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Зеленского высмеяли за вакцинацию с голым торсом
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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сделал прививку от коронавируса, вакцинировавшись индийским препаратом Covishield. Во время прививки Зеленский сидел с голым торсом, на что обратили внимание украинские журналисты и пользователи соцсетей.
«А зачем Зеленский оголил торс во время вакцинации?» – задалась вопросом журналистка «Страна.ua» Олеся Медведева в своем Twitter.
Девушка прикрепила к публикации фотографию с вакцинации Зеленского и министра здравоохранения Украины Максима Степанова, отметив, что последний прививался в джемпере. Пошутили над украинским президентом и пользователи Instagram, предположив, что ему вкололи витамины. Также пользователи Сети обратили внимание, что президент бреет грудь. Некоторые после публикации фотографии Зеленского с голым торсом сделали фотожабы. Например, журналист Антон Комаров разместил шуточный снимок, где украинскому лидеру делают татуировку с логотипом кондитерской корпорации Rochen, пишет «Страна.ua».
Издание отмечает, что раздеваться перед камерами – сомнительный шаг, и лидеры других стран во время прививки от коронавируса такого себе не позволяли. В качестве доказательств портал привел фотографии с вакцинаций президента США Джо Байдена, премьер-министров Великобритании и Израиля Бориса Джонсона и Биньямина Нетаньяху, которые делали прививку одетыми. Как предположило издание, перфоманс Зеленского был продиктован политтехнологией: якобы президент должен нравиться избирателю, в том числе и в физическом смысле, «вплоть до того, что у женской части населения политик должен вызывать сексуальное влечение».
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Напомним, Зеленский привился от коронавируса вместе с украинскими силовиками в Донбассе.
Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
В России оценили вероятность украинского сценария в энергетике
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Возможность серьезных аварий в энергосистеме России, которые привели бы к масштабным отключениям, как на Украине, маловероятна, заявил директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.
«Мне представляется ситуация возникновения в российской энергосистеме серьезных аварий, которые привели бы к серьезным масштабным отключениям, маловероятной», – цитирует РИА «Новости» Сасима.
По его словам, с точки зрения надежности российская энергосистема выглядит более весомо, кроме того, Россия может помогать коллегам в их сложной ситуации с помощью экспорта электроэнергии. «У нас уже развитие единых рынков идет, на котором мы, наверное, могли бы быть успешны», – добавил он.
Также Сасим отметил, что система договоров о предоставлении мощности (ДПМ), которая была введена как механизм гарантий инвесторам сохранения и доходности их вложений при строительстве электростанций, не только позволила создать в России серьезные энергомощности, но и стала одним из немногих примеров в энергетике, когда инвесторов «не обманули».
В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России в тестовом режиме.
Из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.
Глава «Нафтогаза» поделился планами на случай «вторжения» России
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Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал о планах компании «в случае нарастания российской агрессии и оккупации большей территории Украины».
«Мы должны сделать все возможное, чтобы эта агрессии не нарастала. НАК «Нафтогаз» для этого борется против достройки газопровода «Северный поток–2». Сейчас эта борьба, по моему мнению, относительно успешная, наши шансы довольно неплохие, особенно при содействии Соединенных Штатов. Пока идет транзит российского газа по территории Украины, стоимость агрессии для России достаточно высока. Это значительно уменьшает вероятность полномасштабного вторжения. Если же оно произойдет, следует понимать, что большинство наших активов вывезти невозможно. Особенно если мы говорим о месторождениях нефти или газа на востоке Украины или в Полтавской области – есть угроза потерять большие газоносные площади. Конечно, у нас есть план мобилизации и план действий по перемещению людей и оборудования вглубь страны, но это секретная информация», – передает tyzhden.ua слова Коболева.
Он также озвучил план действий на случай, если «Северный поток–2» будет достроен и транзит российского газа снизится до 15–20 млрд кубометров в год.
«Мы подготовились к такому сценарию. Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и будем получать их по справедливой цене. Да, мы рискуем потерять доходы от транзита и компонент безопасности, но в то же время у нас не будет дефицита топлива. На газовом рынке мы относительно защищены. Зато на рынке электроэнергии мы сейчас зависимы от импорта из Белоруссии. Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения», – сказал Коболев.
Он также оценил возможность покупки газа в России.
«Такие договоренности невозможны без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль, а это уже само по себе является угрозой Украине, поскольку будет посягательством на суверенитет. Я не верю, что закупка газа в России может быть сугубо коммерческой операцией», – сказал глава «Нафтогаза».
Ранее Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев.
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США отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами
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США пока не собираются передавать вакцину от коронавируса другим государствам, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Нет», – ответила она на вопрос о том, согласятся ли власти США предоставить вакцину Мексике в случае соответствующего запроса. Как заявила Псаки, президент США Джо Байден «ясно давал понять, что его цель – добиться, чтобы каждый американец получил прививку». Только после того, как США «достигнут этой цели», Вашингтон готов будет «с радостью обсудить дальнейшие шаги», передает РИА «Новости».
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны проявить «вакцинную солидарность» и покончить с «вакцинным национализмом», поддержав вакцинацию не только у себя, но и в бедных странах. Всемирная организация здравоохранения указывала, что для победы над коронавирусом необходимо победить его «повсеместно». В ВОЗ подчеркнул, что в долгосрочной перспективе в интересах каждой страны поддержать «вакцинное равенство». Мировая экономика может понести убытки в 9 трлн долларов из-за отсутствия равного доступа к вакцинам.
Эксперт объяснил европейские обвинения в адрес России в «вакцинной дезинформации»
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«Евросоюз хотел бы привить как можно больше людей и всем раздать свои вакцинные паспорта, но дело в том, что у них вакцин нет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия пытается нанести ущерб Евросоюзу, используя «вакцинную дипломатию».
«Вакцинную дипломатию, о которой заявил Жозеп Боррель, сейчас ведут абсолютно все страны мира, у кого есть вакцина против коронавируса. Евросоюз не исключение», – отметил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Но, добавил эксперт, проблема европейских стран состоит в том, что им физически не хватает препаратов западного производства для вакцинации своих граждан.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник обвинил Россию в том, что она своими кампаниями дезинформации пытается очернить демократию Евросоюза. В качества примера Боррель привел сообщения «прокремлевских СМИ» о вакцинах против коронавируса. По словам главы евродипломатии, посредством «так называемой вакцинной дипломатии» Россия якобы пытается дискредитировать западные препараты против COVID-19 и повысить привлекательность вакцины своего производства.
«Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали», – цитирует Deutsche Welle выступление Борреля на слушаниях специального комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС.
Если что и очерняет европейскую демократию, так это то, что страны Евросоюза не могут обеспечить вакцинацию собственными силами, полагает Кузенцов. «ЕС хотел бы привить как можно больше людей и всем раздать свои вакцинные паспорта, но дело в том, что у них вакцины нет, а привили они только людей старшего возраста», – отметил эксперт. Он напомнил об очередях на вакцинирование в странах Евросоюза, что также, по словам эксперта, плохо влияет на репутацию западных препаратов.
«По этому поводу в странах Евросоюза большие проблемы. А когда у них проблемы, они вместо того, чтобы их признать, считают, что надо обвинить в этих проблемах всех окружающих», – подытожил Кузнецов.
Напомним, вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована почти в 40 странах мира, в том числе в одном государстве ЕС – Венгрии (которая не стала дожидаться согласования в уполномоченных структурах Евросоюза), а также в не входящих в Евросоюз Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории. В понедельник национальный фармацевтический регулятор Чехии приступил к изучению документации «Спутника V» по поводу возможного использования вакцины в стране.
В понедельник помощник президента Аргентины Сесилия Николини сообщила о том, что результаты использования российской вакцины «Спутник V» обнадеживают. Всего страна должна получить 30 млн доз вакцины. В конце февраля Москва и Буэнос-Айрес договорились о производстве «Спутника V» в Аргентине. Николини также сообщила об интересе Аргентины в получении доступа к двум другим российским вакцинам против COVID-19 –«ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В Аргентине доверяют технологическому развитию и науке России, сказала помощник президента.
