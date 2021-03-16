Страны Запада заранее не признали выборы в Сирии

В Крыму оценили отношение китайских инвесторов к Украине

«Визиты, подобные посещению полуострова делегацией китайских бизнесменов, несут в себе и важнейшую политическую составляющую. Никто не отменял задачу по прорыву санкций и международному признанию полуострова», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя визит китайской делегации в Крым, который вызвал явное беспокойство Киева.

«Нельзя сказать, что визит китайской делегации – это что-то из ряда вон выходящее. Скорее, речь идет о системной работе по заходу в регионы иностранных инвестиций», – сказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Безусловно, такие визиты несут в себе и важнейшую политическую составляющую. Никто не отменял задачу по прорыву санкций и международному признанию полуострова», – продолжил собеседник и добавил, что «больше конкретики мы увидим после ответного визита крымской делегации в КНР. Такое приглашение было озвучено в ходе прошедшего визита».

Белик напомнил, что «Крым традиционно интересовал международных инвесторов, переговоры с Китаем о реализации ряда инфраструктурных проектов велись с 2014 года. Потенциальных азиатских инвесторов интересовали проекты в сфере энергетики, рекреации, развития аграрного сектора».

«Китай традиционно входит в тройку импортеров крымской продукции. Перспективы для развития наших взаимоотношений достаточно серьезные», – подытожил собеседник.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек также отметил, что «китайские туристы и бизнесмены приезжают в Крым регулярно. Продукция крымских предприятий экспортируется в КНР».

«Так что наше сотрудничество налажено, и это хороший показатель того, что в Китае мыслят реалистично, прекрасно понимая, что Украина Крымом не руководит, а только пакостит, – считает депутат. – Думаю, что наши взаимоотношения с Китаем будут развиваться и далее».

Ранее депутат украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович, критикуя киевские власти, констатировал: в качестве ответа на действия Киева с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии.

На ваш взгляд Хотели бы вы переехать в Крым? Да

Нет

Я живу в Крыму



Как пояснили в Крыму, речь идет о действительно состоявшемся менее недели назад визите, правда, не комиссии, а Пекинской экспортно-импортной торговой компании во главе с председателем совета директоров Чжао Кай. Эта делегация бизнесменов 10 марта приняла участие в круглом столе «Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021».

«С 9 по 11 марта 2021 года Крым посетила делегация представителей деловых кругов КНР. Бизнесмены посетили полуостров с целью ознакомления с профильными предприятиями в таких сферах как: виноделие, продукция животноводства, туризм. Визит состоялся по линии АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта» Министерства экономического развития Республики Крым. Это первый визит делегации из КНР по линии Центра», – сообщила газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Напомним, что в конце 2010-х китайский бизнес выкупил 56% акций запорожского завода «Мотор Сич» – производителя газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. СБУ заблокировала сделку, совершенную китайскими инвесторами, год спустя суд наложил арест на акции, которыми владеют китайцы. В январе 2020 года китайские компании, участвовавшие в сделке, попали под санкции, введенные президентом Владимиром Зеленским. Китай обвиняет украинскую сторону в нарушении контрактных обязательств и межправительственного соглашения двух стран от 1992 года.

На фоне препятствий, которые чинят китайским инвесторам киевские власти, российский Крым предлагает бизнесу КНР куда более благоприятные условия. Как отмечал ТАСС, Китай входит в тройку импортеров крымской продукции. По данным Крымской таможни, Китай в 2020 году стал одним из крупнейших партнеров региона в плане импорта, наряду с Турцией, Италией и Сербией.

В 2020 году в КНР страну было отправлено товаров на 4,1 млн долларов, что составляет долю в 12% в составе экспорта региона, сообщила вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико на встрече с делегацией Пекинской экспортно-импортной торговой компании в минувшую среду.

«Во время визита иностранные гости посетили ряд туристических объектов и предприятий винодельческой сферы, – сообщила сенатор Ковитиди. – КНР заинтересованы в импорте красного вина и приезде туристов в Крым. После открытия границ планируется визит первых групп туристов. Особый интерес вызывает возможность совмещения оздоровительного отдыха и гастрономических и винных туров».

Добавим, что в первом полугодии 2020 года в 13,5 раза увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции из Крыма в КНР. Власти Крыма сообщили, что один из региональных производителей чая отправил пробную партию товара в Китай на одну из популярных электронных торговых площадок и продал ее за два часа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД