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Китай пригрозил ответными мерами в случае введения новых санкций США
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Китай выступает против введения новых санкций США из-за Гонконга и примет необходимые ответные меры, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Это является серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, грубым вмешательством во внутренние дела КНР... Китай решительно выступает против этого», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Также он добавил, что Пекин примет необходимые ответные меры.
Ранее госдеп США пообещал ввести санкции против финансовых ведомств, осуществляющих операции еще с 24 чиновниками КНР и Гонконга, чьи действия привели к «снижению автономии» административного района.
Накануне глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин надеется, что вскоре США отменят повышенные пошлины на импорт из Китая и санкции в отношении китайских компаний.
Напомним, Ван И призвал США «перестать очернять Коммунистическую партию Китая и политическую систему КНР». Кроме того, от США требуют «прекратить оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете».
На Украине в проблемах вакцины AstraZeneca в Европе обвинили Россию
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Глава украинского министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.
«Спутник» еще не одобрен к применению в Европейском союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента «Спутника» – вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», – написал Ткаченко в своем Telegram.
Министр отметил, что «очень тщательно проверил бы, из каких источников появилась информация о псевдоопасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространение этих страшилок в европейских СМИ».
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
При этом минздрав Украины не увидел проблем с вакциной от AstraZeneca. Кроме того, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield, произведенным в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.
Ляшко при этом сказал, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию препаратом Covishield.
В ЛНР указали на виновников крушения Ил-76 в Донбассе
Ответственность за падение Ил-76 в Донбассе в 2014 году и гибель 49 находившихся там человек лежит на украинском командовании, заявил бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Еще Валерий Болотов (в июне 2014 года занимал пост главы ЛНР – прим. ВЗГЛЯД) говорил, что воздушное пространство над Луганской народной республикой закрыто, и в случае, если оно будет нарушено, любой нарушитель будет сбит», – сказал Марочко РИА «Новости».
Он добавил, что из-за эскалации конфликта в Донбассе, вследствие которой ЛНР сталкивалась с воздушными атаками со стороны Украины, «атака на данный самолет не считалась бы преступлением, даже если бы в этом непосредственно участвовал сам [экс-глава ЛНР Игорь] Плотницкий». По мнению Марочко, самолет угрожал всем мирным жителям.
«Как стремительно развивались тогда события, мы все помним и знаем. Усиление [украинского воинского] контингента на территории Луганского аэропорта сулило большими потерями как среди ополчения, так и мирных граждан, поскольку они сюда летели не на прогулку, а убивать мирных жителей», – указал собеседник.
Экс-представитель ЛНР отметил, что украинское военное руководство знало, что силы ополчения завладели средствами, позволяющими сбивать такие цели.
«Целиком и полностью ответственность за гибель этих военных лежит на украинской власти и тех командирах, которые отдали приказ на вылет данного транспортного средства и выдвижении этих десантников на территорию ЛНР. Посылать этот борт было заведомо провальной идеей, которая и привела к большому количеству жертв среди укровоенных», – пояснил Марочко.
Во вторник на Украине вынесли заочный приговор экс-главе ЛНР Игорю Плотницкому по делу о крушении Ил-76 в 2014 году в Донбассе. Его приговорили к пожизненному заключению.
В 2014 году Киев разрешил вылет транспортного самолета Ил-76 в блокированный ополченцами аэропорт Луганска. Самолет был сбит из ПЗРК при посадке в Луганске, погибло 40 десантников и девять членов экипажа.
В США собрались заставить Россию отвечать за нарушение «дорожных правил»
Россия и Китай представляют похожие наборы вызовов для США, заявил представитель американской администрации высокого ранга.
В США считают, что «лучше всего давать им отпор, отстаивая общее дело» с американскими союзниками. По мнению Вашингтона, Москва и Пекин должны «отвечать за действия, противоречащие международным «дорожным правилам». Представитель администрации уточнил, что для США «Россия представляет похожий набор вызовов, возможно, не такого же размера и масштаба, как Китай», передает РИА «Новости».
Напомним, Россия, по версии США, якобы пыталась помешать действующему главе американского государства Джо Байдену победить на президентских выборах. США анонсировали санкции за иностранное вмешательство в выборы.