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Порошенко сравнил вакцину от COVID-19 для Украины с фекалиями
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Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
Порошенко рассказал, что «вернулся с Прикарпатья», где сложилась «критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей». Там он спросил, почему люди «отказываются вакцинироваться». «Прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии – потому что г***о привезли», – приводит слова Порошенко РИА «Новости».
Он пояснил, что Украина получила плохой препарат «из-за коррупции и профнепригодности». Причинами нового всплеска заболевания в западных регионах Украины Порошенко назвал работающие лыжные курорты и новый штамм коронавируса. Лидер парламентской фракции «Европейская солидарность» посетовал, что «кое-кто никак (не наестся) и никак не отдохнет».
«Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом... Ситуация критическая», – заявил он.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
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На Украине подготовили новый закон о срочном призыве резервистов
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Власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны, сообщил руководитель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич.
«Законопроект касается введения нового вида службы, предусматривающего контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период – прим. ВЗГЛЯД). Этот инструмент позволит очень оперативно на протяжении суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства, привлечь уже имеющийся резерв», – цитирует «Интерфакс-Азербайджан» Завитневича.
По его словам, в данный резерв войдет небольшая группа граждан, «которые уже отслужили, имеют боевой опыт». В связи с этим он подчеркнул, что мобилизация и формирование оперативного резерва имеют существенное отличие. Вместе с тем законопроект предлагает реформировать местные органы воинского управления путем создания на базе военных комиссариатов соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Он также предлагает усовершенствовать порядок осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе ведение воинского учета резервистов.
Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении в сентябре прошлого года.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи, чтобы улучшить оперативную совместимость Украины с НАТО.
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Экс-командующий ЧФ России оценил поставку США катеров Киеву
США поставками катеров подливают масла в огонь, вселяя в Украину уверенность в возможности собственных ВМС провести успешную десантную операцию против России, заявил командующий Черноморским флотом России (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.
«Принцип США по отношению к Украине таков: «Нате, Боже, что нам негоже», то есть американцы поставляют украинцам катера для создания так называемого «москитного флота» [быстроходные и маневренные малые боевые корабли]. Эти катера также нужны Киеву, чтобы иметь если не превосходство, то хоть какое-то влияние на море, и тут американцы рады подлить масла в огонь не только в Азовском, но и на Черном море», – передает РИА «Новости» слова Комоедова.
При этом адмирал исключил возможность того, что насыщение украинских ВМС новыми кораблями позволит Киеву провести даже гипотетически успешную десантную операцию против России в районе Крыма. Такого рода маневры – самые сложные и затратные в военно-морском деле, полагаться на силу одних катеров в них невозможно, отметил он.
«Если и планировать нечто подобное, то уровень должен быть гораздо более масштабный: такая операция потребует далеко не только средства доставки, то есть корабли и катера. Она состоит из нескольких этапов: посадка десанта, переход морем, сопровождение авиацией, разведка и, наконец, высадка на берег при огневом прикрытии. На каждом из этих этапов на десант может быть оказано мощное огневое воздействие противоборствующей стороны, так что я не склонен полагать, что украинцы даже при помощи США решатся на такой шаг», – подчеркнул Комоедов.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. Кроме того, Киеву был обещан новый транш в 150 миллионов долларов в случае успеха военной реформы в этой стране.
Пентагон назвал условие получения Киевом 150 млн долларов
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Украина получит 150 млн долларов в рамках оборонного бюджета США за 2021 финансовый год (начался 1 октября), когда в Вашингтоне убедятся, что Киев добился прогресса по военным реформам, заявил Пентагон.
Всего Конгрессом было одобрено предоставление Киеву в 2021 финансовом году 250 млн долларов. Как пояснили в американском военном ведомстве, «остающиеся 150 млн долларов» Киеву выделят, если Пентагон и Госдеп подтвердят, что «Украина добилась значительного прогресса в ключевых военных реформах в этом году, как того требует оборонный бюджет».
В Пентагоне заявили, что Украина должна продолжать реформы для «повышения открытости и подотчетности в оборонной промышленности, закупках и модернизации оборонного сектора в соответствии со стандартами и принципами НАТО». Вашингтон заверил, что остается привержен оказанию Киеву помощи «для продвижения евроатлантических устремлений» Украины, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. В ноябре сообщалось, что с 2014 года оказали Киеву помощи на сумму около 4,1 млрд долларов.
Назван возможный срок снятия ограничений из-за COVID-19 в России
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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации», – передает ТАСС слова вице-премьера.
По словам Голиковой, чтобы определить конечную дату достижения коллективного иммунитета, была разработана эпидемиолого-математическая модель в каждом регионе страны и в целом по России. У нее достаточно много компонентов, исходя из которых она определяет дату коллективного иммунитета. «В этой связи до тех пор, пока мы не достигнем коллективного иммунитета, нужно соблюдать принятые ограничительные меры», – добавила она.
Голикова отметила также, что число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России снижается.
«Цифры новых случаев коронавирусной инфекции хоть и обнадеживающе уменьшаются, по-прежнему остаются достаточно серьезными. И вы помните, что когда в мае месяце мы уходили на некоторые послабления, то как раз находились примерно в этой точке по количеству новых случаев, в которой находимся сейчас», – рассказала она.
По словам Голиковой, сейчас ситуация осложняется тем, что зима и начало весны являются периодом распространения традиционных вирусных инфекций. «Хотя должна сказать, что ковид практически вытеснил грипп, плюс важно, что мы провели массовую вакцинацию против гриппа и традиционный «горб» подъема заболеваемости по гриппу сейчас существенно меньше, чем он был в предыдущий год», – отметила она.
Голикова добавила также, что Россия перед праздниками 23 февраля и 8 марта в этом году не стала расширять список стран, с которыми возобновлено авиасообщение, так как учла опыт прошлого года.
«Несмотря на начинающуюся пандемию, несмотря на то, что уже «полыхала» Европа, несмотря на наши уговоры не ездить в прошлом году на 23 февраля и 8 марта, наши граждане уехали даже в закрытую Европу. Чтобы не повторять ошибок, хотя понятно, что сейчас другая ситуация – у нас есть опыт, мы не пытались открываться с дополнительными странами до 8 марта и продлили приостановление авиасообщения с Великобританией», – сказала она.
По словам Голиковой, закрытие границ с Великобританией до 16 марта включительно – это «абсолютно осознанная позиция, связанная во многом с тем печальным опытом, который продемонстрировали наши граждане в прошлом году». «2 марта – такая своеобразная дата, когда у нас официально появился первый пациент, привезший в конце февраля новый коронавирус из Милана, – это точка отсчета, от которой у нас довольно быстрыми темпами по нарастающей, а мы ведем свой отсчет от 16 марта 2020 года, стала серьезно нарастать заболеваемость новой коронавирусной инфекцией», – пояснила она.
Как отметила вице-премьер, в целом Россия постепенно движется к открытию границ с другими странами. «Мы постепенно это делаем, и как только у нас появляется возможность открыть ту или иную страну, оперативный штаб принимает решение. Делаем это весьма аккуратно, у нас разработаны критерии, по которым мы отбираем страны, но не всегда все зависит от нас. Многие страны – и в первую очередь это связано с распространением заболеваемости у них – не готовы открываться или предлагают очень жесткие ограничительные меры при прилете в страну. Поэтому когда на оперативном штабе принимаются такие решения, мы взвешиваем все «за» и «против» и стараемся максимально обезопасить страну и наших граждан от завоза новой коронавирусной инфекции, в том числе мутирующих штаммов», – объяснила она.
Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
В понедельник в сообщении оперативного штаба в Telegram указывалось, что «за последние сутки в России выявлен 11 571 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2097, Санкт-Петербурге – 943, Московской области – 629. Всего в стране выявлено 4 257 650 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 823 074 человек, из них 11 277 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 333 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 86 455 человек.
28 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 359. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 212.
Эксперт объяснил цель закона об ускоренном призыве резервистов на Украине
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«Ситуация в Донбассе такова, что есть вероятность пусть не полномасштабной войны, но серьезного обострения обстановки», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя намерение Киева принять закон об ускоренном – в течение суток – призыве резервистов «в случае обострения на фронте».
«Цель инициативы властей – обеспечить пополнение боевых частей, не прибегая к мобилизации, за счет так называемого резерва, то есть тех, кто имеет опыт боевых действий. Ситуация в Донбассе такова, что есть вероятность пусть не полномасштабной войны, но серьезного обострения обстановки», – полагает украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, который позволяет в течение суток призвать резервистов «в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства». Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Завитневич. Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении в сентябре прошлого года.
«Как правило, возвращение к военным сценариям решения проблемы Донбасса стимулирует как внешнее давление, так и внутриукраинская политическая ситуация», – отметил Золотарев.
Призыв резервистов не обязательно позитивно скажется на боеспособности ВСУ, полагает эксперт. «Например, в 2014 году бойцов-резервистов, имеющих определенную военно-учетную специальность, использовали совершенно не по назначению, – указал собеседник. – Но, по логике вещей, это решение верное. Оно поможет оперативно пополнять воинские части. В бригадах ВСУ отмечается почти 40-процентный некомплект, явный некомплект в тех бригадах, которые находятся на линии соприкосновения. Это секрет Полишинеля». Понятно, что воинское подразделение не может за считанные часы стать боеспособным, добавил эксперт.
«Таким образом, ход правильный, но он не сделает воинские части в Донбассе полностью боеспособными», – резюмировал Золотарев.
Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
«В условиях, когда в информационной среде постоянно нагнетается информация, что завтра могут начаться боевые действия, а мы живем в окружении недружественных к нам государств – подобного рода практика абсолютно понятна», – в свою очередь отметил украинский политолог Константин Бондаренко.
Однако идти отвоевывать Крым, как призывают некоторые киевские политики, речь пока не идет, заметил собесденик. «На Печерских холмах не сидят самоубийцы. Но то, что эти действия направлены на поднятие боевого духа у населения, совершенно точно», – полагает эксперт.
Однако говорить о популярности такой меры не приходится, отметил собеседник. «Ни в одной стране мира резервисты не выказывают большого желания служить. Мобилизационные действия всегда вызывают недовольство. Люди вынуждены оставлять на какое-то время семьи и работу», – подчеркнул политолог.
За годы военного конфликта, если сравнивать с предшествующим периодом 2013-2014 годов, техническое оснащение украинской армии выросло как за счет собственных оборонных мощностей, так и за счет техники, покупаемой за рубежом, констатировал Бондаренко. «Главное как раз в том, чтобы резервисты смогли испытать новую технику, понять, как она работает. Человек, который проходил срочную службу от 5 до 20 лет назад, не понимает, как это устроено в современных реалиях. В этом смысл призыва резервистов во всех странах – чтобы люди овладели новыми техническими навыками», – считает эксперт.
Добавим, что в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи, чтобы улучшить оперативную совместимость Украины с НАТО.
Во вторник член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) на Минских переговорах от Украины Сергей Гармаш заявил, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в течение ближайших десяти лет. Ранее, в феврале глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
В начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм.
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Онищенко сказал о выборе между российскими вакцинами против коронавируса
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Если есть какие-то противопоказания, то врач сам назначит подходящий тип вакцины от коронавирусной инфекции, а самим гражданам выбирать препарат никто не позволит, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V», но производители обещают, что этой весной уже будут доступны и две другие.
По словам Онищенко, когда будут доступны все три вакцины, то россиянам не дадут выбирать, каким препаратом привиться, поскольку граждане непрофессионалы в этой области.
