В Германии призвали поскорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая

Евросоюзу следует как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер.

«Допуск новых вакцин необходимо ускорить. Процедура рассмотрения длится слишком долго», — сказал он. «Поэтому в особенности касательно России и Китая нужно предпринять активные попытки получить вакцины, а также как можно скорее изучить их (допуск)», – считает Зедер, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

Тем временем СМИ сообщили, что в Германии полагают, что российская вакцина от коронавируса может быть более эффективной, чем препарат британско-шведского производителя AstraZeneca.

Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру. Кроме того, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин для производства «Спутника V».

«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.