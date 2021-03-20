Глава OMV посоветовал США не угрожать «трансатлантическим друзьям»

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Зеленский продлил санкции против Сбербанка

20 марта, суббота  |  Последнее обновление — 01:29  |  vz.ru
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Российский авиапром избавляется от балласта

Российский авиапром хочет стать эффективней Марина Лысцева/РИА Новости
Российский авиапром готовится к серьезной реформе. ОАК вместе с компаниями «Сухой» и «МиГ» войдут в единый корпоративный центр самолетостроения. В свое время европейские именитые конструкторские бюро нашли в себе силы объединиться. Так появился мировой лидер авиастроения наравне с Boeing – Airbus. Получится ли у России? Подробности...
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Путин объяснил Байдену, чем русские отличаются от американцев

Путин обозначил главный приоритет в отношениях с США Алексей Дружинин/ТАСС
REUTERS/Jonathan Ernst
Россия будет работать с США, но на своих условиях. Об этом заявил Владимир Путин в ходе видеовстречи с общественностью Крыма и Севастополя. Российский президент рассказал, как складывалось сознание американского истеблишмента и как исходя из этого видят взаимодействие с Москвой в Вашингтоне. «Но мы другие люди», – сказал Путин. В чем же суть этого различия и как оно отразится на отношениях между Россией и США? Подробности...
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Как поляки насладились крупнейшим унижением России

Церемония подписания Рижского мира Общественное достояние
Ровно сто лет назад, 18 марта 1921 года, в Риге делегациями РСФСР, Советской Украины и Польши был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую войну. Для России результатом провала военной кампании стали гигантские территориальные потери и политическое унижение. Которое, однако, затем очень жестоко аукнулось Польше. Подробности...
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США сделали ставку на хамство и бескомпромиссность

Китайцам пришлось напомнить главе Госдепа об элементарных правилах приличия Liu Jie/Global Look Press
Вслед за скандалом в отношениях России и США последовал дипломатический конфуз на первых переговорах команды Байдена с китайской делегацией на высшем уровне. Попытка американцев говорить с позиции силы вызвала резкую реакцию представителей Поднебесной, а китайский дипломат был вынужден дать американским партнерам урок политического этикета. Почему Байден и его команда в отношениях с главными оппонентами перешли на хамство? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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В советский рай Латвию больше не возьмут

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Случилось неожиданное: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предложил провести в стране «реиндустриализацию». Где? В Латвии? Откуда за последние 30 лет уехала почти половина населения, самого молодого, активного и умного. Подробности...
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России нужны не контрсанкции, а санкции

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Оборонительный подход к «санкциям» является ошибкой и следствием укоренившихся у нас заблуждений относительно взаимодействия политики и экономики в международной среде. Нет ни одного примера ослабления или нейтрализации противника одной только обороной. Подробности...
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Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва пока что обыгрывает Запад в войне за глобальное лидерство в борьбе с коронавирусом. Однако у наших противников еще остается возможность нанести серьезный, если даже не смертельный контрудар. Подробности...
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Пашиняна дожали

Хамство Байдена и отзыв посла

Немцев обязали вернуть Крым Украине

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
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Каким поисковиком вы пользуетесь в первую очередь?
  • Отечественным

  • Зарубежным
Вы получали какие-либо пособия от государства?
  • Да, в прошлом

  • Да, в настоящее время

  • Планирую получать в будущем

  • Нет, стараюсь обходиться своими силами
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский продлил санкции против Сбербанка
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    СМИ: Новые санкции США по «Северному потоку – 2» поставят крест на планах Байдена

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    Зафиксирован первый случай смерти после вакцины BioNTech

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    Путин объяснил Байдену, чем русские отличаются от американцев

    моральная ответственность


    Украина хочет вернуть Крым с помощью немецкой оккупации

    территориальные потери


    Как поляки насладились крупнейшим унижением России

    центр самолетостроения


    Российский авиапром избавляется от балласта

    утерянное достояние


    Юрий Алексеев: В советский рай Латвию больше не возьмут

    глобальное лидерство


    Геворг Мирзаян: Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

    оборонительный подход


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    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

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    Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?

    Глава OMV посоветовал США не угрожать «трансатлантическим друзьям»

    20 марта 2021, 00:23

    Текст: Антон Антонов

    Председатель правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле прокомментировал угрозы со стороны США из-за газопровода «Северный поток – 2».

    Он выразил надежду на реализацию проекта, который «имеет большое значение для безопасности снабжения европейского газового рынка». Зеле подчеркнул, что «ответственность за принятие решений лежит на Европе». «На протяжении десятилетий нас связывает глубокая трансатлантическая дружба с США. И друзья не должны угрожать друг другу», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Wiener Zeitung и Австрийское агентство печати.