В Раде призвали денонсировать Харьковские соглашения с Россией
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В Раде Украины предлагают денонсировать Харьковские соглашения с Россией по вопросам пребывания Черноморского флота в Крыму, подписанные в 2010 году.
«Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в г. Харькове, и ратифицированное Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года, денонсировать», – говорится в тексте законопроекта, передает РИА «Новости».
Документом предлагается кабмину уведомить Россию о денонсации соглашения. В случае принятия, законопроект вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что денонсация соглашения позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины.
«Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион», – говорится в документе.
Ранее Служба безопасности Украины провела обыски в рамках расследования подготовки и ратификации соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, подписанных в 2010 году.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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В Германии раскрыли стратегию в переговорах с США по «Северному потоку – 2»
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Германия рассчитывает, что наилучшим вариантом в переговорах с США относительно газопровода «Северный поток – 2» будет стратегия выжидания, чтобы затем предоставить Вашингтону готовый проект сделки, сообщили дипломаты и официальные лица.
ФРГ делает ставку на прагматичный подход к администрации США по «Северному потоку – 2» и будет настаивать на завершении строительства трубопровода вопреки планам Вашингтона, передает агентство Reuters.
«Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство будет завершено, потому что считает, что, как только трубопровод будет запущен, все будет выглядеть по-другому (для Соединенных Штатов)», – рассказал высокопоставленный дипломат ЕС.
Другой европейский дипломат сообщил, что в Германии уверены в том, что Вашингтон готов к новым переговорам для поиска компромисса, несмотря на его заявления о введении новых санкций против «Северного потока – 2». Вместе с тем Берлин еще не начинал предметных переговоров по этому вопросу и не знает окончательной позиции Соединенных Штатов. Как рассказал агентству высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, Вашингтон продолжает взаимодействовать с правительством Германии на нескольких уровнях, чтобы оценить риск санкций. Хотя президент США Джо Байден и выступает против этого проекта, он также пытается нормализовать отношения с Европой, отметил чиновник. «Мы не считаем, что США должны предлагать варианты. Это немецкая проблема, которую немцы фактически создали сами», – сказал он.
В тоже время некоторые чиновники администрации Байдена считают, что США нужно быть прагматичными в этом вопросе и призывают его рассмотреть возможность ослабления давления на Германию. Они считают, что Вашингтону нужно сосредоточиться на поиске вариантов того, как можно использовать «Северный поток – 2» в случае будущих кризисов.
Ранее координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф заявил о важности «Северного потока – 2» для ЕС. Он также отметил, что было бы безответственно не завершить «Северный поток – 2», учитывая экономические соображения. Между тем глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер призвал ЕС сделать проект «Северный поток – 2» инструментом давления на Москву.
Напомним, правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.
В феврале стало известно, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в проект 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. Президент России Владимир Путин отмечал, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Российские арбитры отказались встать на колено перед матчем Лиги чемпионов
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Бригада российских арбитров под руководством Сергея Карасева отказалась принимать участие в акции в поддержку Black Lives Matter перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».
Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Перед стартовым свистком все футболисты, находящиеся на поле, встали на одно колено, тогда как Карасев, его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также четвертый арбитр белорус Алексей Кульбаков решили не присоединяться к акции, передает RT.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Как отмечает ТАСС, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет применять санкций к российской бригаде судей. «Игрок, тренеры и официальные лица матча на свое усмотрение решают, хотят они встать на колено или нет. Следовательно, за исполнение или неисполнение данного действия дисциплинарных взысканий не налагается», – сообщили в пресс-службе УЕФА.
Акции с преклонением колена перед началом соревнований проводятся в различных видах спорта в разных странах. В футболе она, например, проводится в Английской премьер-лиге. При этом 13 марта ивуарийский футболист «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа стал первым игроком в чемпионате Англии, не преклонившим колено перед стартовым свистком. Ранее он выступал против этой акции в рамках движения Black Lives Matters – по его словам, она никак не влияет на отношение к темнокожим.
В прошлом году российский футболист Валерий Сарамутин, выступающий за клуб из США «Остин Боулд», был отстранен от игр за отказ встать на одно колено во время матча в поддержку движения Black Lives Matter.
