением здоровья вакцинированного человека».
Это означает, что «любое тяжелое проявление сразу идет через систему и рассматривается, нужно ли временно остановить вакцинацию или нет».
«На данный момент я могу сказать, что в России все нормально, мы не видим тревожных сигналов», – добавила она, выразив надежду, что через год можно будет перейти «на постоянную сертификацию вакцин, потому что необходим год постмаркетингового наблюдения за вакцинацией».
«Конечно, никто не расслабляется. Надо рассматривать ситуацию очень детально, потому что иначе население не будет доверять», – отметила она.
Вуйнович также рассказала, что хорошо себя чувствует после вакцинации российским препаратом от коронавируса: «После первой и второй дозы у меня была небольшая температура, но это для меня нормально: после каждой вакцинации от гриппа у меня поднимается температура. Так что ничего нового, один вечер и все нормально. Такие побочные эффекты, как температура, головная боль или боль в месте укола, являются ожидаемыми после любой вакцинации».
Она напомнила, что с самого начала пандемии не раз заявляла о своей готовности привиться от коронавируса.
«Почему я вакцинировалась в России? Потому что я была здесь и потому что была возможность. На данный момент все хорошо, я рада, что вакцинировалась», – добавила эксперт.
Вместе с тем Вуйнович посоветовала невакцинированным россиянам пока воздержаться от весенних путешествий. Путешествие, по ее словам, является самым большим риском, которому человек может сам себя подвергнуть: «Ведь он будет контактировать с большим количеством людей, многие из которых, возможно, бессимптомные носители. Вирусом можно заразиться везде, даже в маске, которая снижает риск заражения, но не застраховывает вас от заражения на 100%».
«Если же поездка необходима, все время надо держать в уме, что ваш невидимый враг, вирус, все время рядом. Соблюдайте дистанцию, тщательно мойте руки, а если у вас появился любой симптом (коронавируса), например, температура, не нужно никуда выходить, оставайтесь дома», – добавила она.
Вуйнович также подчеркнула, что токсичные комментарии СМИ о разных аспектах пандемии, отражающие соперничество, не помогают делу борьбы с коронавирусом: «Здесь у нас нет соревнований, нет соперников среди людей. Даже если кто-то не дружит между собой, даже если есть какая-то вражда, у нас только две стороны – человечество и вирус. И СМИ могут значительно помочь в борьбе с инфодемией, которая вредит каждому человеку».
Она подчеркнула, что в СМИ распространяется множество «токсичных комментариев», касающихся различных аспектов пандемии: «Почему так? Иногда надо сделать шаг назад и подумать, почему это так воспринимается».
Как отметила представитель ВОЗ, СМИ играют гораздо большую роль, чем можно представить, и важными факторами тут является то, как передается информация, как задается вопрос журналистом.
«Далее эмоциональный аспект. Если корреспондент придает вопросу отрицательный или несколько агрессивный эмоциональный окрас, тогда аудитория не может запомнить всех деталей. Если мы говорим, что вакцина – это плохо (неважно, какая вакцина), в голове у населения через год или два остается только: вакцина – это плохо. Наука о коммуникациях это показала. В этой связи очень важно, что и как говорится», – продолжила она.
По словам Вуйнович, журналисты должны показывать, что сейчас происходит в разных странах. Ситуация постоянно меняется, но это не значит, что «завтра все не может вернуться».
«Потому что пандемия зависит от поведения людей, а не только от вируса. Вирус свое слово сказал: заражать буду, поражать буду. Человек же действует под воздействием того, что он слышал, а это СМИ. Так что СМИ могут играть значительную роль», – подчеркнула она.
«Если СМИ не будут использовать любую ситуацию, связанную с пандемией (вакцину, поведение, смертность), как возможность сказать «мы лучше, а вы хуже», тогда мы сможем все вместе восстановить нормальную жизнь в какое-то ближайшее время, я надеюсь», – резюмировала Вуйнович.
Ранее в ФРГ заявили об отсутствии в Европе достаточного количества вакцин для сдерживания третьей волны пандемии.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.
В понедельник премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая. Ранее председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V».
9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
Британия начала секретные переговоры с Индией из-за задержек в поставках вакцины
Великобритания начала секретные переговоры с Индией из-за задержки поставок вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca, из-за чего может замедлиться вакцинация британцев в возрасте до 50 лет, сообщают СМИ.
Газета Daily Mail со ссылкой на источник в правительстве сообщает, что накануне глава минздрава Британии Мэтт Хэнкок, выступая в парламенте, заявил, что «задержка» в поставках 5 млн доз вакцины из Индии является ключевым фактором в нехватке препарата, из-за которой в апреле замедлится вакцинация населения, передает РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что данные проблемы не помешают правительству вакцинировать все взрослое население страны к концу июля текущего года.
Источник в правительстве Британии сообщил, с партнерами в Нью-Дели «ведется конструктивный диалог для того, чтобы разобраться с проблемой».
По данным издания, переговоры ведутся о снятии ограничений на экспорт препарата в Великобританию. Ужесточение ограничений было связано с ростом заболевания коронавирусом в Индии.
Вакцинация в Британии бесплатна и проводится по приглашению Национальной системы здравоохранения, в данный момент в стране привиты от коронавируса почти 26 млн человек – жители старше 60 лет, представители групп риска, а также медики и работники домов престарелых. В настоящее время идет вакцинация людей старше 55 лет.
Ранее норвежские ученые раскрыли причину побочных эффектов от вакцины AstraZeneca.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.
Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.