    Глава OMV сказал, что при строительстве «Северного потока – 2» нужно принимать во внимание опасения небольших стран – членов ЕС. Он отметил, что у Берлина, который выступает куратором газопровода, есть четкая позиция по этому вопросу. Зеле призвал вести политический диалог и разъяснительную работу.

    США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.

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    На Украине испугались последствий запуска «Северного потока – 2»

    18 марта 2021, 07:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    После запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной, рассказал украинский экономист Олег Пендзин.

    Экономист напомнил, что мощность украинской ГТС составляет около 150-170 млрд кубометров газа в год, при этом обычно прокачивалось примерно 120 млрд. «А когда достроили «Северный поток» и другие мелкие «потоки» (имеется в виду, очевидно, «Турецкий поток» – прим.ВЗГЛЯД), то уже по результатам 2020 года Украина прокачивала 70-80 млрд кубометров газа, то есть меньше обычного», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

    Пендзин добавил, что, по приблизительным оценкам, прокачка газа в объеме менее 40 млрд кубометров в год является убыточной для ГТС. «Та цифра, которая может сохраняться как транзит в украинской ГТС после запуска «Северного потока – 2» в полном объеме, и все, что останется Украине после того, как Россия раскинула по разным газопроводам свои объемы, – около 35 млрд кубометров, а это ниже точки убыточности. Поэтому Украина крайне заинтересована в том, чтобы россияне «Северный поток – 2» не запустили», – добавил экономист.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.

    Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

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    Коментарии (36)
    В Кремле ответили на обвинения Евросоюза в адрес Путина
       19 марта 2021, 13:20
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    В Кремле категорически не согласны с прозвучавшими в Европейском союзе заявлениями в адрес президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, безусловно нет, мы категорически не согласны с подобными заявлениями», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Так он ответил на просьбу прокомментировать утверждения Евросоюза о том, что глава российского государства якобы несет политическую ответственность за происходящее с «лидерами оппозиции».

    Коментарии (22)
    В Чехии расследуют 21 случай смерти после вакцинации от COVID-19

    18 марта 2021, 16:00

    Текст: Елизавета Булкина

    За неделю в Чехии общее число смертей, заявленных как возможный результат вакцинации, возросло с 11 до 21, сообщил Государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ).

    «Общее число смертных случаев, которые подозреваются во взаимосвязи с вакцинацией от коронавируса, составляет 21, за последние семь дней их количество возросло на десять. Всего институтом получено 1923 сообщения о различных нежелательных последствиях вакцинации», – передает сообщение института РИА «Новости».

    Однако ГИКЛ подчеркивает, что все заявленные случаи – лишь подозрения, но ни в коем случае не доказанные нежелательные последствия вакцинации.

    «Между прививками и реакциями на них может существовать лишь взаимосвязь во времени без какой-либо взаимосвязи причин. Также могут быть заявлены такие нежелательные последствия, которые неправильно сформулированы», – отмечает институт.

    По данным ГИКЛ, из 1923 заявленных случаев нежелательных последствий значительную часть, а именно 1068 случаев, составляют самые банальные, например повышение температуры, озноб, усталость, общая слабость, а также боли или покраснения в месте инъекции.

    Все заявленные случаи подробно изучают специалисты, о самых серьезных сообщается в
    Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

    Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Чехии 27 декабря 2020 года. В стране применяются вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

    Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

    На фоне проблем с вакциной АвстрияДанияДемократическая Республика КонгоИсландияИрландияИталияНидерландыНорвегияИспанияГерманияФранция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.

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    Меркель: Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно
       19 марта 2021, 21:10
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    «Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», – цитирует Меркель ТАСС.

    По ее словам, такой сценарий развития возможен.

    Она отметила, что хотела бы сделать себе прививку AstraZeneca, несмотря на сообщения о побочных эффектах от нее. «Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я бы дождалась своей очереди. Но я бы в любом случае сделала бы это», – сказала канцлер.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины.

    Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.

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    Еврокомиссар прояснил перспективы «Спутника V» в Европе

    17 марта 2021, 15:57

    Текст: Алина Назарова

    Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», безусловно, является хорошим препаратом и входит в число кандидатов на применение в Евросоюзе, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

    «Среди вакцин – кандидатов (на применение в ЕС), конечно, есть «Спутник V». Это, безусловно, хорошая вакцина, русские – довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться», – сказал он на брифинге, трансляция которого велась в Twitter ЕК.

    Так Бретон ответил на вопрос о нехватке вакцин в Европе и возможности использования российской вакцины для компенсации этого дефицита, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.

    «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

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    Стало известно о подготовке новых санкций США против «Северного потока – 2»
       18 марта 2021, 22:25
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода, сообщили источники Bloomberg.