Песков оценил заявления об «ударе» по Украине при эскалации конфликта в Донбассе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал ориентироваться на официальные заявления, а не высказывания в СМИ, комментируя сообщения о якобы возможности удара России по Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе.
Журналист поинтересовался у представителя Кремля, насколько соответствуют действительности «заявления в эфирах российских телеканалов» о том, что Россия в случае эскалации конфликта в Донбассе якобы может нанести удар по военным объектам Украины за пределами Донбасса.
«Обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и, конечно же, всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке», – ответил Песков, передает РИА «Новости».
В начале марта в Донбассе произошло обострение конфликта – бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. Газета ВЗГЛЯД размышляла, почему сейчас у Зеленского больше причин для начала войны, чем когда-либо прежде.
Audi прекращает разработку новых бензиновых и дизельных моторов
Автомобильная компания Audi перестала разрабатывать новые обычные бензиновые и дизельные двигатели, сообщил главный инженер компании Маркус Дюсманн.
Производитель намерен продолжить совершенствовать существующие двигатели внутреннего сгорания, чтобы приводить их в соответствие новым экологическим нормам в Европе, заявил Дюсманн изданию Automobilewoche, сообщает Autonews.
По мнению инженера, ЕС ведет слишком агрессивную политику по ужесточению норм количества вредных выбросов, польза экологии от более «чистых» двигателей будет минимальной и не оправдает затраты на модернизацию двигателей.
Планируется, что последним «большим» классическим двигателем Audi будет шестилитровый бензиновый W12, его планируется устанавливать на самую дорогую версию седана A8.
В сентябре 2020 года сообщалось, что старт производства первого российского серийного автомобиля Zetta перенесли, так как разработчикам электрокара отказали в бюджетном кредите.
Коломойский в 2014 году предложил «залить Крым миллиардами»
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В 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский добивался того, чтобы в Крыму проводили не референдум, а плебисцит, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Все они испугались, когда было принято слово «референдум», – рассказал Константинов, отметив, что Коломойский лично звонил ему «через знакомого в Днепропетровске». Этот знакомый позвонил Константинову и «передает трубку».
«Слышу: ты понимаешь, кто с тобой разговаривает? Вот такое общение было: мы зальем Крым миллиардами, поменяйте слово «референдум» на «плебисцит», – приводит слова Константинова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Крым 24».
Константинов сообщил, что отверг предложение Коломойского, поскольку уже принял для себя однозначное решение.
Крымский социолог, доцент Крымского федерального университета Наталья Киселева пояснила, что украинский олигарх хотел обмануть крымчан, так как в законах России или Украины нет понятия «плебисцит», есть только «референдум». Поэтому результаты плебисцита не имели бы юридической силы.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Гинцбург назвал возможную причину появления тромбов после вакцинации AstraZeneca
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Возможной причиной образования тромбов после вакцинации препаратом компании AstraZeneca может быть некачественная очистка медикамента, считает директор центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург.
«На этот вопрос точно ответят эксперты в Евросоюзе, которые сейчас занимаются оценкой этих случаев, связанных, по всей видимости, с тромбозом у ряда вакцинированных данным препаратом, доказательств возможной связи между этими двумя явлениями и возможным механизмом. Если такая взаимосвязь будет установлена, то возможно, мое объяснение заключается в том, что в данном явлении виноват не сам препарат вакцинный, а возможно степень очистки его», – сказал Гинцбург, передает ТАСС.
Он добавил, что степень очистки, которая в результате производственной наработки осуществляется, бывает различной – двух-, трехэтапной. «Возможно в данном случае использовалась неполноценная степень очистки и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном продукте, могли способствовать агрегации тромбоцитов у части пациентов, которые получили данный препарат. Это мое предположение», – рассказал Гинцбург.
Напомним, Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция, Италия и Швеция на днях приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.
Компания AstraZeneca опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в ЕС и Великобритании.
Кремль отреагировал на роль России в новой военной стратегии Британии
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В Кремле сожалеют из-за тенденции на конфронтационный настрой лидеров стран Запада по отношению к России, Москва не была и не является чьим-то противником, а выступает за развитие добрых отношений со всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили прокомментировать новую стратегию оборонной и внешней политики Великобритании: по сообщениям британских СМИ, Россия под руководством президента Владимира Путина в этом новом документе обозначена как одна из главных угроз безопасности Британии. Кроме того, сообщалось о планах Великобритании по увеличению числа ядерных боеголовок на 40%.
«Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее. Конечно, подобный конфронтационный настрой может, действительно, вызывать только сожаление и даже озабоченность», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, подобный подход «никоим образом не имеет отношения к реальному положению дел». «Россия не была и не является ничьим противником, она не представляет собой угрозу ни для кого. Наоборот, как об этом неоднократно говорил президент Путин, мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами, мы хотим добрых отношений», – заключил представитель Кремля.
Песков также заявил, что не будет комментировать новую оборонную стратегию Британии до ее объявления. «Это слишком серьезная субстанция, чтобы судить о ней по публикациям в газете, даже в такой уважаемой газете, как Guardian. Поэтому мы все-таки предпочитаем дождаться объявления этой стратегии и затем уже приступить к ее анализу», – заявил Песков.
Пересмотреть положения стратегии премьер-министр Джонсон решил в феврале 2020 года. В работе участвовали правительственные и неправительственные эксперты в области внешней политики, национальной безопасности, специалисты в области глобальных вызовов и угроз. Это самый масштабный пересмотр национальных стратегий с момента окончания холодной войны. Исследование включает оценку боеспособности вооруженных сил, а также уровень подготовки спецслужб.
Основные положения стратегии премьер огласил в ноябре 2020 года, полностью 100-страничный документ о внешнеполитическом курсе Британии на ближайшие 30 лет будет опубликован во вторник, представит его Джонсон.
В Киеве напомнили «психующей» Москве о «непобедимых» украинских ракетах
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Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что противодействия находящимся на вооружении Киева ракетам «Нептун» якобы не существует, и из-за этого якобы «Россия уже психует».
По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США, пишет «Царьград».
«Ракета летит над водой на высоте 3–300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», – цитирует его украинское издание «Главред».
По словам Жданова, испытания показали, что точность попадания этой ракеты довольно высока, до нескольких метров. Кроме того, уверен он, поступление «Нептунов» в ВМС Украины уже заставило «психовать» Россию. По словам Жданова, если командование решит расставить эти ракеты вдоль побережья, Россия побоится предпринимать наступательные действия, о которых, к слову, безосновательно заявляют седьмой год в Киеве.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Ветеран КГБ рассказал о предателе, предупредившем радикалов в Литве об «Альфе» в 1991 году
Литовские националисты и стоявшие за ними сотрудники спецслужб Запада в январе 1991 года знали, что в Вильнюс прибудут советские спецподразделения, в том числе группа «Альфа» – об этом их предупредил человек, позвонивший из здания ЦК КПСС в Москве, после чего радикалы организовали провокацию в отношении силовиков, рассказал ветеран КГБ СССР Юрий Кобяков.
В 1970–1980-х годах Кобяков работал во втором отделе Пятого управления КГБ СССР, занимавшегося проблемами борьбы с национализмом и экстремистскими проявлениями на этой почве, с 1986 года был начальником данного отдела, а в 1988-1991 годах, оставаясь офицером действующего резерва КГБ, работал в секторе органов госбезопасности Отдела административных органов (с 1989 года – Государственно-правового отдела) ЦК КПСС, передает РИА «Новости».
В своей статье в журнале «Национальная оборона» «Литовская ССР, 1988-1990 годы: перестройка или предательство?» Кобяков отметил, что в конце 1980-х годов к числу его должностных обязанностей относилось, в частности, изучение обстановки в Литве, Латвии и Эстонии. «Объем информации из этих республик, в том числе по линии органов КГБ, давал возможность руководителям КПСС понимать, что в действительности происходит в Прибалтике и других регионах и чем все это неминуемо может закончиться», – отметил Кобяков.
