Появились сведения о пострадавших при крушении Ан-26 в Казахстане

Крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп ввели в эксплуатацию на Байкале

Крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD, построенный на озере Байкал, ввели в эксплуатацию в субботу, рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

По словам Фалькова, это «позволяет рассчитывать на то, что открытия, которые будут сделаны, и информация, которая будет обработана, позволят много научных задач решить», передает ТАСС.

«В частности, мы рассчитываем, что наши коллеги все-таки внесут свой вклад, мы все вместе поймем, как устроена Вселенная, прочитаем историю Вселенной, как зарождались галактики», – добавил министр.

Он отметил, что это важно и для региона, так как наука – один из драйверов развития территорий.

Директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик РАН Григорий Трубников заявил, что «с запуском телескопа «Байкал» мы абсолютно сразу становимся мировыми лидерами в области исследования свойств нейтрино».

«Байкал» будет крупнейшим нейтринным телескопом в Северном полушарии, и начало исследований на нем является очередным триумфом российской науки и международного научного сотрудничества», – добавил он.

По словам академика, телескоп позволит «регистрировать лучшую на порядок статистику нейтрино, чем это было возможно в предыдущие годы»: «С помощью «Байкала» мы сумеем зафиксировать гораздо больше высокоэнергетических частиц, чем раньше, и даже будем регистрировать частицы, которые родились раньше, чем Солнечная система. Это позволит нам лучше понять рождение, развитие и устройство Вселенной. В начале апреля планируем завершить наращивание новых кластеров телескопа».

Нейтрино – это одна из элементарных частиц, появляющихся в результате ядерных реакций, обладает феноменальной проникающей способностью. В середине 1930-х годов ученые вычислили, что нейтрино с энергиями порядка нескольких мегаэлектронвольт настолько слабо взаимодействуют с веществом, что могут преодолеть слой жидкого водорода толщиной в тысячу световых лет.

В 2015 году за открытие нейтринных осцилляций, которые доказывают, что нейтрино обладает массой, была присуждена Нобелевская премия по физике.

Установка класса мегасайенс «Байкальский глубоководный нейтринный телескоп» строится с 2015 года на 106-м км Кругобайкальской железной дороги на озере Байкал силами международной коллаборации Baikal-GVD.

Возведение установки происходит под патронажем исследователей из Объединенного института ядерных исследований (город Дубна) и Института ядерных исследований РАН (город Москва) с важным вкладом ученых и инженеров из российских научных центров и зарубежных исследователей, в частности из Чехии, Словакии и Польши.

Основными целями нейтринного телескопа являются обнаружение источников нейтрино сверхвысоких энергий, исследование эволюции галактик и Вселенной. Он также станет основой развития нейтринной астрономии и астрофизики.

В мире несколько нейтринных телескопов подобного типа – они все большие: в Средиземном море, в Антарктиде, в Китае и Японии. Они исследуют сигналы от высокоэнергичных нейтрино, прилетающих из космоса: из рождающихся или умирающих галактик и различных экзотических звездных объектов.

Самый крупный на данный момент нейтринный телескоп «Ледяной куб» располагается в Антарктиде и управляется международной коллаборацией. Его эффективный объем – почти половина кубического километра. Телескоп измеряет потоки нейтрино, влетающие из космоса со стороны Северного полюса, пронизывающие Землю и выходящие в районе Южного полюса.

Телескоп «Байкал» будет исследовать потоки нейтрино, «прошивающие» Землю с Южного полюса и выходящие в Северном полушарии, в районе Байкала. Два крупнейших нейтринных телескопа – антарктический и байкальский – создадут полную объемную картину («4p-геометрию») пронизывающих планету потоков сверхэнергичных частиц.

Плюс ко всему, этот телескоп является и элементом мониторинга экосистемы самого озера Байкал.