    Как ожидается, новый пакет санкций против «Северного потока – 2» будет представлен в виде доклада. Наряду с Nord Stream 2 AG в документе, согласно сведениям источников, будет фигурировать страховая компания, оказывающая услуги в рамках проекта, а также ряд других фирм, которые сотрудничают с судами, прокладывающими трубопровод в Балтийском море, передает ТАСС.

    Ранее США потребовали от строителей «Северного потока – 2» прекратить работу. В прошлую пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил санкциями участникам строительства газопровода. Двумя днями ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию.

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    Еврокомиссия признала третью волну коронавируса в ЕС
       19 марта 2021, 16:55
    Фото: FRIEDEMANN VOGEL/ЕРА/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Третья волна пандемии коронавируса нового типа развивается разными темпами в Евросоюзе, необходимо ускорить вакцинацию, заявила в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

    «Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией, мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения», – цитирует ТАСС Спинант. По ее словам, основная цель – вакцинация 70% взрослого населения Евросоюза.

    Ранее в Австрии заявили о наступлении в Европе третьей волны коронавируса. Напомним, в ВОЗ отметили, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, в то время как в Европе снова наблюдается подъем.

    До этого в ФРГ заявили об отсутствии в Европе достаточного количества вакцин для сдерживания третьей волны пандемии.

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    В Европалате призвали к перезагрузке отношений с Россией
       17 марта 2021, 08:18
    Фото: Michael Kappeler/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Европа допустила ряд ошибок в отношениях с Россией, которые достигли низшей точки, однако имеют шанс на перезагрузку, написал в австрийском издании Kurier президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.

    По его словам, нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды. Для этого Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры. В ситуации же с Украиной Евросоюзу стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтральность, полагает президент палаты.

    Точками приложения усилий могут стать, помимо прочего, вызовы, порождаемые изменением климата и цифровизацией, резюмирует Ляйтль, передает РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия всегда открыта к взаимодействию с Европейским союзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе.

    Перед этим глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». 

    Коментарии (4)
    Италия выразила готовность обойтись без «европейского единства» по «Спутнику V»

    19 марта 2021, 22:58

    Текст: Антон Антонов

    Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется, заявил премьер-министр страны Марио Драги.

    Как сообщил Драги на первой пресс-конференции в качестве премьера, канцлер Германии Ангела Меркель заявила ему, что если Европейское агентство лекарственных средств «одобрит «Спутник V» – хорошо, а если нет – то это будет сделано в Германии». По мнению Драги, «это нормальный прагматизм». Он считает, что «нужно опираться на европейское единство». Однако в том случае, если «оно не достигается, нужно делать по-другому». Премьер-министр не исключил того, что Италия сама закажет «Спутник V»: «Закажем, посмотрим. Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовым действовать самим», – передает ТАСС.

    Напомним, Меркель заявила, что в ЕС «должны использовать любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам». При этом она «предпочла бы европейские закупки», но «если дело не дойдет до таких европейских закупок», то ее страна готова «пойти по германскому пути в одиночку».

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    Коментарии (7)
    Москва обратилась к Болгарии с требованием не демонизировать Россию шпионскими скандалами

    19 марта 2021, 18:29

    Текст: Елизавета Булкина

    Посольство России в Болгарии требует прекратить до решения суда спекуляции о его причастности к делу о шпионаже, в рамках расследования которого ранее были задержаны шесть человек, говорится в официальном заявлении дипмиссии.

    «В условиях осложнения международной обстановки очевидны «неустанные» попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать нашу страну. Как следует из заявлений в ходе сегодняшнего брифинга Прокуратуры РБ [Республики Болгария], расследование в отношении задержанных 18 марта лиц, обвиняемых в шпионаже в пользу иностранного государства, еще не завершено. Рассчитываем, что до решения суда по данному делу спекуляции о якобы причастности России к разведывательной деятельности против интересов Болгарии будут прекращены», – цитирует ТАСС заявление посольства.

    Российская дипмиссия выразила уверенность, что «судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства».

    Ранее местные СМИ сообщили, что несколько человек, которые якобы занимались шпионажем «в пользу России», задержали в болгарской столице Софии. В Минобороны Болгарии сообщило о задержании двух военнослужащих по подозрению в шпионаже.

    Напомним, в феврале 2020 года Болгария назвала имена россиян, которые якобы причастны к отравлению оружейного бизнесмена Емилияна Гебрева. Весной 2019 года Гебрев заявил, что в 2015 году его якобы пытались отравить «Новичком».

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему Болгария внезапно нашла у себя «российских шпионов».

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    Путину собрались представить «газовый маневр»

    17 марта 2021, 11:15

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президиум госсовета разработал проект «газового маневра» для финансирования газификации в российских регионах, сообщают СМИ.

    Правительство России продолжает искать средства, для того чтобы оплатить программу социальной газификации в российских регионах до 2030 года, пишет газета «Ведомости».

    Одним из вариантов финансирования, дефицит которого в феврале вице-премьер Александр Новак оценивал как минимум в 500-600 млрд рублей, является так называемый газовый маневр, следует из доклада президиума госсовета по вопросу газификации в регионах.

    По словам источника, знакомого с подробностями подготовки президиума, до 15 марта текст доклада должен был уйти в администрацию президента.

    Суть маневра заключается в том, что часть затрат на газификацию домовладений граждан, которая для населения должна стать бесплатной (то есть не будут, как на данный момент, взиматься средства за доведение трубы до участка), переложат на крупных потребителей газа – предприятия, объекты энергетики, организации и другие юрлица.

    Напомним, в январе президент Владимир Путин на онлайн-встрече с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером попросил рассказать об итогах работы за год, прохождении зимнего максимума и планах по газификации России.

    Коментарии (1)
    Европейский лекарственный регулятор сделает заявление о ситуации с вакциной AstraZeneca

    17 марта 2021, 16:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Европейский лекарственный регулятор (EMA) сообщит о дальнейшем применении вакцины AstraZeneca в ЕС в четверг, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Я доверяю вакцинам и их производителям. Что касается ситуации с AstraZeneca, ЕМА завтра распространит заявление с разъяснениями по этой теме», – заявила фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

    На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.

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    Послы ЕС согласовали санкции против России

    17 марта 2021, 13:14

    Текст: Елизавета Булкина

    Послы 27 стран – членов Евросоюза согласовали новые санкции против физических лиц, в том числе против россиян, которые, по их мнению, ответственны за нарушение прав человека, сообщил источник в делегации одного из государств в Совете ЕС.

    «Постоянные представители окончательно одобрили новый черный список нарушителей прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Россию, Китай, Ливию», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Ожидается, что решение утвердят на заседании глав МИД ЕС 22 марта.

    Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.  

    Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза.

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    В Австрии заявили о наступлении в Европе третьей волны коронавируса

    19 марта 2021, 15:21

    Текст: Наталья Ануфриева

    Третья волна пандемии коронавируса наступила в Европе, заявил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер.

    Аншобер заявил на пресс-конференции в Вене, что «вся Европа уже в третьей волне», в том числе и Австрия, «это очевидно и совершенно однозначно», передает ТАСС.

    Он добавил, что во многих регионах Европы третья волна ощущается очень интенсивно.

    «Особенно затронутые регионы – мегаполис Париж, мегаполис Прага. Венгерские регионы, как вы знаете, там сейчас шкала (заболеваемости) растет чрезвычайно», – отметил министр.

    Аншобер добавил, что такая же ситуация наблюдается вокруг Хельсинки и его пригородов, а также некоторых других регионов Европы.

    «На эти обострения надо реагировать», – заявил министр.

    По его словам, Австрия приближается к загрузке больничных палат интенсивной терапии, которая наблюдалась осенью 2020 года. Число заболевших за сутки в стране возросло на 3515 человек и достигло 508 тыс. 96 человек. Из них 468 тыс. 275 зараженных выздоровели. За сутки 42 человека с положительным анализом на коронавирус умерли. Общее число умерших за все время пандемии возросло до 9024.

    Ранее в ВОЗ заявили, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, в то время как в Европе снова наблюдается подъем.

    До этого в ФРГ заявили об отсутствии в Европе достаточного количества вакцин для сдерживания третьей волны пандемии.

    9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.

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    Словакия продлила режим ЧС из-за коронавируса

    17 марта 2021, 20:00

    Текст: Елизавета Булкина

    Власти Словакии продлили на 40 дней режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, срок действия которого заканчивался 19 марта. Также введен запрет для жителей страны на отдых за рубежом, сообщило Словацкое телевидение.

    Отдых за рубежом запрещен в связи с распространением в Словакии новых штаммов коронавируса, передает ТАСС.

    С 1 января в стране ужесточили ограничительные меры для сокращения социальных контактов граждан. С 17 февраля все прибывающие в страну должны пройти двухнедельный карантин, который можно прервать на восьмой день при наличии отрицательного теста на коронавирус. Кроме того, в Словакии действует комендантский час, закрыты предприятия оказания бытовых услуг и большинство магазинов.

    В Словакии за все время пандемии коронавирус зафиксирован у 342 430 человек, умерли 8738.

    Ранее режим ЧС действовал в стране с 16 марта по 14 июня прошлого года. 1 октября власти приняли решение восстановить режим.

    Первая партия российской вакцины «Спутник V» 1 марта поступила в Словакию. Ее использование, как проинформировал Минздрав страны, должно начаться во второй половине текущего месяца.

    Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав страны разрешил применение препарата. Глава Минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера. Позже на фоне правительственного кризиса министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк подал в отставку.

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