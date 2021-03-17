Глава Минкультуры пренебрежительно отозвалась о «Евровидении»

Министерство культуры не должно участвовать в отборе претендентов от России на международный музыкальный конкурс «Евровидение», заявила глава ведомства Ольга Любимова на заседании комитата Госдумы по культуре, подчеркнув, что сам конкурс «так себе» и лично ее не интересует.

«Я считаю, что министерство культуры в принципе в «Евровидении» не должно принимать участие, потому что это конкурс, честно говоря, так себе. У нас прекрасная новость: у нас будет конкурс Рахманинова – вот это большая радость, к юбилею Рахманинова, 150 лет... Самое главное, что у нас помимо конкурса Чайковского появляется конкурс Рахманинова, это огромная моя радость. Я совершенно уверена, что эти два конкурса никак не пересекутся, результаты конкурса Рахманинова нас порадуют», – передает ее слова РИА «Новости».



На замечание о том, что в Минкультуры может поступить петиция о пересмотре результатов отбора на «Евровидение», Любимова заявила, что для обсуждения конкурса и кандидатов существуют другие площадки.



«Меня вообще, если честно, этот конкурс не очень интересует. Я считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоиться... Он вообще к культуре не имеет никакого отношения и не имел никогда», – сказала министр.

Напомним, в эфире Первого канала объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от России станет российско-таджикская певица Manizha с песней Russian Woman. Позже было опубликовано видео конкурсной песни Manizha для «Евровидения».

В свою очередь продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская заявила газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые места представитель от России певица Manizha с композицией Russian Woman на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» не сможет. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости».

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.