Мужчина открыл стрельбу по такси в Москве

Эксперт предупредил о реакции Турции на ракетные удары армии Сирии по бензовозам в Алеппо

«Асад решил продемонстрировать способность влиять на ситуацию в любом регионе страны. Но не стоит забывать о возможности Турции нанести ответные удары», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов, комментируя сообщения о ракетных ударах по той части провинции Алеппо, которая находится в зоне проведения контртеррористической операции турецкой армии «Щит Евфрата».

«Такие действия правительственных войск Сирии могут обострить обстановку, ведь территории, где был нанесен удар, находятся в зоне турецкой операции «Щит Евфрата», защищаются властями Турции и прикрыты турецкими ПВО. Там не летает военная авиация России или Сирии. Вероятно, Башар Асад захотел продемонстрировать способность влиять на ситуацию в любом регионе страны, а за неимением возможности применить самолеты, использовал баллистические ракеты», – рассказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

Минобороны Турции обвинило «сирийский режим» в ракетных ударах по той части провинции Алеппо, которая находится в зоне проведения контртеррористической операции турецкой армии «Щит Евфрата». «Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо... поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб», – говорится на сайте военного ведомства Турции. Минобороны страны сообщило, что уведомило Россию о необходимости не допускать подобных атак со стороны сирийских правительственных сил.

По сообщению турецкого агентства Anadolu, в результате атаки погибли женщина и ребенок, еще одна женщина получила ранения. Ранее газета Аl-Watan и телеканал Al Arabiya сообщили, что целью ударов были нефтяные автоцистерны в деревне Аль-Хамран недалеко от города Джераблус на севере провинции Алеппо.

Несмотря на то, что у этих районов нет официально-закрепленного статуса, Турция сможет отреагировать на действия Асада, отметил Семенов. «У турок есть артиллерийские и ракетные системы, которые могут наносить удары по позициям сирийских войск на большом расстоянии. Турция также способна активизировать наступательные действия в Заевфратье, где находятся курдские формирования. Вплоть до сегодняшнего дня турки хранили молчание, но теперь могут решиться на ответные шаги. Надеемся, что до такого все же не дойдет», – отметил Семенов.

По мнению эксперта, у Асада нет никаких механизмов для того, чтобы прекратить использование Турцией сирийской нефти. «Нефтяные месторождения находятся на северо-востоке страны, территории, подконтрольной курдским формированиям. Нефть попадает в Алеппо именно оттуда, и пока на этих землях расположены Сирийские демократические силы, Асад не может повлиять на ее транспортировку», – объяснил востоковед.

«Сложно сказать, кого в этой ситуации поддержит Россия. Конечно, наша страна заявляет о том, что суверенитет Сирии принадлежит Асаду и официальный Дамаск является единственной законной властью в стране. На своей территории он может делать все что угодно, однако о возможной реакции Турции также не стоит забывать», – заключил Семенов.

Напомним, что 7 марта удары были нанесены по рынку нефтепродуктов в городе Эль-Баб, который также контролируется протурецкими группировками и находится в 38 км к северу от Алеппо. Тогда, по сведениям издания Al Hadath, было уничтожено не менее 180 бензовозов и грузовиков, погибли четверо человек, еще 24 получили ранения и ожоги. Оппозиционеры заявили телеканалу, что огонь велся с позиций сирийской армии в районе артиллерийского училища в Алеппо.

Дамасское проправительственное издание Al-Watan, однако, отмечает, что нефтяные рынки и склады обстреливают члены враждующих между собой оппозиционных группировок. Они стремятся установить контроль над пограничными переходами на севере Сирии, используемыми для контрабандного вывоза похищенной сирийской нефти.

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