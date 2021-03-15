Украине предсказали «смерть» без книг на русском языке

Украина не сможет выжить без русскоязычных книг из-за слишком высокой цены на книги западных авторов, считает книжный продюсер Елена Лазуткина.

«Дело в стоимости прав. Права на американский бестселлер будут стоить 50 тыс. долларов. На Украине даже тиражей таких нет. А при 50-тысячном тираже у тебя на книжку доллар ложится за авторские права. Со всеми учетами книга будет стоить от 400 гривен», – рассказала Лазуткина «Вести.ua».

По словам специалиста, несмотря на то, что русскоязычные книги дороже украиноязычных, спрос на них выше, так как они продаются чаще всего в городах-миллиониках, где преобладает русскоязычное население. Кроме прочего, книги на русском языке качественнее, пояснила Лазуткина. Она призналась, что принципиально издает только русскоязычную литературу.

Также Лазуткина сообщила, что на Украине процветает контрабанда. Например, после того, как в республике запретили продавать роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» от издательства «Азбука-Аттикус», в течение нескольких дней были выкуплены все тиражи произведения у всех книжников. «В нашей стране все еще работает принцип «запрети – купят все». Как произошло с «Мастером и Маргаритой», когда большинство людей не разобралось, что запретили не роман, а одно издание», – отметила продюсер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что лишь одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано в ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита», «но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма». По его словам, в самом центре Киева можно свободно купить книги, изданные на русском языке.

В сентябре 2019 года сообщалось, что за год на Украину не пропустили почти 2 тыс. книг из России.