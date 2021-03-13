В России начались отдельные испытания «Спутника V» на онкобольных

Стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V»

На Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата, сообщил высокопоставленный источник в Кремле.

«Через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд «Томсон Рейтер») и медиаструктуры (Би-би-си, Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о «неэффективности и опасности вакцины» инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата», – пояснил собеседник ТАСС.

Собеседник РИА «Новости» в Кремле уточнил, что против вакцины планируется провести масштабную информационную кампанию, она направлена «на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19».

В ходе атаки планируется выдвинуть и подкрепить тезисы о «неэффективности и опасности вакцины». «Одновременно США и их союзники планируют тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии», – указал он.

Целевой аудиторией для кампании избраны европейские страны, которые зарегистрировали «Спутник V» – Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

«На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш «Спутник V» не как средство от COVID-19, а как «кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза», «орудие пропаганды Москвы». В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая «поддалась на уловки России» и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной», – пояснил источник.

При этом сами США ведут «беспрецедентно агрессивную политику» по продвижению собственной вакцины Pfizer, пытаясь добиться освобождения американской стороны от возможных исков в случае проявления побочных эффектов и от материальной ответственности за халатность производителя, в том числе за фабричный брак и нарушения условия хранения.

На эти условия, по данным источника, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, пошли в Аргентине.

Напомним, российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции.