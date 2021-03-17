Политолог об интервью Байдена: В стабильной ситуации такие заявления не делаются

«Байден пытается повысить градус противостояния с Россией и заработать на этом политические очки внутри страны. Поэтому он эмоционально доводит ситуацию до предела», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя антироссийские высказывания американского лидера Джо Байдена в интервью телекомпании ABC.

«Такие эмоционально накаленные слова – это полное безумие. С какими рамками к этому не подходи, его заявления находятся за гранью добра и зла. Когда такие вещи говорит президент страны, то это что-то из ряда вон выходящее», – сказала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

По ее словам, заявление американского лидера связано с ощущением тревоги, угрозы и понимания того, что президент России Владимир Путин является одним из важнейших мировых лидеров. «Если честно говорить, то авторитет Путина выше, чем у Байдена», – добавила собеседница.

«Глава США понимает, что ему придется заниматься внешней политикой. Он пытается повысить градус противостояния с Россией и заработать на этом политические очки внутри страны. Поэтому он эмоционально доводит ситуацию до предела», – поясняет Федорова.

Политолог также отметила, что «в хорошей стабильной ситуации такие заявления не делаются». «Есть ощущение содержательного бессилия. Кроме того, эмоциональность и стремление бросаться сильными словами не производят хорошего впечатления на избирателей», – резюмировала эксперт.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. В этой связи он упомянул в разговоре с журналистом издания российского президента Владимира Путина. «Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден позволил личные нападки в адрес Путина.

При этом американский президент не уточнил, как российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Отвечая на вопрос о том, какова будет эта «цена», президент США сообщил: «Вы скоро увидите».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал заявление Байдена «триумфом политического маразма США и возрастной деменции их руководителя». Заместитель Турчака Александр Хинштейн в свою очередь отметил, что заявление Байдена – «верх, а точнее низ политического бескультурья и маргинальности».

«Даже в самые лихие времена холодной войны западные лидеры не опускались до площадной брани, до прямых, ничем не подтвержденных голословных оскорблений, до перехода на личности. Не хочется опускаться до уровня этой дискуссии, но ощущение такое, что Байден сошел с ума. Это агония, это осознание бессилия перед стремительным ростом и усилением нашей страны», – отметил он.

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