В частности, руководству компартии направлялась информация о деятельности «Саюдиса» (Sajudis, «Движение») – литовской сепаратистской организации, открыто заявлявшей, что для нее главной целью является «восстановление независимости Литвы». «В течение 1990-го – в начале 1991 года в Литве органами госбезопасности были выявлены работавшие нелегально сотрудники ЦРУ, британской разведки МИ-6, польских и немецких спецслужб, которые осуществляли руководство «Саюдисом» и другими националистическими организациями, а по сути – управляли процессом, как принято сейчас говорить, «цветной революции» в Литве», – указал Кобяков.
В Польше к тому времени у власти уже находилось движение «Солидарность», которое поддерживали спецслужбы стран НАТО во главе с США.
По словам Кобякова, начальником аналитического управления «А» Второго главного управления КГБ генерал-майором Вячеславом Широниным в то время были обнародованы данные о том, что в 1990 году прибывший в Литву американский гражданин Эндрю Эйва стал консультантом лидера «Саюдиса» Витаутаса Ландсбергиса. «Он занимался изучением возможности подготовки повстанческого движения, планировал открыть курсы «рейнджеров», обучал боевиков из числа националистов использованию гранат и бутылок с зажигательной смесью против советских бронетранспортеров и танков. В апреле 1990 года за эту деятельность ему был закрыт въезд в СССР, однако в декабре того же года Эйва вновь прибыл в Литву. Вместе с ним в Вильнюс приехала группа агентов ЦРУ, появившихся вскоре в окружении Ландсбергиса. Позднее Ландсбергис заявил, что американский «специалист» Эйва сыграл «положительную роль» в январских событиях», – вспоминает Кобяков.
Эндрю Эйва (он же Андрюс Эйтавичюс) был специалистом по боям в городских условиях и имел опыт партизанской и диверсионной работы в Афганистане; как консультант правительства Литвы изучал возможности организации «партизанского движения», выезжал в районы, закрытые для посещения иностранцами – об этом рассказывалось в материалах фотовыставки, посвященной 30-летию событий 1991 года в Вильнюсе и проходившей в январе нынешнего года в Москве в Общественной палате.
На фоне того, что обстановка в Литовской ССР накалялась (националисты и сепаратисты продолжали захватывать власть), 8-9 января 1991 года в республику были переброшены военнослужащие 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и других частей. 11 января президент СССР Михаил Горбачев был вынужден потребовать отмены антиконституционных актов в Литве и восстановления действия Конституции СССР. Решался вопрос о наведении порядка в Литве и введении особого порядка управления республикой, вспоминает Кобяков.
Захарова высмеяла «сказочный режим» на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы украинского министерства культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который обвинил Россию в проблемах вакцины AstraZeneca.
Захарова заявила в Facebook, что на Украине «продолжают жить в своем фантазийном мирке». Так, украинские власти «проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке». А теперь Киев «взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит». «Не режим, а сказка», – заявила Захарова.
Напомним, Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.
Эксперт: США воспринимают прививки «Спутником V» как победу врага
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«Война идеологий между Россией и США идет по всем фронтам. В этой борьбе жизни людей для американцев отходят на второй план», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Можегов, комментируя попытки США убедить Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«США трактуют продвижение российской вакцины как проникновение чуждой идеи на свою территорию. Для них это демонстрация успеха страны-противника. Поэтому в борьбе с этим жизни людей отходят для них на второй план», – отметил публицист, политолог-американист Владимир Можегов.
Соединенные Штаты убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS). Согласно докладу, Минздрав США использовал дипломатические отношения для противодействия усилиям ряда стран – в том числе России – которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе в ущерб безопасности США. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь «злонамеренных государств».
«Сейчас идет холодная война, война идеологий, в которую мы вступили с приходом к власти в США администрации Джозефа Байдена. Вместе с ним в США вернулась глобальная власть, которая прямо обозначает своими главными врагами всякие национальные государства, особенно те, которые не вписываются в их глобальный сценарий. Россия – одна из них», – отметил Можегов.
Собеседник подчеркнул, противостояние идет по всем фронтам, в том числе по линии вакцины от коронавируса. «Она символизирует успехи нашей страны и ее возможности влиять не только на здоровье людей, но и на позитивное отношение к России – ведь мы создали самую сильную вакцину в мире», – сказал Можегов.
В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле–июне.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%. По состоянию на начало марта применение препарата одобрили 45 государств. Власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки «Спутника V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.
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