«Нам надо прививаться, причем теми вакцинами, которые нам предлагают. Есть те вакцины, где есть противопоказания, поэтому каждому индивидуально препарат врач назначит. Если он скажет, что этим типом вакцины вам нельзя прививаться, то это другое дело, а нам, гражданам, просто выбирать – такого не бывает. Вы же не выбираете себе средство от давления или кардиологические какие-то, а следуете назначениям врача», – говорит депутат.
Если же окажется, что человеку подходят все три типа вакцины, то прививку сделают тем препаратом, который находится в избытке, чтобы соблюсти баланс, продолжает собеседник. «Раз все три вакцины разрешены без изъятий, то значит они и так все подходят подавляющему большинству людей. Соответственно, что есть, тем и надо прививаться», – заключил Онищенко.
В марте этого года ученые также обещают выпустить «облегченную» вакцину «Спутник Лайт».
Ранее Онищенко рассказал, что в России разработали три вакцины всех типов, которые существуют: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая «ЭпиВакКорона» и третья – классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина «КовиВак».
Украинский суд разрешил задержать Шария
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Суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене, для доставки в суд с целью рассмотрения избрании ему меры пресечения.
По данным издания «Украинская правда», решение суда было вынесено 25 февраля и обжалованию не подлежит.
Ранее СБУ ознакомила адвокатов блогера Анатолия Шария с материалами обвинения, в которых ходатайствует о его задержании и начале процедуры экстрадиции по подозрению в госизмене.
СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.
Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.
Аргентина оценила результаты применения «Спутника V»
Результаты использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» обнадеживают, сообщила помощник президента Аргентины Сесилия Николини.
По ее словам, «результаты вакцины очень обнадеживающие», причем «не только с точки зрения безопасности и эффективности». Николини отметила, что «побочные эффекты находятся в пределах нормы». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» через 12–18 месяцев – требуется время на обустройство завода, передачу технологий, нужно поставить оборудование и найти персонал, передает РИА «Новости».
Николини также заявила об интересе Аргентины в получении доступа к российским вакцинам против COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В Аргентине доверяют технологическому развитию и науке России, сказала она, выразив уверенность, что «другие разработки, безусловно, будут настолько же качественными», как «Спутник V».
10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина должна получить 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. В конце февраля Москва и Буэнос-Айрес договорились о производстве «Спутника V» в Аргентине.
В Крыму ответили на заявление Авакова о возвращении под контроль Киева
Депутат крымского парламента Алексей Черняк прокомментировал слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что поставлять воду в Крым следует только при условии контроля Киева над регионом.
Черняк объяснил Авакову, что «Крым никогда не вернется в состав Украины». Депутат заявил: «Неужели это до сих пор не могут осмыслить политики или чиновники Украины?». Он подчеркнул, что в Крыму «со всеми проблемами справлялись и будут справляться и дальше». Черняк выразил уверенность, что «с такой поддержкой, которую оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением».
Черняк сказал, что в Киеве «как мантру» повторяют одни и те же заявления, хотя в Крыму о них даже не вспоминают. «Каждый день одно и то же, аж смешно. Крымчане знали, на что шли, поэтому сворачивать, а уж тем более возвращаться, никто даже не думает», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, прeзидент России Владимир Путин на ежeгодной прeсс-кoнференции пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
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Украинским медикам стало плохо после вакцинации от коронавируса
Несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca, сообщила директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко.
По ее словам, всего с 25 февраля было привито около 60 врачей и медсестер, в том числе из числа сотрудников скорой помощи. Уже на следующий день почти половина из них почувствовала сильнейшее недомогание, передает УНИАН.
«Наблюдалась реакция в виде повышения температуры – от 37,2 до 38,5 градусов. Ухудшение общего состояния», – пояснила Якименко.
После этого другие медики начали массово отказываться от прививок. Во время предварительной записи они полагали, что получат американский препарат Pfizer. «Именно ею изначально согласились привиться 496 медицинских работников. В результате мы получили AstraZeneca индийского производства», – отметила чиновница.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.